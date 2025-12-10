MLS: Lionel Messi a fost desemnat, pentru a doilea an consecutiv, MVP-ul sezonului
Bursa, 10 decembrie 2025 06:50
Lionel Messi a fost desemnat marţi cel mai bun jucător din Major Soccer League (MLS), pentru al doilea an consecutiv.
Administraţia Trump a lansat o anchetă cu privire la posibile decese legate de vaccinurile anti-Covid # Bursa
Agenţia americană a Medicamentelor (FDA) a demarat o anchetă amplă cu privire la posibile decese legate de vaccinurile împotriva Covid-19, atât la copii, cât şi la adulţi, a confirmat marţi pentru AFP un purtător de cuvânt al secretarului sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., un sceptic în privinţa vaccinurilor.
Sediile mai multe cluburi argentiniene importante, precum şi sediul Asociaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA), au fost percheziţionate marţi, în cadrul unei anchete privind suspiciuni privitoare la spălarea de bani.
Cris-Tim Family Holding SA a raportat un trimestru solid, cu îmbunătăţiri vizibile ale profitabilităţii şi consolidarea poziţiei operaţionale, într-un context caracterizat de costuri ridicate. Performanţa a fost susţinută de rezilienţa segmentului principal şi de dinamica pozitivă a produselor cu valoare adăugată mai mare, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
Prognoza pentru RomâniaValorile termice vor fi în continuare mai mari decât cele climatologic specifice datei.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,70%, de la 5,71% în ziua anterioară.
Euro a scăzut, ieri, cu 0,02 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0897 lei/euro.
Bursele europene au fluctuat ieri, în aşteptarea deciziei de politică monetară a băncii centrale americane (Fed).
Compania energetică naţională din Abu Dhabi (ADNOC) este principalul candidat pentru preluarea unei participaţii de 56,15% deţinută de două firme ruseşti la compania de petrol NIS din Serbia, a anunţat ieri Financial Times, citând surse din apropierea acestui dosar, conform Agerpres.
* Barrier estimează creşterea cifrei de afaceri cu 15%, în acest an
Universităţi de prestigiu din Olanda, Franţa şi Marea Britanie vor fi prezente pe 11 decembrie, la Bucureşti, în cadrul Masters and MBA Fair, un târg internaţional dedicat programelor de master şi MBA, organizat de IntegralEdu.
Opt unităţi medicale din judeţele Braşov, Alba, Harghita, Mureş şi Sibiu vor beneficia de investiţii majore în infrastructura destinată serviciilor de paliaţie, prin proiecte finanţate din fonduri europene.
Asociaţia and #8222;Salvaţi Copiii and #8221; România lansează un apel către mediul de afaceri pentru a sprijini dotarea maternităţilor şi a secţiilor de nou-născuţi, într-un context în care statisticile indică o creştere alarmantă a sarcinilor la vârste foarte fragede şi riscuri asociate atât pentru mame, cât şi pentru nou-născuţi.
SUA pregăteşte o alocare colosală pentru apărare: peste 900 miliarde dolari, bani care vor fi cheltuiţi pentru dezvoltarea armelor hipersonice, inteligenţei artificiale, tehnologiei cuantice, energiei dirijate, autonomiei militare, construcţiei de nave, avioane şi muniţii, consolidarea triadei nucleare, întărirea poziţiei SUA în Indo-Pacific, revitalizarea industriei de apărare şi extinderea sprijinului militar pentru Ucraina şi Israel, potrivit proiectului de lege National Defense Authorization Act 2026, publicat de Congresul american, cu două săptămâni rămase până la finalul sesiunii.
Alegerile de la Bucureşti, dacă nu altul, atunci au măcar meritul că ne-au pus la dispoziţie un fel de RMN la zi al raporturilor şi al dinamicii jocurilor de putere din politichia dîmboviţeană. Ce se vede, aşadar, la analiză?
* Transilvania Investments şi-a răscumpărat 7,3% din capital
* România este nepregătită pentru liberalizarea pieţei gazelorDistribuitorii din energie susţin eliminarea plafonului de preţ privind gazele naturale, de la 1 aprilie 2026, dar atrag atenţia că, pentru a reduce impactul unor evoluţii nedorite pe piaţa de engros, trebuie găsite soluţii pentru protejarea consumatorilor, a afirmat, ieri, la o întâlnire informală cu mass-media, Daniela Dărăban, directorul executiv al Asociaţiei Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE).
* Claudiu Trandafir, Ofertebancare.ro.: and #8221;Toată lumea spune că preţul pe metru pătrat este mare; ceea ce ni se pare scump astăzi, peste trei ani ni se va părea ieftin and #8221;* Marius Băiţelu, GKM Group: and #8221;Legea Nordis va avea un impact semnificativ asupra creşterii preţurilor, deoarece piaţa dezvoltatorilor imobiliari se va profesionaliza and #8221;
De la afacerea masivă cu servicii cloud a companiei de retail online Amazon.com până la abonamentele de streaming audio ale Spotify, exporturile digitale au totalizat 4,8 trilioane de dolari anul trecut, la nivel mondial.
Încrederea investitorilor privind activitatea economică din zona euro a înregistrat o creştere uşoară în luna decembrie 2025, în condiţiile în care există o divergenţă semnificativă între opiniile investitorilor instituţionali şi a celor privaţi, conform ultimului raport de la Sentix GmbH (vezi graficul).
Stagiunea celebrului teatru La Scala din Milano s-a deschis cu prezentarea operei and #8222;Lady Macbeth din regiunea Mţensk and #8221;, compusă de Dmitri Şostakovici şi considerată una dintre cele mai controversate creaţii ale secolului XX.
Cel puţin şase directori ai unor mari companii indiene din industria de apărare - între care Adani Defence şi Bharat Forge - au participat în acest an la întâlniri confidenţiale în Rusia pentru a discuta posibile proiecte comune şi parteneriate industriale, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Finlanda a achiziţionat sute de sisteme de bruiaj şi detectare a dronelor, în contextul accelerării investiţiilor militare pe flancul estic al NATO după invazia Rusiei în Ucraina, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit marţi, la Roma, cu premierul italian Giorgia Meloni, discuţiile vizând consolidarea sprijinului european pentru Ucraina, potrivit agenţiei dpa, de la care transmitem cele ce urmează.
Macron, mesaj în limba română alături de Nicuşor Dan: and #8222;Trăiască prietenia dintre România şi Franţa and #8221; # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj în limba română în timpul unei apariţii video alături de preşedintele Nicuşor Dan, afirmând: and #8222;Trăiască prietenia dintre România şi Franţa and #8221;.
Euroclear, instituţia belgiană care gestionează majoritatea activelor ruseşti and #8222;îngheţate and #8221; în Uniunea Europeană, afirmă că directoarea sa generală şi-a angajat protecţie privată după ce a fost ameninţată, însă neagă că persoana acuzată - bancherul Olivier Huby - ar fi avut vreo influenţă în activitatea companiei, potrivit presei internaţionale, de la care transmitem cele ce urmează.
Comisarul european pentru justiţie a spus că trebuie să existe o tragere la răspundere pentru crimele Rusiei în Ucraina # Bursa
Uniunea Europeană îşi menţine poziţia fermă potrivit căreia Rusia trebuie trasă la răspundere pentru crimele comise în Ucraina, iar blocul comunitar se pregăteşte să devină membru fondator atât al Tribunalului special pentru investigarea crimei de agresiune, cât şi al Comisiei internaţionale pentru cererile de despăgubire, a declarat marţi, la Bruxelles, comisarul european pentru justiţie, Michael McGrath, potrivit Agerpres, de la care transmitem cele ce urmează.
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat publicaţiei Politico, că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri, susţinând că autorităţile de la Kiev and #8222;folosesc războiul and #8221; pentru a evita scrutinul şi afirmând totodată că statul ucrainean and #8222;a pierdut mult teritoriu and #8221; în confruntarea cu Rusia, transmite presa internaţională.
Fermierii greci continuă blocajele la nivel naţional pentru a protesta faţă de întârzierea plăţilor UE # Bursa
Fermierii greci au continuat marţi protestele la nivel naţional, blocând autostrăzi şi închizând temporar puncte de trecere a frontierei, în semn de nemulţumire faţă de întârzierile majore în plata ajutoarelor agricole, transmite Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Mii de tractoare şi camioane au fost mobilizate în zeci de locaţii, iar traficul rutier şi aerian a fost perturbat.
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România şi cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, anunţă planul de finanţare pentru dezvoltarea unei fabrici de procesare a laptelui degresat şi a smântânii, un proiect strategic care susţine obiectivele de creştere ale Grupului pentru perioada 2025 - 2030, potrivit unui comunicat al companiei, de la care transmitem cele ce urmează.
Ungaria a obţinut garanţii din partea Statelor Unite care permit operatorului conductei TurkStream să funcţioneze fără riscul unor sancţiuni, după mutarea sediului operaţional din Olanda la Budapesta, a anunţat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, aflat în vizită la Moscova, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Ministrul Muncii, Florin Manole, avertizează că intenţia premierului Ilie Bolojan de a îngheţa salariul minim pe economie şi în 2026 - menţinând nivelul actual de 4.050 lei brut - ar reprezenta and #8222;o încălcare a legii and #8221;. Oficialul social-democrat insistă că PSD va susţine majorarea salariului minim, invocând costul redus al muncii în România şi creşterea accelerată a productivităţii.
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, acuză PSD şi AUR că ar fi făcut and #8222;blat and #8221; la alegerile parţiale pentru Primăria comunei Vânători, după ce candidata AUR a obţinut doar opt voturi din peste 2.100 exprimate, favorizând astfel candidatura social-democratului Bogdan Lupu.
One United Properties îşi accelerează expansiunea în afara Bucureştiului prin achiziţia unui teren de 34.800 mp în Constanţa # Bursa
One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din ţara noastră, anunţă semnarea unui precontract de vânzare-cumpărare pentru un teren de 34.800 mp în cea mai căutată zonă rezidenţială a municipiului Constanţa, pe malul Mării Negre, potrivit unui comunicat al companiei de la care transmitem cele ce urmează. Terenul pe care compania urmează să îl achiziţioneze de la Grupul Alezzi, cunoscut dezvoltator imobiliar local, este situat în perimetrul Faleză Nord-Pescărie, una dintre cele mai bine cotate zone ale oraşului, cu acces facil atât către plajă, cât şi către principalele puncte de interes urban.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi că statul român are obligaţia de a oferi o explicaţie detaliată privind anularea alegerilor prezidenţiale, precizând că raportul referitor la acest subiect va fi prezentat în două-trei luni.
Nicuşor Dan a spus că vrea o dezbatere pe argumente, după respingerea obiecţiilor pe legea extremismului # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Paris, că respingerea de către Senat a cererii sale de reexaminare a legii privind combaterea extremismului ar trebui privită ca o dezbatere bazată pe argumente, nu ca o confruntare politică. Şeful statului a afirmat că îşi menţine punctele de vedere şi aşteaptă forma finală a proiectului de la Camera Deputaţilor, forul decizional.
Nicuşor Dan: and #8222;Ciucu a fost ales, să-i dăm banii şi puterea în urbanism pentru a conduce Bucureştiul and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Paris, că rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei trebuie respectat, iar noul edil, Ciprian Ciucu, are nevoie de resursele şi atribuţiile necesare pentru a-şi exercita mandatul. Şeful statului a afirmat că primarul general trebuie să primească and #8222;banii şi autoritatea de a semna pe urbanism and #8221;, astfel încât să poată gestiona coerent oraşul.
Nicuşor Dan: and #8222;Nu există motive ca vreun ministru să plece sau coaliţia să se rupă and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu există motive pentru ca actuala coaliţie să se destrame sau pentru ca vreun ministru să fie schimbat, în contextul tensiunilor apărute după ce PSD a cerut demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, şi a transmis că USR ar trebui să părăsească guvernarea.
Marea Neagră, invadată de nave-fantomă: 16.000 de and #8222;dispariţii and #8221; AIS trădează operaţiuni clandestine ale Moscovei # Bursa
Tot mai multe nave care ocolesc sancţiunile impuse Federaţiei Ruse îşi întrerup deliberat sistemul de poziţionare pe mare, a transponderului AIS, potrivit unei investigaţii jurnalistice publicate astăzi de site-ul Follow The Money. Sursa citată arată că numărul acestor incidente a fost de două ori mai mare în primele opt luni ale anului 2025 faţă de primul an al războiului din Ucraina şi că majoritatea incidentelor - aproximativ 16.000 - au fost înregistrate în Marea Neagră, spre deosebire de sutele de cazuri similare din Marea Mediterană, Marea Baltică şi Marea Nordului.
Distribuţia globală a bogăţiei a devenit tot mai inegală în ultimele trei decenii, cei ultrabogaţi consolidându-şi controlul asupra resurselor financiare ale lumii, arată un raport publicat miercuri de Laboratorul privind inegalităţile globale, institut de cercetare ataşat Şcolii de Economie din Paris, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
UE şi OMS vor aloca 3,5 milioane euro pentru combaterea rezistenţei la antimicrobiene şi dezvoltarea terapiilor inovatoare # Bursa
Comisia Europeană şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) au semnat un acord de 3,5 milioane de euro, finanţat prin Programul and #8222;UE pentru sănătate and #8221; (EU4Health), cu scopul de a consolida răspunsul global la ameninţarea tot mai ridicată a rezistenţei la antimicrobiene (RAM), potrivit unui comunicat al Executivului european, de la care transmitem cele ce urmează.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Paris, după întrevederea cu preşedintele francez Emmanuel Macron, că discuţiile au vizat sectorul apărării, investiţiile franceze în ţara noastră, agenda europeană şi provocările războiului hibrid, inclusiv dezinformarea. Şeful statului a anunţat că l-a invitat pe Macron în România în anul 2026, iar liderul francez a confirmat vizita.
Fost director TikTok: interdicţia pentru minorii din Australia nu este and #8222;o soluţie magică and #8221; pentru siguranţa online # Bursa
Fostul director general al TikTok pentru Marea Britanie şi Europa, Richard Waterworth, afirmă că interdicţia privind utilizarea reţelelor de socializare de către persoanele sub 16 ani în Australia nu reprezintă and #8222;o victorie pentru siguranţă and #8221;, avertizând asupra unor numeroase consecinţe neintenţionate, potrivit DPA, de la care transmitem cele ce urmează.
Drone misterioase au survolat desupra unei baze militare franceză specializată în informaţii # Bursa
Drone suspecte au survolat, în trei nopţi diferite luna trecută, o bază militară franceză specializată în activităţi de informaţii, au anunţat marţi Forţele aeriene şi spaţiale ale Franţei, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Parlamentul Slovaciei a decis marţi desfiinţarea Biroului de protecţie a avertizorilor de integritate (UOO), măsură care pune capăt imediat mandatului conducerii instituţiei, potrivit presei internaţionale, de la care transmitem cele ce urmează.
Persoanele care locuiesc în Bucureşti şi Braşov alocă aproximativ 40% din salariul mediu net pentru a plăti chiria pentru o garsonieră, mai mult decât locuitorii din orice alt mare judeţ al ţării, potrivit unei analize realizate de Storia - cea mai vizitată platformă imobiliară din ţara noastră.
UE grăbeşte sprijinul energetic pentru Moldova şi Ucraina după atacurile ruse asupra infrastructurii # Bursa
Uniunea Europeană va accelera sprijinul energetic acordat Republicii Moldova şi Ucrainei, pe fondul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, a declarat Anna-Kaisa Itkonen, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene pentru energie, potrivit Moldpres, de la care transmitem cele ce urmează.
MediHelp International sărbătoreşte 20 de ani de activitate şi continuă extinderea regională # Bursa
MediHelp International, broker de asigurări specializat în asigurări medicale private, sărbătoreşte 20 de ani de activitate şi două decenii de dezvoltare constantă în Europa Centrală şi de Est, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacţionat la solicitările PSD privind demisia sa, afirmând că presiunea politică apare exact în momentul negocierilor din coaliţie pentru reorganizarea Romsilva, potrivit unei postari de pe pagina sa de Facebook Ea susţine că a propus reducerea semnificativă a numărului de directori din cadrul instituţiei, în timp ce social-democraţii ar dori păstrarea structurilor judeţene.
Senatorul USR Ciprian Rus, preşedintele Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din Senat, a depus o iniţiativă legislativă prin care propune crearea unui cont unic online pentru accesarea tuturor site-urilor şi aplicaţiilor statului, potrivit unui comunicat al formaţiunii, de la care transmitem cele ce urmează.
