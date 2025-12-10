Ironia sorții. FIFA obligă Iran și Egipt să joace un meci dedicat LGBTQ+

12:50

Becali a anunțat că s-a înteles cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru. Agenta jucătorului a ieșit în presă însă pentru a infirma faptul că fotbalistul pe care îl impresariază ar fi ajuns la un acord cu gruparea bucureșteană patronată de magnatul din Pipera.