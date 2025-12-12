Fost ministru al Justiției: Savonea a aruncat în aer Secția penală a ÎCCJ
Cotidianul de Hunedoara, 12 decembrie 2025 15:20
Stelian Ion a scris pe Facebook că „toate completele secției penale au fost desființate și reorganizate” într-o ședință de astăzi. „Este capturarea justiției și riscă să devină o problemă de siguranță națională.” The post Fost ministru al Justiției: Savonea a aruncat în aer Secția penală a ÎCCJ appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
15:40
eMonumente va crea o bază digitală modernă care reuneşte informaţiile despre monumentele istorice atât din arhive şi instituţii, cât şi cele din documentare. The post Al doilea proiect de digitalizare, eMonumente, a fost semnat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
15:30
Felix Stroe era președintele PSD Constanța de 10 ani. Ultima oară a fost reales în iulie 2024. The post Felix Stroe a demisionat de la șefia PSD Constanța appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Presa germană scrie că Bulgaria și România nu reușesc să facă o schimbare fundamentală prin alegeri The post Situația din Bulgaria, asemănătoare și nu prea cu cea din România appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Stelian Ion a scris pe Facebook că „toate completele secției penale au fost desființate și reorganizate” într-o ședință de astăzi. „Este capturarea justiției și riscă să devină o problemă de siguranță națională.” The post Fost ministru al Justiției: Savonea a aruncat în aer Secția penală a ÎCCJ appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
15:10
Noua legislație marchează un moment crucial pentru bunăstarea animalelor în Franța și în Europa. Deși unele termene sunt considerate prea lungi, activiștii și publicul francez văd în această lege un progres esențial spre eliminarea abuzurilor și exploatării animalelor. The post Franța luptă cu abandonul animalelor. O lege a fost adoptată appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Insomnia nu trece de la sine: harta creierului arată ce se întâmplă și ce poți face # Cotidianul de Hunedoara
Insomnia cronică a devenit, spun specialiștii, un factor de risc metabolic major, comparabil cu alimentația dezechilibrată sau sedentarismul. The post Insomnia nu trece de la sine: harta creierului arată ce se întâmplă și ce poți face appeared first on Cotidianul RO.
15:00
”Pentru sezonul următor am observat deja din toamnă o majorare de 5-10% și este posibil să apară un avans similar în primăvară. Practic, este posibil ca unii hotelieri să crească de două ori prețurile„ The post Vacanțele în Bulgaria ar putea fi mai piperate odată cu trecerea la euro appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Lepră în România. Al doilea caz, confirmat clinic. Cum se ia și cat de gravă e boala. Explicația unui expert # Cotidianul de Hunedoara
„Pentru a se îmbolnăvi o persoană are nevoie de un contact prelungit și apropiat cu o persoană care este infectată” The post Lepră în România. Al doilea caz, confirmat clinic. Cum se ia și cat de gravă e boala. Explicația unui expert appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Producătorii au identificat o bacterie pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate. ANSVSA a avertizat că produsul nu trebuie consumat. The post Lapte praf pentru bebeluși, rechemat din magazine appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Peste 3.000 de cazuri de gripă clinică au fost raportate la nivel național în perioada 1-7 decembrie, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). The post Mii de cazuri de gripă înregistrate într-o săptămână appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
14:40
Bolojan, mesaj pentru români: „Le mulțumesc pentru parcurgerea acestei perioade dificile” # Cotidianul de Hunedoara
„Le mulţumesc pentru că înţeleg care este situaţia”, a declarat Ilie Bolojan. The post Bolojan, mesaj pentru români: „Le mulțumesc pentru parcurgerea acestei perioade dificile” appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Bolojan, pe șantier: Două tronsoane din Autostrada Transilvania vor fi gata anul viitor # Cotidianul de Hunedoara
„Cel mai important proiect de conectivitate rutieră pentru jumătatea de nord a României cu Uniunea Europeană este Autostrada Transilvania. Şi suntem în situaţia în care, anul viitor, două tronsoane pe teritoriul judeţelor Cluj, Sălaj şi Bihor vor fi finalizate. Asta înseamnă că încă 70 de kilometri de autostradă va intra în funcţiune şi, aşa cum […] The post Bolojan, pe șantier: Două tronsoane din Autostrada Transilvania vor fi gata anul viitor appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Primarul Iașiului compară documentarul Recorder cu împușcarea lui Ceaușescu # Cotidianul de Hunedoara
„În preajma Crăciunului, mereu facem câte o boacănă majoră”, a spus Mihai Chirica. Mai apoi, a comparat împușcarea dictatorului Ceaușescu cu „împușcarea în cap a sistemului judiciar”. The post Primarul Iașiului compară documentarul Recorder cu împușcarea lui Ceaușescu appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Ilie Bolojan, despre problemele din justiție: „Par grave”. Premierul anunță un grup de lucru # Cotidianul de Hunedoara
„În toate sondajele de opinie, toate anchetele care s-au făcut, se vede încrederea scăzută în lumea politică, în instituţii, în autorităţi, dar inclusiv în actul de justiţie, ceea ce nu este bine”. The post Ilie Bolojan, despre problemele din justiție: „Par grave”. Premierul anunță un grup de lucru appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Mesajul este clar: UE nu se pregătește serios să accepte noi membri în următorul deceniu, cu excepția, poate, a unuia sau a două state mici The post UE se dă de gol că nu ia în serios extinderea cu noi membri appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
13:40
Energia a fost, de departe, motorul principal al scumpirilor anuale, deși ritmul său a încetinit ușor în noiembrie față de luna precedentă, arată datele INS. The post Salt de 62% al preţurilor la electricitate appeared first on Cotidianul RO.
13:40
România, în ciuda „parteneriatului strategic”, nu se află pe lista scurtă a țărilor pe care SUA le privește favorabil, conform variantei extinse a Strategiei, adică: Austria, Ungaria, Italia și Polonia. The post România singură: ce e de făcut? appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că refuză să îl înmormânteze cu onoruri militare pe generalul Theodoru. Fostul cadru militar era cercetat pentru că ar fi constituit o grupare care voia acapararea puterii în România. The post Familia gen. Theodoru cere 200 de mil. € despăgubiri de la MApN appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Cornel Constantin Ilie a curatoriat numeroase expoziţii interne şi internaţionale, fiind totodată autor şi coautor a numeroase publicaţii de specialitate, albume de colecţie şi cataloage de expoziţie. The post Muzeul Naţional de Istorie a României are un nou director interimar appeared first on Cotidianul RO.
13:30
ANAF face controale la nivel național în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând firmele cu risc fiscal ridicat. The post Uber și Bolt, lovite de controalele ANAF appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Un proiect înregistrat la Senat urmărește restructurarea legislației privind protecția animalelor prin introducerea recunoașterii suferinței psihice și extinderea atribuțiilor poliției. The post Bărbat din Constanţa, cercetat după ce a chinuit un câine appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Scrisoarea deschisă publicată joi în mediul online în urma documentarului Recorder avea aproape 200 de semnături. Ulterior viralizării sale, peste 300 de magistrați s-au alăturat demersului. Lista cu 518 semnături este deschisă de șefa EPPO, Laura Codruța Kövesi. The post Kövesi semnează scrisoarea magistraților nemulțumiți appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Medic primar la spitalul de Boli Infecțioase din Cluj Napoca, Irina Filipescu explică pentru Cotidianul.ro cât de contagioasă este lepra și cum se tratează The post Un medic lămurește cât de contagioasă e lepra appeared first on Cotidianul RO.
13:10
BNR va lansa pe 15 decembrie 2025 o monedă din argint dedicată împlinirii a 145 de ani de la nașterea scriitorului Mihail Sadoveanu. The post BNR lansează o monedă dedicată lui Mihail Sadoveanu appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Parchetul de pe lângă ÎCCJ a început în 26 februarie ancheta penală împotriva liderului suveranist. Călin Georgescu este investigat referitor la o tentativă de lovitură de stat. The post Călin Georgescu nu scapă de controlul judiciar appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Kövesi sare în apărarea magistraților care s-au plâns de problemele din sistem # Cotidianul de Hunedoara
Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European și fostă șefă a DNA, a reacționat în sprijinul magistraților care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder. The post Kövesi sare în apărarea magistraților care s-au plâns de problemele din sistem appeared first on Cotidianul RO.
12:40
O icoană pictată de Nicolae Grigorescu în tinerețe a fost adjudecată contra sumei de 90.000 de euro, un record absolut pentru piața românească de artă sacră The post Sumă cu patru zerouri pentru o icoană de Grigorescu appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Scrisoarea a fost trimisă către liderii din teritoriu în aceeași în care liderii PSD s-au întrunit într-o ședință în care au discutat despre viitorul partidului la guvernare. The post PSD întreabă șefii de județe dacă mai vor sau nu la guvernare – DOCUMENT appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Muzeul Ermitaj este unul dintre obiectivele cele mai cunoscute din Rusia. „Acţiuni de acest fel, motivate politic, nu au niciun viitor şi nu vor rămâne fără consecinţe”, a ameninţat o purtătoare de cuvânt a ministrei de Externe a Rusiei, Maria Zaharova. Polonia a dispus reținerea pentru 40 de zile a arheologului rus. The post Polonia a arestat un șef de la Ermitaj la cererea Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
12:20
„Integritatea alegerilor și interferența străină”. Conferință la sediul PE din Bruxelles. # Cotidianul de Hunedoara
Manipularea informației și ingerințele străine (FIMI) constitue un pericol real pentru democrațiile europene a cărui contracarare necesită un răspuns coordonat, finanțare adecvată și acțiuni concrete, au avertizat politicieni și experți prezenți la o dezbatere pe această temă organizată marți, la Bruxelles, subliniind strânsa conexiune dintre integritatea alegerilor și cea a informațiilor din spațiul online. The post „Integritatea alegerilor și interferența străină”. Conferință la sediul PE din Bruxelles. appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Californianul în vârstă de 54 de ani are o lungă istorie în sportul de masă prin Snoop Youth Football League, care, potrivit USOPC, a sprijinit peste 15.000 de tineri sportivi, inclusiv tineri cu dizabilităţi. The post Snoop Dogg, numit antrenor onorific în echipa SUA appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Reprezentantul CNA a subliniat că Societatea Română de Televiziune, prin TVR, este un serviciu public autonom de interes național, independent editorial. The post CNA critică acuzațiile șefei Curții de Apel la adresa TVR appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Salariile angajaților Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) vor fi reduce cu 30% începând cu 1 ianuarie 2026. The post Tăieri salariale crunte la ASF appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
11:40
Două persoane din județul Neamț au fost audiate într-un dosar privind folosirea neautorizată a detectoarelor de metale în zone cu patrimoniu arheologic. The post Reținuți după ce au căutat „comori” cu detectoare de metale appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Decizia pare contrară cu poziția inițială a secției pentru judecători a CSM. Aceștia au acuzat că documentarul ar face parte dintr-o „campanie” de delegitimizare a justiției. CSM a acuzat atunci că președintele Dan ar face apel la revoltă. The post CSM sesizează Inspecția Judiciară referitor la materialul Recorder appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Petrișor Peiu: Asistăm la o luptă între partidele coaliției care își dispută controlul justiției # Cotidianul de Hunedoara
„Soluția pentru orice problemă, inclusiv pentru cele din justiție, este plecarea de la putere a partidelor care au generat aceste probleme” The post Petrișor Peiu: Asistăm la o luptă între partidele coaliției care își dispută controlul justiției appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Universitatea Craiova a cedat pe teren propriu în fața unui adversar net superior, din punct de vedere valoric. The post Craiova a pierdut, dar speră appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Industria beauty e în mare dezvoltare, dar chirurgia plastică nu e doar estetică # Cotidianul de Hunedoara
”Chirurgia plastică este chirurgia estetică, dar lucrurile se pot combina, se poate face chirurgie plastică şi estetică în acelaşi timp”. The post Industria beauty e în mare dezvoltare, dar chirurgia plastică nu e doar estetică appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Vremea rămâne mai caldă decât normalul până la sfârșitul anului, iar temperaturile revin la valori specifice abia la începutul lui ianuarie. The post ANM anunță un final de an cu vreme neobișnuit de caldă appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Incendiul de la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț s-a soldat cu nouă decese. Părțile cer milioane de euro daune pentru pierderea celor dragi. The post Începe procesul în cazul incendiului de la ATI Piatra Neamț appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Corneliu Mureșan își va începe activitatea pe 15 decembrie. Este cel mai tânăr președinte de organizație PSD din țară. The post Liderul PSD Alba, numit de Ilie Bolojan în funcția de secretar de stat appeared first on Cotidianul RO.
11:10
În topul scumpirilor se află, alături de energia electrică și energia termică, cărțile, ziarele și revistele, cu 10,24%. The post Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna noiembrie appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Sute de proprietari de mașini Porsche din Rusia s-au plâns că nu au mai putut porni vehiculele în mod inexblicabil. The post Probleme la mașinile Porsche cumpărate în Rusia appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Georgescu, reacție după documentarul Recorder: Justiția trebuie refăcută din temelii # Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu a postat pe Facebook o reacție în contextul investigației Recorder despre sistemul de justiție. Acesta se poziționează total diferit de Anca Alexandrescu și George Simion care au bagatelizat subiectul și au luat apărarea oamenilor din justiție. The post Georgescu, reacție după documentarul Recorder: Justiția trebuie refăcută din temelii appeared first on Cotidianul RO.
10:50
FCSB a reușit o revenire de excepție în meciul contra celor de la Feyenoord Rotterdam în meciul din grupa principală a Europa League. The post FCSB-Feyenoord 4-3. Revenire istorică pentru campioană appeared first on Cotidianul RO.
10:40
O versiune extinsă a Strategiei de Securitate Națională a SUA, consultată de Defense One, arată o poziție ostilă a administrației Trump față de UE. Președintele american își dorește să convingă țările europene cele mai apropiate de Washington să părăsească Uniunea. The post Trump și-a setat ca scop scoaterea a patru țări din UE appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Acțiunile Oracle au scăzut joi cu 15%. Compania a raportat venituri trimestriale mai mici decât estimările analiştilor. The post Acțiunile Oracle se prăbușesc appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice. The post INS arată cu cât a crescut salariul mediu net în octombrie appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, reacţionează din nou după apariţia documentarului Recorder „Justiţie capturată” și se ascunde în spatele faptului că nu a știut despre situație. The post Noua reacție a ministrului Justiției: „Nu am primit nicio sesizare” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
09:40
Diana Buzoianu a vorbit despre materialul Cotidianul care arăta că mai multe persoane din funcții publice legate de situația de la Paltinu au legătură cu USR. „Un articol care reiese din ce zonă vine.” The post Ministra Mediului, despre inflația de politruci USR de la Paltinu appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.