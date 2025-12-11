Furie la Tokyo. Avioane chineze ţintesc aeronave japoneze
Cotidianul de Hunedoara, 11 decembrie 2025 07:50
SUA au condamnat acţiunile Chinei după ce avioane de vânătoare chineze au fixat radarul pe aeronave japoneze în apropierea insulei Okinawa. The post Furie la Tokyo. Avioane chineze ţintesc aeronave japoneze appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
07:50
07:40
Atacurile lui Donald Trump asupra UE îi obligă pe liderii acesteia să se gândească la un viitor în care SUA nu mai este principalul lor garant de securitate, iar Europa trebuie să-și organizeze propria apărare. The post Nu mai vrea Donald Trump să fie „tăticul” NATO? appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
07:30
Mii de oameni au protestat miercuri seara în Bulgaria pentru a cere demisia guvernului condus de Rosen Jeleznikov. The post Nemulţumirile persistă. Bulgarii cer demisia guvernului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
06:10
Chinul PNRR. România vrea să facă în 8 luni cât n-a făcut în 4 ani EXCLUSIV # Cotidianul de Hunedoara
Gândit ca un robinet cu bani europeni gratis, PNRR a ajuns o corvoadă pentru România: banii i-am luat cu țârâita, iar reformele s-au implementat cu pipeta. The post Chinul PNRR. România vrea să facă în 8 luni cât n-a făcut în 4 ani EXCLUSIV appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
00:10
Leșuri de animale împrăștiate pe A2. Circulație închisă pe mai mulți kilometri # Cotidianul de Hunedoara
Pompierii din Cernavodă intervin după ce mai multe resturi de animale au fost descoperite pe Autostrada Soarelui. The post Leșuri de animale împrăștiate pe A2. Circulație închisă pe mai mulți kilometri appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:50
Sute de oameni s-au strâns în fața sediului CSM și au strigat că vor o justiție independentă. The post REPORTAJ Din nou în stradă pentru Justiție: „Hoții prinși, nu prescriși” appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a văzut documentarul Recorder, „Justiția capturată”, și a comentat pe marginea lui pe Facebook. The post Ce spune CTP despre documentarul Recorder: Cade în cap ca o lespede appeared first on Cotidianul RO.
21:30
De ce suntem într-un moment zero: restaurație și justiție piramidală sau reformă # Cotidianul de Hunedoara
Marea diferență pe care o aduce Maia Sandu și pe care România încă nu o recuperează este voința politică și curajul unui lider care își asumă să se poziționeze, nu să urmărească prundent pacea politică, o atitudine care mai degrabă slăbește un lider, chiar dacă îi conservă vremelnic funcția. Documentarul Recorder despre justiția capturată deschide, […] The post De ce suntem într-un moment zero: restaurație și justiție piramidală sau reformă appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Documentarul Recorder care scoate în evidență problemele din sistemul de justiției din România a creat valuri de reacții publice. The post Ilie Bolojan, cu ochii pe justiție după documentarul Recorder appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Misterul elanului descoperit în România. Imaginile spectaculoase de pe internet # Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanții unei asociații care militează pentru protecția mediului au observat, la marginea unei păduri din județul Hunedoara, un elan. The post Misterul elanului descoperit în România. Imaginile spectaculoase de pe internet appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:00
Curtea de Apel București, reacție dură după documentarul Recorder. Judecătorul Beșu, amenințat cu IJ # Cotidianul de Hunedoara
Un comunicat oficial respinge acuzațiile judecătorului Beșu Ionel Laurențiu din investigația Recorder. Se cer clarificări privind parcursul său profesional și compatibilitatea cu funcția de magistrat. Instituțiile abilitate vor analiza situația pentru a asigura integritatea justiției. The post Curtea de Apel București, reacție dură după documentarul Recorder. Judecătorul Beșu, amenințat cu IJ appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Prima demisie. Directorul pus de USR la Apele Române pleacă. Buzoianu rămâne # Cotidianul de Hunedoara
Florin Ghiţă, directorul Apelor Române numit de USR, şi-a dat demisia de onoare, iar în locul său va fi numit interimar Sorin Rândaşu. Totodată, a fost emisă decizia de demitere a directoarei de la ABA Buzău–Ialomiţa, spune ministra Mediului, Diana Buzoianu. The post Prima demisie. Directorul pus de USR la Apele Române pleacă. Buzoianu rămâne appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Tranzacțiile imobiliare realizate prin credite ipotecare au urcat la 58%, iar specialiștii estimează că până la finalul anului vor ajunge la 60%. Chiar dacă numărul total al vânzărilor scade, românii sunt mai hotărâți ca oricând să se împrumute pentru locuința mult dorită. The post Românii nu se sperie de creditele ipotecare pe 30 de ani nici în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Meciul FCSB-Feyenoord Rotterdam. Șase linii de transport în comun, programul prelungit # Cotidianul de Hunedoara
Dacă situația o va impune, liniile din zonă vor funcționa pe trasee modificate, sub coordonarea agenților de ordine publică și ai Brigăzii de Poliție Rutieră. The post Meciul FCSB-Feyenoord Rotterdam. Șase linii de transport în comun, programul prelungit appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Nicușor Dan, după documentarul Recorder: Persoanele vinovate trebuie pedepsite # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan comentează documentarul Recorder despre justiție și spune că soluțiile trebuie găsite în interiorul sistemului. El critică lipsa de voință politică și ridică întrebări despre transparența și implicarea magistraților. The post Nicușor Dan, după documentarul Recorder: Persoanele vinovate trebuie pedepsite appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Impozitul auto va crește semnificativ de anul viitor. The post Cresc taxele pentru mașinile vechi. Va fi regula „poluatorul plătește” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
”Justiția a dispărut aproape complet de pe agenda publică, societatea românească s-a trezit în fața unei realități greu de digerat, dosarele de mare corupție sunt îngropate”, spun jurnaliștii de la Recorder despre documentar. The post Judecătoarea Adriana Stoicescu reacționează la documentarul Recorder appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Chiar dacă SUA încearcă să scindeze UE, diagnosticul pus Europei de Trump este corect și pe baza lui se poate prescrie tratamentul The post UE-America: divorț sau reeducare? appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Clinci pe salariul minim. Sindicaliștii îl acuză pe Bolojan că „urăște salariații” – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
O decizie în privința salariului minim este așteptată săptămâna viitoare. Surse guvernamentale spun că acesta va fi înghețat anul viitor la suma de 4.050 de lei. The post Clinci pe salariul minim. Sindicaliștii îl acuză pe Bolojan că „urăște salariații” – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
16:30
DraculaLand va combina turismul, retailul, tehnologia, cultura și lifestyle-ul într-o singură infrastructură de entertainment și inovație, pe 160 de hectare, la 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Otopeni, scrie Profit.ro. The post Un fost premier, proiectant financiar al DraculaLand appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Inundația de la Salina Praid este o dramă cu impact profund asupra unei comunități întregi, a unei economii locale bazate pe exploatarea sării și turism. Este un exemplu dureros despre ce poate însemna neglijența în fața riscurilor naturale previzibile. The post Starea de alertă din comuna Praid, prelungită din nou appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Sfidările CCR. O reformă care atârnă greu, între porcul de Crăciun și șampania de Revelion OPINIE # Cotidianul de Hunedoara
În ultimele 14 luni CCR și-a rafinat modul de lucru. A avut un comportament când sfidător, când bizar. The post Sfidările CCR. O reformă care atârnă greu, între porcul de Crăciun și șampania de Revelion OPINIE appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Medicul chirurg Ovidiu Bogdan Cîrstina, 48 de ani, a murit subit în timpul unui consult la spitalul din Rovinari. S-a prăbușit în salon, colegii au încercat să îl resusciteze aproape o oră. Avea o afecțiune cardiovasculară cunoscută. The post Un medic chirurg din Gorj, mort în timpul serviciului appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Polonia ar putea furniza Ucrainei avioane de tip MiG-29. Ce primește în schimb # Cotidianul de Hunedoara
Sarcinile pe care le asigură în prezent avioanele de vânătoare de tip MiG-29 urmează să fie preluate de către avioane de tip F-16 şi FA-60. The post Polonia ar putea furniza Ucrainei avioane de tip MiG-29. Ce primește în schimb appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Deputatul susține că decizia vine ca o nouă confirmare a lipsei de transparență decizională din partid. „Tu nu poți lua această decizie doar ca președinte al partidului, fără să consulți membrii grupului parlamentar”, a declarat acesta, pentru Cotidianul. The post Liderul deputaților POT, mazilit după ce a îndrăznit să întrebe appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Domnul Dan ar trebui să meargă în capitala americană însoțit nu doar de experți guvernamentali, ci și de liderii celor mai ambițioase familii de afaceri și grupuri antreprenoriale din România The post Dl Dan merge la DC: friend-shoring și transfer tech, nu doar love appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Patru din cei nouă judecători au cerut amânarea unei decizii. The post Cine sunt judecătorii care au cerut amânarea deciziei pensiilor speciale appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Guvernul anunță noul cadru de colaborare cu OMV Petrom. Cresc redevențele, compania renunță la litigii # Cotidianul de Hunedoara
România prelungeşte durata de explorare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, până în decembrie 2027, şi cu 15 ani durata licenţelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizare The post Guvernul anunță noul cadru de colaborare cu OMV Petrom. Cresc redevențele, compania renunță la litigii appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Înalta Curte a anulat condamnarea fostului șef CNAS, la o zi după documentarul Recorder # Cotidianul de Hunedoara
Fostul șef de la CNAS a fost condamnat în 2022 la șase ani de închisoare. Acum, curtea condusă de Lia Savonea a dispus încetarea procesului împotriva sa, conform G4Media. Duță a scăpat astfel de sentință. The post Înalta Curte a anulat condamnarea fostului șef CNAS, la o zi după documentarul Recorder appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Spitalele raportează secții supraîncărcate, iar unele școli au fost închise. The post Un nou virus gripal pune stăpânire pe Europa appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Șeful senatorilor AUR: PSD, aveți moțiunea pe masă. Votați sau nu plecarea Dianei Buzoianu? # Cotidianul de Hunedoara
„Nu e timpul de șiretlicuri, jocuri politice și solicitări declarative fără fapte pentru a prosti românii în față” The post Șeful senatorilor AUR: PSD, aveți moțiunea pe masă. Votați sau nu plecarea Dianei Buzoianu? appeared first on Cotidianul RO.
14:30
USR îl cheamă în Parlament pe ministrul Justiției pentru a da explicații după investigația Recorder # Cotidianul de Hunedoara
USR îi cere lui Radu Marinescu să dea explicații pe șapte teme de interes major. The post USR îl cheamă în Parlament pe ministrul Justiției pentru a da explicații după investigația Recorder appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Ancheta privind jaful de la Luvru arată grave erori de securitate şi lipsa reacţiei personalului. The post Jaful de la Luvru putea fi împiedicat appeared first on Cotidianul RO.
14:20
FIFA decisese anterior tragerii la sorți ce meci urmează să fie dedicat comunității LGBTQ+. Sorții au decis ca acea partidă să fie disputată între Iran și Egipt. Iranul a comentat decizia luată de FIFA drept fiind „iraţională”. The post Ironia sorții. FIFA obligă Iran și Egipt să joace un meci dedicat LGBTQ+ appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Colindele românești vor fi auzite în Bazilica Sfinții XII Apostoli din Roma. Concertul face parte din programul „Tradiții prin ochi de copii” The post Colinde românești, în Bazilica Sfinții XII Apostoli appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Un fost ministru al Justiției îi cere demisia Liei Savonea, după investigația Recorder # Cotidianul de Hunedoara
„După asemenea dezvăluiri susținute, iată, și de relatările unor magistrați, ar trebui cercetată, bineînțeles, această situație și ar fi cazul și unei demisii, da”. The post Un fost ministru al Justiției îi cere demisia Liei Savonea, după investigația Recorder appeared first on Cotidianul RO.
13:40
„Credem că merită ca să fie văzut pe TVR”, a transmis directorul general al TVR, Adriana Săftoiu. Demersul jurnalistic al Recorder ,,încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni”. The post TVR transmite miercuri seară investigația Recorder appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Artistul a fost înjunghiat de mai multe ori. The post Cântăreț nominalizat la Grammy găsit mort appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Trupul bărbatului decedat a fost dus la Medicină Legală pentru autopsie, iar ceea ce a mai rămas din mașină va fi expertizat. The post Șofer găsit carbonizat în propria mașină, pe un câmp appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Iohannis și Ciolacu au instaurat republica magistraților. Ce face Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
Ce rol își va alege Nicușor Dan să aibă în toată această ecuație este vital pentru o Românie cinstită și pentru o justiție corectă. The post Iohannis și Ciolacu au instaurat republica magistraților. Ce face Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Proiectul de la Progresu este crucial pentru zona de sud a Capitalei și implică o centrală nouă pe gaze cu o capacitate electrică în jur de 100 MWe, The post Centrală pe gaze de două miliarde de lei în sudul Bucureştiului appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Euro digital va fi acceptat pentru toate plățile digitale din zona euro și va îndeplini cele mai înalte standarde de confidențialitate. The post Paşi rapizi către introducerea euro digital appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR pe pachetul care introduce noi taxe de la 1 ianuarie. The post Ce taxe intră în vigoare de la 1 ianuarie după decizia CCR appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Hermannstadt a anunțat oficial că noul manager al grupării este Dorinel Munteanu. Cel mai selecționat fotbalist din istoria naționalei României a semnat cu echipa sibiană într-un moment delicat. Hermannstadt este pe locul 15, direct retrogradabil. The post Dorinel Munteanu a venit să-i învețe meserie appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Investigaţia vizează atât copii, cât şi adulţi. The post SUA anchetează posibile decese legate de vaccinurile anti-Covid appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Becali a anunțat că s-a înteles cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru. Agenta jucătorului a ieșit în presă însă pentru a infirma faptul că fotbalistul pe care îl impresariază ar fi ajuns la un acord cu gruparea bucureșteană patronată de magnatul din Pipera. The post Gigi Becali a anunțat transferul, dar agenta jucătorului neagă appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Statul și primăriile vor putea concesiona direct, fără licitație, locuri de veci persoanelor fizice. The post Statul schimbă regulile. Locurile de veci se dau fără licitație appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Creșterea normei didactice. Ministerul Educației spune că nu există discuții # Cotidianul de Hunedoara
Daniel David dă asigurări că măsurile fiscal-bugetare cu impact în educație au fost luate, iar acum sistemul are nevoie de stabilitate The post Creșterea normei didactice. Ministerul Educației spune că nu există discuții appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Sporul natural al populației României a rămas negativ și în octombrie 2025, cu peste 7.000 de decese în plus față de nașteri. Populația totală scade, iar fenomenul de îmbătrânire demografică se adâncește. The post Sporul natural al populației României rămâne negativ appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Transporturile aeriene, feroviare și rutiere pot suferi întârzieri și anulări masive din cauza unei greve generale anunțate în Portugalia. The post Grevă generală în Portugalia. MAE avertizează românii appeared first on Cotidianul RO.
