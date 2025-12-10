Liga Campionilor: Rezultatele de miercuri. Real Madrid pierde acasă

09:10

Soldații ruși care s-au întors în țară după aproape patru ani de război în Ucraina au ucis sau rănit peste 1.000 de persoane. Majoritatea crimelor au provenit din conflicte interne, adesea alimentate de alcool sau droguri, multe victime fiind membri ai familiei sau cunoștințe, potrivit unei investigații realizate de Verstka, citată de Kyiv Post.