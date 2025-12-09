Nicușor Dan și Emmanuel Macron, exerciții de vorbire fluentă. Cum sună româna președintelui Franței
Adevarul.ro, 9 decembrie 2025 18:30
Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franța, a fost primit, marți, de omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.
Acum 10 minute
18:30
Ludovic Orban despre amenințarea valului suveranist la următoarele alegeri: „AUR nu poate să guverneze. Sunt buni numai să revolte lumea” # Adevarul.ro
Președintele Forța Dreptei, fostul premier Ludovic Orban, este de părere că e nevoie de comunicare pentru combaterea fake-news-urilor lansate de politicienii suveraniști, în perspectiva următoarelor alegeri.
18:30
Un bătrân și-a lăsat averea de 3 milioane de euro femeii care îl îngrijea de doar câteva zile. Instanța a decis să era capabil să decidă singur # Adevarul.ro
În primă instanță, cuplul fusese condamnat la peste patru ani de închisoare, dar verdictul final arată că bătrânul a făcut testamentul din proprie inițiativă.
18:30
Apele Române: furnizarea apei la Voila este sigură până după sărbători. Posibile restricții după 1 ianuarie # Adevarul.ro
Administrația Națională „Apele Române” a informat, marți, că în momentul de față este asigurat integral necesarul de apă brută pentru stația de la Voila, iar operatorul ESZ Prahova poate trata apa pentru potabilizare la parametri optimi.
18:30
Acum o oră
18:00
Nicușor Dan, mesaj ferm în scandalul politic provocat de PSD: „Nu văd un motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau că un ministru trebuie să plece” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a comentat, marţi, tensiunile apărute în coaliția de guvernare după ce PSD i-a cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
17:45
Workshopuri dedicate dezvoltării sportivilor, medalii la Cupa Mondială de Para Climbing și rezultate excelente la Campionatele Europene de Para Tenis de Masă
17:45
Ce sfaturi are Ludovic Orban pentru Nicușor Dan, după ce președintele l-a dat afară de la Cotroceni: „E un om care acționează după plan, e un om calculat” # Adevarul.ro
Prezent la interviurile Adevărul, Ludovic Orban, fost consilier al președintelui Nicușor Dan, a precizat ce sfaturi i-ar da șefului de stat în prezent, criticând unele acțiuni ale acestuia.
17:45
Ministrul Educaţiei propune un control parental riguros în locul interdicţiilor pentru TikTok în rândul adolescenţilor # Adevarul.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a pledat marţi pentru un control parental riguros în ceea ce priveşte accesul adolescenţilor la reţelele sociale.
Acum 2 ore
17:30
Bucureștenii au votat un primar care trebuie să jongleze între absenteism, austeritate și ostilitatea celui mai influent partener de guvernare. La Berlin, ziarul taz îi face un portret lui Ciprian Ciucu.
17:30
Alertă majoră în SUA: Peste 18 milioane de oameni sunt îndemnați să stea în case din cauza aerului toxic # Adevarul.ro
Sudul Californiei se confruntă cu o alertă bruscă și periculoasă privind calitatea aerului, pe măsură ce autoritățile emit alerte extinse prin care îndeamnă locuitorii să rămână în interior.
17:30
Orban le sugerează social-democraților să își schimbe liderul: „Cu Grindeanu în conducerea PSD, partidul nu va crește mai sus de 20%” # Adevarul.ro
Ludovic Orban, fost premier și șef PNL, a explicat la Interviurile Adevărul strategia PSD la guvernare, catalogând amenințările cu părăsirea Executivului drept „ridicole”.
17:30
Nicușor Dan, concluzii după întâlnirea cu președintele Franței. Macron vine în România în 2026 # Adevarul.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan a fost primit, la Paris, de omologul său francez Emmanuel Macron.
17:30
Premierul Poloniei anunță că UE aprobă ajutorul de stat pentru prima centrală nucleară a țării # Adevarul.ro
Comisia Europeană a acceptat ca Polonia să folosească fonduri publice pentru construirea primei centrale nucleare a țării, a declarat marți prim-ministrul polonez Donald Tusk.
17:15
Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a făcut publică o înregistrare video cu atacul asupra unui elicopter de transport multirol Mi-26 lovit la sol, pe un aerodrom, relatează publicația de specialitate Militarnyi.
17:00
CTP critică explicațiile lui Nicușor Dan privind drona intrată în România: „Mă lasă bouche bée” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat dur după declarațiile președintelui României, Nicușor Dan, în interviul acordat publicației Le Monde, legate de drona rusească ce a survolat teritoriul României pe 25 noiembrie.
17:00
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite în pragul morții. „Cazul ne-a amuțit” # Adevarul.ro
Echipe mixte formate din poliţiști, procurori, veterinari și reprezentanţi ai Protecția Animalelor CJ Ilfov au intrat cu mandat, pe o proprietate privată din localitatea Nuci. Zeci de cai și câini trăiau în condiţii imposibil de descris, unii în pragul morţii.
17:00
Ludovic Orban, președinte al partidului Forța Dreptei, a explicat la Interviurile Adevărul că partidul Forța Dreptei ar putea fi absorbit de PNL. Există deschidere, însă va fi nevoie de negocieri.
16:45
Româniii ar putea avea câte un cont unic online pentru toate site-urile şi aplicaţiile statului, potrivit unui proiect de lege # Adevarul.ro
Cetățenii ar putea avea câte un cont unic online pentru toate site-urile şi aplicaţiile statului, potrivit unui proiect de lege inițiat în Senat.
Acum 4 ore
16:30
Kremlinul a primit un val de scrisori de la copii nemulțumiți de blocarea platformei Roblox în Rusia # Adevarul.ro
Kremlinul a anunțat că a primit un val de scrisori de la copii nemulțumiți de blocarea platformei Roblox în Rusia, după ce autoritatea de reglementare a interzis-o pentru „propagandă LGBT”, relatează The Moscow Times.
16:30
Dezmăț pe bani publici la Federația de Canotaj. Curtea de Conturi a finalizat controlul și a stabilit prejudiciul # Adevarul.ro
Federația Română de Canotaj este una dintre cele mai performante dintre cele care participă la Jocurile Olimpice.
16:15
Întâlnire-surpriză la o gală de final de an.
16:15
Într-un interviu acordat Politico, președintele Donald Trump a declarat că „a venit timpul” ca Ucraina să desfășoare alegeri prezidențiale, argumentând că a trecut prea mult de la ultimul scrutin.
16:15
Ministrul Muncii, Florin Manole, vorbește despre creșterea salariului minim la Interviurile Adevărul. „Munca cinstită, onestă, legală trebuie să asigure un minim de trai” # Adevarul.ro
Invitat la ,,Interviurile Adevărul", moderate de Irina Petraru, ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre o serie de teme de impact, de la creșterea salariului minim până la pensii.
16:00
În data de 4 Decembrie 2025, la Aria TNB din București, s-au reunit reprezentanți importanți din sectorul financiar-bancar, imobiliar, auto și tehnologie într-un eveniment dedicat recunoașterii parteneriatelor care au contribuit la succesul 123Credit
16:00
A murit generalul Radu Theodoru. Controversatul susținător al lui Georgescu, acuzat de trădare de DIICOT, dorea schimbarea numelui țării în Geția # Adevarul.ro
Generalul în retragere Radu Theodoru, acuzat că ar fi plănuit preluarea puterii în România și schimbarea numelui țării în Geția, a murit la vârsta de 101 ani.
16:00
Teroare într-o comună din România: zimbrii scăpați de sub control distrug gospodării. Localnic: „Animalele sunt protejate, oamenii nu” # Adevarul.ro
Locuitorii comunei Brăduleț, din nordul județului Argeș, trăiesc cu frica în sân după ce zimbrii eliberați în Munții Făgăraș au coborât în localitate. Animalele au intrat în curți și provocat distrugeri importante.
16:00
Hondurasul a emis un mandat internațional de arestare pe numele fostului președinte grațiat de Trump. Avocații denunță motive politice, în contextul alegerilor # Adevarul.ro
Procurorul general din Honduras, Johel Zelaya, a declarat luni că a ordonat autorităților din Honduras și a cerut Interpolului să pună în aplicate un mandat de arestare emis în 2023 pentru fostul președinte Juan Orlando Hernández, grațiat recent de președintele american Donald Trump, relatează AP.
16:00
Trafic blocat pe Valea Oltului după răsturnarea unei cisterne cu substanțe inflamabile la Călimănești # Adevarul.ro
O cisternă încărcată cu substanțe inflamabile s-a răsturnat marți după-amiază pe DN7, în zona Călimănești, blocând complet traficul pe Valea Oltului.
15:45
Trump îl îndeamnă pe Zelenski să încheie un acord de pace și îi critică pe liderii europeni: „Sunt slabi. Cred că nu știu ce să facă” # Adevarul.ro
Donald Trump a avertizat că Rusia are avantajul în negocierile de pace în curs cu Ucraina, și a sugerat că Volodimir Zelenski ar trebui „să se adune și să înceapă să accepte lucruri”.
15:45
Diana Buzoianu, reacție la solicitarea PSD de a fi demisă de la Ministerul Mediului. „Nu m-am născut ministră” # Adevarul.ro
Diana Buzoianu a reacționat marți pe Facebook, după președintele PSD a mers la premierul Ilie Bolojan cu solicitarea de a o demite pe ministra USR a Mediului.
15:45
Românii trec tot mai des granița pentru cumpărături ieftine. Ce prețuri găsesc în Bulgaria # Adevarul.ro
Tot mai mulți români merg la cumpărături în Bulgaria, unde găsesc prețuri considerabil mai mici decât în magazinele din țară.
15:30
Fostul senator PNL Eugen Pîrvulescu, achitat după ce fapta din dosarul angajărilor trucate de la Ambulanța Teleorman s-a prescris # Adevarul.ro
Fostul senator liberal Eugen Pîrvulescu a fost achitat marţi de Instanţa supremă pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei, într-un dosar în care era acuzat de DNA că ar fi încercat să aranjeze un concurs la Serviciul de Ambulanţă Teleorman.
15:30
Miliardarul Andrej Babis revine la conducerea Cehiei: ce planuri are și cum influențează afacerile sale din România # Adevarul.ro
Miliardarul Andrej Babis, cunoscut pentru afacerile sale extinse inclusiv în România, a revenit marți în funcția de prim-ministru al Republicii Cehe, la două luni după alegerile parlamentare câștigate de partidul său, ANO.
15:15
Kremlinul neagă acuzațiile: „Putin nu vrea să restaureze URSS și nici să atace NATO. Este o prostie totală” # Adevarul.ro
Kremlinul respinge ferm declarațiile unor lideri europeni potrivit cărora Vladimir Putin ar încerca să refacă Uniunea Sovietică sau ar urmări un atac asupra NATO.
15:15
Gest uriaș în tribune. Câte perechi de ghete au strâns cei 23.000 de fani de la Craiova - CFR Cluj # Adevarul.ro
Peste 5.600 de perechi de ghetuțe donate pentru copii la Craiova - CFR Cluj.
15:15
Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu. Ce a mai solicitat liderul PSD # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, președintele PSD, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu (USR) din funcția de ministru a Mediului, după scandalul crizei apei din Prahova.
15:00
Sociologul Remus Ștefureac explică de ce votanții AUR nu sunt pro-ruși și nici extremiști: „Frustrările sociale au fost exploatate politic” # Adevarul.ro
Potrivit sociologului Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, intenția de vot pentru AUR s-a stabilizat în ultimele șase luni la aproximativ 40% dintre alegători, iar aceștia „nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși”.
15:00
Stegarul Dac, aflat sub control judiciar, ridicat iar de poliție. Este acuzat că a lovit forțele de ordine # Adevarul.ro
Cezar Avrămuță, cunoscut ca ”Stegarul Dac”, a fost săltat luni, 8 decembrie, de jandarmi la Buftea, acolo unde Călin Georgescu era așteptat să semneze controlul judiciar. El avea interzis să participe la astfel de evenimente.
15:00
Procurorii români cer Emiratelor Arabe Unite acordul pentru anchetarea lui Horațiu Potra într-un dosar privind spălarea banilor # Adevarul.ro
Parchetul General a sesizat Ministerul Justiţiei pentru a solicita Emiratelor Arabe Unite acordul necesar anchetării lui Horațiu Potra într-un dosar de infracțiuni economice.
14:45
Arbitrul care îi bântuie pe ”roș-albaștri”: UEFA trimite la FCSB – Feyenoord omul prezent la două umilințe istorice # Adevarul.ro
FCSB – Feyenoord, sub fluierul unui arbitru cu precedent dureros.
14:45
Un turist olandez demontează mitul României periculoase: „Mergi acolo înainte să judeci”. Ce notă a dat orașelor vizitate # Adevarul.ro
Un turist olandez care a petrecut trei săptămâni în România contrazice stereotipurile despre pericol și murdărie, spunând că țara este „sigură, curată și primitoare”.
Acum 6 ore
14:30
Zelenski, întrevedere cu Papa Leon XIV la Castel Gandolfo. Liderul ucrainean se află în vizită oficială în Italia # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit marți, pe 9 decembrie, cu Papa Leon al XIV-lea pentru o discuție de 30 de minute la reședința papală din Castel Gandolfo, în timpul vizitei sale în Italia.
14:30
Soluția banală, dar miraculoasă care acționează asupra mirosurilor. Cu ce trebuie să stropești draperiile și covoarele pentru a menține prospețimea casei # Adevarul.ro
Hotelurile folosesc astfel de soluții la intervale regulate pentru a menține prospețimea spațiilor, iar acasă poți urma un program asemănător.
14:15
Opt civili fără acces la tratament medical, evacuați din Fâșia Gaza și aduși la Bucureşti alături de rude # Adevarul.ro
Opt pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, care nu aveau acces la tratament medical adecvat, au fost aduşi la Bucureşti cu un avion C-130 Hercules al Forţelor Aeriene Române, alături de 29 de membri de familie.
14:15
Alimentul care face omleta mai sănătoasă: îmbunătățește digestia și oferă un mic dejun plin de energie # Adevarul.ro
Adăugarea unui singur superaliment în omletă îți poate îmbunătăți digestia și starea de sănătate, transformând un mic dejun obișnuit într-o masă nutritivă și plină de beneficii.
14:15
Ultima confruntare directă între români și ruși. Războiul Transnistriei - Moștenirea geopolitică a unui secol de pacte, anexări și bătălii # Adevarul.ro
La 35 de ani de la proclamarea independenței așa-numitei Republica Moldovenească Nistreană, precum și de la declanșarea Războiului transnistrean, istoricul Ottmar Trașcă, profesor și cercetător la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj, explică pentru „Weekend Adevărul“ care sunt cauzele conflictului
14:15
Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care dispune instruirea militară a rezerviștilor în 2026.
14:00
Haos pe un zbor Ryanair: avionul a fost deviat și a aterizat în altă parte din cauza unei defecțiuni la toaletă # Adevarul.ro
Un zbor Ryanair spre Insulele Canare a fost deviat după ce o defecțiune la toaletă a făcut imposibilă continuarea călătoriei.
14:00
MAE, atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Japonia. Risc de cutremur major în următoarele şapte zile # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Japonia asupra riscului producerii unui seism de mare intensitate în următoarele șapte zile.
14:00
O femeie rănită pe un patinoar din Austria a cerut 30.100 de euro despăgubiri. Ce a decis instanța # Adevarul.ro
O femeie din Linz, Austria, a cerut despăgubiri de 30.100 de euro după ce s-a ciocnit de un bărbat pe un patinoar.
