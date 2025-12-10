Ludovic Orban: Mesajul lui Nicușor Dan, după publicarea documentarului Recorder, a fost unul soft/ Decizia CCR de a amâna dezbaterea sesizării ÎCCJ privind proiectul pensiilor magistraților a fost influențată de apariția reportajului | VIDEO
Reacția președintelui Nicușor Dan, în urma publicării documentarului Recorder, care dezvăluie acte de corupție în sistemul românesc de justiție, „a fost un răspuns soft”, consideră președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban. Invitat la ediția de miercuri a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Mădălina Dobrovolschi, Ludovic Orban a precizat că președintele are competențele necesare pentru a […]
Premierul Ilie Bolojan spune că va face o analiză a justiției după apariția reportajului Recorder: Dacă au fost foarte vocali pentru drepturile lor, cred că ar trebui să fie la fel de determinați să rezolve și problemele din interior | AUDIO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan spune că va face o analiză a justiției după apariția reportajului Recorder. Recunoaște că azi (miercuri) nu a avut timp să-l vadă, dar a observat emoția publică puternică pe care documentarul a generat-o. Prim-ministrul susține că va încerca un dialog cu asociațiile de magistrați, de la care se așteaptă unitate și implicare […]
Protest în fața sediului CSM, după publicarea documentarului Recorder. Se cere demisia președintei ÎCCJ și a miniștrilor Justiției și de Interne. Oamenii au ieșit în stradă și la Cluj | VIDEO # Europa FM
Documentarul Recorder, care arată neregulile din justiție, a scos câteva sute de oameni în stradă. Sunt proteste, la această oră, la Cluj-Napoca, în fața Palatului de Justiție, dar și în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală. Protestatarii cer o justiție independentă și afișează pancarte cu mesaje precum: „Corupția sufocă magistratura”, strigă „Justiție, nu […]
PSD nu va pleca de la guvernare, este de părere Ludovic Orban: „Nu pleacă câinele de la măcelărie”/ Social-democrații încearcă să dea impresia opiniei publice că se opun măsurilor impopulare | AUDIO # Europa FM
PSD nu va pleca de la guvernare, este de părere președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, în contextul în care președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat ieri că partidul va decide la finalul lunii ianuarie dacă va mai face parte din coaliție. Singura posibilitate de „despărțire” în coaliție ar fi dacă celelalte partide din interiorul acesteia […]
Piața Victoriei. Invitatul Mădălinei Dobrovolschi este președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban # Europa FM
Care este soarta guvernării după etapa încheiată a alegerilor pentru Primăria Capitalei? Care este dinamica relației dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan? Cine blochează deciziile fundamentale în coaliție? Și de ce spune Ludovic Orban că „și pentru Nicușor Dan există riscul ca puterea să i se suie la cap”? Invitatul Mădălinei Dobrovolschi în Piața Victoriei […]
DNSC avertizează asupra mesajelor false de la „ANAF”, prin care utilizatorii, după ce accesează un link, sunt invitați să își introducă datele personale | AUDIO # Europa FM
Continuă atacurile cibernetice în care ANAF este falsificat pentru a fura date și bani, este avertismentul Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Specialiștii spun că utilizatorii primesc mesaje ce promit „rambursări de taxe”, însă, în realitate, acestea conduc către pagini frauduloase create pentru a fura date personale și bancare. În ultima perioadă, atacatorii folosesc denumiri precum […]
Nicușor Dan: „Am văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiție”/ „Persoanele vinovate trebuie pedepsite, însă tot de sistemul de justiție, și pe bază de probe” # Europa FM
Președintele Nicușor Dan reacționează după publicarea documentarului Recorder, intitulat „Justiție capturată”, care dezvăluie acte de corupție în sistemul românesc de justiție. El spune că a „văzut cap-coadă documentarul”. Președintele precizează că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiție și îi invită pe toți magistrații să îi transmită […]
Italia: Turiștii care vor să viziteze balconului Julietei trebuie să achite o taxă de 12 euro | AUDIO # Europa FM
Verona introduce o taxă de 12 euro pentru acces în curtea „balconului Julietei”, în încercarea de a tempera valul de turiști. Celebrul balcon este, de fapt, un decor construit în anii ’30. Măsura a stârnit nemulțumire în rândul ghizilor și al operatorilor turistici. Astfel, primăria a decis ca, până pe 6 ianuarie, accesul în curtea […]
Radu Marinescu, după dezvăluirile Recorder despre corupția din sistemul de justiție: „Principiul esențial al independenței justiției impune neamestecul politic” # Europa FM
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, reacționează după publicarea documentarului Recorder, intitulat „Justiție capturată”, care dezvăluie acte de corupție în sistemul românesc de justiție. Într-o postare făcută pe Facebook, ministrul precizează că ministerul respectă pe deplin independența magistraților și nu poate interveni în soluționarea cauzelor judiciare. El susține că Ministerul Justiției a adoptat recent legi și ordonanțe […]
Diana Buzoianu: „Concluziile raportului Corpului de Control au fost trimise Parchetului de pe lângă Înalta Curte”/ „Se vor continua lucrările la barajul Paltinu” | VIDEO # Europa FM
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a făcut declarații de presă privind concluziile verificărilor Corpului de Control referitoare la criza apei din Prahova și măsurile dispuse în acest context. Șeful Apele Române, Florin Ghiță, a demisionat în urma scandalului de la barajul Paltinu, care a lăsat fără apă aproximativ o sută de mii de locuitori din județele […]
USR cere ca fumatul în locurile de joacă și pe terenurile de sport să fie interzis prin lege, iar minorii să nu mai aibă voie să fumeze niciun tip de tutun în spațiul public | AUDIO # Europa FM
USR propune interzicerea fumatului în locurile de joacă pentru copii și pe terenurile de sport, dar și interzicerea minorilor de a fuma orice tip de tutun în spațiul public, inclusiv: țigarete, aparate electronice de încălzire a tutunului și cele vape. Interdicția adulților de a fuma în locurile de joacă și terenurile de sport este pentru […]
Recorder. Justiția capturată. Cum oprim albirea corupților? Mai mulți judecători și procurori au vorbit public sau sub anonimat într-un reportaj Recorder despre existența unui sistem, la vârful instanțelor, care duce la achitarea unor politicieni și oameni de afaceri acuzați de corupție. Documentarul Recorder vorbește despre presiuni la DNA pentru oprirea unor dosare, dar și despre […]
Sindicatele din Educație, protest astăzi în Piața Victoriei. Șefii de sindicate denunță măsurile fiscale. Ministrul Daniel David asigură că anul viitor va fi analizată valoarea plății cu ora și vor fi deblocate posturi | AUDIO # Europa FM
Sistemul de plată cu ora în Educație va fi reanalizat la începutul anului 2026. Iar posturile de profesori și educatori trebuie deblocate. Anunțurile vin de la ministrul Educației, care speră să obțină un buget mai mare pentru Învățământ prin bugetul de anul viitor, aflat în lucru la Guvern. Acum, la plata cu ora, un cadru […]
Alba: Elev de liceu condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Pedeapsa nu este definitivă și poate fi atacată cu apel | AUDIO # Europa FM
Un licean din Alba se pregătește de „facultate” cu executare după ce a fost condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. Dependent la rândul lui, vindea etnobotanicele consumatorilor din Ocna Mureș. Băiatul, din Ocna Mureș, elev la un liceu din Aiud, a recunoscut că a început să vândă droguri încă din clasa a IX-a. Vorbim […]
USR îi cere ministrului Justiției să dea explicații în Parlament după documentarul Recorder „Justiție capturată”, care dezvăluie acte de corupție în sistemul românesc de justiție | AUDIO # Europa FM
După publicarea documentarului Recorder, intitulat „Justiție capturată”, USR a anunțat că îl cheamă pe ministrul Justiției să dea explicații în fața plenului Parlamentului. După ce mai mulți magistrați au dezvăluit că sistemul judiciar ar fi corupt, partidul transmite că este important ca ministrul să explice cum se fac numirile și cum se repartizează dosarele. Anunțul […]
Protest în fața sediului CSM. Mai multe organizații civice organizează un miting împotriva abuzurilor din justiție | AUDIO # Europa FM
Caracatița de la vârful Justiției provoacă primele proteste. Este cerută revocarea șefului DNA și a procurorului general. Diseară, de la ora 19:00, sunt anunțate primele manifestații în fața sediului CSM. Un protest este organizat de pagina „Protest pentru independența Justiției”, eveniment anunțat pe Facebook. Iar „Comunitatea Declic” cere modificarea Legilor Justiției. O petiție a fost […]
Secretarul de stat al SUA a dispus diplomaților să revină la fontul „Times New Roman” pentru redactarea textelor oficiale | AUDIO # Europa FM
Secretarul de stat al SUA le-a ordonat diplomaților să revină la redactarea textelor oficiale cu fontul „Times New Roman”. Se întâmplă după ce vechea administrație, condusă de Joe Biden, inițiase trecerea la fontul „Calibri” pentru îmbunătățirea accesibilității persoanelor cu dizabilități. Marco Rubio cataloghează acum folosirea fontului „Calibri” drept o măsură de diversitate „risipitoare”. Fontul „Times […]
Medic cardiolog din Oradea, trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată: Emitea decizii medicale false pentru trecerea în rezervă a unor militari și polițiști | AUDIO # Europa FM
Un medic cardiolog din Oradea a fost trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată. Femeia, angajată a unui spital din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, este acuzată că emitea decizii false unor militari și polițiști, pentru trecerea lor în rezervă. Doctorița este medic specialist în cadrul Secției Cardiologie la Spitalul Clinic „Avram Iancu” […]
Două asociații cer dreptate la CEDO, după ce primăria Oradea a interzis trei ani la rând marșul dedicat comunității LGBTIQ+ | AUDIO # Europa FM
Asociațiile Accept și ARK Oradea anunță că se adresează Curții Europene pentru Drepturile Omului, după ce autoritățile locale din Oradea au interzis timp de trei ani la rând marșul Pride, dedicat comunității LGBTIQ+. Reprezentanții celor două asociații acuză primăria Oradea de discriminare. Cele două asociații care reprezintă drepturile comunității LGBT acuză primăria Oradea că le-a […]
Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, cere demisia Liei Savonea, după dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiția Capturată”: „Să răspundă punct cu punct la fiecare dintre acele afirmații” | AUDIO # Europa FM
Deputatul USR, Stelian Ion – și fost ministru al Justiției – îi cere demisia președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, după dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiția Capturată”. În cadrul unei conferințe de presă – în care USR l-a chemat pentru explicații în fața plenului Parlamentului pe actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu -, deputatul […]
CCR a amânat pentru 28 decembrie sesizarea ÎCCJ privind proiectul de lege referitor la pensiile magistraților # Europa FM
Curtea Constituțională a amânat pentru duminică, 28 decembrie, dezbaterea sesizării Curții Supreme pe proiectul de lege privind pensiile magistraților. CCR a amânat pentru data de 28 decembrie cea de-a doua sesizare a ÎCCJ pe proiectul de lege care aduce modificări asupra pensiilor din sistemul de justiție. „Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea […]
ÎCCJ a anulat condamnarea de șase ani de închisoare a fostului șef CNAS, Lucian Duță. Hotărârea este definitivă | AUDIO # Europa FM
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, i-a anulat fostului șef al CNAS, Lucian Duță, condamnarea la 6 ani de închisoare pentru corupție. Completul format din judecătorii Luminița Cristiu-Ninu, Adriana Ispas și Iulian Dragomir i-a admis condamnatului recursul în casație, o cale extraordinară prin care a fost atacată sentința din 2022 a […]
Judecătorii CCR dezbat azi sesizarea Curții Supreme la legea pensiilor speciale și contestația AUR asupra legii prin care se majorează unele taxe și impozite de la 1 ianuarie | AUDIO # Europa FM
Ședință importantă astăzi, la Curtea Constituțioală. Judecătorii dezbat sesizarea Înaltei Curți referitoare la legea pensiilor speciale, dar si contestația AUR împotriva legii prin care se majorează unele taxele și impozite începând cu 1 ianuarie. Marțea trecută, Guvernul și-a angajat pentru a doua oară răspunderea în Parlament pe proiectul care reduce pensiile magistraților. Celălalt proiect aflat […]
București: Aproape 500 de consumatori casnici și non-casnici, afectați de întreruperea alimentării cu gaze în Sectorul 1, din cauza unui incident înregistrat la un branşament # Europa FM
Aproape 500 de consumatori casnici şi non casnici din Sectorul 1 al Capitalei sunt afectaţi de întreruperea alimentării cu gaze naturale, în urma unui incident înregistrat la un branşament din cadrul reţelei de distribuţie aflate la intersecţia străzii Banu Antonache cu strada Calea Floreasca, a anunțat Distrigaz Sud Rețele. „Ca urmare a unui incident înregistrat […]
Australia: Minorii sub 16 nu mai au acces de astăzi la rețelele de socializare. Premierul Anthony Albanese: „Un început mai sigur pentru copii online, o grijă în minus pentru părinți” | AUDIO # Europa FM
Minorii cu vârste sub 16 ani, din Australia, nu mai au acces pe rețelele de socializare începând de miercuri, 10 decembrie. Conturile acestora de TikTok, Instagram, Facebook și Youtube au fost șterse, conform noii legi. Platformele care nu vor respecta interdicțiile riscă amenzi de milioane de dolari. Meta, compania care deține Instagram, Facebook și Threads, […]
Nici David Popovici și nici alți sportivi nu și-au primit încă banii de la stat pentru performanțele lor. Campionul mondial la înot a atras din nou atenția asupra importanței infrastructurii sportive pentru tineri | AUDIO # Europa FM
David Popovici nu a primit nici acum banii de la stat pentru perfomanțele sale. Într-o situație similară se află și ceilalți sportivi români, a precizat dublul campion mondial și olimpic la înot în fața jurnaliștilor la gala organizată de către Agenția Națională pentru Sport. David Popovici: „Mereu o să spun că sportul mi se pare […]
AUR a depus la Parlament o moțiune simplă împotriva ministrei Mediului. O acuză de „complicitate” la criza apei de la Paltinu | AUDIO # Europa FM
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, miercuri, în plenul Parlamentului depunerea unei moţiuni simple împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Parlamentarii AUR o acuză pe ministra Mediului că ar fi știut despre procedura de golire a barajului Paltinu și despre riscurile implicate, fără să fi intervenit pentru a preveni întreruperea alimentării cu apă în județele […]
Judecătorii Curții Constituționale au respins azi contestația depusă de AUR la măsurile fiscale din pachetul doi de reforme a Guvernului Bolojan. CCR a judecat azi obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, obiecție formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar […]
Analistul politic Cristian Andrei, despre urmările alegerilor de la Primăria Capitalei: Vor apărea, în timp, probleme între PNL și USR./ Pentru Nicușor Dan apare concurența sub forma cuplului Bolojan-Ciucu | VIDEO # Europa FM
Analistul politic Cristian Andrei susține că victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei va avea efecte pe termen lung, deoarece, în timp, vor apărea tensiuni între PNL și USR, actori care s-au confruntat direct în campanie. Într-o discuție alături de Tudor Mușat, la „Piața Victoriei”, Andrei a explicat că PSD ar trebui să se redefinească […]
Președintele Macron, mesaj în limba română, într-o filmare alături de Nicușor Dan | VIDEO # Europa FM
Preşedintele francez Emmanuel Macron și Președintele României, Nicușor Dan, au filmat un mesaj în care cei doi vorbesc, în franceză și în română, despre relațiile dintre cele două țări. La final, Emmanuel Macron a transmis în limba română: „Trăiască prietenia dintre România şi Franţa”. Clipul video a fost postat de Preşedinţia franceză pe Facebook. Nicuşor […]
România este pregătită să doboare dronele care ar mai putea intra în spațiul național, asigură președintele Nicușor Dan: „Dacă vom avea drone, o să vedeți că le dăm jos” | AUDIO # Europa FM
Pentru a descuraja, oricând există o forță europeană puternică care apără România, spune președintele Nicușor Dan, referindu-se la trupele străine prezente pe teritoriul țării. Șeful statului a spus și că România este pregătită să doboare dronele care ar mai putea intra în spațiul național. Președintele Nicușor Dan: „Începând cu războiul din Ucraina au apărut schimbări tehnologice […]
Comisia Europeană a deschis o investigație privind un posibil comportament anticoncurențial al Google. Compania ar fi folosit conținut online pentru dezvoltarea serviciilor sale de AI | AUDIO # Europa FM
Comisia Europeană a deschis o investigație antitrust împotriva Google. Compania este suspectată că ar folosi conținutul editorilor online și al creatorilor de pe YouTube pentru a-și dezvolta serviciile de inteligență artificială. Google ar fi folosit conținutul online în dezvoltarea serviciilor sale de inteligență artificială, precum AI Overviews și AI Mode, susține Comisia Europeană. Bruxelles-ul […]
Piața Victoriei: Reașezarea jocului politic după alegerile din București. Invitat este analistul politic Cristian Andrei # Europa FM
Victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei îl ajută pe Ilie Bolojan să arate că PNL contează și mai mult în dinamica relațiilor din coaliție. Câtă marjă de negociere în plus îi oferă acest succes? Își va reduce PSD opoziția fățișă față de programul de guvernare? Cum se reașează taberele în interiorul partidelor? […]
Cristian Tudor Popescu, despre obiecțiile lui Nicușor Dan la legea privind combaterea extremismului: „M-am întrebat de ce blochează această lege președintele. Ei bine, îi folosește acum la ceva” | VIDEO # Europa FM
Senatul a respins obiecțiile formulate de președintele Nicușor Dan cu privire la legea pentru combaterea extremismului. Președintele Dan a subliniat că această lege trebuie să fie clară, previzibilă și echilibrată, pentru că, în caz contrar, „riscăm amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată”. Anterior, Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu […]
Epidemie de gripă în Spania și Marea Britanie, unde spitalele sunt blocate de numărul mare de pacienți | AUDIO # Europa FM
Spania și Marea Britanie sunt în plină epidemie de gripă. În ambele țări se resimte o presiune pe sistemul medical și a fost recomandată purtarea măștii în spațiile aglomerate. În Spania, presiunea este dublată de o grevă a angajaților din Sănătate, care va dura până vineri. Peste 17 milioane de doze de vaccin antigripal […]
Nicușor Dan: „Vrem ca investițiile pe care programul SAFE le aduce în industria de apărare să se transforme în investiții permanente” # Europa FM
Aflat în vizită oficială la Paris, președintele Nicușor Dan a declarat că România își dorește ca investițiile aduse de programul SAFE în industria de apărare să devină durabile, continuând chiar și după finalizarea achizițiilor românești. Întrebat despre declarațiile recente ale PSD, care se întreabă dacă va rămâne în coaliție și solicită demisia ministrului Mediului, Diana […]
Donald Trump critică dur Europa: „Este distrusă, multe dintre țările europene decad” / „Cred că liderii europeni sunt slabi și vor să fie corecți politic” | AUDIO # Europa FM
Critici extrem de dure ale președintelui american pentru liderii europeni. Într-un interviu pentru Politico, Donald Trump spune că Europa este un grup de națiuni în descompunere, conduse de oameni slabi, care nu pot face nimic pentru că sunt corecți politic. Liderul de la Casa Albă subliniază că politica de imigrație a Europei este una dezastruoasă, […]
Indicele IRCC, așteptat să scadă de la 1 ianuarie 2026. Rata unui credit ipotecar ar urma să fie mai mică cu aproximativ 100 de lei | AUDIO # Europa FM
Se anunță vești bune pentru cei care au rate la credite calculate în funcție de indicele IRCC: Specialiștii se aștepată ca acesta să scadă de la 1 ianuarie cu aproape jumătate de procent – până la 5,68%. În acest moment, indicele IRCC este la 6,06%. Acesta se calculează trimestrial – în funcție de valorile zilnice. […]
Ilfov: Doi bărbați sunt audiați pentru înșelătorii cu reparații la acoperișuri. Ar fi luat banii și ar fi lăsat lucrările neterminate | AUDIO # Europa FM
Percheziții la persoane suspectate că încheiau contracte pentru lucrări la acoperișuri, dar după ce încasau banii, lăsau lucrările neterminate. Doi suspecți care au înșelat cel puțin cinci persoane se află în vizorul polițiștilor de la Investigarea Criminalității Organizate Ilfov. Aceștia au făcut azi percheziții în București, Ilfov, Cluj și Bihor. Suspecții din acest dosar au […]
O primă înfrângere pentru președintele Nicușor Dan în Parlament. Senatul a respins cererea de examinare transmisă de Nicușor Dan pentru legea privind combaterea extremismului. Cristian Tudor Popescu este astăzi Cap la Cap cu Cătălin Striblea la „România în Direct”. Șeful statului a reclamat că, în forma actuală, unele infracțiuni nu sunt clar definite și că […]
PSD amenință din nou cu ieșirea de la guvernare dacă Bolojan nu ține cont de propunerile partidului, anunță Sorin Grindeanu: „Vreau respectarea legii în aplicare”/ „Asta e șantaj? Avem o lege” | AUDIO # Europa FM
PSD nu iese încă de la guvernare, dar impune câteva condiții și intră, deocamdată, într-o perioadă de analiză internă, anunță președintele partidului, Sorin Grindeanu. În cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va ține cont de părerile social-democraților în deciziile privind bugetul pe anul 2026 sau reforma administrației publice, PSD va organiza încă un congres […]
Cum stă România la capitolul digitalizare. Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Avem deja un început bun, chiar dacă este foarte fragmentat” | AUDIO # Europa FM
Digitalizarea României: deși avem proiecte inclusiv cu bani europeni, schimbările se fac greu. 50% din primăriile din România nu pot încasa taxe și impozite online, arată un raport realizat de Edge Institute și Atlas Intel. Românii așteaptă de ani buni să scape de drumurile la ghișee, de soare și copii xerox. Iar seviciile online sunt […]
Ludovic Orban: PSD este penibil și au încasat-o rău la Primăria Capitalei. În loc să-l lase pe Băluță să-și facă campanie vorbind despre administrație, l-au scos în prim-plan pe Grindeanu | AUDIO # Europa FM
„PSD este penibil, au încasat-o rău la Primăria Capitalei” – este replica venită de la liderul formațiunii „Forța Dreptei”, fostul premier Ludovic Orban. Greșeala PSD a fost că a încercat să îl scoată în față pe Sorin Grindeanu în timpul campaniei electorale, politician care este „profund impopular”, declară Ludovic Orban într-un interviu pentru cotidianul „Adevărul”. […]
Începe judecata pe fond a lui Călin Georgescu în dosarul propagandei legionare. Decizia judecătorilor poate fi contestată | AUDIO # Europa FM
Începe judecata pe fond a lui Călin Georgescu în dosarul propagandei legionare. Este decizia Judecătoriei Sectorului 1. Sentința magistraților nu este definitivă și poate fi contestată în termen de trei zile. În ceea ce privește prelungirea controlului judiciar, decizia se va pronunța pe 12 decembrie. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 a fost […]
Vaslui: Două persoane, arestate după ce au înscenat răpirea unei femei pentru a obţine 47.000 de euro | AUDIO # Europa FM
În județul Vaslui, scenariile de film devin realitate. Două persoane au fost arestate preventiv pentru că au înscenat răpirea unei femei. Totul pentru a obține de la partenerul acesteia aproape 50.000 de euro. Între cei arestați se află și femeia în cauză. Cei doi suspecți arestați preventiv sunt un bărbat de 31 de ani din […]
Japonia a emis un avertisment de „mega-cutremur” după seismul de 7,6 grade care a zguduit luni seara nordul țării | AUDIO # Europa FM
Japonia a emis un avertisment de „mega-cutremur”, după ce un seism de 7,6 grade a zguduit luni seara nordul țării, rănind cel puțin 30 de persoane și forțând 90.000 de locuitori să-și evacueze locuințele. Este primul avertisment emis de niponi de la introducerea categoriei de avertizare pentru cutremure majore în 2022. Seismul cu o magnitudine […]
Consiliul Tripartit discută mâine înghețarea salariului minim. Sorin Grindeanu anunță că PSD se opune acestei măsuri | AUDIO # Europa FM
Înghețarea salariului minim pentru 2026: subiectul va fi discutat mâine la Consiliul Tripartit, la care vor participa reprezentanți ai Guvernului, patronatelor și sindicatelor. PSD își dorește majorarea salariului minim – în prezent în valoare de 4.050 de lei brut și 2.574 de lei net. Așa cum a anunțat liderul PSD, Sorin Grindeanu, și-ar dori ca […]
Vâlcea: Scurgeri de gaze pe DN7, zona localității Călimănești. Intervin pompieri cu două autospeciale # Europa FM
Pericol de explozie pe raza localității Călimănești, județul Vâlcea. Au fost sesizate scăpări de gaze dintr-o autocisternă. La fața locului se află echipaje de pompieri, iar populația a primit mesaj de tip Ro-Alert. Potrivit ISU Vâlcea, pompierii intervin pe DN7 cu două autospeciale după ce au fost sesizate scăpări de gaze dintr-o autocisternă. Nu există […]
Tânărul britanic în vârstă de 18 ani este încă de negăsit, după ce a dispărut acum două săptămâni în Munții Bucegi. Șeful Salvamont Brașov: „Colegii mei au căutat și în pădure, dar, din păcate, fără rezultat favorabil” | AUDIO # Europa FM
Tânărul britanic în vârstă de 18 ani, George Smyth, este încă de negăsit, după ce a dispărut acum două săptămâni în Munții Bucegi. Echipele de salvamontiști au anulat încă de vinerea trecută căutările – cu drone și un elicopter Black Hawk – din cauza condițiilor meteo nefavorabile, dar misiunile se vor relua cât mai curând […]
