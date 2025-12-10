Dacă mama doar miroase alimente bogate în grăsimi, copilului îi crește riscul de obezitate
SportMedia, 10 decembrie 2025 01:10
Se știe că alimentaţia din timpul sarcinii are un rol decisiv, atât asupra preferințelor culinare ale copilului, ba chiar și în ceea ce privește afecțiunile de care acesta va suferi. Însă un studiu recent a arătat că dincolo de ceea ce gravida mănâncă efectiv, inclusiv mediul senzorial asociat cu mâncarea ar putea conta mai mult … The post Dacă mama doar miroase alimente bogate în grăsimi, copilului îi crește riscul de obezitate appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 2 ore
01:10
În timpul primului mandat al lui Donald Trump, comentatorii spuneau adesea că declarațiile sale trebuie „luate în serios, dar nu literalmente”. Experiența arată însă că această formulă pune carul înaintea boilor. Noua Strategie de Securitate Națională a Statelor Unite și o serie de declarații venite din partea oficialilor americani, a apropiaților lui Trump și a … The post Noua doctrină Trump: Europa e slabă, pentru că nu e destul de rasistă appeared first on spotmedia.ro.
01:10
SpotMedia.ro vă prezintă rezultatele înregistrate marți, în meciurile din etapa a 6-a din Liga Campionilor. Kairat Alamaty – Olympiacos 0-1 Marcator: Martins ’73 Bayern Munchen – Sporting Lisabona 3-1 Marcatori: Gnabry ’65, Karl ’69, Tah ’77 / Kimmich ag. ’54 Atalanta – Chelsea 2-1 Marcatori: Scamacca ’55, De Ketalaere ’83 / Joao Pedro ’25 FC … The post Liga Campionilor: Rezultatele înregistrate marți appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Dacă mama doar miroase alimente bogate în grăsimi, copilului îi crește riscul de obezitate # SportMedia
Se știe că alimentaţia din timpul sarcinii are un rol decisiv, atât asupra preferințelor culinare ale copilului, ba chiar și în ceea ce privește afecțiunile de care acesta va suferi. Însă un studiu recent a arătat că dincolo de ceea ce gravida mănâncă efectiv, inclusiv mediul senzorial asociat cu mâncarea ar putea conta mai mult … The post Dacă mama doar miroase alimente bogate în grăsimi, copilului îi crește riscul de obezitate appeared first on spotmedia.ro.
01:10
De ce ar trebui să folosești protecție solară atunci când iei tratament pentru tensiune. Avertismentul medicilor # SportMedia
Un studiu realizat recent în Suedia a arătat că anumite medicamente, așa cum sunt cele pentru tensiune, pot face pielea mai sensibilă la arsurile solare și pot crește riscul de carcinom bazocelular. Prin urmare, medicii recomandă ca, în timpul tratamentului pentru tensiune arterială, pacienţii să folosească protecţie solară. Cercetarea bazată pe date din registre naţionale … The post De ce ar trebui să folosești protecție solară atunci când iei tratament pentru tensiune. Avertismentul medicilor appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Nicușor Dan, un debut de mandat periculos de controversat. Cum se răzbună convingerile ascunse cu dibăcie de opinia publică # SportMedia
În urmă cu 25 ani, cu câteva luni înainte ca românii să fie chemați la urne pentru a alege în fruntea țării între Ion Iliescu, fost activist comunist, cu studii la Moscova, și Corneliu Vadim Tudor, scriitor și jurnalist antisemit, un tânăr matematician, aflat la conducerea unei asociații care-și propunea salvarea Bucureștiului, a scris un articol … The post Nicușor Dan, un debut de mandat periculos de controversat. Cum se răzbună convingerile ascunse cu dibăcie de opinia publică appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
23:10
Recorder a publicat un documentar video de două ore despre sistemul de Justiție din România, un material jurnalistic care se bazează pe multiple mărturii din interiorul sistemului și care arată, în detaliu, cum s-a ajuns la fenomenul din ultimii ani, în care dosarele de mare corupție sunt îngropate în mod sistematic. Documentarul Recorder arată cum, … The post Documentar Recorder „Justiție capturată” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Producția auto a României – performanțe remarcabile pe piețele europene – 500.000 de mașini în 11 luni # SportMedia
Producția națională de automobile a scăzut ușor în cele 11 luni scurse complet din 2025, cu 2,48% față de perioada de 11 luni din 2024, potrivit celor mai recente date furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). Declinul este unul însă în temperare puternică, după ce în primele 3 luni din an se … The post Producția auto a României – performanțe remarcabile pe piețele europene – 500.000 de mașini în 11 luni appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Guvernul prelungește explorarea în perimetrul Neptun, OMV Petrom renunță la procesul de arbitraj # SportMedia
Guvernul a aprobat modificarea Acordului de concesiune pentru perimetrul Neptun, prelungind cu doi ani faza de explorare până în 2027. Decizia a fost luată în urma negocierilor cu OMV Petrom și Romgaz, iar compania austriacă renunță astfel la procesul de la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris privind clauza de preempțiune din Legea offshore, … The post Guvernul prelungește explorarea în perimetrul Neptun, OMV Petrom renunță la procesul de arbitraj appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Răsturnare de situație: Zelenski spune că Ucraina poate organiza alegeri cum vrea Trump. Cu o condiție # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că este pregătit pentru alegeri, însă face apel la partenerii americani și europeni să contribuie la asigurarea securității scrutinului în contextul războiului. Declaraţia vine după ce Donald Trump și-a reînnoit apelul ca Ucraina să organizeze rapid alegeri. „Nu au mai avut alegeri de mult timp”, a spus Trump, într-un interviu … The post Răsturnare de situație: Zelenski spune că Ucraina poate organiza alegeri cum vrea Trump. Cu o condiție appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
21:10
Cine este Paul Moldovan, viitorul șef al Sectorului 6. Mâna dreaptă a lui Ciucu, expert pentru francezi și pentru Banca Mondială # SportMedia
Odată cu retragerea lui Ciprian Ciucu de la conducerea Primăriei Sectorului 6, locul îi va fi luat de viceprimarul liberal Paul Moldovan. Moldovan – parte din grupul PNL din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 – a fost votat viceprimar în luna decembrie 2024. În proiectul de hotărâre era menționat clar: „Se alege domnul Moldovan … The post Cine este Paul Moldovan, viitorul șef al Sectorului 6. Mâna dreaptă a lui Ciucu, expert pentru francezi și pentru Banca Mondială appeared first on spotmedia.ro.
21:10
Nicușor Dan, despre „înfrângerea” de la București și cum a deschis Ciucu gura despre Ciceală # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat, marţi, la Paris, declaraţiile lui Ciprian Ciucu, care afirmase că şeful statului ar fi votat cu Ana Ciceală la alegerile pentru Primăria Capitalei. „În orice meserie ai, când deschizi gura, trebuie să te şi bazezi pe ce vorbeşti. Cam asta e singurul comentariu pe care pot să-l fac”, a spus … The post Nicușor Dan, despre „înfrângerea” de la București și cum a deschis Ciucu gura despre Ciceală appeared first on spotmedia.ro.
21:10
Revolta Generației Z: O mișcare europeană a tinerilor care cere justiție digitală și reglementarea giganților tech # SportMedia
Generația Z, cea care a adoptat cel mai rapid rețelele sociale, este totodată prima care suferă consecințele negative ale acestora. În fața lipsei de acțiune a giganților tech, tineri activiști din întreaga Europă se unesc într-o mișcare de pionierat, numită Ctrl+Alt+Reclaim, cerând o reformă radicală a mediului digital. Potrivit unui reportaj amplu realizat de The … The post Revolta Generației Z: O mișcare europeană a tinerilor care cere justiție digitală și reglementarea giganților tech appeared first on spotmedia.ro.
21:10
Horoscop zilnic pentru 10 decembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 10 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
21:10
Ministrul Buzoianu: Bolojan nu mi-a cerut nicio secundă demisia. Nu voi ceda la șantaj. Mâine se iau primele decizii în criza apei # SportMedia
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că nu s-a gândit să își dea demisia şi nici premierul Ilie Bolojan nu i-a solicitat asta, după ce PSD a cerut demiterea sa, subliniind că vinovățiile trebuie asumate și că nu va fi intimidată. Întrebată dacă Bolojan i-a cerut să demisioneze, Diana Buzoianu a răspuns: “Nu, nici măcar … The post Ministrul Buzoianu: Bolojan nu mi-a cerut nicio secundă demisia. Nu voi ceda la șantaj. Mâine se iau primele decizii în criza apei appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
19:10
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a fost inclus de publicația Politico în „Top 10 persoane de urmărit în 2026”. Jurnaliștii prestigioasei publicații l-au evidențiat în secțiunea dedicată actorilor europeni care vor conta în marile negocieri politice ale anului viitor. Mureșan, rol esențial în renegocierea bugetului multianual al UE Politico notează că, spre deosebire de negocierile tradiționale … The post Românul inclus de Politico în „Top 10 persoane de urmărit în 2026” appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Macron vine în România în 2026. Ce a vorbit cu Nicușor Dan la Paris despre industria de apărare, strategia lui Trump și războiul hibrid (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a declarat, marţi, la finalul întâlnirii oficiale cu Emmanuel Macron de la Paris, că l-a invitat pe președintele Franței să viziteze România în 2026, iar acesta a confirmat că va veni. În conferința de presă, Nicușor Dan a precizat că discuțiile au vizat și economia, subliniind că Macron a evidențiat caracterul strategic, … The post Macron vine în România în 2026. Ce a vorbit cu Nicușor Dan la Paris despre industria de apărare, strategia lui Trump și războiul hibrid (Video) appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Președintele Nicușor Dan a comentat, marţi, tensiunile apărute în coaliția de guvernare după ce PSD a amenințat că ar putea ieși de la guvernare și a cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Șeful statului a transmis că astfel de declarații fac parte din retorica politică, însă nu indică o criză reală. „Bineînţeles că, printre aşteptările … The post Nicușor Dan o apără pe Diana Buzoianu: Nu văd niciun motiv ca un ministru să plece appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Ciucu a primit certificatul de ales și un cadou: Mai sunt câteva proceduri de urmat. Până atunci, rămân primarul Sectorului 6 și fac treabă # SportMedia
Ciprian Ciucu a primit, marţi, certificatul de ales de la Biroul Electoral Municipal (BEM). „Mai sunt câteva proceduri administrative de urmat. Până atunci, rămân primarul Sectorului 6 şi fac treabă!”, mai spune Ciprian Ciucu. E al doilea primar general al Capitalei din istoria PNL de la Revoluţie, după Crin Halaicu. „Astăzi am primit certificatul de ales de … The post Ciucu a primit certificatul de ales și un cadou: Mai sunt câteva proceduri de urmat. Până atunci, rămân primarul Sectorului 6 și fac treabă appeared first on spotmedia.ro.
19:10
România, pregătită să doboare drone. Nicușor Dan: Dacă vor veni, o să vedeți că le dăm jos (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, într-o conferință de presă susținută la Paris, că România este pregătită să răspundă ferm în cazul în care noi drone vor viola spațiul aerian al țării, în contextul continuării războiului din Ucraina. Șeful statului a afirmat că armata se află într-un proces constant de adaptare la noile tehnologii apărute … The post România, pregătită să doboare drone. Nicușor Dan: Dacă vor veni, o să vedeți că le dăm jos (Video) appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a vorbit lui Nicușor Dan în limba română şi a postat pe X un video selfie cu amândoi. Macron spune că este „foarte fericit” să îl primească la prima sa vizită în calitate de președinte, în Franța, „chiar dacă cunoaște foarte bine țara noastră”. Apoi, i s-a adresat lui Dan spunându-i … The post Imaginile zilei: Video selfie în limba română cu Macron și Nicușor Dan appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
17:10
ONG-uri și jurnaliști acuză Cabinetul Bolojan de „opacitate și agresivitate” față de presă # SportMedia
Organizații neguvernamentale care activează în domeniul libertății presei și al bunei guvernări, alături de jurnaliști acreditați la Guvern și colegi din redacții, critică dur relația actualului Cabinet Bolojan cu presa. Într-o scrisoare deschisă publicată marți, inițiată de Centrul pentru Jurnalism Independent și ActiveWatch și susținută și de Reporteri Fără Frontiere (Reporters Without Borders), semnatarii denunță … The post ONG-uri și jurnaliști acuză Cabinetul Bolojan de „opacitate și agresivitate” față de presă appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Undă verde pentru procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară și elogierea unor criminali de război # SportMedia
Judecătoria Sectorului 1 a decis, marți, începerea judecării pe fond a dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară și de promovarea în spațiul public a unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război. Un magistrat a respins ca neîntemeiate toate cererile și excepțiile ridicate de avocații … The post Undă verde pentru procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară și elogierea unor criminali de război appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Curtea de Conturi a demarat un control la COSR, în urma căruia s-au descoperit premieri ilegale de aproximativ 500 de mii de euro. Subiectul premiilor acordate de FR Canotaj revine în actualitate. La finalul anului trecut s-a descoperit că Erhan Cătălin (secretar general al FRC) și Petrescu Roxana (contabilul șef) au primit un premiu de … The post Raport oficial: Premieri nejustificate de 500 de mii de euro în canotajul românesc appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Trump critică dur Europa și cere urgent alegeri în Ucraina: Un grup de națiuni în descompunere, conduse de oameni slabi # SportMedia
Liderul SUA, Donald Trump, citică dur Europa, afirmând că este un grup de națiuni ”în descompunere” conduse de oameni ”slabi”. Într-un interviu acordat publicației Politico, Trump a criticat aliații tradiționali ai SUA pentru că nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului Rusia-Ucraina și a semnalat că va susține candidații politici europeni … The post Trump critică dur Europa și cere urgent alegeri în Ucraina: Un grup de națiuni în descompunere, conduse de oameni slabi appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Iluzia fatală a tranzacționării Ucrainei: De ce Europa înțelege, iar America refuză să priceapă # SportMedia
În timp ce administrația lui Donald Trump ezită și calculează marjele de profit, liderii europeni au fost la Londra alături de președintele Zelenski, oferindu-i sprijinul ferm care odinioară era cartea de vizită a Americii. Contrastul este umilitor: capitalele europene înțeleg mai bine decât Washingtonul ceea ce se află în joc în Ucraina. Ele recunosc că … The post Iluzia fatală a tranzacționării Ucrainei: De ce Europa înțelege, iar America refuză să priceapă appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Dorinel Munteanu se întoarce în fotbalul românesc după câteva luni de pauză. Antrenorul a semnat cu Hermannstadt, echipa care s-a despărțit recent de Marius Măldărășanu, conform Fanatik. Contractul este valabil pe un an și jumătate, iar obiectivul e salvarea de la retrogradare. Dorinel Munteanu va primi la Hermannstadt un salariu de 10 mii de euro … The post Revenire spectaculoasă: Dorinel Munteanu a semnat cu o echipă din Superliga appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Fostul senator Eugen Pîrvulescu, achitat de Instanța supremă în dosarul de trafic de influență # SportMedia
Fostul senator liberal Eugen Pîrvulescu a fost achitat marți de Instanța supremă pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței, într-un dosar în care era acuzat de DNA că ar fi încercat să aranjeze un concurs la Serviciul de Ambulanță Teleorman. Decizia a fost luată de un complet format din judecătoarele Ioana Bogdan, Lucia Tatiana Rog … The post Fostul senator Eugen Pîrvulescu, achitat de Instanța supremă în dosarul de trafic de influență appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Un inspector antifraudă din Capitală a fost trimis în judecată după ce a fost prins luând mită # SportMedia
Un inspector antifraudă de la ANAF București a fost trimis în instanță de DNA, cu acord de recunoaștere a vinovăției pentru luare de mită, după ce a fost prins în luna octombrie în timp ce primea 3.000 de lei de la o femeie care administra o societate comercială. Conform DNA, în perioada septembrie – octombrie … The post Un inspector antifraudă din Capitală a fost trimis în judecată după ce a fost prins luând mită appeared first on spotmedia.ro.
15:00
După succesul extraordinar din debutul Turneului Național Madrigal de Crăciun 2025, la Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Sibiu, și epuizarea biletelor la toate spectacolele din București, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” anunță suplimentarea programului cu încă un concert „Madrigal: Christmas Mood” la București. Noul concert va avea loc pe 17 decembrie, ora 19:00, … The post Concert suplimentar „Madrigal: Christmas Mood” la București – 17 decembrie, ora 19:00 appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Cerceii pot schimba complet o ținută, dar și modul în care este perceput chipul tău. Nu este vorba doar despre bijuterii frumoase, ci despre acele detalii care pot aduce echilibru, eleganță și o notă subtilă de personalitate. În acest articol vei descoperi cum poți alege forma potrivită de cercei în funcție de forma feței tale, … The post Ce formă de cercei te avantajează în funcție de forma feței appeared first on spotmedia.ro.
15:00
PSD decide la finalul lui ianuarie dacă rămâne la guvernare. Grindeanu explică eșecul de la Capitală: Discursul nostru a fost apolitic (Video) # SportMedia
PSD va hotărî abia la finalul lunii ianuarie dacă rămâne sau nu în coaliția de guvernare, a anunțat luni președintele partidului, Sorin Grindeanu. Liderul social-democraților a explicat că decizia va fi luată printr-un vot intern, după analiza bugetului pe 2026 și a modului în care premierul Ilie Bolojan ține cont de propunerile PSD. În același … The post PSD decide la finalul lui ianuarie dacă rămâne la guvernare. Grindeanu explică eșecul de la Capitală: Discursul nostru a fost apolitic (Video) appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Apel către companii: Direcționarea a 20% din impozitul pe profit, vitală pentru combaterea mortalității infantile # SportMedia
Cu cât este mai scăzută vârsta mamei, cu atât riscul ca nou-născutul să vină pe lume cu o greutate mică este mai mare: probabilitatea crește de la 8,11% din totalul nașterilor la 18,77% în rândul mamelor sub 15 ani. Una dintre cauze este controlul prenatal redus în cazul gravidelor sub 15 ani: 37,2% din nașterile … The post Apel către companii: Direcționarea a 20% din impozitul pe profit, vitală pentru combaterea mortalității infantile appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Ieșirea mediatică a starului egiptean Mohamed Salah, care a dus la excluderea sa de la următorul meci al echipei engleze de fotbal FC Liverpool, ‘nu este un lucru bun pentru echipă’, a declarat luni antrenorul Arne Slot, care rămâne însă ‘convins’ că revenirea atacantului este posibilă, informează AFP. Excluderea lui Salah din lotul pentru meciul … The post Anunțul făcut de antrenorul lui Liverpool în privința lui Mo Salah appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Propunerea americană de pace a devenit și mai proastă pentru Ucraina după o întâlnire de cinci ore între consilierii lui Donald Trump și Putin, pe 2 decembrie. Mai mult, emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au încercat, într-o discuție telefonică, să-l convingă pe Zelenski să accepte să cedeze teritoriul dorit de Rusia. Planul … The post Oamenii lui Trump l-au presat pe Zelenski să accepte la telefon să dea Donbasul Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
15:00
România și Germania și-au dezvoltat legăturile strategice în ultimul an ca efect al avansului Rusiei în Ucraina. Germania și Franța au devenit tot mai interesate de România după ce Statele Unite au dat de înțeles că nu mai sunt atât de atașate nici de regiune, nici de securitatea Mării Negre. Cu toate acestea, chiar zilele … The post Axa București-Berlin și competiția pentru România appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
13:00
Londra acuză Rusia de un val uriaș de atacuri cibernetice: Scopul este slăbirea Europei # SportMedia
Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, avertizează că Rusia „inundă Europa” cu atacuri cibernetice și campanii de dezinformare, în timp ce Londra și Bruxelles discută intens un nou acord de apărare. Mesajul vine imediat după mini-summitul convocat de premierul Keir Starmer pentru a evita ca Ucraina să fie împinsă spre un acord de pace umilitor, … The post Londra acuză Rusia de un val uriaș de atacuri cibernetice: Scopul este slăbirea Europei appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Ziua 1385 Orașul Siversk cade încet în mâinile rușilor. Putin pregătește forțele de luptă pentru 2026. Zelenski nu cedează # SportMedia
Ziua 1385 de război a început cu un val de drone în Ucraina, dar și în Rusia. În timpul nopții 110 drone au fost lansate asupra Ucrainei, cele mai multe fiind anihilate în nordul, sudul și estul țării. Deocamdată nu se cunosc toate urmările atacului nocturn aerian asupra Ucrainei, însă primele informații au venit din … The post Ziua 1385 Orașul Siversk cade încet în mâinile rușilor. Putin pregătește forțele de luptă pentru 2026. Zelenski nu cedează appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Tenismanul sârb Novak Djokovic, deținătorul recordului de titluri de Mare Șlem (24), a prezis că Portugalia lui Cristiano Ronaldo va câștiga Cupa Mondială de fotbal din 2026, în finala căreia ar urma să învingă Mexicul, informează EFE. ‘Voi fi îndrăzneț: Portugalia va câștiga Cupa Mondială și va învinge Mexicul în finală’, a declarat Djokovic într-un … The post Novak Djokovic are o favorită surpriză la câștigarea Cupei Mondiale din 2026 appeared first on spotmedia.ro.
13:00
The Guardian: Trump pare să nu știe diferența dintre încheierea unei înțelegeri și realizarea păcii # SportMedia
Eforturile de politică externă ale președintelui american Donald Trump sunt din nou sub lumina reflectoarelor, în condițiile în care două dintre acordurile pe care și le-a atribuit – între Rwanda și Republica Democratică Congo, respectiv între Thailanda și Cambodgia – se clatină la scurt timp după semnare. The Guardian analizează, într-un articol semnat de Peter … The post The Guardian: Trump pare să nu știe diferența dintre încheierea unei înțelegeri și realizarea păcii appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Ministrul Pîslaru explică de ce scandalul microbuzelor electrice ajunge abia acum în atenția Parchetului European # SportMedia
A durat patru luni până ce Ministerul Investițiilor să sesizeze Parchetul European cu privire la jaful cu microbuze școlare achiziționate la suprapreț cu bani din PNRR. Ministrul Dragoș Pîslaru spune că întregul lanț decizional, de la Ministerul Educației la autoritățile locale, a ignorat criteriul de „rezonabilitate” al cheltuirii banului public. Achiziția microbuzelor școlare electrice din … The post Ministrul Pîslaru explică de ce scandalul microbuzelor electrice ajunge abia acum în atenția Parchetului European appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Cosmin Olăroiu și-a decis viitorul după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială cu naționala Emiratelor Arabe Unite. Prezent la FIFA Arab Cup, Olăroiu a lăsat să se înțeleagă că va pleca în curând de la naționala Emiratelor. „Naționala e mai importantă decât mine. Vreau ca această echipă să fie puternică. Eu pot să spun … The post Cosmin Olăroiu și-a decis viitorul appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Un tânăr a ajuns la Spitalul Județean din Galați cu o infecție severă. După ce a fost operat s-a supărat pe medici # SportMedia
Încrederea oarbă în inteligența artificială face tot mai mulți pacienți să pună la îndoială competențele medicilor. Unii vin cu diagnosticul de acasă și acceptă cu greu sfaturile specialiștilor. Alții ajung să se certe cu doctorii, pentru că nu urmează întocmai pașii indicați de AI. Însă medicii atrag atenția: astfel de aplicații nu pot înlocui un … The post Un tânăr a ajuns la Spitalul Județean din Galați cu o infecție severă. După ce a fost operat s-a supărat pe medici appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Europa nu mai are timp de jumătăți de măsură: federalizarea Uniunii Europene nu mai e o opțiune, ci o urgență absolută # SportMedia
Să fim sinceri, dragi cititori: în 2025, pe fondul unui război care mușcă din estul continentului, al tarifelor americane care ne lovesc exporturile și al unei Chine cu resurse şi ambiţii de a cumpăra influenţă bucată cu bucată, Uniunea Europeană arată ca un gigant cu picioare de lut. Avem 27 de state, fiecare cu propriile … The post Europa nu mai are timp de jumătăți de măsură: federalizarea Uniunii Europene nu mai e o opțiune, ci o urgență absolută appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Japonia emite un avertisment de „mega-cutremur”, după un seism cu magnitudine 7,5. Zeci de răniți și 90.000 de oameni evacuați (Video) # SportMedia
Autoritățile japoneze au emis primul avertisment oficial privind riscul producerii unui „mega-cutremur”, după un seism de 7,5 grade care a zguduit luni seara nord-estul țării. Agenția Meteorologică a Japoniei a ridicat alerta la cel mai înalt nivel, avertizând că în zilele următoare ar putea urma un cutremur cu magnitudinea de peste 8, capabil să declanșeze … The post Japonia emite un avertisment de „mega-cutremur”, după un seism cu magnitudine 7,5. Zeci de răniți și 90.000 de oameni evacuați (Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Real Madrid se gândește la înlocuirea antrenorului Xabi Alonso cu Zidane Zidane sau Juergen Klopp, informează presa spaniolă. Cât de îndepărtate par acum promisiunile care au însoțit numirea lui Xabi Alonso ca antrenor al lui Real, scrie eurosport.fr. La șase luni de la debutul său pe banca madrilenilor, tehnicianul spaniol este mai mult ca niciodată … The post Real Madrid vrea să schimbe antrenorul: Variantele pregătite de spanioli appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Autorităţile judeţene din Braşov avertizează că un pod rutier peste râul Olt, în zona Hărman – Podu Oltului, vechi de peste o sută de ani, riscă să se prăbuşească în orice moment. În acest context, administraţia publică ia în calcul construirea unui pod nou, dar între timp va realiza un pod provizoriu de pontoane pe … The post Un pod rutier vechi de peste un secol din Brașov, în pericol iminent de prăbușire appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Surpriză pe piața imobiliară: Orașul care depășește Clujul și Capitala la ritmul scumpirilor # SportMedia
Prețurile apartamentelor aflate la vânzare au crescut, în medie, cu 14% în România în ultimul an. Cea mai mare surpriză vine din Craiova, oraș care a înregistrat cel mai accelerat ritm al scumpirilor dintre marile centre urbane, arată o analiză Imobiliare.ro. Craiova consemnează o majorare de 21% a prețurilor cerute de proprietari și dezvoltatori și … The post Surpriză pe piața imobiliară: Orașul care depășește Clujul și Capitala la ritmul scumpirilor appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Ianis Hagi a fost integralist la Alanyaspor în remiza cu Antalyaspor, scor 0-0. Românul a avut o prestație lăudată. A trimis două șuturi, dintre care unul pe poartă, și a creat două situații pentru colegi care au tras spre poarta adversă. De asemenea, românul a reușit 31 din 36 de pase încercate (86%), 7 din … The post Ianis Hagi, integralist în Turcia: Cifrele fotbalistului român appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Nicușor Dan, pentru Le Monde: România nu are o adevărată politică de apărare împotriva dezinformării # SportMedia
Președintele Nicușor Dan se află, de ieri, în vizită oficială în Franța, unde azi urmează să aibă inclusiv o întrevedere cu președintele Emmanuel Macron. Într-un interviu acordat publicației Le Monde, șeful statului vorbește despre relația cu Statele Unite, divergențele transatlantice privind războiul din Ucraina, campaniile de dezinformare care vizează România și ingerințele rusești care au … The post Nicușor Dan, pentru Le Monde: România nu are o adevărată politică de apărare împotriva dezinformării appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Preşedintele Nicuşor Dan are, azi, o întrevedere cu preşedintele Franceze, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Şeful statului se află într-o vizită oficială în Franţa. În cursul dimineţii, şeful statului va avea o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo şi va participa la inaugurarea aleii ”Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris. Marţi, de la ora … The post Nicușor Dan se întâlnește azi cu Emmanuel Macron la Palatul Élysée appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.