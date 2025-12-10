„Sunt foarte mândru” David Popovici, emoționat la inaugurarea casei pentru copii. Ce cadou a primit de la ei: „Impact mult mai mare decât medaliile”
Golazo.ro, 10 decembrie 2025 18:50
David Popovici (21 de ani) a oferit declarații despre demersul asociației Hope and Homes for Children, de a construi case familiale pentru copiii cu nevoi speciale.
Acum 15 minute
19:00
Lipă contrazice Curtea de Conturi FR de Canotaj a reacționat în urma raportului în care e acuzată că a făcut premieri necuvenite de 500.000 de € # Golazo.ro
Federația Română de Canotaj a venit cu o reacție, după ce GOLAZO.ro a publicat raportul transmis Curții de Conturi, care arată explicit cum Federația de Canotaj a făcut premieri fără a avea un cadru legal pentru JO de la Tokyo și Paris.
Acum 30 minute
18:50
18:50
Hugo Pina (41 de ani) este noul director al departamentului de scouting de la Universitatea Craiova.
Acum o oră
18:40
Dinamo se întărește „Câinii” ar dori să transfere un jucător de la campioana Cehiei » A evoluat și în România # Golazo.ro
Dinamo ar dori să-l transfere pe Andres Dumitrescu (24 de ani), fundaș stânga legitimat la Slavia Praga.
18:30
Salah vrea rezilierea Egipteanul pleacă la Cupa Africii și e posibil să nu mai joace deloc la Liverpool. Clubul a găsit înlocuitor?! # Golazo.ro
Mohamed Salah, 33 de ani, e în conflict cu Liverpool, atacantul egiptean fiind gata să se despartă de Anfield Road în ianuarie pentru a semna în Arabia Saudită
Acum 2 ore
18:10
Sportul este miraculos pentru că, fiind o oglindă a societății, poți privi în el toate trăsăturile deformate ale societății în care trăim. Dar nu suntem străini de aceste aberații și, ori de câte ori lipsim de la meci, deformările se accentuează.
18:10
Controversă cu steagul LGBTQ+ A fost mutat din motive de securitate, la meciul de Liga Campionilor: „A intervenit UEFA” # Golazo.ro
Meciul Tottenham - Slavia Praga, din grupa Ligii Campionilor, scor final 3-0, a fost precedat de o controversă
17:50
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!” # Golazo.ro
După ce GOLAZO.ro a publicat o nouă mărturisire a unei foste gimanaste, acum vine rândul unui nou conflict ce o are pe antrenoare în rolul principal.
17:30
„Ne-am înțeles cu FCSB” Finanțatorul lui Hermannstadt o contrazice pe impresara lui Kevin Ciubotaru # Golazo.ro
Claudiu Rotar, finanțatorul celor de la FC Hermannstadt, a confirmat că sibienii au ajuns la un acord pentru transferul lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).
Acum 4 ore
17:00
Noi detalii despre arena din Timișoara VIDEO. În ce stadiu se află lucrările la noul stadion: „Nu ne oprim” » Când va fi gata # Golazo.ro
Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a venit cu noi detalii despre stadiul lucrărilor la noul stadion al orașului.
16:30
Probleme mari pentru U Craiova Doi titulari s-au accidentat înainte de meciul crucial cu Sparta + Filipe Coelho a luat în lot un junior de 16 ani # Golazo.ro
Doi jucători de la Universitatea Craiova s-au accidentat și sunt indisponibili pentru duelul cu Sparta Praga.
16:10
„E ultima noastră șansă” Elias Charalambous a descifrat strategia lui Feyenoord: „Asta vom încerca să facem mâine” # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani) a prefațat partida cu Feyenoord din etapa #6 a fazei principale din Europa League.
16:00
Lecții pentru FCSB: „Fă și tu la fel!” Cum a devenit Van Persie antrenor, deși nu voia. Fiica l-a convins » A vrut să renunțe într-un moment critic # Golazo.ro
Robin van Persie (42 de ani) îi iese în față lui Elias Charalambous (45). Unul dintre cei mai mari atacanți olandezi, devenit antrenor în vara lui 2024.
15:40
Pep îl apără pe Xabi Alonso Guardiola, despre presiunea de la Real Madrid : „Pe mine m-ar fi concediat” # Golazo.ro
Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul celor de la Manchester City, a vorbit despre presiunea rezultatelor pe care o resimte Xabi Alonso (44 de ani), antrenorul lui Real Madrid.
15:40
FCSB, cât Dinamo și Rapid în 20 de ani! Campioana joacă joi meciul 34 european în ultimul an și jumătate, nivel pe care rivalele îl ating în ultimele două decenii # Golazo.ro
Meciul FCSB - Feyenoord, de joi seară, pe Arena Națională de la ora 22:00, închide anul 2025 din perspectiva participării europene.
15:20
Liga Campionilor LIVE, de la 19:45 și 22:00. Real Madrid - Manchester City e derby-ul zilei » Vlad Dragomir, deplasare la Torino # Golazo.ro
Liga Campionilor revine astăzi cu ultimele 9 partide din anul 2025.
Acum 6 ore
15:00
„Este inacceptabil!” Bayern își ceartă fanii pentru comportamentul de la meciul din Liga Campionilor » Ce sancțiune riscă clubul # Golazo.ro
Jan-Christian Dreesen (58 de ani), directorul executiv al clubului Bayern Munchen, a criticat spectacolul pirotehnic realizat de ultrași, la meciul cu Sporting Lisabona, 3-1.
14:40
„E complet adevărat ce a spus David” Șeful ANS explică de ce Popovici nu a fost premiat până acum + Când ar putea fi virați banii » Atac voalat la Elisabeta Lipă # Golazo.ro
Constantin Bogdan Matei (45 de ani), președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a răspuns acuzațiilor lui campionului olimpic David Popovici (21 de ani).
14:40
Lamine Yamal, furios FOTO. Tânărul star al Barcelonei, vizibil iritat de decizia lui Hansi Flick » Reacția tehnicianului german # Golazo.ro
Barcelona - Frankfurt 2-1. Lamine Yamal (18 ani) a avut o reacție nervoasă la momentul schimbării din finalul partidei de marți.
13:40
„Nu Varga este patron la CFR!” Eugen Trică iese la atac și lansează acuzații uluitoare: „Am încercat să fiu diplomat” # Golazo.ro
Eugen Trică (49 de ani) a venit cu o serie de dezvăluiri incredibile despre Ioan Varga.
13:40
De ce vor turcii meciul acolo GOLAZO.ro a aflat motivele pentru care federația de la Istanbul a ales arena lui Beșiktaș pentru Turcia-România # Golazo.ro
Turcia a preferat al 4-lea stadion din Istanbul pentru duelul cu România, semifinala barajului CM 2026, pe 26 martie
13:30
A fost penalty sau nu? Arne Slot, răspuns sincer despre faza controversată de la Inter - Liverpool: „În Premier League nu s-ar fi dat” # Golazo.ro
Inter - Liverpool 0-1. Arne Slot (47 de ani), antrenorul „cormoranilor” a vorbit despre faza controversată a penalty-ului acordat de „centralul” Felix Zwayer (44 de ani).
Acum 8 ore
13:00
„E greu să nu vezi premeditarea!” Ujpest continuă războiul cu noul jucător de la FCSB: „Motive fabricate” » Anunțul făcut de clubul din Ungaria # Golazo.ro
Ujpest FC, fostul club al lui Andre Duarte, răspunde la acuzațiile avocatului jucătorului care a semnat cu FCSB la mai puțin de o săptămână de când a reziliat contractul în Ungaria.
13:00
Dorinel Munteanu, prezentat oficial „Neamțul” este noul antrenor al celor de la Hermannstadt: „E cea mai mare provocare a mea” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) este noul antrenor al celor de la Hermannstadt.
12:40
FCSB - Feyenoord se joacă joi, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:40
FCSB, primul „11” cu Feyenoord Sunt 9 indisponibili, în frunte cu Olaru. Cum arată echipa de start împotriva trupei antrenate de Van Persie # Golazo.ro
FCSB - Feyenoord se va juca joi, de la ora 22:00, în etapa a 6-a din Europa League. Ambele echipe sunt în afara top 24, având fiecare 3 puncte
12:10
Răspuns acid pentru Șumudică Mihai Stoica: „N-a antrenat în viața lui la nivelul ăsta!” » Ce declarase fostul antrenor al Rapidului # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, a răspuns dur criticilor lui Marius Șumudică legate de jocul celor de la FCSB.
11:50
„A devenit obositor” David Popovici și-a pierdut răbdarea cu politicienii din România: „Răspunsuri pasate din stânga în dreapta” # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani) a comentat situația bazinului interior din complexul sportiv „Lia Manoliu”.
11:40
FCSB, copia dezastrului ANALIZĂ. Asemănări izbitoare între roș-albaștri și Feyenoord, înainte de meciul de pe Arena Națională # Golazo.ro
FCSB înfruntă o echipă care a suferit la fel de mult în acest sezon de Europa League. E lipită și în clasament de Feyenoord. În zona eliminării!
Acum 12 ore
11:00
Ciubotaru merge la FCSB sau nu? Agenta jucătorului îl contrazice pe Becali: „Nu e adevărat!” + Tensiuni: „Să înțeleg că e o presiune din partea Hermannstadt?” # Golazo.ro
Liubliana Nedelcu, agentul lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), jucătorul celor de la Hermannstadt, a clarificat în ce punct se află negocierile fotbalistului cu FCSB.
10:40
Tensiuni între ultrașii de la Dinamo Gruparea „Black Side” își suspendă activitatea: „Nu a fost o decizie ușoară” » Care ar fi motivul # Golazo.ro
Dinamo are un parcurs bun în Liga 1 în acest sezon, în schimb între suporteri par să apară mai multe tensiuni.
10:00
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool: „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu # Golazo.ro
Inter - Liverpool 0-1. Fabio Capello (79 de ani) a criticat decizia arbitrului Felix Zwayer de a acorda penalty la contactul dintre Wirtz și Bastoni.
09:50
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț” # Golazo.ro
Ilie Dumitrescu, Gabi Balint și Gică Craioveanu au fost șocați după decizia din finalul meciului dintre Inter și Liverpool, unde „cormoranii” au beneficiat de lovitură de la 11 metri.
09:20
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală # Golazo.ro
GOLAZO.ro continuă să dezvăluie ce arată un raport al Curții de Conturi, privind neregulile din finanțele publice ale sportului românesc.
Acum 24 ore
01:10
„Luptăm împotriva injustiției” Cristi Chivu nu s-a abținut după faza care a decis soarta meciului cu Liverpool # Golazo.ro
Cristi Chivu a vorbit despre penalty-ul acordat de Felix Zwayer în Inter - Liverpool, scor 0-1.
01:00
Efectul Barcelona VIDEO: Cum a reacționat o micuță echipă din Spania, după ce a aflat că va juca împotriva trupei lui Flick » Imaginile s-au viralizat # Golazo.ro
CD Guadalajara, formație din liga a treia spaniolă, o va înfrunta pe FC Barcelona, în șaisprezecimile Cupei Spaniei.
00:20
Despărțire după 20 de ani în Formula 1 Mentorul lui Max Verstappen pleacă de la Red Bull: „Ce s-a întâmplat m-a afectat profund” # Golazo.ro
Helmut Marko (82 de ani), consultantul Red Bull pentru motorsport, a decis să se retragă din F1, după 20 de ani.
00:00
Dennis Man, doar rezervă cu Atletico Antrenorul lui PSV și-a motivat alegerea: „Putea fi periculos” # Golazo.ro
PSV - ATLETICO MADRID. Peter Bosz (62 de ani), antrenorul campioanei Olandei, a explicat motivul pentru care nu l-a titularizat pe Dennis Man (27 de ani).
9 decembrie 2025
23:00
Dorința lui Cârțu Oficialul din Bănie, mesaj pentru jucători înainte de U Craiova - Sparta Praga: „Facem un apel cu maximă rugăminte” # Golazo.ro
U CRAIOVA - SPARTA PRAGA. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al oltenilor, a avut un mesaj pentru formația antrenată de Filipe Coelho (45 de ani) înaintea partidei din Conference League.
22:40
David Popovici nu și-a primit banii Înotătorul vorbește despre situația dificilă cu care se confruntă sportivii: „E greu când nu ești recompensat” # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani) a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă ANS, instituție care nu a premiat sportivii români care au obținut performanțe
22:10
Noi probleme pentru Politic FCSB nu înțelege ce se întâmplă cu fotbalistul venit de la Dinamo: „Nu se antrenează normal” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre situația lui Dennis Politic (25 de ani).
21:30
„Aș desființa prostia asta!” Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB # Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a vorbit despre formatul din Cupa României, după ce oficialii de la FCSB au criticat dur sistemul de desfășurare al competiției.
21:00
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026 # Golazo.ro
Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal, a anunțat că Ovidiu Mihăilă va rămâne selecționerul naționalei feminine a României.
20:40
„O parte din sufletul meu e acolo” Mircea Lucescu, prima reacție după ce a aflat stadionul pe care se va disputa barajul Turcia - România # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a reacționat după ce federația turcă a hotărât ca barajul pentru CM 2026 să se dispute pe arena lui Beșiktaș, fosta sa echipă.
20:20
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final # Golazo.ro
Emiratele Arabe Unite, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a câștigat meciul cu Kuweit, scor 3-1, și s-a calificat în faza eliminatorie a Cupei Arabiei.
19:50
„Acolo au doborât recordul” Alegerea turcilor pentru meciul cu România nu-l surprinde pe Daniel Pancu: „Va fi infern!” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit motivul pentru care Federația Turcă de Fotbal a ales ca meciul cu România să se desfășoare pe stadionul celor de la Beșiktaș, fosta sa echipă.
19:40
„O să se simtă lipsa lui Olaru” Mihai Lixandru și Adrian Șut, pregătiți pentru duelul cu Feyenoord: „Asta ne dorim!” # Golazo.ro
FCSB - Feyenoord. Mihai Lixandru (24 de ani) și Adrian Șut (26 de ani), jucătorii campioanei, au prefațat duelul din Europa League.
Ieri
19:10
Totul pentru calificarea la CM 2026! Barajul cu Turcia afectează Liga 1 » Anunțul lui Răzvan Burleanu: „Vrem să facem tot ceea ce e posibil” # Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a anunțat că programul din Liga 1 va suferi modificări în luna martie pentru a ajuta naționala României în vederea barajului cu Turcia pentru CM 2026.
19:10
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale: „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»” # Golazo.ro
Ocazia uluitoare irosită de Claudiu Petrila cu poarta goală în meciul FC Botoșani - Rapid 0-0 a intrat în topul celor mai mari ratări din Liga 1 după 1990.
18:40
Dinamo, parteneriat cu Udinese În ce constă înțelegerea dintre „câini” și formația din Serie A: „Asta ne dorim” # Golazo.ro
Dinamo București a oficializat un parteneriat cu Udinese Academy România, academie coordonată de Marius Alexe, fost jucător al „câinilor”.
