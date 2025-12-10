Liverpool „fierbe“: bannerul afișat pentru Salah, viral în lume!

Sport.ro, 10 decembrie 2025 23:20

După 7 ani pe „Anfield“, aventura starului egiptean la actuala campioană a Angliei se apropie de final.

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
23:50
Coelho trage un semnal de alarmă înainte de Craiova – Sparta Praga: avertismentul portughezului Sport.ro
Formația din Bănie va juca, mâine (ora 19:45), penultimul meci din grupa de Conference League.
Acum 30 minute
23:20
Cum a fost surprins Kylian Mbappe în timpul meciului cu Manchester City! Starul lui Real Madrid și-a rupt un deget Sport.ro
Real Madrid se duelează cu Manchester City în faza principală Champions League.
23:20
23:20
Robin van Persie, savuros! Ce a spus înaintea meciului FCSB - Feyenoord Sport.ro
FCSB va juca împotriva lui Feyenoord în Europa League, iar meciul va avea loc la București.
Acum o oră
23:00
Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor Sport.ro
Două formații au fost deja eliminate matematic din grupa unică în Champions League. 
Acum 2 ore
22:50
Mircea Lucescu, pus la zid! Străinii îl învinovățesc pentru ”țeapa” luată Sport.ro
Mircea Lucescu este pus la zid de străini pentru transferul unui fotbalist care nu a confirmat.
22:30
Unguroaicele, dărâmate: naționala maghiară, surclasată la Mondiale după un meci electrizant Sport.ro
Știm, în acest moment, trei dintre semifinalistele turneului final din Olanda și Germania.
22:30
Start de foc în Real Madrid - Manchester City! Arbitrul a dat penalty pentru „Los Blancos”! Ce a urmat apoi Sport.ro
Real Madrid o înfruntă pe Manchester City în Champions League.
22:10
4 dintr-o lovitură OUT! Palma primită de Real Madrid de la La Liga Sport.ro
Real Madrid a aflat cât au fost suspendați Endrick, Carreras, Garcia și Carvajal după incidentele de la meciul cu Celta Vigo. 
Acum 4 ore
21:50
Tupeul oltenesc: ce li s-a transmis cehilor de la Sparta Praga, la sosirea în România Sport.ro
Încurajată de ultimele rezultate europene, Universitatea Craiova a dobândit această convingere că se poate bate de la egal la egal cu orice adversar, în Conference League.
21:30
”Mai mult decât ciudat!” Anunț îngrijorător pentru FCSB! Ce se întâmplă la meciurile cu Feyenoord și Rapid Sport.ro
Meciul cu Feyenoord din faza principală Europa League și derby-ul cu Rapid din Superliga României sunt ultimele partide ale roș-albaștrilor pe teren propriu în acest an. 
21:20
FCSB, decimată înaintea meciului cu Feyenoord! MM Stoica a dezvăluit situația incredibilă Sport.ro
FCSB are probleme serioase înaintea meciului cu Feyenoord din Europa League.
21:20
Transferul lui Mohamed Salah în Arabia Saudită prinde contur! Confirmare oficială Sport.ro
Șansele unui transfer al lui Mohamed Salah în Arabia Saudită au crescut considerabil după ultimul anunț oficial. 
20:50
Se face transferul dorit de Gigi Becali? MM Stoica a fost clar: „Am avut permisiunea” Sport.ro
Gigi Becali a anunțat că FCSB se va întări serios în această iarnă.
20:50
Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor Sport.ro
Rayo Vallecano s-a pregătit fără Andrei Rațiu pentru meciul cu Jagiellonia Bialystok din runda a cincea din Conference League. 
20:50
Michel Platini, implicat într-un nou scandal! A reclamat 3 foști membri FIFA Sport.ro
Michel Platini a acuzat 3 foști membri FIFA că l-au defăimat public. 
20:30
FCSB, eliminare dramatică din Youth League! Sport.ro
FCSB U19 a fost eliminată, la loviturile de la 11 metri, de către Puskas Akademia U19 în Youth League.
20:10
„Mai revii în România?” Ce răspuns a dat Albion Rrahmani Sport.ro
Universitatea Craiova va juca împotriva lui Albion Rrahmani, jucătorul celor de la Sparta Praga.
20:00
Transfer de senzație pentru Umit Akdag! Turcii fac presiuni și la Montella: ”Altfel, România va acționa mai repede!” Sport.ro
Umit Akdag, fotbalistul pentru care România și Turcia se duelează înainte de barajul pentru Mondial, ar putea prinde un transfer important în această iarnă.
Acum 6 ore
19:30
Lucescu, pierdere uriașă pentru meciul cu Turcia! Federația confirmă: „E out!“ Sport.ro
Finalul anului a adus o veste extrem de proastă pentru echipa națională, în vederea barajului de calificare pentru Mondiale, cel cu Turcia (26 martie, Istanbul).
19:20
Sud-africanii sunt terifiați! Situația lui Ngezana la FCSB îi sperie și i-au găsit deja înlocuitor Sport.ro
Siyabonga Ngezana se află pe lista jucătorilor convocația la naționala Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție ce se va desfășura în perioada 21 decembrie – 18 ianuarie. 
18:50
Ioan Ovidiu Sabău, avertisment către FCSB pentru meciul cu Feyenoord: „Eu am jucat acolo, va conta” Sport.ro
Mesajul lui Ioan Ovidiu Sabău înainte de FCSB - Feyenoord: „Eu am jucat acolo, va conta”. 
18:50
Steven Gerrard a intervenit în scandalul dintre Salah și Liverpool: „Am trăit-o și eu” Sport.ro
Steven Gerrard a vorbit despre situația tensionată dintre Liverpool și Salah.
18:40
FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali! Sport.ro
Campioana României a „tipărit“ bani pentru finanțatorul ei, în sezonul trecut. În actuala campanie însă, situația s-a schimbat radical. În rău!
18:30
Știe tot ce se întâmplă la CFR și a dat cărțile pe față în legătură cu situația lui Louis Munteanu: ”E virusat, noi l-am bruiat!” Sport.ro
Louis Munteanu se află într-o situație încordată la CFR Cluj, după ce atacantul a ratat un transfer în vară, deși s-a vorbit intens pe această temă.
18:30
Italianul l-a „taxat” pe Cristi Chivu după înfrângerea cu Liverpool: „Problemă la nivel înalt” Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu a suferit o nouă înfrângere în Champions League.
18:20
Reacția FR de Canotaj după acuzațiile de premieri nejustificate de aproape 500.000 de euro din raportul Curții de Conturi Sport.ro
FR de Canotaj și COSR au reacționat oficial.  
Acum 8 ore
17:50
Analiză tăioasă! Olandezii nu s-au abținut înaintea meciului cu FCSB Sport.ro
FCSB o va întâlni pe Feyenoord în următorul meci din Europa League.
17:50
Lovitură de teatru! Ucrainenii susțin că Dinamo Kiev nu poate scăpa de ”scandalosul” Vladislav Blănuță Sport.ro
Vladislav Blănuță a avut parte numai de probleme după transferul la Dinamo Kiev.
17:50
Dan Șucu a clarificat situația referitoare la problemele financiare de la Genoa: „Voi fi gata să cer ajutor” Sport.ro
Dan Șucu a vorbit despre situația financiară de la Genoa și despre procesul din dosarul de preluare a clubului.
17:20
Radu Drăgușin se află în România! Florin Manea a făcut dezvăluirea: „Este 100%” Sport.ro
Radu Drăgușin a suferit o accidentare foarte gravă care l-a ținut departe de teren mult timp.
17:20
Lovitură de teatru în cazul lui Lindon Emerllahu! Contraoferta primită de CFR Cluj poate rezolva problemele financiare ale clubului Sport.ro
CFR Cluj a primit o contraofertă pentru transferul lui Lindon Emerllahu. Suma impresionantă îi poate ajuta enorm pe ardeleni. 
17:10
Lovitura grea primită de Van Persie înainte de FCSB – Feyenoord! Anunțul venit din Olanda Sport.ro
FCSB se va duela joi cu Feyenoord în faza principală Europa League.
17:10
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente Sport.ro
Mo se apropie de finalul carierei. Paradoxal însă, în ultimii săi ani pe gazon va și câștiga, probabil, cei mai mulți bani.
16:50
A fost star în Superliga, dar a trăit un coșmar în afară: „Am început să beau! M-au amenințat că îmi rup picioarele” Sport.ro
Eric de Oliveira a făcut dezvăluiri incredibile din cariera sa.
16:40
”Nu crezi că Salah ar trebui să îi ceară iertare lui Slot?” Virgil van Dijk a răspuns fără să stea pe gânduri Sport.ro
Liverpool s-a impus cu scorul de 1-0 în fața Interului lui Cristi Chivu în faza principală Champions League. 
16:40
Anunțul momentului înainte de Real Madrid - Manchester City! Decizia definitivă în cazul lui Kylian Mbappe Sport.ro
Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe înaintea partidei Real Madrid - Manchester City.
16:30
Noua vedetă a lui Bayern Munchen are 17 ani și este supranumit "Messi din Bavaria"! Sport.ro
Puștiul a intrat în istorie, după ce a marcat în trei meciuri consecutive jucate în Champions League.
16:10
Olăroiu, dus în pragul disperării: „Problema ăsta nu pot să o rezolv eu!“ Sport.ro
În toată cariera sa, la nivel de club, tehnicianul de 56 de ani a fost remarcat pentru construirea unor echipe solide din punct de vedere defensiv. La naționala Emiratelor însă, fix acest compartiment are niște slăbiciuni foarte mari.
Acum 12 ore
15:50
N'Golo Kante, tentat de revenirea în Ligue 1! Parisul îl așteaptă cu brațele deschise Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
15:40
"E ultima șansă!" Charalambous a anunțat ce se întâmplă cu Ngezana, Miculescu și Bîrligea înainte de FCSB - Feyenoord Sport.ro
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Feyenoord, care se va juca pe Arena Națională, joi, 22:00, în runda a șasea din Europa League.
15:30
Antrenorul înlocuit de Mircea Rednic la Standard Liege a preluat o forță din campionatul belgian Sport.ro
În 2025, croatul a fost sub contract cu Standard Liege, Gent și Club Brugge.
15:20
Scos din echipă de Arne Slot, Mohamed Salah și-a decis viitorul la Liverpool: ”Asta mi-a spus” Sport.ro
Meciul dintre Inter Milano și Liverpool s-a încheiat cu scorul de 0-1.
15:20
Marco van Basten îl distruge pe Salah, intrat în conflict cu Slot: "Are creierul unui gândac!" Sport.ro
Mohamed Salah (33 de ani) a intrat într-un conflict cu Arne Slot (47), nemulțumit de minutele primite în ultimele meciuri la Liverpool.
15:20
Patronul din Superligă a confirmat: ”Ne-am înțeles cu FCSB” Sport.ro
FCSB este aproape de a realiza al doilea transfer din această perioadă de mercato.
15:00
(P) Pentru utilizatori și alături de ei: Totogaming a câștigat două premii importante în România – pentru Marketing și Servicii Clienți Sport.ro
București, România, 4 decembrie 2025.
14:40
Paul Pogba, acționar la Al Haboob din Arabia Saudită! Ce sport profesionist bizar se practică la echipă Sport.ro
Fostul internațional francez a revenit de curând pe gazon.
14:20
Universitatea Craiova, decimată înaintea meciului cu Sparta Praga! Cinci jucători, toți de națională, sunt OUT Sport.ro
Oltenii joacă în Conference League un meci important pentru calificarea în primăvara europeană.
14:20
Dorinel Munteanu a anunțat primele decizii la Hermannstadt: "Acesta este obiectivul realist" Sport.ro
Dorinel Munteanu a revenit în Superliga și a preluat FC Hermannstadt, formație aflată în subsolul clasamentului, care a acumulat doar 12 puncte în primele 19 etape din sezonul regulat.
13:50
Cum se descurcă în acest sezon fundașul dreapta transferat de Dinamo de la Steaua: 1 gol, 1 assist, 1 cartonaș roșu Sport.ro
Matei Marin este împrumutat de ”câini” în Liga 2.
