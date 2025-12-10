O clujeancă plătește rate la bancă pentru un apartament cu infiltrații, igrasie și mucegai: „Aș vrea să stau liniştită seara cu fetița”

18:20

Deși nu mai este prezentă pe micul ecran, Gabriela Cristea continuă să ducă un ritm de viață alert, împărțindu-și timpul între familie, casă și propriile proiecte. Vedeta a povestit pe Instagram cum arată luna decembrie pentru ea, o perioadă pe cât de frumoasă, pe atât de încărcată, în care zilele t