Un nou studiu care a comparat cât de monogami sunt oamenii comparativ cu alte mamifere a ajuns la o „concluzie principală remarcabilă”
HotNews.ro, 10 decembrie 2025 13:20
Oamenii sunt mult mai predispuși să respecte monogamia decât rudele noastre primate, dar nu la fel de mult precum castorii, sugerează un nou studiu citat de CNN. Cercetători de la Universitatea Cambridge au analizat procentul…
Acum 10 minute
13:30
TVR transmite miercuri seară documentarul Recorder „Justiție Capturată”. Adriana Săftoiu: „Ne-am sfătuit. Credem că merită să fie văzut” / Care e ora # HotNews.ro
Documentarul Recorder va fi transmis de la ora 21.00 de către televiziunea publică, a confirmat președintele director general al TVR Adriana Săftoiu pentru HotNews. Întrebată de HotNews „De ce dați documentarul?”, Adriana Săftoiu a explicat,…
13:30
Pe fondul dezvoltării accelerate a tehnologiilor digitale și al interconectării socio-economice globale, securitatea cibernetică a devenit esențială, mai ales în sectoarele critice, cum este cel energetic. Această transformare este ilustrată printr-o serie de inițiative și…
Acum 30 minute
13:20
13:20
SuperLiga: „Şi-a revenit”. Mihai Stoica a confirmat că FCSB a recuperat un fotbalist important! # HotNews.ro
Revenire importantă în lotul condus de Mihai Pintilii şi Elias Charalambous, la FCSB, pentru următorul meci de campionat din SuperLiga, scrie Orange Sport. Indisponibil în derby-ul FCSB – Dinamo 0-0, David Miculescu (24 de ani)…
13:20
Coletele cu o valoare sub 150 de euro venite din afara UE, cum ar fi China sau Turcia, de la comerciați precum Temu, Shein sau Trendyol vor fi taxate cu 25 de lei, potrivit legii care…
13:10
Clubul Hermannstadt a anunţat, miercuri, că noul antrenor al echipei este Dorinel Munteanu, acesta semnând un contract valabil un sezon şi jumătate. Ca fotbalist, Dorinel Munteanu a jucat la CSM Reşiţa, FC Olt, Inter Sibiu,…
Acum o oră
13:00
Cotația argintului și-a continuat miercuri aprecierea, după ce marți a depășit pentru prima dată pragul de 60 de dolari pe uncie, pe fondul restricțiilor cu privire la ofertă precum și al pariurilor privind o nouă…
Acum 2 ore
12:30
UE a ajuns la un acord pentru reducerea emisiilor de carbon cu 90% până la sfârșitul deceniului următor # HotNews.ro
Uniunea Europeană a convenit miercuri să stabilească un obiectiv climatic obligatoriu din punct de vedere juridic pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% față de nivelurile din 1990 până în 2040…
12:20
Cadrul și limitele unui control fiscal sunt date de stabilirea obiectului sau scopului acestuia. Întrucât controlul inopinat este o situație de excepție, acesta nu se face în baza unui aviz de inspecție, ci se efectuează…
12:10
Mesajului jurnalistului Alex Nedea pentru Nicușor Dan, după ce documentarul Recorder „Justiție capturată” a stârnit un val de indignare # HotNews.ro
Alex Nedea, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști ai site-ului de investigații Recorder, i-a transmis miercuri un mesaj președintelui Nicușor Dan, după ce pagina de Facebook a președintelui a fost luată cu asalt de persoane…
11:50
Răsturnare de situație: Laureata Premiului Nobel pentru Pace nu mai face deplasarea la Oslo pentru a-și ridica premiul. „Nu știm unde este” # HotNews.ro
Lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace din acest an, nu va primi în persoană premiul la ceremonia de decernare care are loc miercuri de la Oslo, a declarat miercuri…
11:50
După documentarul Recorder, Asociația „Forumul Judecătorilor” cere din nou autorităților „să adopte fără întârziere reforme curajoase pentru întărirea statului de drept și a independenței justiției” # HotNews.ro
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România susține că, prin adoptarea noilor legi ale justiției în 2022, sistemul judiciar a cunoscut un regres serios. Într-un comunicat, asociația cere „autorităților competente” să nu mai ignore „semnalele de alarmă…
11:40
Peste 400.000 de euro donați la Gala „Timp pentru Bine” pentru proiecte sociale și sportive # HotNews.ro
Prima ediție a Galei „Timp pentru Bine”, organizată de Fundația M.E.V. cu sprijinul Kaufland România, a mobilizat comunitatea de business și a strâns peste 400.000 de euro pentru proiecte sociale și sportive. Din această sumă,…
11:40
Reacții după ce ministrul Justiției a spus că nu a apucat să vadă documentarul Recorder: Zeci de comentarii lăsate pe pagina ministerului # HotNews.ro
Zeci de comentarii cu linkul către documentarul Recorder „Justiție Capturată” au apărut miercuri dimineață în rubrica de comentarii de pe pagina de Facebook a Ministerului Justiției la scurt timp după ce ministrul Radu Marinescu a…
11:40
Oamenii sunt chemați în stradă miercuri seară după documentarul Recorder, într-un protest în fața Consiliului Superior al Magistraturii: „Independența justiției este pusă în pericol”. Protestul spontan începe la ora 19.00, în fața sediului Consiliului Superior…
Acum 4 ore
11:30
Legea taxelor locale a trecut de CCR și merge la promulgare. Ce măsuri urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie # HotNews.ro
Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, formulată de AUR, a fost respinsă miercuri de CCR, astfel că legea merge la promulgare. Documentul vizează majorarea unor…
11:30
Polonia negociază transferul avioanelor MiG-29 pe care le mai are, dar vrea ceva de la Ucraina: „Solidaritatea trebuie să fie reciprocă” # HotNews.ro
Polonia este în negocieri pentru transferul avioanelor sale MiG-29 către Ucraina în schimbul accesului la tehnologia ucraineană în domeniul dronelor, a declarat miercuri ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz la radio, potrivit Reuters. „În curând, avioanele MiG-29…
11:20
În sezonul de iarnă, Budapesta devine una dintre cele mai fermecătoare destinații din Europa. Târgurile de Crăciun ale orașului, străzile luminate festiv și atmosfera primitoare atrag în fiecare an tot mai mulți vizitatori din țările…
11:20
Ședință a conducerii USR, prima după eșecul de la alegerile din București: „Nu se poate să nu existe responsabilitate politică” # HotNews.ro
Ședința Biroului Național al USR va avea loc miercuri de la ora 16:30. Ea a fost convocată în urma rezultatului înregistrat de partid la alegerile locale din București, conform surselor politice ale HotNews. Ședința vine…
11:20
Secretarul de stat al SUA le-a ordonat diplomaților să revină imediat la fontul „Times New Roman”, și să nu mai scrie cu „Calibri” # HotNews.ro
Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, le-a ordonat marți diplomaților să revină la folosirea fontului „Times New Roman” în comunicările oficiale, numind decizia predecesorului său democrat Antony Blinken de a adopta „Calibri” drept o…
11:10
Partidul condus de George Simion o acuză pe ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, de „incompetență, incapacitate și indiferență” după criza apei din Prahova și vrea ca aceasta să fie demisă. Este a doua moțiune…
11:00
De ce nu este bine ca un copil să mulțumească pe toată lumea? 6 semne și soluții pentru copiii „people pleaser” # HotNews.ro
Un copil „ușor de gestionat“ – care evită conflictele, își împarte jucăriile și spune mereu „te rog“ și „mulțumesc“- poate părea visul oricărui părinte. Dar specialiștii atrag atenția: un comportament docil nu este întotdeauna un…
10:50
Ucraina a pierdut încă unul din avioanele sale militare de neînlocuit, chiar dacă le-a schimbat rolul # HotNews.ro
Un avion de vânătoare Su-27 al Forțelor Aeriene Ucrainene a fost pierdut în circumstanțe neclare, în timpul unei misiuni de luptă ce a avut loc luni după-amiaza. Pilotul său, locotenent-colonelul Ievhenii Ivanov, navigator-șef al unei…
10:40
Într-o dimineață de toamnă, în Portul Constanța, o macara ridică un container de 40 ft de pe puntea unei nave venite din Asia. În interior se află electronice, haine, jucării, cabluri, electrocasnice. Marfă compactă, ușor…
10:30
În fiecare iarnă apar aceleași întrebări: unde se duce energia din locuință, de ce cresc facturile și ce poți face ca să nu mai plătești mai mult decât e nevoie. Pentru mulți oameni, eficiența energetică…
10:20
Confruntată cu acuzații grave în documentarul Recorder, Lia Savonea spune că e o „campanie de delegitimizare a unor lideri ai justiției” # HotNews.ro
„Nu intenționez să legitimez o zonă care funcționează deliberat în registrul ambiguității și al insinuării, inclusiv atunci când astfel de poziționări provin din interiorul sistemului”, a declarat pentru Hotnews șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, după…
10:10
Documentarul Recorder despre justiție: Câinele bolnav al judecătoarei Lia Savonea și rețeaua din justiție # HotNews.ro
Dezvăluirile Recorder au venit chiar înainte ca CCR să decidă dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 48-50 de ani și cu pensii calculate unic în Europa, cum se întâmplă acum. Există coincidențe…
09:50
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, întrebat despre materialul de investigație „Justiție capturată” realizată de Recorder că trebuie văzut dacă sunt „aspecte concrete”, el subliniind că procedurile disciplinare din justiție sunt în sarcina Consiliului…
Acum 6 ore
09:10
Un congresman american solicită oficial retragerea SUA din NATO. „Să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste”, spune el # HotNews.ro
Congresmanul american Thomas Massie a propus oficial retragerea Statelor Unite din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). „NATO este o relicvă a Războiului Rece. Ar trebui să ne retragem din NATO și să folosim acei…
09:00
Președintele american Donald Trump a criticat marți seară, în fața susținătorilor săi din statul american Pennsylvania, politicile Europei de migrație și energie, avertizând că statele europene „ar trebui să fie atente”. Trump a făcut a…
08:50
Nicușor Dan, „asaltat” pe Facebook cu mesaje în care oamenii îi cer să urmărească documentarul Recorder „Justiție capturată”: „Poate aveți timp să vă uitați unde este România” # HotNews.ro
Pe contul de Facebook al președintelui Nicușor Dan ultima postare a fost făcută marți seara, iar ora postării a coincis cu publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”. Zeci de oameni îi cer președintelui în secțiunea de…
08:40
Consumul populației depășește nivelul veniturilor, spune raportul BNR. Câți români primesc încă banii în plic la salariu # HotNews.ro
În urmă cu câțiva ani, circula o butadă: ce face un român cu 100 de euro? Răspuns: mai face un credit de 1.000 de euro și se duce în concediu în Thassos! „Rata brută de…
08:30
„Acesta e sfârșitul”. Jale în rândul adolescenților australieni după ce li s-a tăiat accesul la rețelele sociale # HotNews.ro
Adolescenții australieni au accesat pentru ultima dată rețelele sociale pentru a-și lua rămas bun de la urmăritori și a plânge pierderea platformelor care le-au modelat o mare parte din viață, înainte ca interdicția, prima de…
08:10
Ponderea creditelor cu probleme (neperformante) a scăzut la 2,85% în septembrie 2025 în cazul populației, ceea ce arată că oamenii își gestionează bine datoriile. La companii, situația stă însă mult mai prost, arată Banca Națională,…
07:40
Douăsprezece persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-o clădire de locuit din orașul Shantou, din sudul Chinei, a informat miercuri agenția de știri oficială Xinhua, preluată de Reuters. Incendiul a izbucnit marți, la ora locală…
Acum 8 ore
07:10
INTERVIU Un lider PSD, primar de oraș mare: „Mare parte din oamenii politici nu vor sau nu au capacitatea de a se adapta la noile realități” # HotNews.ro
„Dacă am da sonorul mai încet pe ceea ce s-a întâmplat la București, am putea vedea o imagine de ansamblu ceva mai interesantă”, spune un primar PSD din țară, într-un dialog cu HotNews. Ionuț Pucheanu,…
07:00
Omul de afaceri de origine turcă Alaettin Eskiocak (54 de ani), a cărui familie a dezvoltat peste 2.000 de apartamente în ansamblurile Rotar Park Residence, din cartierul bucureștean Militari, pregătește construirea unui nou proiect, cu…
07:00
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan # HotNews.ro
Legea pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului crește vârsta de pensionare a magistraților și le modifică felul în care se calculează pensia, ambele treptat, în interval de 15 ani. Legea se…
06:30
Inițiativa guvernului italian de a legifera că cele 2.452 de tone de aur ale Băncii Italiei „aparțin poporului italian” provoacă o reacție puternică la Frankfurt. Scandalul a început când parlamentarii din partidul Frații Italiei al…
06:30
Interdicţia fără precedent la nivel mondial a intrat în vigoare în Australia – Milioane de copii au pierdut accesul la reţelele sociale / Ce spun marile platforme # HotNews.ro
Copiii din toată Australia s-au trezit, miercuri, fără acces la conturile lor de social media, în urma unei interdicţii fără precedent la nivel mondial, menită să îi protejeze pe cei sub 16 ani de algoritmi…
Acum 24 ore
00:30
„Am dat ordinul”. Retragere parțială din orașul-cheie aflat sub sub asediul rușilor. Explicațiile generalului Sîrskîi în fața jurnaliștilor # HotNews.ro
Trupele ruse, a spus șeful armatei ucrainene, continuă să fie concentrate în zonă, sub acoperirea ploii și a ceții.
00:00
Nicușor Dan, întâlnire în Franța cu companii din zona de apărare și tehnologii emergente: „România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți seară, că România își dorește „parteneri care aduc producție, tehnologie, locuri de muncă și capacități de export în țara noastră” și a spus că „multe companii franceze au deja…
9 decembrie 2025
23:30
SuperLiga: Politic „nu se antrenează normal”. Anunțul FCSB despre jucătorul transferat în vară de la Dinamo # HotNews.ro
Dennis Politic a fost adus de FCSB de la Dinamo în vară, într-o tranzacție în care campioana en-titre din SuperLiga a plătit un milion de euro și l-a cedat și pe Alexandru Musi, însă deocamdată…
23:30
CTP critică declarația lui Nicușor Dan despre votanții AUR: „Practic, e o invitație de intrare la guvernare” # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu susține că percepția pe care a creat-o președintele Nicușor Dan când a spus că „persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse” a fost una de „validare a AUR”. Gazetarul…
23:20
„Este unul dintre lucrurile pe care nu le putem face”. Nicușor Dan dă asigurări că România exclude un scenariu în privința Ucrainei # HotNews.ro
Europa trebuie să transmită Rusiei mesajul că „va ajuta Ucraina pe termen lung”, a declarat marți preşedintele Nicuşor Dan, într-un interviu acordat marţi FranceinfoTV. „Ceea ce este important acum este ca Ucraina să reziste. Este…
23:00
VIDEO Emmanuel Macron, mesaj în limba română: „Trăiască prietenia dintre România şi Franţa” # HotNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a transmis marţi un mesaj în limba română, într-un clip video în care apare alături de preşedintele României, Nicuşor Dan. Filmarea a fost postată pe pagina oficială a Palatului Élysée. În…
22:40
„Blocajul” cu care se confruntă Ucraina, în fața ultimatumului dat de SUA / Zelenski se declară gata pentru alegeri, dar cere ajutor american și european # HotNews.ro
SUA a oferit Ucrainei un termen de câteva zile pentru a da un răspuns cu privire la cea mai recentă versiune de „acord de pace” discutată cu Kievul și Moscova, a relatat Financial Times, pe…
22:30
SuperLiga: Extrema ivoriană Issouf Macalou și-a prelungit contractul cu Universitatea Cluj # HotNews.ro
Extrema ivoriană Issouf Macalou (26 de ani) a ajuns la un acord privind prelungirea contractului cu echipa de fotbal Universitatea Cluj, a anunțat clubul marți. Fotbalistul ivorian a ajuns la Universitatea la începutul acestui an,…
22:20
Vacanță gratuită, în pădure: Experimentul făcut de un stat nordic, care se încheie brusc, dacă zgomotul e prea ridicat # HotNews.ro
O regiune din sudul Suediei a oferit turiștilor un sejur gratuit într-o cabană din pădure, cu o singură regulă: zgomotul pe care îl fac să nu depășească 45 de decibeli. Orice sunet prea puternic ar…
22:10
„Este vital să existe dreptate”. Mesaj ferm de la vârful UE despre crimele de război comise de Rusia # HotNews.ro
Poziția Uniunii Europene rămâne aceea că Rusia trebuie să răspundă pe deplin pentru crimele comise în Ucraina, iar blocul comunitar urmărește să devină membru fondator atât al Tribunalului special pentru investigarea crimei de agresiune împotriva…
