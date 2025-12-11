Rețeaua Lia Savonea s-a înnodat. Documentarul care a scos lumea în stradă
Deși lucrez de mult timp, nu am avut până acum ocazia să fiu martorul unei reacții atât de puternice, profunde și extinse în societate față de o investigație jurnalistică. Documentarul Recorder fost ca un incediu pornit dintr-o scânteie, la primele ore ale dimineții de ieri, care a cuprins rapid întreaga țară, aducând în centrul dezbaterii …
• • •
De la o vreme te amețește un singur pahar? Există o explicație! De ce se întâmplă asta și ce încearcă organismul să-ți transmită
Cu ani în urmă, ciocneai un pahar sau două și nu aveai nicio problemă. Acum, după un pahar, știi cât vei pătimi a doua zi dimineața. Acum, un pahar mic ("ce poate să se întâmple?") e biletul sigur către mahmureală. Și nici măcar nu ți se întâmplă doar ție. Dr. Monica Christmas de la University …
Nopțile nedormite îți scurtează viața, la propriu. Sunt aproape la fel de rele ca fumatul – studiu
Un nou studiu realizat în SUA arată că lipsa somnului are un impact mult mai puternic decât orice alt obicei zilnic asupra longevității. Și nu unul bun. Cercetătorii americani au descoperit că dormitul sub șapte ore pe noapte are un efect direct asupra speranței de viață, imediat după fumat, scrie Neuroscience News. Studiul, publicat în …
Trump anunță că a confiscat un petrolier în largul Venezuelei: Unul mare, cel mai mare! Prețul țițeiului a crescut brusc cu 1%
Statele Unite au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, a confirmat miercuri președintele american Donald Trump, într-o declarație care a impulsionat imediat creșterea cotațiilor internaționale la petrol. „După cum probabil știți, tocmai am confiscat un petrolier pe coasta Venezuelei, unul mare, cel mai mare confiscat vreodată", a spus Trump, fără a oferi detalii despre …
SpotMedia.ro vă prezintă rezultatele înregistrate în meciurile disputate miercuri în meciurile din etapa a 6-a a grupelor din Champions League. Qarabag – Ajax 2-4 Marcatori: Duran '10, Silva '47 / Dolberg '39, Gloukh '79, '90, Gaaei '83 Villarreal – FC Copenhaga 2-3 Marcatori: Comesana '47, Oluwaseyi '56 / Elyounoussi '2, Achouri '48, Cornelius '90 Athletic …
Consilierul premierului Bolojan justifică majorarea taxelor pe proprietate: România colectează de trei ori mai puțin decât media UE
Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, susține că România nu ar putea atinge țintele de deficit pentru 2025 fără pachetul doi de măsuri fiscale, care a trecut miercuri de Curtea Constituțională. Unul dintre punctele centrale ale pachetului îl reprezintă majorarea taxelor pe proprietate, măsură despre care Dumitru spune că era inevitabilă. „Creșterea e …
Zeci de mii de bulgari au ieșit din nou în stradă miercuri seară, în Sofia și în peste 25 de orașe din țară, într-un val de proteste fără precedent în ultimii ani. Manifestanții cer demisia guvernului condus de premierul Rossen Zhelyazkov, excluderea definitivă din politică a lui Delyan Peevski și Boyko Borisov și adoptarea unui …
Bolojan anunță cât va fi salariul minim în 2026. Sindicatele: Percepția e că urăște salariații și cetățenii
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că susţine menţinerea salariului minim de anul viitor la acelaşi nivel, având în vedere situaţia economică din ţară şi măsurile luate până acum care au avut efect asupra firmelor din mai multe domenii. Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la B1 TV, că au existat două ipoteze de lucru …
Noul sistem european de control la frontieră funcționează în România: scanare facială și amprente pentru călătorii non-UE
Sistemul european de Intrare/Ieșire (EES) a devenit operațional, de miercuri, în toate punctele de trecere a frontierei din România unde a fost instalat, anunță Poliția de Frontieră. Noul mecanism presupune preluarea datelor biometrice – imagine facială și patru amprente – pentru cetățenii statelor non-UE care intră în Uniunea Europeană pentru șederi scurte. EES se aplică …
Horoscop zilnic pentru 11 decembrie 2025.
Curtea de Apel București atacă public un judecător care a depus mărturie în documentarul Recorder și pune sub semnul întrebării trecutul său profesional
Curtea de Apel București a emis miercuri un comunicat în care îl contestă public pe judecătorul Laurențiu Beșu, unul dintre magistrații care au depus mărturie cu nume și prenume în investigația Recorder despre justiție. Potrivit G4Media, instanța afirmă că acesta ar fi făcut „afirmaţii denigratoare şi fără acoperire în realitatea faptică". CA București scoate în …
„Hoții prinși, nu prescriși". Protest cu sute de oameni în fața CSM. Manifestanții cer demisii la vârful sistemului judiciar (Video)
Sute de oameni protestează, miercuri seară, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală, la o zi după publicarea documentarului Recorder despre disfuncțiile din justiție. Manifestanții susțin că „independența justiției este pusă în pericol" și cer demisii din fruntea instituțiilor din sistem. În jurul orei 20.00, numărul participanților a ajuns la aproape o mie. …
Nicușor Dan, reacție după documentarul Recorder: De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea? Câte sesizări s-au făcut din interiorul sistemului?
Președintele Nicușor Dan reacționează după ancheta Recorder despre justiție. Șeful statului avertizează că problemele devoalate nu mai pot fi ignorate și cere sistemului judiciar să își asume propria curățenie internă. „Cazurile prezentate trebuie investigate, iar persoanele vinovate trebuie pedepsite", spune șeful statului, care întreabă direct magistrații: „De ce nu avem încă un raport din interiorul …
Primele demiteri în scandalul generat de criza apei. Buzoianu anunță că a trimis la Parchet raportul Corpului de control
Au fost anunțate primele măsuri ferme după scandalul apei potabile: directoarea Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița a fost demisă, Consiliul de Administrație al ESZ Prahova va primi mandat să îi înlocuiască pe directorul general și pe directorul tehnic. Totodată, șeful Apele Române, Florin Ghiță, numit în urmă cu câteva săptămâni în această funcţie, și-a prezentat …
Bolojan, după amânarea deciziei pe pensiile magistraților, la CCR: Propunerea va fi validată
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, după amânarea deciziei pe pensiile magistraţilor, la Curtea Constituţională, că are încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată. Premierul a declarat într-o emisiune, despre proiectul privind pensiile magistraţilor că diferenţa faţă de primul proiect este că s-a extins perioada de tranziţie, de la actuala vârstă de …
Protejarea mediului și siguranța locuințelor sunt astăzi priorități esențiale, iar comunitatea Stejarii se remarcă drept un exemplu solid de responsabilitate, calitate și viziune pe termen lung. Atât complexul rezidențial Stejarii Collection, cât și Stejarii Clubul Rezidențial au fost dezvoltate pe baza acelorași principii fundamentale, pentru a oferi cele mai înalte standarde rezidențiale: respectarea celor mai …
CCR amână o decizie privind pensiile magistraților până după Crăciun. E mâna celor 4 judecători propuși de PSD
Curtea Constituțională trebuia să decidă, miercuri, cu privire la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților. Însă, după cinci ore de discuţii, CCR a amânat o decizie pentru data de 28 decembrie, care pică într-o zi de duminică, după cele trei de …
Înalta Curte a anulat condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef CNAS Lucian Duță
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis un recurs în casaţie, cale extraordinară de atac formulată de fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță, și a decis anularea condamnării definitive de 6 ani de închisoare. Însă el trebuie să plătească prejudiciul din dosar – 6,3 milioane de euro. Hotărârea vine …
Antreprenorii din comunitățile locale au scenă deschisă: „Speed Mentoring" conectează probleme reale cu soluții aplicate
Permis de Antreprenor lansează categoria „Speed Mentoring", cu un accent special pe nevoile mediului de afaceri local. Formatul invită fondatorii de startup-uri să aducă pe scenă provocări din producție, retail, servicii sau e‑commerce și le trece prin filtrul unor mentori practicieni. În loc de prezentări generale, fiecare sesiune urmărește să producă 2–3 măsuri concrete care …
Accidentare de domeniul SF la FCSB: Roș-albaștrii au probleme cu cel mai scump jucător adus în vară
FCSB are parte de o accidentare SF pentru cel mai scump jucător pe care l-a transferat în vară. Dennis Politic este în continuare accidentat, deși testele medicale la care a fost supus nu au relevat nicio problemă. Jucătorul susține că are dureri, motiv pentru care nu se antrenează alături de colegi de ceva timp. „Politic …
Bolojan explică acordul cu OMV Petrom: Cresc redevențele cu 40% și România scapă de toate procesele
Redevenţele pentru petrolul şi gazele extrase de OMV Petrom din perimetrele preluate la privatizare vor creşte cu 40%, potrivit unui acord de principiu anunţat de premierul Ilie Bolojan. "Am reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului iniţial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15
Casa Albă vrea să le ceară turiștilor care intră fără viză istoricul social media, adresele de e-mail din ultimii ani și date despre membrii familiei # SportMedia
Călătorii care vor să intre în Statele Unite ar putea fi supuşi – în curând – unor controale de un tip nou – examinarea activităţii pe reţele de socializare, scriu New York Times (NYT) şi Washington Post (WP). Această iniţiativă s-a conturat după publicarea, miercuri, a unui aviz în Federal Register, Jurnalul Oficial american, relatează … The post Casa Albă vrea să le ceară turiștilor care intră fără viză istoricul social media, adresele de e-mail din ultimii ani și date despre membrii familiei appeared first on spotmedia.ro.
Arina Sabalenka, numărul unu mondial, a vorbind despre participarea sportivelor transgen în sportul feminin, spunând că ar fi nedrept ca femeile să înfrunte ‘bărbați biologici’ în tenisul profesionist, informează Reuters. Politica de participare a femeilor transgen în circuitul WTA permite în prezent femeilor transgen să participe dacă și-au declarat genul feminin timp de cel puțin … The post Arina Sabalenka nu vrea să întâlnească sportive transgen appeared first on spotmedia.ro.
Un medic de la Spitalul Orășenesc Rovinari, din județul Gorj, a murit miercuri după ce a suferit un stop cardiac în salonul unde consulta o pacientă. Medicul Ovidiu Bogdan Cîrstina a căzut brusc din picioare în timpul consultației. Colegii săi din spital au intervenit și l-au resuscitat timp de o oră, însă fără rezultat. Decesul … The post Un medic de 48 de ani a căzut brusc în timpul consultației și a murit appeared first on spotmedia.ro.
USR îl cheamă pe ministrul Justiției în Parlament după ancheta Recorder. Protest anunțat la CSM # SportMedia
USR îl cheamă pe ministrul Justiţiei Radu Marinescu în Parlament, în contextul anchetei Recorder privind „justiţia capturată”. Deocamdată ministrul a precizat că este o investigaţie jurnalistică, pe care n-a reuşit să o parcurgă integral. Miercuri seară se anunţă un protest la CSM pentru independenţa sistemului judiciar, iar de la ora 21, documentarul Recorder va fi … The post USR îl cheamă pe ministrul Justiției în Parlament după ancheta Recorder. Protest anunțat la CSM appeared first on spotmedia.ro.
Un amplu protest va fi organizat, miercuri, în Bulgaria. Manifestația va avea loc în Sofia, dar și în alte orașe importante din țară. Bulgarii sunt revoltați de scumpiri, creșterea taxelor, corupția politică și decizia adoptării euro. Poliția din Sofia a anunțat măsuri ample de securitate. Vor fi înființate 19 puncte de control în oraș, scrie … The post Noi proteste în Bulgaria. Poliția a anunțat măsuri ample de securitate appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, i-a răspuns lui David Popovici, după ce acesta a acuzat faptul că nu a primit recompensele financiare pentru rezultatele pe care le-a avut din 2024 încoace. Bogdan Popovici a confirmat spusele lui David și afirmă că de vină pentru această situație ar fi controlul Curții de Conturi, pentru … The post Șeful ANS îi răspunde lui David Popovici: „Să vă spun de ce nu i-am dat banii” appeared first on spotmedia.ro.
HP Inc. publică noul set de predicții de securitate pentru 2026, evidențiind schimbări majore în peisajul amenințărilor cibernetice. Creșterea utilizării AI de către infractorii cibernetici, atacurile fizice tot mai accesibile asupra dispozitivelor mobile, dar și securitatea deficitară a infrastructurii IoT și de printare vor transforma fundamental modul în care organizațiile și companiile își protejează datele … The post HP dezvăluie predicțiile de securitate cibernetică pentru 2026 appeared first on spotmedia.ro.
„Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe”. Proliferarea online a imaginilor ce înfățișează abuz sexual asupra copiilor, în creștere îngrijorătoare # SportMedia
Organizația Salvați Copiii România avertizează asupra faptului că proliferarea în mediul online a imaginilor ce înfățișează abuz sexual asupra copiilor sau cele care prezintă conținut dăunător a crescut față de anul trecut cu 133%. O serie de personalități publice – Simona Halep, Cristina Neagu, Dana Rogoz, SORE, Tilly Niculae, Alexandra Ungureanu, Alex Zlăvog, Bianca Adam, … The post „Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe”. Proliferarea online a imaginilor ce înfățișează abuz sexual asupra copiilor, în creștere îngrijorătoare appeared first on spotmedia.ro.
Lumea digitală se schimbă mai rapid decât pot reacționa multe companii. Cu fiecare investiție în noi tehnologii și servicii online, suprafața de atac a organizațiilor crește, iar amenințările devin tot mai sofisticate. De aceea, adoptarea unei strategii proactive de securitate, bazate pe prevenție și multiple niveluri de apărare, devine crucială. O astfel de abordare reduce … The post Securitate cibernetică modernă: de ce serviciile MDR devin esențiale appeared first on spotmedia.ro.
Cum negociază consumatorii cu băncile după ce au ajuns în instanță? 800 de procese “stinse” amiabil # SportMedia
Vocația Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a evoluat în ultimii 10 ani: de la o platformă de soluționare amiabilă a problemelor, fără a mai ajunge în instanță, la o entitate unde se soluționează inclusiv litigii ce se află deja pe rolul instanțelor! În ultimii ani, 800 de procese care au debutat … The post Cum negociază consumatorii cu băncile după ce au ajuns în instanță? 800 de procese “stinse” amiabil appeared first on spotmedia.ro.
Peste 1.000 de profesori membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE) protestează în Piața Victoriei, cerând demisia ministrului Daniel David. Mitingul este organizat în contextul escaladării conflictului dintre sindicate și ministrul Educației și pe fondul tensiunilor acumulate în școli după măsurile fiscal-bugetare adoptate în toamnă. Protestatarii … The post Profesorii au venit iar la Guvern și cer demisia ministrului Educației (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
Directorul sportiv al clubului german de fotbal Bayern Munchen, Max Eberl, a respins speculațiile despre o posibilă achiziție a starului echipei FC Liverpool, egipteanul Mohamed Salah, informează DPA. ‘Avem un talent remarcabil în Lennart Karl. Nu ar avea sens să punem pe cineva înaintea lui acum’, a declarat Eberl pentru postul de televiziune DAZN, înaintea … The post Mohamed Salah, refuzat de un club de top appeared first on spotmedia.ro.
FCSB primește întăriri înaintea următoarei etape de campionat. Roș-albaștrii l-au recuperat pe David Miculescu, iar acesta va fi titular în meciul cu Unirea Slobozia. FCSB îl va menaja la meciul cu Feyenoord, dar apoi îl va folosi în competiția internă. „Miculescu și-a revenit, dar nu va putea juca joi. Probabil că de la meciul cu … The post Întăriri la FCSB: Campioana se poate baza pe un nou jucător appeared first on spotmedia.ro.
Cresc impozitele pe case și mașini. CCR a respins sesizarea AUR pe legea asumată de Bolojan # SportMedia
Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026. Tot azi, CCR dezbate sesizarea Înaltei Curți referitoare la pensiile magistraților. Parlamentul a adoptat legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pe care Guvernul … The post Cresc impozitele pe case și mașini. CCR a respins sesizarea AUR pe legea asumată de Bolojan appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1386 Rafinărie închisă în Rusia din cauza dronelor. Kievul recâștigă o parte din Pokrovsk. Lavrov amenință Europa # SportMedia
Ziua 1386 de război a adus mai puține drone inamice pe cerul Ucrainei. Rusia a lansat în timpul nopții 80 de drone, spre deosebire de zilele anterioare, în care numărul a depășit 100. Atacurile aeriene din timpul nopții au vizat infrastructura din regiunile Sumî și Odesa, provocând distrugeri parțiale și incendii, dar fără a provoca … The post Ziua 1386 Rafinărie închisă în Rusia din cauza dronelor. Kievul recâștigă o parte din Pokrovsk. Lavrov amenință Europa appeared first on spotmedia.ro.
Antrenorul lui FC Liverpool, Arne Slot, a recunoscut că penalty-ul de care a beneficiat echipa sa în finalul meciului cu Inter Milano (1-0), disputat marți seara în Liga Campionilor la fotbal, ‘nu ar fi fost acordat probabil în Premier League’, informează DPA. ‘Am avut o mentalitate excelentă în repriza a doua, am devenit din ce … The post Antrenorul lui Liverpool, fair-play după ce l-a învins pe Cristi Chivu appeared first on spotmedia.ro.
Cât timp ar putea lupta Marea Britanie cu adevărat dacă războiul cu Rusia ar izbucni chiar mâine? # SportMedia
Războiul la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei va intra în curând în al cincilea an. Incidente misterioase ale unui așa-numit „război hibrid” se înmulțesc în Europa, sporind tensiunile. Iar în Marea Britanie șefii armatei au avertizat că trebuie să ne pregătim pentru război, dacă vrem să-l evităm. Dar dacă s-ar întâmpla inimaginabilul și ar … The post Cât timp ar putea lupta Marea Britanie cu adevărat dacă războiul cu Rusia ar izbucni chiar mâine? appeared first on spotmedia.ro.
Un republican cere retragerea SUA din NATO: Ar trebui să ne apărăm propria țară, nu țările socialiste # SportMedia
Thomas Massie, membru din statul Kentucky al Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, a depus în Congresul SUA un proiect de lege pentru retragerea ţării din NATO. El a numit alianţa o „relicvă a Războiului Rece” şi susţine că banii americanilor ar trebui folosiți pentru apărarea Statelor Unite, nu a unor „ţări socialiste”. „NATO este o … The post Un republican cere retragerea SUA din NATO: Ar trebui să ne apărăm propria țară, nu țările socialiste appeared first on spotmedia.ro.
Scandal la suveraniști: Anamaria Gavrilă l-a dat afară pe cel pe care acum o lună îl numise ”cu bucurie și încredere” lider de grup parlamentar # SportMedia
Şefa POT, Anamaria Gavrilă, l-a dat afară din partid pe Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună de la momentul la care anunţa că îl desemnează ”cu bucurie şi încredere” în funcţia de lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaţilor. Potrivit unui comunicat de presă, decizia a fost luată după analizarea mai multor situaţii … The post Scandal la suveraniști: Anamaria Gavrilă l-a dat afară pe cel pe care acum o lună îl numise ”cu bucurie și încredere” lider de grup parlamentar appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Nicușor Dan și omologul său francez, Emmanuel Macron, nu au semnat niciun document din care să rezulte un nou stadiu de colaborare strategică, deși la Paris au fost făcute multe promisiuni. În mediile politice și militare din România se vorbește despre înlocuirea cu forțe franceze a celor aproape 1.000 de soldați americani pe care îi … The post Nicușor Dan s-a întors de la Paris cu mâna goală? appeared first on spotmedia.ro.
Presa britanică a făcut pronosticul înaintea meciului dintre FCSB și Feyenoord din Europa League. Potrivit portalului Sports Mole, Feyenoord ar urma să se impună cu 2-1 în meciul de pe Arena Națională. ”Noi spunem: FCSB – Feyenoord 1-2. Chiar dacă ambele cluburi au rezultate similare înaintea confruntării de joi, Feyenoord este puțin mai bună decât … The post Pronosticul făcut de britanici înainte de FCSB – Feyenoord: Scorul final anticipat appeared first on spotmedia.ro.
Un jucător acontat deja de FCSB este ademenit cu o ofertă din străinătate. Kevin Ciubotaru a ezitat să semneze cu FCSB, deși campioana are un acord semnat cu Hermannstadt. Conform DigiSport.ro, Ciubotaru are și o ofertă din prima ligă din Franța, pe care este tentat să o accepte. Din acest motiv, le-a transmis celor de … The post Acontat de FCSB, jucătorul e ademenit în străinătate: E tentat să accepte appeared first on spotmedia.ro.
Ajutorul militar pentru Ucraina, la cel mai scăzut nivel. Europenii nu reușesc să compenseze absența sprijinului american # SportMedia
Institutul german de cercetare Kiel a avertizat, miercuri, că ajutorul militar acordat Ucrainei ar putea atinge în 2025 cel mai scăzut nivel, deoarece europenii, care furnizează acum cea mai mare parte, nu reușesc să compenseze oprirea sprijinului american. ”Conform datelor disponibile până în octombrie, Europa nu a reușit să mențină avântul din prima jumătate a … The post Ajutorul militar pentru Ucraina, la cel mai scăzut nivel. Europenii nu reușesc să compenseze absența sprijinului american appeared first on spotmedia.ro.
Administrația Trump a decis că diplomația americană are nevoie de o schimbare profundă – nu în politica externă, ci în… fonturi. Departamentul de Stat a ordonat revenirea la Times New Roman în toate documentele oficiale, după ce secretarul Marco Rubio a catalogat trecerea la Calibri drept o măsură „risipitoare” de diversitate, potrivit unei note interne … The post Make Fonts Great Again: Trump și Rubio repun în drepturi Times New Roman appeared first on spotmedia.ro.
Eveniment excepțional de rar: Un bărbat a murit de rabie, după un transplant de la un donator zgâriat de sconcs # SportMedia
Un caz medical extrem de rar a fost confirmat în Statele Unite: un bărbat din Michigan a murit de rabie după ce a primit un rinichi de la un donator care contractase boala în urma unei întâlniri neașteptate cu un sconcs agresiv. Autoritățile americane descriu situația drept „un eveniment excepțional de rar”, scrie The Guardian. … The post Eveniment excepțional de rar: Un bărbat a murit de rabie, după un transplant de la un donator zgâriat de sconcs appeared first on spotmedia.ro.
Producătorii auto occidentali luptă pentru supraviețuire. Acord istoric între Ford și Renault # SportMedia
Ford și Renault au semnat un acord istoric și vor lansa două mașini electrice mici, prima urmând să fie pusă în vânzare chiar la începutul anului 2028, a anunțat șeful Ford, Jim Farley. De asemenea, cele două companii vor analiza posibilitatea de a produce împreună autoutilitare, scrie The Guardian. Șeful Ford a declarat că producătorii … The post Producătorii auto occidentali luptă pentru supraviețuire. Acord istoric între Ford și Renault appeared first on spotmedia.ro.
Zi liberă de la muncă, pe lună, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Legea, adoptată de Senat # SportMedia
Senatul a aprobat un proiect de lege care oferă femeilor diagnosticate cu endometrioză o zi liberă plătită, pe lună, la cerere. Iniţiativa legislativă vizează „acordarea unei zile libere plătite, la cerere, în perioada menstruaţiei, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză, confirmată medical”. Propunerea legislativă care completează în acest sens Legea nr.53/2003 – Codul Muncii a fost … The post Zi liberă de la muncă, pe lună, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Legea, adoptată de Senat appeared first on spotmedia.ro.
Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter Milano a fost învinsă de Liverpool în Liga Campionilor. Chivu consideră că rezultatul este injust și a vorbit și despre penalty-ul din care Inter a pierdut. „Un egal ar fi fost corect, având în vedere cum decurgeau lucrurile. Am fost sub presiune la început, dar apoi … The post Cristi Chivu contestă rezultatul din meciul cu Liverpool din Liga Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
După ce l-au adus pe André Duarte și s-au înțeles cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru, FCSB continuă negocierile. Roș-albaștrii au ofertat un fotbalist din prima ligă din Portugalia, conform unui anunț făcut de Mihai Stoica. Totuși, părțile sunt departe de un acord în privința fotbalistului pe care FCSB nu l-a numit. „Suntem în … The post Transfer la FCSB: Roș-albaștrii ofertează un fotbalist din Portugalia appeared first on spotmedia.ro.
