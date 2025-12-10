De ce nu și-a primit David Popovici banii de la ANS! Președintele agenției, atac la Elisabeta Lipă
Fanatik, 10 decembrie 2025 17:20
ANS confirmă declarațiile lui David Popovici și promite schimbări. Verificările Curții de Conturi arată nereguli majore în gestionarea fondurilor sportive.
Acum 10 minute
17:30
Antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous, a prefațat meciul pe care echipa sa urmează să-l joace împotriva celor de la Feyenoord în grupa principală din Europa League.
Acum 30 minute
17:20
17:10
Românii vor plăti impozite mult mai mari din 2026. Află cât te va costa apartamentul și mașina de anul viitor. Anul 2027 se anunță și mai împovărător pentru proprietari.
17:10
Ipostaza inedită în care a apărut Floyd Mayweather. Imaginea a fost surprinsă pe iahtul său de lux # Fanatik
Floyd Mayweather, fotografie ieșită din comun pe iahtul personal. Cum a apărut acum pugilistul american, după ce a fost numit ”regele imobiliarelor”.
Acum o oră
17:00
Baba Alhassan, mijlocașul celor de la FCSB, a făcut anunțul cu o zi înainte de duelul de foc cu Feyenoord din Europa League. „O să vedem după. Fotbalul este diferit”.
16:50
Un fost mare fotbalist l-a „distrus” pe Mohamed Salah după ce egipteanul l-a atacat în public pe antrenorul lui Liverpool, Arne Slot. Africanul a fost exclus din lot pentru meciul cu Inter, pe care „cormoranii” aveau să îl câștige cu 1-0.
Acum 2 ore
16:30
Universitatea Craiova și-a ales un nou director de scouting, unul cu experiență bogată în peninsula iberică! Cine este Hugo Pino și cum a fost primit de către fanii alb-albaștri.
16:20
Nicușor Dan a mâncat Foie-gras cu gem de ardei iute, la Paris. O câștigătoare Chefi la cuțite i-a gătit președintelui României preparate alese # Fanatik
FANATIK a aflat ce a mâncat președintele Nicușor Dan la Paris, șeful statului fiind într-o vizită oficială în Franța, acolo unde s-a văzut cu Emmanuel Macron.
16:10
Lindon Emerllahu pleacă de la CFR Cluj, dar nu la FCSB! Neluțu Varga a acceptat oferta pentru mijlocașul din Kosovo! „Par niște oameni foarte serioși”.
Acum 4 ore
15:40
„Super gripa” care face ravagii în Europa, așteptată și în România. Poate vaccinul actual să acopere tulpina care se răspândește rapid? Ce spun medicii # Fanatik
O „super gripă” se răspândește tot mai rapid în Europa, iar această tulpină face deja ravagii. Poate vaccinul antigripal actual să acopere noua mutație? Ce spun medicii
15:30
Ca la Balonul de Aur! Horia Ivanovici a fost adus la Gala Fanatik de un bolid de lux BYD, brandul auto care i-a cucerit pe români # Fanatik
Gala Fanatik 2025 a adunat "crema cremelor" din sportul şi fotbalul românesc. Directorul Fanatik a coborât pe covorul roşu de la Marriott dintr-un BYD Seal, care atinge suta în 3,6 secunde!
15:10
Unul dintre jucătorii Farului Constanța trece printr-un moment delicat din viața sa. Pierdere importantă în familia fotbalistului ce are în CV inclusiv FCSB
14:40
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene # Fanatik
Compania Țiriac Auto, deținută de omul de afaceri Ion Țiriac, ar fi vizată într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Ce ar suspecta procurorii?
14:30
Săptămână de foc pentru Feyenoord! Fanii au venit cu o teorie incredibilă înainte de meciul cu FCSB # Fanatik
Feyenoord se pregătește pentru duelul cu FCSB de la București, dar pentru gruparea olandeză urmează mai apoi o partidă extrem de importantă, iar Robin van Persie va fi nevoit să ia mai multe decizii incomode.
14:10
Dan Șucu a făcut anunțul pe care suporterii îl așteptau de luni bune. Transferul promis de omul de afaceri. „Normalitatea lipsește de prea mult timp".
Acum 6 ore
13:40
Ilie Dumitrescu și alți membri ai Generaţiei de Aur vor fi prezenţi la Istanbul pentru „finala” Turcia – România: „Ei au confirmat deja! Mergem să fim alături de Generaţia de Suflet” # Fanatik
Cine sunt fotbaliștii din Generația de Aur care au acceptat să meargă la Istanbul pentru a susține România în duelul crucial cu naționala Turciei. “Suntem cu sufletul alături de ei”.
13:30
Scena pentru Cupa Mondială 2026 este aproape completă odată cu tragerea la sorți a celor 12 grupe ale turneului final găzduit în premieră de trei națiuni: SUA, Mexic și Canada. Marile națiuni fotbalistice au răspuns […]
13:30
Care e starea de sănătate a lui Gheorghe Dincă după ce a ajuns la spital. Ce se întâmplă cu ”monstrul din Caracal” # Fanatik
Gheorghe Dincă a ajuns recent la spital, iar FANATIK a aflat care este, în prezent, starea de sănătate a ”monstrului din Caracal” și de ce a ajuns, de fapt, pe mâinile doctorilor.
13:30
Doi noi Ashoka Fellows din Portugalia și România vor primi sprijin și finanțare din partea Fundației Kaizen, care va contribui, de asemenea, la activitatea globală a Ashoka și va consolida ecosistemul acesteia pentru inovatori sociali din întreaga lume.
13:10
Curtea de Conturi a decis: primele de 500.000 de euro ale angajaților Federației de Canotaj sunt ilegale! Reacția Elisabetei Lipă # Fanatik
Curtea de Conturi a României a stabilit că primele de 500.000 de euro ale angajaților Federației Române de Canotaj sunt ilegale! Cum a reacționat Elisabeta Lipă
12:40
Dumitru Dragomir știe cauza căderii PSD: „S-au răzbunat unii pe alții, ca proștii! Avari după funcții” # Fanatik
Eşecurile repetate ale PSD, care au culminat cu pierderea Primăriei Capitalei şi absenţa din finala prezidenţială, alimentează acuzaţiile de lupte interne şi rivalităţi care slăbesc partidul, spune Dumitru Dragomir.
12:40
Arne Slot a uimit pe toată lumea după ce Liverpool a învins-o pe Inter dintr-o lovitură de pedeapsă: „Dacă și acela e penalty…” # Fanatik
Arne Slot a dat o dovadă uriașă de fair-play după Inter Milano - Liverpool 0-1. Cum a comentat antrenorul olandez penalty-ul primit de echipa sa în ultimele minute de joc.
12:10
Acuzații dure la adresa Cameliei Voinea. O fostă gimnastă rupe tăcerea: ”Mi-a zis că mă omoară” # Fanatik
Camelia Voinea revine în centrul atenției. O fost gimnastă lansează acuzații dure la adresa antrenoarei, despre care spune că ar fi amenințat-o inclusiv.
12:00
Statul român, dator cu bani la David Popovici: „E greu când nu ești recompensat!”. Ce sumă așteaptă campionul olimpic # Fanatik
David Popovici a vorbit despre problemele cu care se confruntă campionii din România. Agenția Națională pentru Sport încă nu a virat banii pentru medaliile câștigate.
Acum 8 ore
11:40
Mitică Dragomir nu-i dă nicio șansă lui FC Botoșani la titlu. Pe cine vede „Oracolul din Bălcești” campioană în SuperLiga # Fanatik
Dumitru Dragomir consideră că FC Botoșani, locul 2 în SuperLiga, nu are puterea să se lupte pentru titlu. Pe cine vede fostul președinte al LPF campioană la finalul ediției 2025-2026.
11:20
Scene uluitoare la tragerea la sorți pentru 16-imile Cupei Spaniei! Cum au reacționat fotbaliștii care vor întâlni Barcelona și Real Madrid. Video # Fanatik
Echipele calificate în 16-imile Cupei Spaniei au aflat pe cine vor întâlni, iar fotbaliștii care vor juca împotriva „forțelor” din La Liga au reacționat într-un mod incredibil. Și jucătorii români implicați în competiție și-au aflat adversarii.
11:10
Românii câștigă mai mult pe hârtie, dar cheltuiesc tot ce au. Care e pragul „traiului decent” la final de 2025 # Fanatik
Românii au înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor în ultimii 20 de ani din Uniunea Europeană, dar, cu toate acestea, rămânem fără resurse financiare la final de lună. Explicațiile paradoxului
11:00
Pierderea grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv # Fanatik
Lovitură pentru Filipe Coelho! Un jucător de bază al Universității Craiova se operează și nu va mai juca în anul 2025. Antrenorul echipei din Bănie a primit o veste teribilă înainte de meciul din Conference League.
10:50
Cât de greu îi este, de fapt, Rapidului să-l aducă pe Stanciu de la Genoa: “Mircea Lucescu poate avea rolul decisiv” # Fanatik
Rapid pregătește un transfer de senzație în perioada de mercato din iarnă, Nicolae Stanciu fiind una dintre ținte. Să-l aduci, însă, pe mijlocașul de la Genoa în SuperLiga este extrem de dificil. Detalii de ultimă oră.
10:20
Perioada de mercato a iernii este foarte aproape de a începe, iar timpul limitat pe care cluburile mari îl au contribuie la deciziile drastice luate cu privire la plecări.
10:00
Dan Șucu i-a fermecat pe italieni cu discursul său la petrecerea de Crăciun de la Genoa: „Suntem cu toții aici cu un singur vis” # Fanatik
Dan Șucu a avut un discurs în fața celor care formează partea juvenilă de la Genoa, una care produce talente an de an și ajută la susținerea clubului la cel mai înalt nivel.
Acum 12 ore
09:40
Tenismena și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți și a rămas uimită! Câți bani a putut să câștige în doar două zile: ”M-a șocat complet” # Fanatik
O celebră jucătoare de tenis a decis să își facă cont pe o platformă pentru adulți. Nu se aștepta însă să câștige atât de mulți bani într-un timp scurt.
09:30
Cum arată stadionul pe care se joacă Turcia – Romania. Mircea Lucescu a marcat pe vechea arenă în urmă cu 50 de ani. Video # Fanatik
Turcia – România se va disputa la Istanbul, pe arena lui Beșiktaș. Toate detaliile despre Tupraş Stadyumu, unde Mircea Lucescu reușea să marcheze în 1975, într-un joc de verificare.
09:20
Și-a luat liber în mijlocul sezonului ca să plece la Ierusalim. Decizia bizară a căpitanului unei echipe de top din Europa # Fanatik
Fotbalistul cotat la 35 de milioane de euro a cerut concediu de la echipa de club pentru a merge să-și găsească drumul spiritual, după o serie de meciuri nereușite
09:10
Instituțiile din subordinea lui Ilie Bolojan, date în judecată pentru că refuză să deconteze cheltuielile pentru o deplasare în străinătate. Ce sume sunt solicitate # Fanatik
Cancelaria prim-ministrului și Secretariatul General al Guvernului au fost chemate în instanță de mai mulți participanți la o conferință în Elveția, care au solicitat decontarea cheltuielilor.
08:50
Haos total la naționala fotbalistului de la Dinamo! Selecționerul demis susține că e încă în funcție și a anunțat lotul pentru turneul final # Fanatik
Naționala pentru care evoluează un fotbalist important de la Dinamo se află într-o situație uluitoare. Selecționerul demis recent susține că se află încă în funcție și a anunțat lotul pentru turneul final, unul diferit față de cel dezvăluit de Federație.
08:40
Nici Marijana nu i-a dat de cap! Ce se întâmplă cu fostul fotbalist al lui Lazio adus cu surle și trâmbițe în România # Fanatik
Unul dintre jucătorii cu un CV interesant ajuns în Superliga României lipsește deja de două luni, din cauza unei accidentări căreia nici celebra vindecătoare de la Belgrad nu i-a dat de cap
08:20
Marea pasiune ascunsă a lui Ciprian Ciucu! Ce face noul primar al Bucureștiului în fiecare dimineață la cafea: „M-am îndrăgostit de asta” # Fanatik
Detalii neștiute despre Ciprian Ciucu. Noul primar al Capitalei are un ritual în fiecare dimineață. Cum își începe ziua. Ce l-a cucerit. „Nu citesc presa”.
08:10
Cine l-a inițiat în fotbal pe Iuliu Mureșan?! Premiat la Super Gala Fanatik 2025, președintele lui CFR Cluj a renunțat la medicină și a intrat în afaceri: „Am riscat și am fost câștigător” # Fanatik
Cine este omul care l-a propulsat pe Iuliu Mureșan în lumea fotbalului. Cum a renunțat la medicină președintele lui CFR Cluj și cum s-a inițiat în afaceri.
07:40
Noul transfer de la FCSB rupe sala-n două! Fotbalistul pregătește o revenire în forță pe scena SuperLigii. Foto # Fanatik
Noul jucător al FCSB se pregătește de debutul la campioana României! Primul transfer al iernii al campioanei rupe sala în două înainte de revenirea în SuperLiga
07:10
Legendarul Fabio Capello a făcut prăpăd în direct după Inter – Liverpool 0-1: „Scandalos! E o rușine” # Fanatik
Fabio Capello a avut o reacție extrem de dură în direct după Inter - Liverpool, scor 0-1. Penalty-ul care a decis duelul din Champions League l-a scos din sărite pe legendarul jucător și antrenor italian.
06:50
Cine e puștiul minune, care a costat doar 35.000 de euro și acum rupe plasele în Liga Campionilor. La 10 ani a dat un gol de povestit nepoților # Fanatik
Un fotbalist precoce își face loc printre vedetele celei mai importante competiții europene intercluburi, acolo unde bifează record după record, dând peste cap statisticile
06:40
Absență importantă pentru FCSB la meciul cu Feyenoord. MM Stoica: „Și-a revenit, dar nu va putea juca” # Fanatik
FCSB nu se va putea baza pe un jucător important la meciul cu Feyenoord din Europa League. Despre ce fotbalist este vorba și ce anunț a făcut Mihai Stoica.
06:10
Cine transmite la TV FCSB – Feyenoord și Universitatea Craiova – Sparta Praga, pe ce posturi poți să vezi meciurile # Fanatik
Ziua de joi, 11 decembrie 2025, este una plină în cupele europene. Află cine transmite la TV și pe ce posturi poți urmări partidele FCSB - Feyenoord și Universitatea Craiova – Sparta Praga.
05:50
Cine este deputatul PNL ajuns în conducerea Nuclearelectrica. Liberalul, acuzat că a băgat în insolvență o altă companie din energie # Fanatik
Concursurile de selecție la companiile de stat au adus în funcțiile de conducere tot oameni de partid. S-a întâmplat și la Nuclearelectrica, companie de importanță strategică pentru România
Acum 24 ore
01:00
Acuzații grave după penalty-ul care a decis Inter – Liverpool: „De ce un neamț dă penalty tot pentru un neamț?” # Fanatik
La scurt timp după finalul meciului Inter - Liverpool, scor 0-1, au apărut acuzații grave. Specialiștii judecă dur faptul că arbitrul Felix Zwayer a acordat penalty.
01:00
Cristi Chivu a răbufnit după Inter – Liverpool 0-1: „E a doua oară în ultimele două meciuri!” # Fanatik
Cristian Chivu s-a declarat dezamăgit de eșecul pe care echipa sa, Inter, l-a înregistrat în meciul cu Liverpool, 0-1, în grupa principală de Champions League.
00:40
Italienii s-au convins după Inter – Liverpool 0-1: „Ghinion și pedepsiți de VAR”. Jucătorul lui Cristi Chivu, făcut praf # Fanatik
Presa din Italia a reacționat după meciul dintre Inter, echipa lui Chivu, și Liverpool, din grupa principală a Champions League, care s-a terminat cu victoria oaspeților, 1-0.
00:30
Seară neagră pentru Cristi Chivu după Inter – Liverpool 0-1! Nerazzurri, capăt de drum după o serie invincibilă # Fanatik
Seară neagră pentru Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Ce serie au oprit „cormoranii” pentru echipa românului în UEFA Champions League.
00:00
Jucătoarea de tenis cu cele mai lungi picioare, imagini incendiare din vacanță. Cum a fost taxată de internauți # Fanatik
Sportiva catalogată având cele mai lungi picioare din circuitul WTA a realizat fotografii inedite, în concediu. În ce fel au reacționat urmăritorii săi.
