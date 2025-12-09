Motivul uluitor pentru care un italian și-a lăsat averea badantei pe care o cunoștea de doar 5 zile. Cum a reacționat familia
Click.ro, 9 decembrie 2025 21:20
Un chimist italian de renume internațional, în vârstă de 92 de ani, a provocat șoc și controverse în rândul familiei sale după ce și-a lăsat întreaga avere – aproximativ trei milioane de euro – îngrijitoarei pe care o cunoștea de doar câteva zile, informează publicațiile italiene Fanpage și Corriere
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
21:20
Cum arată fiica de 20 de ani a lui Virgil Ianțu. Jasmine studiază la o școală prestigioasă și are planuri ambițioase: „Învață să fie cel mai bun...” # Click.ro
Virgil Ianțu (54 de ani) are cu ce să se mândrească. Fiica lui, Jasmine, are planuri ambițioase, o frumusețe aparte și o relație apropiată cu ambii părinți.
21:20
Motivul uluitor pentru care un italian și-a lăsat averea badantei pe care o cunoștea de doar 5 zile. Cum a reacționat familia # Click.ro
Un chimist italian de renume internațional, în vârstă de 92 de ani, a provocat șoc și controverse în rândul familiei sale după ce și-a lăsat întreaga avere – aproximativ trei milioane de euro – îngrijitoarei pe care o cunoștea de doar câteva zile, informează publicațiile italiene Fanpage și Corriere
21:10
Cuplul care vrea la „Asia Express”! Magdalena Chihaia Maxer: „Suntem activi și în vacanță, eu mănânc puțin...”. Cum s-au răsfățat în Maldive, în cea de-a patra lună de miere # Click.ro
Cuplul care vrea la „Asia Express”! Magdalena Chihaia Maxer: „Suntem activi și în vacanță, eu mănânc puțin...”. Cum s-au răsfățat în Maldive, în cea de-a patra lună de miere
21:10
Descoperire uluitoare în largul Alexandriei! Arheologii au găsit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani # Click.ro
O barcă de agrement egipteană antică, corespunzând descrierilor istoricului grec Strabo din secolul I, a fost descoperită în largul coastelor Alexandriei, arătând că oamenii organizau petreceri pe apă încă din antichitate. Nava, datând din prima jumătate a secolului I d.Hr., măsura 35 de metri lungi
Acum 2 ore
20:30
Întâlnirea memorabilă a două eleve de clasa a V-a care și-au dorit să vadă un scriitor în realitate: „Îmi stăpâneam emoțiile cu greu. Aproape că-mi dădeau lacrimile” # Click.ro
La final de octombrie, Cezar Paul-Bădescu a ajuns în Republica Moldova, în urma unui mesaj primit pe Facebook de la două eleve de clasa a V-a. Elena și Nicoleta și-au dorit să vadă un scriitor în carne și oase, iar întâlnirea a fost emoționantă atât pentru ele, cât și pentru autor.
20:30
Un bărbat s-a îmbogățit după ce a găsit un obiect prăfuit în garaj. Ireal ce a sumă a putut câștiga # Click.ro
Un locuitor din Oxfordshire și-a văzut averea crescând subit după ce a descoperit, ascunsă sub biroul din garaj, o pictură acoperită de praf, care s-a dovedit a fi un autentic exemplu de artă renascentistă italiană.
Acum 4 ore
19:40
Cât de greu îi este Oanei Lis să se descurce cu o mână. Soția lui Viorel Lis mai stă o lună cu mâna-n ghips: „Nu vreau să folosesc mâna ruptă ca să nu ajung la operație” # Click.ro
Oana Lis (46 de ani), soția lui Viorel Lis (81 de ani) a avut parte de un necaz după ce s-a împiedicat și a căzut pe stradă și s-a ales cu mâna-n ghips.
19:40
Metoda ieftină și ingenioasă prin care poți păstra vinul rămas după deschidere fără să se schimbe gustul sau textura. A devenit virală pe TikTok # Click.ro
TikTok a devenit nu doar o platformă pentru divertisment rapid, ci și un spațiu în care utilizatorii descoperă soluții ingenioase pentru diverse situații de zi cu zi.
19:40
Un mecanic de locomotivă și-a publicat fluturașul de salariu. Cât a încasat tânărul în octombrie: „Nu vreau să mă laud” # Click.ro
Un mecanic de locomotivă și-a publicat fluturașul de salariu pe rețelele sociale. El susține că a făcut acest gest pentru a le arăta tinerilor că și cei aflați la început de drum pot avea venituri decente în România.
19:30
Cozonacul, între tradiție și „bombă calorică"! Cât costă, ce conține și cât de sănătos este, de fapt? # Click.ro
Cozonacul românesc, vedeta sărbătorilor, vine anul acesta cu surprize uriașe în farfurie și la raft: poate avea între 245 și 539 de calorii la 100 de grame, de un la desert ușurel la o adevărată "bombă calorică”.
19:10
Cum arată bradul de Crăciun al Oanei Zăvoranu. În casa vedetei se simte deja atmosfera de sărbătoare # Click.ro
Oana Zăvoranu (52 de ani) este pregătită să întâmpine sărbătorile de iarnă într-un decor de poveste. Vedeta și-a împodobit locuința cu decorațiuni elegante, iar bradul său atrage toate privirile. Vezi mai jos imaginile!
18:40
Produsele care vor costa mai mult de la 1 ianuarie 2026. Accizele afectează economiile românilor # Click.ro
De la 1 ianuarie 2026, românii vor resimți noi creșteri de prețuri, odată cu intrarea în vigoare a majorărilor de accize prevăzute în legislația fiscală actualizată, relatează Euronews. Modificările vizează în special carburanții, băuturile alcoolice și produsele din tutun, categorie pentru care con
18:20
Kylie Jenner (28 de ani) și Timothée Chalamet și-au asortat ținutele la premiera filmului „Marty Supreme”, într-o apariție rară pe covorul roșu. Cei doi au purtat haine portocalii, realizate special de Chrome Hearts.
18:00
Rețeta inedită de musaca de post preparată de Majda Aboulumosha. Cele două ingrediente care fac diferența # Click.ro
Musacaua de post pregătită de Majda Aboulumosha a adus un plus de dinamism și creativitate în platoul „Vorbește lumea”, unde vedeta a demonstrat că un fel de mâncare considerat complicat poate deveni surprinzător de simplu și delicios.
18:00
De ce unele case par mai primitoare de sărbători? Secretul e în lumină, texturi și un detaliu mic de decor cu rol neașteptat # Click.ro
De ce unele case par mai primitoare de sărbători? Secretul e în lumină, texturi și un detaliu mic de decor cu rol neașteptat.
18:00
Britanicii Tish și Josh, în vârstă de 35 de ani, s-au mutat într-o casă plutitoare de 17 metri la începutul anului 2024, pentru a scăpa de chiriile tot mai mari. Deși trebuie să-și schimbe locul la fiecare două săptămâni, ei spun că merită din plin.
18:00
Ciprian Ciucu a decis soarta celebrei Jessy, pisica devenită vedetă în timpul campaniei electorale. Noul primar general al Capitalei, iubitor de animale, are planul făcut # Click.ro
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, a decis care va fi soarta pisicii Jessy, după ce felina a devenit populară în timpul campaniei electorale.
17:50
Horoscop miercuri, 10 decembrie. Leii fac promisiuni, iar Taurii întâlnesc persoane interesante prin intermediul prietenilor # Click.ro
Horoscop miercuri, 10 decembrie. Leii fac promisiuni, iar Taurii întâlnesc persoane interesante prin intermediul prietenilor.
17:50
Brățările din aur sunt mai mult decât simple accesorii - ele sunt bijuterii care pot transforma instantaneu orice ținută. Indiferent dacă optezi pentru un look casual, office sau elegant, modul în care alegi și asortezi brățările poate evidenția personalitatea și stilul tău.
17:50
Cum să alegi echipamentele medicale potrivite pentru nevoile cabinetului de medicină școlară # Click.ro
Cum să alegi echipamentele medicale potrivite pentru nevoile cabinetului de medicină școlară.
Acum 6 ore
17:40
De Crăciun, nu toți brazii respectă tiparul clasic. În diverse colțuri ale lumii, există brazi neobișnuiți, uneori considerați ciudați sau chiar urâți, dar îndrăgiți de localnici.
17:20
Cozonacul, între tradiție și „bombă calorică"! Cât costă, ce conține și cât de sănătos este, de fapt? # Click.ro
Cozonacul românesc, vedeta sărbătorilor, vine anul acesta cu surprize uriașe în farfurie și la raft: poate avea între 245 și 539 de calorii la 100 de grame, de un la desert ușurel la o adevărată "bombă calorică”.
17:20
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința? # Click.ro
Gestul impresionant al lui Eugen Cristea, după decesul soției: „Pun și pentru ea o farfurie la masa de Crăciun. Îi simt prezența în casă”
17:00
Jador, în centrul unui incident rasist în Germania. Mărturia artistului a inflamat internetul: „Mi-e rusine să stau la masă” # Click.ro
Jador, unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică balcanică din România, a dezvăluit recent pe rețelele de socializare o experiență neplăcută trăită în timpul unei vizite în Germania. Artistul a povestit că a trecut printr-un moment cu tentă rasistă într-un local, situație care l-a făcut să
17:00
Ședințele foto de Crăciun, amintiri de neuitat. Cât costă în 2025 și ce include fiecare pachet? # Click.ro
Pentru părinți, o ședință foto de Crăciun în familie nu înseamnă doar fotografii, ci momente magice care rămân pentru întreaga viață. Prețurile și decorurile diferă, iar locurile în perioada sărbătorilor se ocupă rapid, transformând planificarea unei ședințe într-o adevărată cursă pentru amintiri.
17:00
Impresia unui olandez despre România: „Mergi înainte să judeci!” Tânărul a demontat un mit care circulă printre străini # Click.ro
Un vlogger olandez de călătorii a lăudat România pe conturile sale urmărite de sute de mii de oameni. Tânărul a vizitat șapte orașe din țară și a demontat un mit care circulă printre străini.
16:30
45 de ani fără John Lennon. Gestul șocant făcut de Chapman imediat după crimă. Motivul asasinatului i-a uluit pe anchetatori # Click.ro
În memoria secolului XX există câteva date care nu se estompează niciodată, oricât de mult timp ar trece. 8 decembrie 1980 este una dintre aceste borne tragice, o zi în care destinul unui om și al unei generații a fost frânt în mod brutal.
16:30
Surpriza anului 2026: Netflix anunță un film cu Cillian Murphy în rolul principal. Cum va apărea actorul din „Peaky Blinders” # Click.ro
Anunț important pentru cinefilii care au urmărit serialul Peaky Blinders. Netflix, gigantul de streaming anunță data de lansare a unui mult așteptat film. Răspunsul a venit după o perioadă îndelungată de zvonuri și promisiuni.
Acum 8 ore
14:50
Soț cu ora, disponibil imediat! Țara din Europa cu femei blonde și înalte care duce lipsă acută de bărbați # Click.ro
Letonia, cunoscută în întreaga Europă pentru femeile ei superbe, se confruntă cu o situație demografică atât de serioasă, încât a dat naștere unei afaceri neobișnuite: „soțul cu ora”.
14:30
Riscurile la care ne supunem organismul atunci când bem mai mult de un ceai pe zi. Problemele de sănătate care pot apărea # Click.ro
Dr. Virgiliu Stroescu este renumit pentru activitatea sa de peste două decenii în ndocrinologie și nutriție. Considerat unul dintre cei mai apreciați specialiști de sănătate din România, vine cu o serie de informații și recomandări, adresându-se persoanelor care consumă foarte des ceai, și în cantit
14:30
Cum se simte Alessia Năstase după intervenția la sâni: „Eu am avut niște doctori fantastici până în ziua de azi!” # Click.ro
Amalia și Alessia Năstase fac echipă bună pe toate planurile, chiar și pe cel vestimentar, căci așchia nu sare departe de trunchi.
13:50
Mama lui Mihai Gâdea, grav bolnavă! „Dacă Dumnezeu nu m-ar fi ținut în brațe pe mine, pe familia mea, pe mama...” # Click.ro
Mihai Gâdea și-a deschis sufletul pentru prima dată în fața celor de acasă, după ce a acceptat invitația în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Cunoscut pentru stilul său discret, a decis să facă o excepție și să vină cu dezvăluiri din viața personală. Printre ele s-a numărat situația delic
13:50
Andreea Marin și Mihaela Rădulescu, pe micul ecran în rochii de infarct. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu mai au 20 de ani, dar...” De la ce a pornit vechea lor rivalitate # Click.ro
Andreea Marin și Mihaela Rădulescu au revenit la tv în rochii de infarct. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu mai au 20 de ani, dar...” Totul despre vechea rivalitate
Acum 12 ore
13:00
Oana Roman, scoasă din sărite de românii care fac un anumit gest: „Bunicii mei au fost ambasadori, am crescut într-un anumit mediu” # Click.ro
A tăcut ce a tăcut, dar nu s-a mai putut abține! Oana Roman, una dintre cele mai titrate vedete românești, critică un gest pe care îl au mulți români. Ce a scos-o din sărite atât de tare pe fiica lui Petre Roman?
13:00
Noi detalii despre tragedia din Tenerife în care au murit 2 români. Greșeala fatală pe care au făcut-o turiștii # Click.ro
Tragedia din Tenerife, petrecută duminică în zona Los Gigantes, continuă să scoată la iveală detalii tulburătoare.
13:00
Tot mai mulți români din diaspora vor să revină în țară. De ce aleg medicii și specialiștii să se întoarcă acasă # Click.ro
Tot mai mulți români plecați în străinătate își doresc să revină în țară, fie că vorbim despre medici, specialiști IT, ingineri sau muncitori calificați.
13:00
Aris Melkior, fratele Alexiei Eram, își laudă sora: „E o fată muncitoare. Noi ne cam ciondănim dacă stăm prea mult timp împreună!” # Click.ro
Aris Melkior (22 de ani) și Alexia Eram (25 de ani), ce doi copii de succes ai celebrei Andreea Esca fac echipă bună împreună.
12:10
De ce nu se îngrășă Irina Fodor?! Câte kilograme are în prezent? „Nu am fost niciodată prea dolofană” # Click.ro
Am aflat secretul siluetei trase prin inel al Irinei Fodor.
11:50
Doi mari antrenori, favoriți să preia gruparea madrilenă.
11:40
Imagini superbe! Cum au fost filmate cele mai celebre cadre din Singur Acasă. Unul o să te uimească! Video # Click.ro
Comedia americană „Singur acasă” (Home Alone) a devenit un clasic al sărbătorilor de iarnă. Te-ai întrebat vreodată însă cum a fost filmat filmul crăciunistic care rulează an de an pe micile ecrane ale televizoarelor?
11:30
Copiii de vedete, distracție de pomină Târgul de Crăciun! Unde pleacă Amalia Enache cu fiica ei, de Sărbători? „Merg la cald, la odihnă” # Click.ro
Vedetele și copiii lor au trăit magia sărbătorilor de iarnă în atracțiile Miramagica de la Târgul de Crăciun București.
11:20
Fuego, duete de senzație cu Irina Loghin și Stela Enache la Revelionul eveniment, de la TVR! „Voi juca un rol interesant!” Ce surprize a pregătit artistul de Crăciun?! # Click.ro
Paul Surugiu, pe numele de scenă, Fuego a pregătit un program special pentru noaptea dintre ani, la TVR.
11:20
Românii cumpără tot mai des din Bulgaria! Cât costă o bere, dar și o sticlă de suc, la „vecini” # Click.ro
Scumpirile din ultima vreme din România i-au determinat pe tot mai mulți români să caute soluții mai avantajoase pentru cheltuielile zilnice. Cumpărăturile din Bulgaria sunt mult mai ieftine pentru buzunarele acestora, așa că a devenit mult mai economic pentru ei să treacă granița la vecinii bulgari
11:20
Cu ce trebuie să stropești draperiile din casă, dar și covoarele, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux. Amestecul genial din doar 2 ingrediente # Click.ro
Hotelurile de lux impresionează nu doar prin design sau servicii impecabile, ci și prin acel parfum discret, persistent și extrem de plăcut care te întâmpină din momentul în care pășești înăuntru.
11:20
Un anticiclon puternic se instalează peste România. ANM anunță schimbări majore la începutul iernii # Click.ro
Vremea de la începutul iernii va avea un caracter neobișnuit pentru această perioadă, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Un anticiclon puternic se instalează peste România.
11:10
Aleksandr Mațegora, ambasadorul Rusiei la Phenian, a murit subit pe 6 decembrie 2025, la vârsta de 70 de ani, anunță Ministerul rus de Externe.
10:50
România speră să ajungă la Campionatul Mondial, după 28 de ani.
10:20
Decarul naționale României perseverează în campionatul turc.
10:20
Călin Georgescu se află din nou în faţa judecătorilor în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Magistrații trebuie să decidă dacă îi vor prelungi măsura controlului judiciar pentru încă 60 de zile # Click.ro
Astăzi, Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.
10:10
Celebrul medic Vlad Ciurea, detalii inedite despre copilărie. Cum erau lucrurile în familia sa: „Azi copiii primesc tot fără să ofere nimic” # Click.ro
Medicul neurolog Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai respectați neurochirurgi ai României, a rememorat într-un podcast realizat de artistul Damian Drăghici momente esențiale din copilăria sa.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.