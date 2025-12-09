PSD atacă pentru a distrage atenția de la propria criză de personalitate sau de strategie (Analist)
RFI, 9 decembrie 2025 16:00
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare, după șase luni de la formarea actualei coaliții. El a precizat că la final, vor da un vot şi vor decide dacă rămân la putere sau trec în opoziție. Președintele PSD a mai anunțat și că partidul său nu votează moțiunea AUR.
• • •
Acum 10 minute
16:00
Acum o oră
15:10
Trupa rock E-an-na pregătește cea mai mare horă din istorie la Arenele Romane, pe 18 decembrie, la aniversarea de 10 ani de prezență pe scena muzicii din România. Un eveniment care și-a propus să aducă împreună poveștile primelor concerte prin piesele originale cu care au început, până la spectacolele care au întregit comunitatea de fani cu care trupa se poate lăuda astăzi. Vorbim despre E-an-na cu Ioana Popescu și Andrei Oltean, fondatorul trupei.
Acum 4 ore
14:00
Sorin Grindeanu: Am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare # RFI
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare. El a precizat că la final, vor da un vot şi vor decide în consecinţă. Despre termenul pentru luarea deciziei privind rămânerea a guvernare, Grindeanu a spus că acesta este când se va prezenta bugetul de stat pe 2026, la finalul lunii ianuarie.
13:50
Semnalul de alarmă a fost lansat de reprezentanții fundațiilor din Iași care susțin terapia acestor copii. Președinta Star of Hope Iași, Aurora Vatamaniuc, spune că în loc să primească facilități, acestea le sunt reduse și oferă și un exemplu: s-au schimbat criteriile de încadrare în grad de handicap.
Acum 6 ore
10:30
Timișoara recuperează, pas cu pas, obiceiul de a merge la cinema, iar unul dintre „motoarele” acestei reveniri este Cinema Studio, care a împlinit un an de la redeschidere. A fost un an cu aproape 25.000 de spectatori, 16 festivaluri și o vară întreagă de proiecții pe acoperiș. Mai important însă, s-a format o comunitate în jurul acestui spațiu.
10:30
O eventuală ieșire de la guvernare a Partidului Social Democrat ar însemna că se pun bazele unei coabitări PSD-AUR. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după victoria liberalului Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei.
Acum 8 ore
09:30
Scriitor, jurnalist, dramaturg, membru de onoare al Academiei Române, Matei Vișniec a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). În cadrul aceleiași ceremonii, Matei Vișniec a primit și titlul de Cetățean de Onoare al Iașiului.
08:40
De ce au pierdut PSD și Sorin Grindeanu, USR și Nicușor Dan atât de rușinos în Capitală (G4Media) - INTERACTIV Cât de mult au greșit sondajele, din nou, la alegerile din București. Ce a făcut Italia după o situație asemănătoare / Exemple din alte țări europene (HotNews)
Acum 12 ore
07:00
Consumul transmite semnale de scădere. Este un moment important, pentru că în ultimii ani consumul a fost principalul motor de creștere al economiei românești. Dacă lucrurile se vor schimba și scăderea consumului se va confirma în următorul an, de exemplu, atunci economia ar trebui să își găsească alte resurse de creștere. Deocamdată, este prea devreme să spunem că structura economiei s-a schimbat și consumul și-a pierdut tracțiunea. Dar, este clar că avem o schimbare de comportament a consumatorilor. Mai întâi cifrele.
Acum 24 ore
21:40
Cum au fost primite rezultatele la sediul AUR? Aflați din reportajul Andreei Orosz
21:20
Senatul respinge criticile președintelui Nicușor Dan la proiectul de lege privind combaterea extremismului # RFI
Senatul a adoptat, azi, proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură în forma iniţială, respingând obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan în cererea de reexaminare a actului normativ. În cererea transmisă Parlamentului în 4 decembrie, șeful statului a apreciat că actuala formă a actului normativ ar putea duce la "amplificarea tensiunilor", legea fiind insuficient de clară în definirea unor infracţiuni. Proiectul merge la vot în Camera Deputaților,decizională în acest caz.
16:10
Dragoș Pîslaru sesizează Parchetul European în privința achiziţiei microbuzelor școlare | Ministrul a așteptat să treacă alegerile (Expert) # RFI
Dragoş Pîslaru, Ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, anunţă că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi, ”ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”. Pîslaru mai afirmă şi că rezultatele verificării realizate de Corpul de Control vor fi transmise către Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Consiliul Concurenţei. ”Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile - între un minimum de 99.000 euro şi maximum de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferenţele”, explică Pîslaru.
Ieri
15:20
Prahova: Furnizarea apei a fost reluată în toate cele 13 localităţi afectate de criza de la Paltinu|Apa poate fi folosită doar pentru igienizarea toaletelor # RFI
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă că, luni, a fost reluată furnizarea apei în toate cele 13 oraşe şi comune care, timp de peste o săptămână, nu au avut această utilitate, din cauza problemelor de la barajul Paltinu. Populaţia din localităţile afectate este atenţionată să nu folosească apa decât pentru igienizarea toaletelor.
14:50
Nicuşor Dan îl felicită pe Ciprian Ciucu: Bucureştenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan îl felicită, luni, pe primarul ales al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, el afirmând că bucureştenii au ales un primar şi ”trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul”.
13:50
Ciprian Ciucu: Așteptările pentru primul an de mandat vor fi temperate| Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului Capitalei # RFI
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate şi probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului. El a menţionat că speră să aducă câteva îmbunătăţiri vizibile, cel puţin în zona centrală, dar proiectele semnificative vor dura.
13:40
Investigațiile imagistice pot fi realizate, din această lună, în sala de operație sau în Terapie Intensivă. Pacienții critici nu vor mai fi plimbați prin spital, ci tehnologia va fi adusă acolo unde este nevoie. Noul aparat RMN mobil oferă diagnostic rapid și precis în cazuri neurologice acute și postoperatorii și o integrare directă în fluxul operator.
11:50
Invitata emisiunii este doamna Lavinia Betea, doctor în psihologie socială, jurnalist, cercetător în domeniul istoriei recente a României, autoarea volumului ”Povești din Cartierul Primăverii”, Editura Corint, lansat la sfârșitul săptămânii trecute.
11:10
Politologul Cristian Pîrvulescu: Victoria lui Ciucu este victoria PNL și a lui Bolojan. Ieri s-a setat politica românească pentru următorii trei ani # RFI
Victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Municipiului București este o victorie clară a primului-ministru și a președintelui PNL Ilie Bolojan. O spune la RFI politologul Cristian Pîrvulescu. În opinia sa, Ciucu a fost beneficiarul votului util în Capitală. În interviul acordat RFI, Pîrvulescu comentează cifrele de prezență și atrage atenția că extrema dreaptă a devenit un jucător politic important (AUDIO):
10:30
USR trebuie să oprească prăbușirea partidului. Solicitarea vine chiar de la un membru cunoscut al formațiunii, deputatul Claudiu Năsui, care spune la RFI că eșecul lui Cătălin Drulă în alegerile pentru Primăria Capitalei poate fi pus pe seama unor greșeli comise de Uniunea Salvați România.
08:20
10 concluzii la cald. Ciucu l-a învins pe Nicușor Dan pentru Bolojan (Cotidianul) - Sper ca Ciprian Ciucu, noul primar general, să oprească transformarea centrului Bucureştiului într-o favelă, unde cerşetorii, oamenii străzii, aurolacii şi nu numai încep să fie ca la ei acasă (Ziarul Financiar)
03:30
Sediul PNL a fost duminică seară cel mai animat punct al campaniei bucureștene, cu holuri pline cu aproape o oră înainte de anunțarea exit-poll-urilor. Victoria anticipată a lui Ciprian Ciucu a declanșat aplauze într-o atmosferă în care liderii liberali au vorbit despre unitate, reforme și un mandat cu miză pentru centrul-dreapta. Un reportaj RFI.
00:20
Peisaj deprimant, duminică seară, la sediul PSD din Șoseaua Kiseleff. Candidatul partidului la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a făcut o declarație scurtă imediat după anunțarea exit-poll-urilor de după alegeri, după care s-a închis într-un birou împreună cu liderii formațiunii. Un reportaj RFI.
7 decembrie 2025
22:40
Autoritatea Electorală Permanentă publică pe site rezultatele oficiale ale alegerilor de la Primăria Capitalei, în timp real. Exit-pollurile îl dau câştigător pe Ciprian Ciucu, urmat de Daniel Băluţă şi Anca Alexandrescu.
22:30
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a cerut „atenție maximă” în secțiile de votare la numărarea buletinelor. El a afirmat că rezultatul este „neconcludent” până la finalizarea procesului de numărare.
21:20
Ciprian Ciucu, declarații după anunțarea rezultatelor exit-poll la Primăria București: Acest vot mă responsabilizează # RFI
"Acest vot mă responsabilizează. Le mulțumesc bucureștenilor pentru încredere",a declarat duminică seară, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, dat câștigător al cursei electorale, potrivit rezultatului exit-poll-ului publicat de CURS / Avangarde. El a susținut declarații de presă după închiderea urnelor.
21:00
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde publicat la ora 21:00, valabil pentru ora 19:00. Acesta a obținut aproape 33% din voturile bucureștenilor, conform primelor date. .
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Aproape 1,8 milioane de bucureșteni sunt așteptați duminică la vot pentru alegerea primarului Capitalei, scrutin în care figurează 15 candidați. Doi dintre aceștia s-au retras din competiție, însă numele lor rămân tipărite pe buletinele de vot, conform procedurilor legale.
15:00
Nicușor Dan, vizită oficială în Franța. Întrevederi cu președintele Emmanuel Macron și primarul Parisului # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan va face, luni şi marţi, o vizită oficială în Franţa, având programate întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. De asemenea, şeful statului se va întâlni şi cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti şi ai companiilor franceze.
09:50
Președintele Nicușor Dan a votat, duminică, la Școala gimnazială „Luceafărul” din București în cadrul alegerilor locale parțiale. El a venit la secţia de votare împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru.
09:40
Aproape 1,8 milioane de bucureşteni sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-şi alege primarul dintre cei 15 competitori rămaşi în cursa electorală. Doi dintre ei şi-au anunţat retragerea, numele lor rămânând însă pe buletinele de vot. Alegeri pentru posturile de primar au loc şi în alte 12 localităţi din 10 judeţe, în timp ce la Buzău, 8 competitori îşi dispută şefia Consiliului Judeţean. Votul a început la ora 7:00.
6 decembrie 2025
10:50
Structura în formă de arc a centralei de la Cernobîl, avariată de o dronă (Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică) # RFI
Structura în formă de arc care protejează reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, nu mai poate îndeplini funcţia sa de protecţie din cauza daunelor provocate de o dronă, a anunţat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de Reuters.
10:30
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale, încheiată. AEP face apel la candidați să nu continue propaganda electorală # RFI
Capania electorală pentru alegerile locale parţiale de duminică s-a încheiat în această dimineață, la ora 07:00. Votarea în cele 1.771 de secţii de votare organizate pentru acest scrutin începe duminică, la ora 07:00, şi se încheie la ora 21:00.
5 decembrie 2025
16:50
Expert Forum, despre campania pentru PMB pe TikTok: Din cauza dependenței de a monetiza conținut, aplicația permite anomalii # RFI
Construirea unor reţele inautentice, care folosesc un mix de persoane reale care se comportă coordonat, plătit sau nu, şi conturi anonime mult mai populare în promovarea candidaţilor decât conturile oficiale. Asta au observat în campania electorală desfașurată pe TikTok specialiștii Expert Forum după cum reiese dintr-un raport prezentat vineri.
16:20
Ilie Bolojan, despre criza apei din Prahova: Din această seară, alimentarea cu apă va fi asigurată. Nu există garanții că e potabilă # RFI
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a mandatat reprezentanții ministerelor și autorităților să reia livrarea apei curente chiar din această seară în localitățile rămase fără aceasta utilitate din Prahova. Bolojan avertizează însă că apa încă nu este potabilă, fiind necesare aproximativ încă 72 de ore pentru livrarea apei care să fie sigură pentru băut, Potrivit Agerpres.
14:20
Între 5 și 7 decembrie, în peste 1.000 de magazine din toată țara, românii sunt invitați să doneze alimente neperisabile pentru persoanele vulnerabile. Este o mobilizare impresionantă, organizată de Federația Băncilor pentru Alimente, alături de mii de voluntari.
14:20
Purtătorul de cuvânt al ÎCCJ, după decizia de sesizare a CCR cu privire la legea de pensionare a magistraţilor: Încalcă brutal independenţa justiţiei # RFI
Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Victor Alistar, a afirmat, vineri, că legea privind pensionarea magistraţilor discriminează magistraţii faţă de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încalcă brutal independenţa justiţiei, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistraţi şi încalcă standardele internaţionale statuate prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
14:10
Elena-Alexandra Miron, președintă și Co-fondatore Platforma Tinerilor pentru Sustenabilitate este invitata emisiunii. Platforma Tinerilor pentru Sustenabilitate, este o organizație care reușește să mobilizeze mii de tineri și să transforme preocupările lor într-o voce coerentă pentru decidenții din România.
13:30
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis să atace la CCR legea privind pensiile magistraților # RFI
Judecătorii de la Instanța supremă au decis, vineri, sesizarea Curții Constituționale în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.
11:30
Semnalul de alarmă a fost lansat de directorul tehnic al unei importante companii de profil din Iași. Inginerul Gheorghe Baean spune că fondurile din PNRR erau o gură de oxigen și pentru companii, dar mai ales pentru bugetul de stat.
11:10
Candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, a punctat în campania electorală pentru alegerile de la Primăria Capitalei, spune la RFI profesorul Cristian Preda, de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. El remarcă de asemenea că Ana Ciceală ”s-a băgat în poză”: ”N-a fost suficient că PSD a spus PNL și USR n-au voie să aibă un candidat comun, a mai venit și doamna Ciceală să consolideze asta, să nu cumva să îi dăm vreo șansă unuia dintre cei doi, Drulă sau Ciucu”.
10:20
Președintele Nicușor Dan ar înregistra o înfrângere teribilă, dacă alegerile pentru Primăria Capitalei ar fi câștigate de Anca Alexandrescu sau Daniel Băluță. Iată ce spune la RFI profesorul Cristian Preda, de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, înaintea scrutinului de duminică.
08:50
Alegeri la București - Cine este Daniel Băluță? (DW) - Anca Alexandrescu, colaboratoarea borfașilor: Marii condamnați penal cu care a lucrat candidata AUR în cariera de consultant (G4Media) - Criza apei | Un eșec comunist, cârpeala post-decembristă & birocrația actuală. Cum a ajuns acumularea de apă Paltinu o bombă murdară cu ceas (Europa Liberă) - Orașul câinilor. Localitatea din România care a ajuns să găzduiască cel mai mare adăpost din lume dedicat animalelor fără stăpân (Libertatea)
4 decembrie 2025
19:50
Alexandru Rogobete: Când tu ştii că ai un risc să opreşti apa într-un judeţ, unităţile critice ar fi trebuit anunţate # RFI
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că unităţile critice din Prahova, precum spitalele, ISU, pompierii sau căminele de bătrâni, ar fi trebuit anunţate din timp despre criza apei potabile, pentru a fi luate măsuri privind organizarea unităţilor. "Când tu ştii că ai un risc să opreşti apa într-un judeţ, unităţile critice ar fi trebuit anunţate. Prin unitate critică vorbim de spital, ISU, Ambulanţă, staţie de pompieri, cămine de bătrâni. Am fi redus activitatea", a declarat, joi, ministrul Sănătății.
18:10
Primul RMN portabil din România a fost inaugurat, joi, la Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iaşi. Este primul spital care poate realiza investigații imagistice de înaltă performanță în timpul intervențiilor neurochirurgicale, direct în sala de operație și în terapie intensivă, transmite ministrul Sănătății.
18:00
Victor Rebengiuc a primit Premiul România Europeană 2025. Nicușor Dan: "Avem nevoie acută de modele ca dumnealui" # RFI
Actorul Victor Rebengiuc a fost onorat de Asociaţia Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) cu Premiul România Europeană 2025. Câștigătorul premiului de anul trecut, președintele Nicușor Dan, a vorbit la decernarea premiului despre faptul că Rebengiuc este „un model”, într-o societate care are mare nevoie de modele morale. Cu o carieră de aproape 70 de ani pe scenă, încheiată cu rolul „Tatăl”, Rebengiuc a mulţumit publicului şi actriței Mariana Mihuţ, soţia sa, alături de care a jucat în multe piese.
16:40
"AER" surprinde prezentul, muzica Luizei Zan prinde formă în aranjamente realizate de pianistul Andrei Petrache, disc înregistrat împreună cu basistul Mike Alex, Răzvan Florescu (vibrafon și percuție) și Philip Goron (baterie). Albumul subliniază legătura profundă pe care o are Luiza Zan cu limba română și muzica jazz, ținând aproape bossa nova, funk dar și referințele din doina românească.
16:30
Curtea Supremă anunţă intenţia de a sesiza CCR cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor # RFI
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă, joi, intenţia de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor.
16:10
Florin Negruțiu la RFI: A fost o campanie în care nu am avut o dezbatere, nu s-a vorbit deloc despre București, discuțiile au fost strict politice # RFI
Campania electorala pentru alegerile partiale din Bucuresti desfasuratata in ultimele 2 saptamani se apropie de final. O campanie atipica, in care nu am avut o dezbatere care sa cuprinda toti candidatii, o campanie in care nu s-au dezbatut probelemele reale ale Capitalei iar asta ii indeparteaza pe oameni de urne spune la RFI jurnalistul Florin Negrutiu, fondator Republica.ro
14:50
Premierul Bolojan, primit la Viena de Cancelarul federal: Austria este unul dintre principali investitori străini în România # RFI
Premierul Ilie Bolojan a fost primit, joi, la Viena, de Cancelarul federal Christian Stocker, el afirmând că Austria este unul dintre principali investitori străini în România iar firmele cu capital austriac din ţara noastră asigură peste 100.000 de locuri de muncă. Premierul a menţionat că, deşi în ultimii 10 ani atât investiţiile cât şi schimburile comerciale au crescut cu peste 60%, există în continuare potenţial semnificativ pe ambele paliere.
14:30
Bolojan, despre criza apei potabile din Prahova: Se lucrează la soluţii, astfel încât, mai repede de luni, locuitorii afectaţi să aibă acces la apă # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Viena, întrebat despre situaţia crizei apei potabile din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, locuitorii care sunt afectaţi, inclusiv companiile din zonă, să poată beneficia de apă. Premierul a precizat că cei responsabili de astfel de evenimente trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare.
