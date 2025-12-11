Lapte praf pentru sugari, retras de Nestle din 3 hipermarketuri, după depistarea unei bacterii
SportMedia, 12 decembrie 2025 01:10
Auchan, Selgros şi Kaufland anunţă retragerea unor loturi de lapte praf Nestle pentru sugari, după identificarea prezenţei Bacillus cereus pe linia de producţie. Produsele trebuie predate în magazine. "Nestlé România iniţiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauţie din cauza identificarii prezenţei Bacillus
Acum o oră
01:10
Lapte praf pentru sugari, retras de Nestle din 3 hipermarketuri, după depistarea unei bacterii
Auchan, Selgros şi Kaufland anunţă retragerea unor loturi de lapte praf Nestle pentru sugari, după identificarea prezenţei Bacillus cereus pe linia de producţie. Produsele trebuie predate în magazine. "Nestlé România iniţiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauţie din cauza identificarii prezenţei Bacillus
01:10
Oamenii sunt mult mai predispuși să respecte monogamia decât rudele noastre primate, dar nu la fel de mult precum castorii, arată un studiu recent. Cercetători de la Universitatea Cambridge au analizat procentul de frați, inclusiv pe cel de frați vitregi, la mai multe specii de animale, precum și în diverse populații umane de-a lungul istoriei.
01:10
O nouă analiză punctează legătura dintre diabet și sănătatea orală, arătând cum dezechilibrul glicemic crește riscul de carii, infecții și boli gingivale. În cele din urmă, totul duce la un cerc vicios. Diabetul este în creștere la nivel global, însă una dintre consecințele sale cel mai des trecute cu vederea se află în cavitatea bucală,
01:10
Caracatița panourilor ilegale din București: Bani negri pe spațiul public și ani de blocaj, la primărie. Cum oprim abuzul?
Cei care amplasează ilegal panouri publicitare în București funcționează ca o caracatiță urbană. Când primăriile taie un braț – prin notificări, dosare și, uneori, chiar dezmembrarea câte unui panou – alte cuburi, prisme și bannere apar în alte zone aglomerate ale orașului. Polițiile locale reiau totul de la capăt, într-o hârțogărie care blochează luni sau
01:10
Ieri am participat la cea mai neașteptată și senzațională conferință de presă din carieră și nu au fost puține. În anii '90, oameni politici ca Ioan Gavra, de la PUNR-ul lui Funar, Vadim Tudor, România Mare, sau senatorul Gheorghe Dumitrașcu (PDSR) ne criticau și ne umileau în timpul conferințelor de presă, uneori ne dădeau afară
01:10
Un profesor universitar îl ironizează pe președintele Academiei Române care acuză presiuni ale editurilor pentru păstrarea programei școalare la Română
Ștefan Baghiu, profesor și cercetător literar de la Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, l-a ironizat pe președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, care a susținut că editurile care se ocupă de manuale au făcut presiuni indirecte asupra comisiei de elaborare a programelor și chiar asupra lui să păstreze programele actuale, pe motiv că manualele sunt deja
Acum 4 ore
23:10
Caz de lepră confirmat în România și 3 suspiciuni în analiză: Pacientele sunt din Indonezia, maseuze la un salon SPA
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi seară, că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei suspiciuni sunt în analiză. Este vorba despre patru femei, angajate ale unui SPA din Cluj-Napoca, toate de origine asiatică. "Ministerul Sănătăţii informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei
23:10
Horoscop zilnic pentru 12 decembrie 2025.
23:10
„M-a sunat Lia": Ce pretinde Lia Savonea că i-a spus la telefon vicepreședintei Curții de Apel, în timpul conferinței de presă
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, a oferit propria versiune pentru momentul în care a sunat-o la telefon pe Ionela Tudor, vicepreședinta Curții de Apel București (CAB), chiar în timpul tensionatei conferințe de presă organizate joi de conducerea instituției. Savonea spune că presa a întrebat dacă în perioada în care s-a
Acum 6 ore
21:10
Raport CE: România își menține stabilitatea încasărilor din TVA și reduce decalajul fiscal. ANAF mută lupta cu evaziunea în zona digitală
Cel mai recent raport publicat de Comisia Europeană (CE) privind deficitul de încasare a TVA (VAT Gap), care vizează perioada 2019 – 2024, indicã un gap de conformare de 30% la nivelul anului 2023, situându-se la același nivel cu anul 2019, transmite ANAF. Estimările privind gap-ul de TVA pornesc de la date statistice privind consumul,
21:10
Nicușor Dan face un pas în față după reacția din sistem și din stradă: Magistrații care vor să reclame problemele din Justiție sunt chemați la o discuție „fără limită de timp"
Președintele Nicușor Dan reacționează la apelurile magistraților care semnalează nereguli grave în sistemul de Justiție și lansează invitația la o discuție „fără limită de timp" pe această temă. Șeful statului spune că atunci când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Astfel, el invită
21:10
Urmăriți în direct pe SpotMedia.ro desfășurarea meciului FCSB – Feyenoord, din etapa a 6-a din Europa League, de la ora 22:00. FCSB – FEYENOORD 0-0apăsați Refresh pentru actualizarea comentariului Info: Echipele de start: FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Șut, Alhassan – Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu – ThiamRezerve: Udrea, Zima, Crețu, Graovac, Edjouma, Toma,
Acum 8 ore
19:10
Calculul salariilor presupune mult mai mult decât aplicarea unor formule matematice simple. Legislația muncii din România impune reguli stricte privind contribuțiile sociale, impozitele și raportările periodice către autorități. Un software dedicat transformă acest proces complex într-o operațiune rapidă și lipsită de erori. Ce funcții îndeplinește un software de salarizare modern Un program de calcul salarii
19:10
Obţinerea unui certificat internaţional de limba engleză precum cele de la Cambridge Assessment English este un pas important pentru copiii şi adolescenţii care îşi doresc să înveţe engleza cu seriozitate, să se pregătească pentru liceu sau facultate sau pur şi simplu să capete încredere în propriile forţe. La EKA – English Kids Academy, acest obiectiv
19:10
Șeful NATO: Pregătiți-vă pentru un război ca în timpul bunicilor noștri. Suntem următoarea țintă a Rusiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Europa trebuie să se pregătească de un război asemănător celui din timpul bunicilor și să crească rapid cheltuielile pentru apărare. Mark Rutte a afirmat, într-o conferință la Berlin, că pentru Europa trebuie să fie „foarte clar" că este „următoarea țintă a Rusiei" și că NATO „este
19:10
Protest în Piața Victoriei, sub sloganul „Scoateți corupția din justiție!". Manifestanții cer 3 demiteri
Comunitatea „Corupția ucide" organizează un protest în Piața Victoriei, joi seară, de la ora 19:00, sub sloganul „Scoateți corupția din justiție!". Organizatorii cer demiterea Liei Savonea, a lui Cătălin Predoiu și a șefului DNA, Marius Voineag. „Documentarul Recorder a arătat cum corupția pus stăpânire pe Justiție. Iar politicienii care au votat Legile justiției au făcut
19:10
Urmăriți în direct pe SpotMedia.ro desfășurarea meciului Universitatea Craiova – Sparta Praga, din etapa a 5-a din Conference League, de la ora 19:45. UNIVERSITATEA CRAIOVA – SPARTA PRAGA 0-0apăsați Refresh pentru actualizarea comentariului Info: Echipele de start: Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Rus, Badelj – Mogoș, Al. Crețu, Anzor, Teles – Cicâldău – Etim, BaiaramRezerve: Lung Jr.,
19:10
Asociațiile magistraților îi susțin pe judecătorii care au vorbit despre abuzurile din Justiție. Scrisoare deschisă, semnată de 178 de judecători și procurori
Trei asociaţii ale judecătorilor şi procurorilor din România îşi reafirmă solidaritatea cu magistraţii care „înţeleg să denunţe public toate situaţiile în care independenţa lor este pusă în pericol". Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor şi Asociaţia Iniţiativa pentru Justiţie amintesc că Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) a cerut
Acum 12 ore
17:10
Criza apei: DSP Prahova anunță că apa e bună de băut în 6 localități. Nu și la spitalul din Băicoi
DSP Prahova a ridicat interdicțiile privind consumul apei din rețeaua publică în mai multe localități afectate de criza de la Paltinu, declanșată pe 28 noiembrie. Decizia DSP Prahova vine după ce analizele de laborator au confirmat că apa furnizată în sistemele din Brebu, Telega, Băilești, Florești, Băicoi și Bănești se încadrează în parametrii de potabilitate
17:10
Presat de proteste, premierul Bulgariei își dă demisia. Urmează rândul 8 de anticipate?
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, a prezentat, joi, demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă la adresa politicilor sale economice și a eșecului perceput în combaterea corupției. Jeliazkov și-a anunțat demisia într-o declarație televizată, cu câteva minute înainte ca Parlamentul să voteze o moțiune de cenzură, transmite Reuters. „Nu avem nicio îndoială că la următorul vot
17:10
Legenda fotbalului american nu dă șanse României în barajul pentru Cupa Mondială din 2026
Fostul internațional american Landon Donovan a declarat că probabil echipa Turciei se va calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026, care va fi găzduită împreună de Statele Unite, Mexic și Canada, transmite Reuters. "Credem că echipa Statelor Unite va câștiga grupa. Turcia, poate ne grăbim, dar credem că ea va câștiga turneul de baraj,
17:10
Șefa Curții de Apel îl reclamă la CNSAS pe judecătorul Beșu, deși acesta avea doar 11 ani la Revoluție
Președintele Curții de Apel București, Liana Arsenie, a anunțat că va solicita de la mai multe instituții, printre care și CNSAS, să facă verificări cu privire la judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, deși acesta avea la Revoluția din decembrie 1989 vârsta de 11 ani. Liana Arsenie a spus că
17:10
Procurorii CSM anunță demersuri pentru a verifica acuzațiile
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că va face demersuri pentru a verifica realitatea concluziilor materialului Recorder privind activitatea procurorilor. Procurorii Secţiei adaugă că au atras atenţia de mai multe ori miniştrilor Justiţiei şi politicienilor că ”este necesară revizuirea unor dispoziţii din Legile Justiţiei, unele dintre ele în sensul celor surprinse … The post Procurorii CSM anunță demersuri pentru a verifica acuzațiile Recorder. Nicio legătură cu pensiile speciale appeared first on spotmedia.ro.
17:10
FCSB este din ce în ce mai activă pe piața transferurilor. După ce l-a adus pe Andre Duarte, FCSB caută un fundaș stânga care să vină în locul lui David Kiki. FCSB are un acord cu Hermannstadt pentru Kevin Ciubotaru, dar jucătorul ezită să semneze. În aceste condiții, cei de la FCSB au o nouă … The post Transfer la FCSB: Roș-albaștrii au o nouă variantă pe listă appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Guvernul a adăugat încă patru companii de stat la lista primelor 17 care au intrat în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Este vorba de companii din portofoliul Ministerului Economiei și acestea sunt: Minvest, Romaero, Remin şi Avioane Craiova. Guvernul a adoptat … The post Guvernul a adăugat încă patru companii de stat în procesul de reformă appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Cinci taximetriști au fost reținuți pentru 24 de ore după ce ar fi retras suma totală de 48.200 de lei din conturile unor persoane pe care le-au transportat și au aflat parolele de acces de la aplicațiile bancare ale acestora. ”La data de 10 decembrie, polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, împreună cu polițiști ai … The post Cinci taximetriști au furat aproape 50.000 de lei din conturile unor clienți appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Primăria Sectorului 2 se implică în construcția stadionului Dinamo: Finanțare de 25 de milioane de euro # SportMedia
Primarul Rareș Hopincă a anunțat joi că Sectorul 2 al Capitalei va aloca 125 de milioane de lei (aproximativ 25 de milioane de euro) pentru construcția noii arene Dinamo, ceea ce va permite demararea imediată a lucrărilor. Viitoarea arenă CS Dinamo București va fi mai mult decât un simplu stadion. Complexul, omologat UEFA, va avea … The post Primăria Sectorului 2 se implică în construcția stadionului Dinamo: Finanțare de 25 de milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Judecătorul care a depus mărturie în documentarul Recorder intră în malaxorul sistemului. Verificat de Inspecția Judiciară, CSM, CSAT și CNSAS # SportMedia
Judecătorul care a depus mărturie în documentarul Recorder se va confrunta cu anchete, după ce a dezvăluit modul în care funcţionează sistemul de justiţie, în favoarea inculpaţilor de corupţie. Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a anunţat, joi, că în cazul judecătorului Laurenţiu Beşu, mai exact ”aspectul sensibil al compatibilităţii exercitării funcţiei de judecător … The post Judecătorul care a depus mărturie în documentarul Recorder intră în malaxorul sistemului. Verificat de Inspecția Judiciară, CSM, CSAT și CNSAS appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Șefa Curții de Apel o acuză pe judecătoarea care a confirmat dezvăluirile Recorder de agresiune fizică: Și-a lovit colegul cu dosarul în cap! # SportMedia
Liana Arsenie, președintele Curţii de Apel Bucureşti, a lansat un atac dur și asupra judecătoarei Daniela Panioglu, care a confirmat toate acuzaţiile Recorder despre sistemul de justiţie. Într-un interviu acordat Euronews, Daniela Panioglu a spus că mecanismele interne au fost capturate de o structură piramidală de influență, iar efectul ar fi blocarea marilor dosare de … The post Șefa Curții de Apel o acuză pe judecătoarea care a confirmat dezvăluirile Recorder de agresiune fizică: Și-a lovit colegul cu dosarul în cap! appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Garbine Muguruza va conduce turneul Mutua Madrid Open, alături de compatriotul său Feliciano Lopez, au anunțat joi organizatorii, citați de agenția EFE. Cea de-a 24-a ediție a turneului de tenis din capitala Spaniei va avea loc în perioada 20 aprilie – 3 mai 2026. Muguruza preia această funcție alături de Lopez, care a condus turneul … The post Garbine Muguruza are un nou rol appeared first on spotmedia.ro.
15:10
O companie românească va produce drone interceptoare și testează sisteme kamikaze cu AI # SportMedia
Compania românească BlueSpace Technology va produce drone interceptoare sub licență ucraineană și testează deja propriile modele autonome kamikaze, a anunțat CEO-ul Constantin Pintilie, în cadrul unui eveniment organizat la Moreni. Potrivit acestuia, dezvoltarea dronelor kamikaze și preluarea unei tehnologii ucrainene pentru dronele interceptoare răspund unor nevoi urgente generate de „războiul dronelor” care definește conflictele actuale. … The post O companie românească va produce drone interceptoare și testează sisteme kamikaze cu AI appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Cum comentează ministrul Justiției apelul lui Nicușor Dan către magistrați și conferința Curții de Apel București # SportMedia
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, se aliniază mesajului transmis de preşedintele Nicuşor Dan după documentarul Recorder „Justiţie capturată”, afirmând că marile corecţii din sistem trebuie să vină din interiorul magistraturii. El invocă faptul că judecătorii şi procurorii îşi aleg Consiliul Suprem al Magistraturii, aplică legea şi soluţionează cazuri concrete, astfel încât asupra lor apasă direct responsabilitatea … The post Cum comentează ministrul Justiției apelul lui Nicușor Dan către magistrați și conferința Curții de Apel București appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Procuror militar, despre documentarul Recorder: Aceste informații reprezintă o foarte mică parte a putregaiului care a cuprins sistemul de justiție. Lucrurile sunt mult mai grave # SportMedia
Informaţiile prezentate în investigaţia Recorder nu erau noi pentru cei din sistemul de justiţie, dar ”reprezintă o foarte mică parte exterioară a putregaiului”, afirmă procurorul militar Bogdan Pîrlog, preşedintele asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie. ”Aceste informații pentru noi, cei din sistem, nu erau noi, cel puțin pentru cei care voiam să deschidem ochii și nu să … The post Procuror militar, despre documentarul Recorder: Aceste informații reprezintă o foarte mică parte a putregaiului care a cuprins sistemul de justiție. Lucrurile sunt mult mai grave appeared first on spotmedia.ro.
15:10
AVE și Ipsos susțin directorii și profesorii să devină lideri ai schimbării în școlile din Programul de Transformare a Școlilor din România # SportMedia
Asociația pentru Valori în Educație (AVE) și Ipsos Interactive Services (IIS) sprijină directorii și profesorii care fac parte din Programul de Transformare a Școlilor din România să devină lideri ai schimbării în fiecare clasă și comunitate. Parteneriatul dintre AVE și Ipsos își propune să aibă un impact real asupra celor 55.000 de elevi care învață … The post AVE și Ipsos susțin directorii și profesorii să devină lideri ai schimbării în școlile din Programul de Transformare a Școlilor din România appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Ierusalim Store este un spațiu unic în care tradiția ortodoxă și credința personală se întâlnesc. Produsele oferite – de la ulei sfânt și apă din Iordan până la tămâie binecuvântată și amulete sfințite – sunt aduse direct de la cele mai importante locuri sfinte: Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, Biserica Bunei Vestiri din Nazaret și … The post Ierusalim Store – O punte spre harul Locurilor Sfinte appeared first on spotmedia.ro.
13:10
FCSB va disputa, joi, ultimul meci european din acest an. Roș-albaștrii au numeroase probleme de lot, iar Daniel Bîrligea, David Miculescu, Denis Alibec, Dennis Politic, Vlad Chiricheș, Mihai Popescu și Joyskim Dawa nu se vor afla pe teren. În plus, Darius Olaru este suspendat, astfel că FCSB nu se va putea baza pe el. Asfel, … The post FCSB, înapoi pe teren: Cum arată echipa de start din meciul cu Feyenoord appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Cum a ajuns România pe prima pagină a New York Times cu cazul fraților Tate, starul manosferei acuzat de viol și trafic de persoane # SportMedia
Celebrul New York Times publică astăzi, pe prima pagină, un amplu dosar despre frații Andrew și Tristan Tate și despre felul în care au reușit să plece din România, deși erau anchetați pentru trafic de persoane, viol și agresiuni asupra unor minore. Investigația, bazată pe zeci de interviuri realizate în România, SUA și Marea Britanie … The post Cum a ajuns România pe prima pagină a New York Times cu cazul fraților Tate, starul manosferei acuzat de viol și trafic de persoane appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Erling Haaland a marcat al 55-lea său gol în Liga Campionilor, miercuri seara, în meciul câștigat de echipa sa, Manchester City, cu scorul de 2-1, pe terenul formației Real Madrid. Haaland a reușit această performanță în doar 54 de partide disputate, dovedindu-se cel mai letal atacant în cea mai importantă competiție continentală intercluburi. Golgheterul lui Manchester … The post Erling Haaland a atins o nouă bornă istorică appeared first on spotmedia.ro.
13:10
LIVE O judecătoare deturnează „conferința extraordinară” de la Curtea de Apel București și confirmă acuzațiile Recorder # SportMedia
Curtea de Apel București organizează ”o conferință extraordinară de presă”, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Raluca Moroșanu, judecător la Secția 1 Penală a Curții de Apel București, a deturnat conferința anunțată la instanță, exprimându-și sprijinul pentru colegul său Laurențiu Beșu (care apare în docmentarul Recorder) și criticând conducerea Curții. „Este adevărat tot ce a … The post LIVE O judecătoare deturnează „conferința extraordinară” de la Curtea de Apel București și confirmă acuzațiile Recorder appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Lemnul furat anual din pădurile României ar putea umple 10 stadioane. Un miliard de euro iese ilegal din țară în fiecare an # SportMedia
Aproximativ 11 milioane de metri cubi de lemn dispar anual din pădurile României, potrivit Inventarului Forestier Național. Însă cantitatea este de două ori mai mică decât cea care era furată acum 5 ani. Același inventar mai arată că pădurile țării s-au extins, dar fenomenul furtului de lemn este încă alarmant. Pe Valea Vâlsanului din Argeș, … The post Lemnul furat anual din pădurile României ar putea umple 10 stadioane. Un miliard de euro iese ilegal din țară în fiecare an appeared first on spotmedia.ro.
13:10
WSJ: Planurile secrete ale lui Trump prevăd investiții americane masive în Rusia și restabilirea fluxurilor de energie către Europa # SportMedia
Planul economic secret al administrației Trump pentru reconstrucția Ucrainei și reintegrarea Rusiei în economia globală provoacă cea mai serioasă ruptură transatlantică de la începutul războiului. Anexe confidențiale ale planului de pace, obţinute de Wall Street Journal, arată că Washingtonul vrea să folosească masiv activele rusești înghețate în Europa, să implice companii americane în sectoare strategice … The post WSJ: Planurile secrete ale lui Trump prevăd investiții americane masive în Rusia și restabilirea fluxurilor de energie către Europa appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Croatul Zeljko Kopic a fost întrebat dacă va veni în locul lui Mircea Lucescu la echipa națională. Lucescu este dornic să plece de la națională dacă nu ne vom califica la Cupa Mondială, iar FRF a început deja să caute variante. Dinamovistul Zeljko Kopic este una dintre ele, dar spune că nu se gândește momentan … The post Zeljko Kopic, întrebat dacă preia naționala României: Răspunsul dinamovistului appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:10
S-a lansat Gold Card-ul lui Trump. Te costă „doar” 1 milion de dolari să obții rapid rezidență în SUA. Stai să vezi ce primești de 5 milioane # SportMedia
Președintele SUA Donald Trump a lansat „Trump Gold Card”, un nou tip de viză care permite străinilor să plătească un milion de dolari pentru accelerarea procesării cererii lor de imigrare. Companiile pot plăti două milioane de dolari pentru a sponsoriza un angajat din afara SUA. „Foarte incitant, pentru mine și pentru țară, am lansat chiar … The post S-a lansat Gold Card-ul lui Trump. Te costă „doar” 1 milion de dolari să obții rapid rezidență în SUA. Stai să vezi ce primești de 5 milioane appeared first on spotmedia.ro.
11:10
O judecătoare confirmă toate mecanismele prezentate de Recorder: Nu știu dacă funcționează ceva în România mai bine decât corupția din Justiție. Să vă luați orice speranță, e un sistem controlat (Video) # SportMedia
În contextul tensiunilor stârnite de documentarul Recorder despre Justiţie, judecătoarea Daniela Panioglu, recent ieșită la pensie după o serie de conflicte cu instituțiile din sistem, lansează unul dintre cele mai dure atacuri. Într-un interviu acordat Euronews, magistratul care a lucrat la Curtea de Apel Bucureşti spune asumat: „Nu știu dacă funcționează ceva în România mai … The post O judecătoare confirmă toate mecanismele prezentate de Recorder: Nu știu dacă funcționează ceva în România mai bine decât corupția din Justiție. Să vă luați orice speranță, e un sistem controlat (Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Anchetă Rise Project: Abuz de putere la Transporturi – “Cine ești tu, mă?! Eu vă și băteam!” (Video) # SportMedia
Doi inspectori ISCTR Timiș au fost chemați la București sub pretextul unei discuții cu ministrul Transporturilor, dar s-au trezit în biroul șefului de cabinet al acestuia, unde au fost insultați și amenințați. Cel care a pus la cale “ambuscada” de intimidare este Cristian Anton, omul de încredere al lui Sorin Grindeanu, proaspăt numit la conducerea … The post Anchetă Rise Project: Abuz de putere la Transporturi – “Cine ești tu, mă?! Eu vă și băteam!” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:10
CFR Cluj a confirmat plecarea unuia dintre cei mai importanți jucători. Începând de luni, Lindon Emerllahu va fi jucătorul ucrainenilor de la Polissya Zhytomyr, care i-au oferit un salariu de 500 de mii de euro pe an. „Ne-am înțeles cu cei de la Polissya, a acceptat și Lindon să meargă în Ucraina pentru că salariul … The post Plecare de la CFR Cluj: Ardelenii confirmă mutarea appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Efectul Recorder. USR cere demiterea șefului DNA și modificarea Legilor Justiției. Fritz: Toate promovările trebuie făcute prin concurs, nu pilăreală # SportMedia
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să-l demită pe şeful DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, solicitând, totodată, ca Ministerul Justiţiei să facă „urgent” un audit „independent„ pe repartizarea aleatorie a dosarelor Justiţiei. Liderul USR cere şi modificarea în Parlament a Legilor Justiției, astfel încât să fie dărâmat „sistemul piramidal … The post Efectul Recorder. USR cere demiterea șefului DNA și modificarea Legilor Justiției. Fritz: Toate promovările trebuie făcute prin concurs, nu pilăreală appeared first on spotmedia.ro.
11:10
CSM acuză o campanie de destabilizare după documentarul Recorder. Comunicat dur al Secției pentru judecători # SportMedia
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii reacționează joi, după apariția documentarului Recorder despre justiție, pe care îl consideră “vârful” unei campanii coordonate de subminare a încrederii în sistemul judiciar. “Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție și în persoanele aflate în funcții … The post CSM acuză o campanie de destabilizare după documentarul Recorder. Comunicat dur al Secției pentru judecători appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Ziua 1387 Cel mai mare atac cu drone asupra Rusiei. Discuții în termeni duri despre Ucraina, noi detalii despre planul lui Trump de pace # SportMedia
Ziua 1387 a debutat cu noi atacuri puternice atât în Ucraina, cât și în Rusia. Ministerul rus al Apărării a raportat cel mai mare atac cu drone asupra țării din ultima vreme. Au fost lansate aproape 300 de vehicule aeriene, din care circa 30 s-au îndreptat spre Moscova. 287 de drone au fost doborâte. Mai … The post Ziua 1387 Cel mai mare atac cu drone asupra Rusiei. Discuții în termeni duri despre Ucraina, noi detalii despre planul lui Trump de pace appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Miercuri au avut loc ultimele două confruntări din sferturile Campionatului Mondial, iar în urma acestora s-a conturat tabloul semifinalelor Astfel, în semifinale vom vedea meciurile Germania – Franţa şi Norvegia – Olanda. Totodată, a fost stabilită ierarhia finală pentru poziţiile 5-32, unde România încheie turneul pe locul 9. Rezultatele sferturilor disputate marţi şi miercuri au … The post S-au stabilit semifinalele de la Campionatul Mondial de handbal feminin appeared first on spotmedia.ro.
