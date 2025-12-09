3 modele de paturi pentru dormitor care îți asigură un somn odihnitor
Cotidianul de Hunedoara, 9 decembrie 2025 12:20
Prin alegerea inspirată a patului și a accesoriilor potrivite, creezi un mediu care sprijină odihna și binedispune.
Acum 5 minute
13:00
Proiectele cu stocare a energiei sunt și ele în creștere: 52 dintre proiectele autorizate includ instalații de stocare (2.644,74 MW), dintre care 6 proiecte (430,96 MW) sunt programate pentru punere în funcțiune în 2025.
Acum 15 minute
12:50
Liber în prima zi de școală pentru părinți. Proiectul, aprobat tacit de Senat # Cotidianul de Hunedoara
Proiectul prevede ca părinții care au copii în învățământul preșcolar, primar și gimnazial să primească liber în prima zi de școală
Acum 30 minute
12:40
Constructorul trebuie să remedieze problemele, în special în zona Alba Iulia Nord, afectată de alunecări de teren. Lotul este deschis traficului, însă predarea oficială a autostrăzii se amână până la finalizarea lucrărilor.
12:40
„Te bătea cu tot ce nimerea. Papuci, bețe, palme. Te ciupea până la sânge", a mărturisit o fostă gimnastă care a fost antrenată de Camelia Voinea. Golazo a publicat mai multe poze cu răni care ar fi fost urmarea unor bătăi aplicate de antrenoare.
Acum o oră
12:30
Redirecționează o parte din impozitul pe profit și susține proiectele Asociației Producătorilor Fabricat în RO! # Cotidianul de Hunedoara
Asociația Producătorilor Fabricat în RO utilizează fondurile primite prin sponsorizări pentru a dezvolta proiecte concrete, cu impact direct în comunitate.
12:30
Un agent de poliţie din Bucureşti a fost condamnat la doi ani şi cinci luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită.
12:20
Alege pijamale inspirat, adaptându-le mereu la temperatura camerei și la preferințele tale. Monitorizează nivelul de confort și nu ezita să schimbi piesele din garderobă odată cu sezonul.
12:20
Prin alegerea inspirată a patului și a accesoriilor potrivite, creezi un mediu care sprijină odihna și binedispune.
12:10
Guvernul României a anunțat că Boris Pistorius a anulat vizita din cauza unor probleme de sănătate.
12:10
Deputatul Ionel Bogdan: PNL susţine eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri # Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanții PNL spun că suprataxarea companiilor poate genera efecte negative în lanț, scăderea investițiilor și pierderea locurilor de muncă.
Acum 2 ore
12:00
Ghinion pentru Călin Georgescu. Procesul pentru propagandă legionară începe # Cotidianul de Hunedoara
„Ca orice cetățean al României, care se confruntă cu un abuz evident, nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea", a transmis Georgescu. Decizia instanței nu este definitivă
11:50
Un cutremur de magnitudinea 7,6 care a lovit ieri nord‑estul Japoniei a cauzat doar 30 de răniți. Obișnuiți cu seimele, niponii au știut exact ce trebuie să facă.
11:40
Stegarul are interdicție de la a participa la proteste. Cu toate acestea, a participat la o manifestație pentru Călin Georgescu. După o ceartă cu jandarmii, acesta a fost condus la secție.
11:30
Odată ajuns marele câștigător al PMB, Ciprian Ciucu a oferit lămuriri legate de pisica Jessy, „șefa" Primăriei Sectorului 6.
11:30
Românii, însetați de investiții la BVB. Avantajele Bucureștiului în fața Wall Street # Cotidianul de Hunedoara
Crește puternic numărul investitorilor la Bursa de Valori București! Dincolo de cifre, președintele BVB explică ce avantaje are piața noastră de capital în fața americanilor.
11:10
„Am impresia că m-au aruncat în gura lupilor", a declarat atacantul sâmbătă, după ce a început al treilea meci consecutiv ca rezervă, împotriva lui Leeds. Acum, Slot l-a lăsat în afara lotului care a făcut deplasarea la Milano. Inter-Liverpool poate fi vizionat marți la ora 22:00 și pe Prima Sport 1.
Acum 4 ore
10:50
Federația Română de Fotbal anchetează un posibil blat de sezonul trecut. Este vizat un meci cu 5 goluri și o întoarcere de rezultat între pauză și final. Cota pentru „2 pauză/1 final" la acest meci a fost aproape de 100.
10:40
ChatGPT ajută angajații să economisească, în medie, între 40 și 60 de minute de muncă zilnic, potrivit unui sondaj realizat de OpenAI.
10:40
NIBIRU, cea mai nouă și ambițioasă stațiune de entertainment și lifestyle, anunță încheierea unui parteneriat strategic cu Sphera Franchise Group, holdingul care deține companiile ce operează în sistem de franciză brandurile KFC și Taco Bell în România.
10:10
Lituania a declarat stare de urgență după ce baloane de contrabandă din Belarus au intrat în spațiul său aerian, afectând zborurile din Vilnius.
10:00
Fostul președinte a explicat faptul că votanții „i-au spus partidului AUR unde îi este locul". Candidata susținută de partid pentru PMB, Anca Alexandrescu, a terminat cursa pe locul secund cu aproape 22% dintre voturi.
10:00
John Lennon, unul dintre membrii fondatori ai trupei The Beatles, avea doar 40 de ani când a fost ucis de unul dintre cei mai mari fani ai săi. Motivația acestuia este uluitoare.
09:40
Năuciti de eșecul lui Daniel Băluță, social-democrații caută răspunsuri. Unele dintre ele încearcă să le afle marți, într-o ședință de urgență convocată la sediul partidului.
09:40
Zohran Mamdani, noul primar al New York-ului, se va muta în Gracie Mansion, reşedinţa oficială a primarilor oraşului.
09:30
Trump renunță la Tony Blair ca lider al „Consiliului pentru pace” din Gaza # Cotidianul de Hunedoara
Blair ar fi lucrat deja la planurile sale pentru Fâșia Gaza de mai bine de un an. Opoziția statelor musulmane l-ar fi făcut pe Trump să renunțe la Tony Blair ca șef al Consiliului, scrie Financial Times. Fostul premier laburist va avea cel mai probabil o funcție în consiliu.
09:20
Nicușor Dan, despre votanții AUR: „Nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși. Vor o schimbare” # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită oficială în Franţa.
09:10
Starea de flux: cum poate fi antrenat creierul pentru performanță creativă și intelectuală # Cotidianul de Hunedoara
Indiferent dacă vorbim despre artiști, antreprenori, sportivi de performanță sau lideri din mediul corporate, există un element comun pe care toți îl caută: starea de flux.
Acum 6 ore
08:10
Conducerea PSD s-a reunit pentru a analiza rezultatul slab obţinut la Primăria Capitalei. Candidatul Daniel Băluţă a ocupat locul trei
07:50
Ucraina respinge orice concesii teritoriale către Rusia. Discuțiile privind un plan de pace propus de SUA continuă fără un rezultat final.
07:20
Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită oficială în Franţa.
07:10
Indemnizație creștere copil 2025 – 2026. Se iau în calcul bonurile de masă? # Cotidianul de Hunedoara
Află cum se calculează indemnizația de creștere copil în 2025 și 2026, dacă ai beneficiat de bonuri de masă în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului.
Acum 8 ore
06:10
Cel mai vechi într-o funcție de top este Mugur Isărescu.
Acum 24 ore
23:00
Medic stomatolog, semnal de alarmă: Doar 27% dintre români au dentiție completă # Cotidianul de Hunedoara
Un renumit medic stomatolog trage un semnal de alarmă cu privire la sănătatea orală a românilor.
22:20
Fraudă fiscală de 3,2 milioane de lei în Franța. Companie din România, implicată # Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile judiciare din Franța susțin că fraudele au fost comise de patru persoane, una dintre ele având calitatea de administrator al unei companii din România.
22:00
Piața imobiliară în 2026 rămâne dinamică, cu prețuri greu de redus și dobânzi ipotecare în scădere. Află tendințele, estimările și la ce să fii atent înainte de a lua un credit.
21:20
Bărbați reținuți pentru violență domestică. Și-au agresat mama, fiica și soția # Cotidianul de Hunedoara
Polițiștii din Teleorman au reținut trei bărbați pentru trei cazuri separate de violență domestică.
20:20
Nicușor Dan, înfrângere în Parlament. Senatul a respins obiecțiile pe Legea anti-extremism # Cotidianul de Hunedoara
Plenul Senatului a respins obiecțiile pe care președintele le-a adus la proiectul de lege privind combaterea extremismului. Camera Deputaților este însă for decizional.
19:50
CTP despre cererea de reexaminare a Legii anti-extremism făcută de președinte: „Te doare mintea” # Cotidianul de Hunedoara
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat decizia președintelui Nicușor Dan de a cere reexaminarea Legii anti-extremism.
19:30
Află care sunt condițiile pentru a putea beneficia de eșalonarea datoriilor către stat.
19:10
Pompierii din Hunedoara au activat Planul Roșu de Intervenție în urma unui incendiu care a izbucnit în cadrul Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență.
19:00
Guvernanții Europei sunt copiii spirituali ai unui hegemon pe care-l vor înapoi sau pe care își doresc să-l recreeze la o scară mai mică în Europa
18:50
Șeful Inspecției Fiscale din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești, structură teritorială subordonată ANAF, a adresat mesaje obscene către partenerii coaliției de guvernare, din cadrul UDMR.
18:20
VIDEO Scandalul apei. În Guvern s-a discutat desființarea „struțo-cămilei” ESZ Prahova # Cotidianul de Hunedoara
Ministra Mediului a fost prezentă în plenul Parlamentului la Ora Guvernului.
18:10
Victoria lui Ciprian „Ciucă“ aduce liniște și speranțe la Chișinău. Când va trece noul primar de București Prutul? # Cotidianul de Hunedoara
Această victorie locală, deși obținută în plan intern, are o importanță deosebită în context regional. Ea transmite un mesaj de încredere și continuitate către Chișinău.
18:10
O companie din India a adoptat o metodă neconvențională pentru a crește moralul angajaților: a angajat un Golden Retriever ca „director al fericirii". Denver se ocupă cu distracția, relaxarea și aduce bună dispoziție în birou. Inițiativa a devenit rapid virală online.
18:00
Globurile de Aur sunt acordate într-un moment în care industria are mult mai puţine motive de sărbătoare. Studiourile reduc costurile şi disponibilizează angajaţi, iar încasările la box office sunt în stagnare.
17:50
Schimb virulent de replici în plenul Parlamentului, unde PSD și suveraniștii au cerut demisia ministrei Diana Buzoianu.
17:40
ANALIZĂ Ce ne-au demonstrat alegerile: „Fără deghizați în funcții publice” # Cotidianul de Hunedoara
Una dintre lecțiile care pot fi desprinse din această campanie este că alegătorii nu pot fi păcăliți așa ușor cu sloganuri și măsuri reciclate.
17:30
Platforma lui Elon Musk este amendată de UE, "vedeta" scandalului electoral din România scapă
17:20
Dacă acesta este ritmul, dacă așa arată jocul unei formații care își propune titlul, atunci câștigarea campionatului devine mai degrabă o fantasmă decât un obiectiv realist.
