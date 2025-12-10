Cristi Chivu a reacționat după Inter - Liverpool: „Trebuie să luptăm cu nedreptatea”
Gazeta Sporturilor, 10 decembrie 2025 01:10
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a reacționat după ce echipa sa a pierdut în ultimele minute în fața celor de la Liverpool, scor 0-1, în etapa #6 din Liga Campionilor.Inter s-a văzut din nou învinsă în Liga Campionilor pe final, după ce în etapa trecută italienii au pierdut cu Atletico Madrid, scor 1-2. De această dată, golul adversarei a venit în minutul 88, după o fază controversată. ...
Acum 2 ore
01:10
01:00
Jucătorii lui Inter, șocați de faza care a decis meciul cu Liverpool: „Nu există explicație pentru penalty” # Gazeta Sporturilor
Inter a pierdut în fața celor de la Liverpool, scor 1-0, într-un meci din etapa #6 din Liga Campionilor. Decisiv a fost penalty-ul executat perfect de Dominik Szoboszlai în minutul 88 al partidei, un moment contestat de jucătorii lui Cristi Chivu în teren și, ulterior, și la interviurile de după partidă. ...
00:40
„Penalty de Oscar! De trei ori Oscar!” » Ridică semne de întrebare privind faza decisivă din Inter - Liverpool: „Neamț pentru neamț” # Gazeta Sporturilor
Inter Milano a pierdut din nou pe final în Liga Campionilor, 0-1 cu Liverpool, după un penalty extrem de controversat dictat în minutul 88 și transformat de Dominik Szoboszlai. Ilie Dumitrescu, Gabi Balint și Ionuț Badea au analizat faza.Duelul de pe „Giuseppe Meazza”, contând pentru etapa a 6-a, a fost decis de faza în care Bastoni l-a ținut de tricou pe Florian Wirtz. ...
00:30
Ce crede Nicolae Dică, prezent la GSP Live Special, despre faza care a decis Inter - Liverpool # Gazeta Sporturilor
Nicolae Dică, fost internațional român și antrenor, a analizat la emisiunea GSP Live Special meciul Inter - Liverpool, scor 0-1, din etapa #6 din Liga Campionilor.Partida a fost decisă în ultimele minute, după ce arbitrul a dictat penalty pentru Liverpool, transformat perfect de Szoboszlai în minutul 88. ...
Acum 4 ore
9 decembrie 2025
23:10
Campionii olimpici Andrei Cornea și Marian Enache întâmpină finalul de sezon la patru ace: „Costumul preferat este cel de competiție” # Gazeta Sporturilor
Andrei Cornea (26 de ani) și Marian Enache (30 de ani), campioni olimpici la Paris și vicecampioni europeni anul acesta în proba de dublu vâsle, au vorbit la Gala Be Active despre sezonul 2025, cum așteaptă Sărbătorile și ce gânduri au pentru 2026. ...
22:40
Reacția presei din Olanda după ce Dennis Man a fost lăsat pe bancă împotriva lui Atletico: „Surprinzător!” # Gazeta Sporturilor
Decizia lui Peter Bosz (62 de ani) de a-l lăsa pe Dennis Man (27 de ani) pe banca de rezerve în meciul dintre PSV și Atletico Madrid a stârnit reacții imediate în presa din Olanda. Titular în 4 dintre primele 5 partide ale olandezilor din actualul sezon de Liga Campionilor, internaționalul român a fost scos din primul „11”, mutare considerată neașteptată de presa locală. ...
22:30
Antrenorul Eugen Trică (49 de ani) a fost invitat la emisiunea GSP Live Special și a calculat șansele celor de la FCSB de a se clasa pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat. FCSB e pe locul 10, cu 25 de puncte, la 3 în spatele celor de la UTA Arad, echipa clasată pe 6, ultima poziție care duce în play-off. Trică este de părere că bucureștenii au șanse de doar 30 la sută să fie în play-off. ...
Acum 6 ore
22:00
Karl Lennart, fotbalistul de 17 ani al celor de la Bayern Munchen, a punctat în minutul 69 al partidei bavarezilor cu Sorting, încheiată cu scorul de 3-1, în etapa #6 din faza principală a Ligii Campionilor.Cu această reușită, Karl Lennart a devenit cel mai tânăr jucător care a reușit să înscrie în trei meciuri consecutive din Liga Campionilor. Tânărul neamț are vârsta de 19 ani și 90 de zile. ...
21:50
David Popovici, fără ocolișuri la Gala BeActive: „Nu mai am atât de multe speranțe. Răspunsurile au fost mereu pasate de la stânga la dreapta” # Gazeta Sporturilor
La doar câteva zile după ce a fost premiat în cadrul Galei Sportivului Dinamovist 2025, David Popovici a urcat din nou pe scenă, de această dată la Gala BeActive, organizată de Agenția Națională pentru Sport.Dublul campion mondial de la Singapore (100 m și 200 m liber) a vorbit deschis despre premiile întârziate, infrastructura sportivă precară și obiectivele pentru noul sezon.Popovici, sincer despre premiile ANS: „Nu l-am primit. ...
21:40
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a anunțat că echipa lui Gigi Becali negociază cu un fotbalist din Portugalia. FCSB l-a adus deja pe stoperul Andre Duarte și s-a înțeles cu Hermannstadt pentru fundașul stânga Kevin Ciubotaru. Mai este nevoie doar de acordul fotbalistului. ...
21:00
Doliu în fotbal: fostul internațional care a jucat la un Mondial istoric a murit la doar 45 de ani # Gazeta Sporturilor
Fotbalul francez și african este în doliu. Ludovic Assemoassa, fost internațional togolez și produs al academiei lui Olympique Lyon, a încetat din viață la doar 45 de ani, anunțul fiind făcut marți de clubul francez.Născut la Lyon, Assemoassa a crescut la academia clubului, însă nu a debutat pentru echipa mare. La 21 de ani a plecat la Clermont Foot, unde avea să petreacă o perioadă importantă a carierei sale. ...
21:00
Jurgen Klopp, liber spre Real Madrid? » Înțelegerea secretă pe care antrenorul german o are cu Red Bull! # Gazeta Sporturilor
Xabi Alonso (44 de ani) este cu spatele la zid în meciul în care Real Madrid primește pe „Bernabeu” vizita lui Manchester City, în etapa a 6-a a grupei din Liga Campionilor. În cazul unui nou eșec, los blancos ar putea schimba antrenorul, iar favorit să-i succeadă ar fi Jurgen Klopp. Neamțul de 58 de ani n-are o clauză de reziliere, dar a făcut o înțelegere specială cu șefii de la Red Bull. ...
20:40
Norvegia - Muntenegru, sfert de finală la Campionatul Mondial de handbal feminin » Meciul NU e transmis la TV # Gazeta Sporturilor
Norvegia și Muntenegru se vor înfrunta astăzi, de la ora 21:30, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin. Meciul va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro. Nu va fi transmis la TV în România. România a încheiat Campionatul Mondial de handbal feminin pe locul 9.Norvegia - Muntenegru, live de la 21:30 Rar a existat un sfert de finală atât de dezechilibrat la un turneu final. ...
20:30
După cele 14 etape jucate, sezonul regulat Superliga feminină a ajuns la final și urmează să înceapă play-off-ul și play-out-ul.Finalul sezonul regulat o are pe primul loc pe campioana Farul. Echipa din Constanța a acumulat cu 6 puncte mai mult decât echipa de pe locul 2.Toate echipele au aflat dacă vor juca în play-off sau play-out încă din etapa 13. ...
20:30
Mihai Stoica, replică acidă pentru Marius Șumudică: „Îi răspund acum! El n-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a dat replica lui Marius Șumudică, tehnician și analist TV. Fostul antrenor al Rapidului a declarat că nu înțelege de ce echipa roș-albastră nu mai are aceeași formă fizică ca în sezonul trecut, atunci când s-a încoronat campioană.Mihai Stoica, printre ironii pentru fostul antrenor al Rapidului, a explicat că echipa sa a jucat foarte multe meciuri într-un interval scurt de timp. ...
20:30
A analizat în studioul GSP fotbalistul aflat la un pas de FCSB: „Îl știu de când a jucat cu Spania” # Gazeta Sporturilor
Eugen Trică (49 de ani), antrenor liber de contract, a fost invitat la emisiunea GSP Live Special, și a vorbit despre Kevin Ciubotaru (21), fundașul stânga de la Hermannstadt, care este foarte aproape de un transfer la FCSB. Hermannstadt și FCSB au ajuns la un acord pentru transferul lui Kevin Ciubotaru în schimbul sumei de 450.000 de euro. Jucătorul poate evolua în roș-albastru începând cu luna ianuarie în cazul în care își va da acordul. ...
20:30
După succesul de la Udine, Dan Șucu a făcut-o pe Moș Crăciun la Genoa » „Ce frumoși sunteți, toți și toate!” # Gazeta Sporturilor
Dan Șucu, proprietarul lui Genoa, și-a petrecut primele zile ale săptămânii în Italia, lăsând de data asta pe planul secund pe Rapid. Echipa sa a luat trei puncte mari luni seară, în deplasarea cu Udinese (2-1) și astăzi a participat la o întâlnire înaintea Sărbătorilor cu copiii și cu juniori din academia Grofonului rossoblu. ...
Acum 8 ore
20:10
Prima semifinalistă a Campionatului Mondial de handbal feminin! Demonstrație de forță în fața Braziliei # Gazeta Sporturilor
Germania a învins Brazilia, scor 30-23, și este prima semifinalistă a Campionatului Mondial de handbal feminin.Peste 10000 de fani germani au venit la Dortmund pentru o ultimă întâlnire cu naționala pregătită de Markus Gaugisch. Semifinalele și finala competiției se vor disputa în Rotterdam Ahoy. Germania, cu victorii pe linie, avea în fața Brazilia, națională demolată în ultimul meci din grupa principală de Norvegia, scor 14-33. ...
20:10
Continuă sau nu la Dinamo? Kennedy Boateng, cu cărțile pe față: „Clubul e conștient de asta! Poate voi semna...” # Gazeta Sporturilor
Chiar dacă Zeljko Kopic și Andrei Nicolescu și-au manifestat speranțele în privința prelungirii contractului lui Kennedy Boateng, togoloezul afișează o abordare precaută vizavi de posibilitatea de a continua la Dinamo. Chestionat pe subiect de GSP, stoperul „câinilor” a vorbit deschis, luni, despre viitor și năzuințele sale.Lider incontestabil al defensivei lui Dinamo, Kennedy Boateng, 29 de ani, e curtat de roș-albi pentru o extindere a angajamentului scadent în vară. ...
20:10
E seară de Liga Campionilor » Inter - Liverpool, cap de afiș în etapa a șasea! Comentăm cu Nicolae Dică și Eduard Apostol la GSP Live Special # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine marți, 9 decembrie, ora 21:30, cu prilejul meciurilor din etapa a șasea a grupei Ligii Campionilor.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Nicolae Dică, fost fotbalist și antrenor la FCSB, respectiv Eduard Apostol, jurnalist GSP.ro. ...
19:50
Mario Balotelli lovește din nou: „Aștept oferte din Serie A și visez la Mondiale! Mai am timp până la 50 de ani” # Gazeta Sporturilor
Mario Balotelli (35 de ani), șomer de cinci luni după despărțirea de Genoa, revine cu declarații bombastice, dezvăluindu-și planurile pentru 2026. Fost atacant la Inter și Liverpool, italianul spune că „Mondialul e cel mai important, apoi vine Liga Campionilor. A fost o mândrie să ridic trofeul și o experiență fantastică”. ...
19:40
19:40
19:40
19:40
19:30
Dinamo a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare un parteneriat la nivel de juniori cu Academia Udinese din România, coordonată de fostul jucător de la formația din „Ștefan cel Mare”.Marius Alexe s-a alăturat staff-ului tehnic al Academiei Dinamo. ...
19:30
O legendă a clubului de tradiție încinge derby-ul regional. „Nu mă identific cu actuala echipă!” # Gazeta Sporturilor
Ultima etapă din 2025 a Ligii a 2-a de fotbal, a 17-a a campionatului, programează sâmbătă, de la ora 11:00, un derby regional, Ceahlăul Piatra Neamț – FC Bacău.Cele două orașe au fost mult timp rivale în anii de după 1989, după ce nemțenii au promovat, în premieră în istorie, în prima ligă, în 1993. ...
19:20
O națională amenință cu retragerea de la Cupa Mondială din cauza unui eveniment cu care un meci s-ar intersecta # Gazeta Sporturilor
Iranul amenință că nu va juca meciul cu Egiptul din etapa a 3-a a Cupei Mondiale din 2026, deoarece în acea perioadă va avea loc Parada Pride din Seattle.Participarea echipei naționale a Iranului la meciul cu Egiptul, din faza grupelor Cupei Mondiale 2026, rămâne incertă, deoarece federația iraniană amenință cu retragerea. ...
19:20
Andres Iniesta a intrat în ciclism: „Un nou capitol, vrem să facem lucruri frumoase” # Gazeta Sporturilor
Andres Iniesta (41 de ani), legenda Barcelonei și campion mondial cu Spania în 2010, își deschide oficial un nou drum în sport. Cofondator al agenției sportive și entertainment NSN (Never Say Never), Iniesta a participat marți la prezentarea noii formații NSN Cycling, echipa care ia locul fostei Israel-PremierTech. ...
19:00
Mircea Lucescu a reacționat pentru GSP, imediat după ce a aflat unde se joacă Turcia - România: „Parte din sufletul meu!” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu, selecționerul României și fost antrenor al celor de la Beșiktaș, a reacționat imediat după vestea că meciul Turcia - România, semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, se va juca la Istanbul, pe Beșiktaș Park, stadionul fostei sale echipe.Mircea Lucescu a lăudat stadionul de aproximativ 42.000 de locuri pe care România își va juca șansa de a ajunge la turneul final din 2026. Partida a fost programată pe 26 martie 2026, de la ora 19:00. ...
18:50
Daniel Pancu explică de ce turcii au ales stadionul lui Beșiktaș: „Au doborât recordul!” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a oferit o reacție pentru GSP.ro, imediat după ce turcii au anunțat că vor juca meciul cu România, din martie, pe stadionul lui Beșiktaș, fosta lui echipă. Turcia - România, primul meci de baraj din martie, se va disputa pe arena celor de la Beșiktaș. Daniel Pancu a fost atacantul „vulturilor” în perioada 2002-2006 și încă este iubit de suporterii de acolo. ...
18:40
Barcelona și-a aflat adversara din șaisprezecimile Cupei Spaniei, iar trupa lui Hansi Flick (60 de ani) va merge în deplasare pe terenul modestei CD Guadalajara, formație din liga a treia spaniolă. Pentru clubul mic din Castilla-La Mancha, duelul cu campioana Spaniei este cel mai mare eveniment din istorie.Partida se va disputa pe stadionul Estadio Pedro Escartin, arenă cu o capacitate de 6.000 de locuri. ...
18:40
Și Marcus Thuram pledează pentru Cristi Chivu: „A fost în locul nostru și toți știm ce fel de jucător era la Inter” # Gazeta Sporturilor
Seria jucătorilor lui Inter care și-au exprimat aprecierea față de Cristi Chivu este continuată de Marcus Thuram (28 de ani). Atacantul francez a declarat într-un articol din Corriere dello Sport că „există o legătură importantă între noi și antrenor, pentru că este un fost jucător. Și asta ajută”.Marcus Thuram este al doilea cel mai bun marcator în acest sezon la Inter, fiind depășit doar de căpitanul Lautaro Martinez. ...
18:30
Federația de Fotbal din Turcia a anunțat faptul că meciul Turcia - România, semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, se va juca la Istanbul, pe Beșiktaș Park. Inițial, favorită era arena celor de la Galatasaray, dar turci s-au răzgândit. Meciul a fost programat pe 26 martie 2026, de la ora 19:00. Dacă România va reuși să treacă de Turcia, va evolua în finala barajului cu învingătoarea din duelul Slovacia - Kosovo.FOTO. ...
Acum 12 ore
18:10
Comitetul Executiv al FRF a aprobat o schimbare importantă în calendarul Superligii, cu scopul de a le oferi „tricolorilor” cele mai bune condiții înaintea barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026.România va juca pe 26 martie 2026, în deplasare, cu Turcia, în semifinalele play-off-ului. Dacă va trece mai departe, echipa lui Mircea Lucescu va disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, contra câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo. ...
18:10
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a trecut în revistă toate detaliile importante despre cele mai atractive meciuri programate în această seară în Liga Campionilor. Printre partidele analizate se numără Inter - Liverpool, Bayern - Sporting, Barcelona - Frankfurt și PSV - Atletico Madrid.Dacă ați ratat transmisiunea live, puteți vedea înregistrarea ediției de azi a emisiunii Breaking Bets în videoclipul de mai jos. ...
18:10
În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra le-a propus pariorilor un nou bilet de cotă 2, alcătuit din două partide.Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
18:00
Răzvan Burleanu le-a răspuns celor de la FCSB după ce s-au plâns de formatul din Cupa României: „Suntem permanent deschiși modificărilor” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a vorbit astăzi despre formatul Cupei României, unul care a generat nemulțumiri din partea celor de la FCSB.Cei de la FCSB s-au opus în repetate rânduri actualului format din Cupa României din cauza multitudinii de meciuri jucate în deplasare. În grupele Cupei României meciurile se joacă pe terenul echipei mai slab cotate, astfel FCSB fiind programată să joace la Bistrița, Arad și Craiova. ...
18:00
Numit analfabet de Varga, antrenorul român a răspuns dur: „Nu e patronul de la CFR. Așa i se spune în lumea interlopă” # Gazeta Sporturilor
Eugen Trică, antrenor liber de contract, a fost invitat la GSP Live Special și i-a dat replica lui Ioan Varga, după jignirile primite din partea patronului de la CFR Cluj.Continuă conflictul dintre Ioan Varga și Eugen Trică. Patronul din Gruia a declarase despre antrenor: „Eugen Trică este un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club. I-am întins o mână când nu avea ce mânca, după care voia mai mult. ...
17:50
Naționala de handbal feminin are selecționer pentru Euro 2026! Decizia președintelui FRH # Gazeta Sporturilor
Naționala României a închis Campionatul Mondial pe locul 9, după victoria clară cu Elveția, 36-24, iar președintele FRH, Constantin Din, a tras concluziile turneului. Oficialul spune că poziția finală contează mai puțin, fiind impresionat mai ales de modul în care s-a exprimat echipa. ...
17:30
Fostul jucător al lui Chivu, interzis în SUA? » Motivul pentru care atacantul ar putea să nu ia viza de intrare! # Gazeta Sporturilor
Mehdi Taremi (33 de ani), plecat de la Inter la Olympiakos în ultimele zile de mercato estival, e în pericol să rateze participarea la Campionatul Mondial 2026. Atacantul iranian riscă să nu fie lăsat să treacă granița în SUA, din cauza faptului că a efectuat serviciul militar obligatoriu în țara sa într-o unitate de Marină!După doar un singur sezon în Serie A, Mehdi Taremi a plecat de la Inter, în schimbul a două milioane de euro, luând destinația Olympiakos. ...
17:30
Seism în Liga a 2-a! Clubul de tradiție care vrea promovarea e la un pas de colaps! # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași este la un pas de colaps. În ciuda faptului că șefii clubului au anunțat vineri că finanțarea de la Primăria Iași a fost deblocată și cele trei salarii restante vor fi achitate până astăzi, angajații clubului nu au primit banii la care au dreptul. ...
17:10
Răzvan Burleanu reacționează după acuzele de blaturi din fotbalul românesc: „Sunt anchetate mai multe cluburi și mai multe persoane” # Gazeta Sporturilor
La finalul ședinței Comitetului Executiv al FRF, Răzvan Burleanu, președintele Federației, a vorbit despre acuzele de blaturi din fotbalul românesc.În prezent, există două cazuri cunoscute, care zguduie fotbalul românesc. Primul e în Superligă: la nou-promovata Metaloglobus, după apariția informațiilor potrivit cărora unii jucători au pariat chiar pe meciurile propriei echipei. ...
17:10
A vărsat lacrimi pentru Craiova, acum explică gestul care a impresionat Bănia: „N-am putut să mă abțin!” # Gazeta Sporturilor
David Matei, puștiul de 19 ani al Universității Craiova, le-a intrat la inimă oltenilor prin gestul de la finalul meciului cu CFR Cluj (1-1), când a plâns de necaz pe teren, învinovățindu-se în văzul tuturor pentru golul încasat de alb-albaștri. Câteva zile mai târziu, mijlocașul și-a explicat reacția emoțională avută în fața peluzei. ...
17:00
Mo Salah i-a învrăjbit pe fani cu actuali și foști jucători ai lui Liverpool » „Poți să ridici greutăți, dar nu și clubul” # Gazeta Sporturilor
Mo Salah (33 de ani), extrema lui Liverpool, care a fost lăsat acasă de Arne Slot înaintea deplasării la Milano pentru meciul cu Inter din grupa de Champions League, a împărțit în două tabere pe cei care au reacționat la poza publicată de golgheterul egiptean pe conturile sale de socializare. ...
17:00
Modificare în Superligă înainte de Turcia – România » Anunțul făcut azi de Răzvan Burleanu # Gazeta Sporturilor
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat că programul Superligii din luna martie va suferi o modificare pentru a ajuta naționala României.Pe 26 martie, România va juca în Turcia în semifinala barajului pentru CM 2026. Dacă vor învinge, „tricolorii” vor juca pe 31 martie cu învingătoarea meciului Slovacia – Kosovo. ...
16:40
Ioan Andone știe 4 echipe care vor fi în play-off: „Sunt sigur. FCSB nu cred că prinde” # Gazeta Sporturilor
Ioan Andone, fostul antrenor de la Dinamo, CFR Cluj și Rapid, a făcut o analiză a Superligii și s-a declarat impresionat de Botoșani și FC Argeș, surprizele campionatului.Andone le vede pe Botoșani și FC Argeș calificându-se în play-off. Pe lângă ele, le-a nominalizat și pe Dinamo și Rapid pe lista formațiilor care vor fi în top 6. În schimb, triplul campion al Superligii consideră că FCSB are șanse mici să se califice în play-off. ...
