PSD atacă pentru a distrage atenția de la propria criză de personalitate sau de strategie (Analist)

Dragoş Pîslaru, Ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, anunţă că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi, ”ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”. Pîslaru mai afirmă şi că rezultatele verificării realizate de Corpul de Control vor fi transmise către Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Consiliul Concurenţei. ”Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile - între un minimum de 99.000 euro şi maximum de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferenţele”, explică Pîslaru.