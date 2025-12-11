Discipolul unui monstru sacru. Cine l-a școlit ca antrenor pe Robin Van Persie, omul care s-a distrat pe seama FCSB-ului
Fanatik, 11 decembrie 2025 08:50
Tehnicianul lui Feyenoord a fost unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Olandei, dar se află la prima experiență ca antrenor la o echipă de top
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
08:50
Discipolul unui monstru sacru. Cine l-a școlit ca antrenor pe Robin Van Persie, omul care s-a distrat pe seama FCSB-ului # Fanatik
Tehnicianul lui Feyenoord a fost unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Olandei, dar se află la prima experiență ca antrenor la o echipă de top
Acum 30 minute
08:40
Raport Wyscout pentru Sparta Praga, adversara Universității Craiova din Conference League. Ce mari slăbiciuni au cehii, evaluați la 77 milioane de euro # Fanatik
Universitatea Craiova are aparent o misiune foarte complicată cu Sparta Praga, în Conference League, o echipă cu o cotă de piață de trei ori mai mare. Dar cehii au și multe slăbiciuni, așa cum se observă din raportul Wyscout.
Acum o oră
08:20
Bogdan Vătăjelu a dat verdictul înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga, duelul fostelor sale echipe. Pe cine va susține joi și care este atuul principal al alb-albaștrilor. Exclusiv # Fanatik
Bogdan Vătăjelu, fostul jucător al Universităţii Craiova și al Spartei Praga, a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. Cine va triumfa joi seară și ce impresie i-a lăsat Știința în acest sezon.
08:10
Omul care s-a văzut cu Dan Petrescu, noi detalii despre starea lui de sănătate: „Nu a putut să mănânce” # Fanatik
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Cum se mai simte fostul antrenor de la CFR Cluj. Dezvăluiri ale omului care tocmai s-a întâlnit cu legenda fotbalului românesc.
Acum 2 ore
07:50
Obligat să facă alt sport! Coșmarul prin care a trecut atacantul care rupe plasele în toate competițiile # Fanatik
Erling Haaland este unul dintre cei mai de temut golgheteri din istoria fotbalului, însă destinul său putea fi altul dacă voința tatălui s-ar fi împlinit
07:30
Cât se termină FCSB – Feyenoord?! Englezii au dat verdictul: „Forma lui poate fi decisivă” # Fanatik
Presa din Marea Britanie e cu ochii pe meciurile din Europa League, inclusiv pe FCSB - Feyenoord. Britanicii au stabilit deja cine va câștiga partida de pe Arena Națională
Acum 4 ore
07:00
Suporter de lux la Universitatea Craiova – Sparta Praga: „O să fiu în tribună alături de voi” # Fanatik
Cine este suporterul de lux care va fi în tribune la Universitatea Craiova - Sparta Praga. Ce mesaj le-a fost adresat suporterilor olteni.
06:40
FCSB a ajuns într-o situație la limită! Ce se va întâmpla la meciul cu Feyenoord: „Suntem vreo 14” # Fanatik
Probleme mari de lot la FCSB! Ce se va întâmpla la duelul cu Feyenoord din UEFA Europa League. Anunțul făcut de Mihai Stoica.
06:10
O pasă la portar, aproape să se transforme într-un dezastru! Jucătorii au început să râdă în hohote pe teren. Video # Fanatik
Scene demne de cascadorii râsului la un meci din Cupa Arabiei, acolo unde s-au înfruntat Bahrain cu Sudan, iar imaginile cu o fază din partidă au ajuns rapid virale.
05:50
Compania de stat unde indemnizațiile șefilor s-au dublat în 2025. Investițiile, reduse cu peste 50 de milioane lei # Fanatik
Compania de stat, din subordinea Ministerului Transporturilor, unde indemnizațiile conducerii s-au dublat în 2025. Ce indemnizații au avut directorii și administratorii firmei
Acum 12 ore
00:40
„Fenomenul” Erling Haaland a bifat un nou record incredibil în UEFA Champions League după Real Madrid - Manchester City 1-2, iar fotbaliștii lui Arsenal au avut o seară excelentă pe terenul lui Brugge.
00:30
Xabi Alonso, OUT de la Real Madrid? Presa din Spania, nemiloasă după 1-2 cu Manchester City „Proiectul atârnă de un fir de ață” # Fanatik
Presa din Spania și-a pierdut răbdarea cu Xabi Alonso, după ce Real Madrid a pierdut pe Bernabeu cu Manchester City, scor 1-2. Cât mai rezistă tehnicianul pe banca grupării „blanco”
00:00
La aproape un an de la despărțirea de iubit, celebra jucătoarea de tenis a refuzat o cerere în căsătorie. De la cine a venit aceasta # Fanatik
După aproximativ un an de la separarea de partenerul de viață, o sportivă renumită a fost cerută de soție. Motivul pentru care aceasta a refuzat, de fapt.
10 decembrie 2025
23:20
Pontul zilei de joi, 11 decembrie, din SuperLiga. Cotă de 6,24 de la Superbet cu meciuri din etapa 20 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 11 decembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 20
23:20
Pleacă în iarnă? Victor Angelescu, ultimatum pentru jucătorul de aproape 1 milion de euro al Rapidului: „Trebuie să realizeze unde este” # Fanatik
Pleacă sau nu jucătorul Rapidului în perioada de transferuri din iarnă?! Victor Angelescu nu s-a ferit de cuvinte și a făcut un anunț categoric.
23:10
Țara unde fostul fotbalist din SuperLigă își deschide afacerea cu care dă o importantă lovitură financiară. Locația se află într-una dintre cele mai frumoase zone din lume # Fanatik
Un fost jucător din SuperLiga a anunțat că a luat calea afacerilor, în țara care l-a lansat în fotbal. Ce investiție a făcut?
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 11 decembrie 2025. Câștig de 540 de lei cu două meciuri din Europa League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 11 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 540 de lei cu ajutorul a două meciuri interesante de fotbal din Europa League.
22:40
Robin van Persie, reacție spectaculoasă despre Gigi Becali, la București: „Și acum, să aud echipa FCSB-ului!” # Fanatik
Robin van Persie (42 de ani), unul dintre cei mai buni atacanți din istoria Olandei, a făcut show înainte de FCSB - Feyenoord. Antrenorul batav l-a „înțepat” pe Gigi Becali (67 de ani)
22:30
Sparta Praga l-a semnat pe omul alături de care Universitatea Craiova a câștigat ultimele trofee. Revenire spectaculoasă! Foto exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova a intrat în linie dreaptă pentru meciul cu Sparta Praga din Conference League. Înaintea de joc, oltenii au avut parte de o surpriză: s-a întors unul dintre artizanii ultimelor două trofee
22:00
Dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo. Ce discută între ei jucătorii lui Kopic despre titlul de campioană. Exclusiv # Fanatik
Dinamo are un sezon excelent și au început să apară tot mai multe discuții despre posibilitatea de a câștiga titlul în SuperLiga. Cum vede aceste lucruri Andrei Nicolescu.
21:50
Dan Șucu surprinde într-un interviu oferit în Italia: „Erorile făcute la Rapid mă ajută. Greșeala mă costă aici de 10 ori mai mult” # Fanatik
Dan Șucu a făcut mai multe dezvăluiri despre colaborarea dintre Genoa și Rapid într-un interviu oferit în presa italiană. Omul de afaceri a dezvăluit și de ce erorile făcute la Rapid îl ajută.
21:30
Maghiarii s-au convins, după ce FCSB a fost eliminată de Puskas Akademia din UEFA Youth League: „Nici măcar cu un om în plus” # Fanatik
FCSB U19 a părăsit UEFA Youth League după ce a cedat la penalty-uri contra maghiarilor de la Puskas Akademia. Presa din Ungaria a reacționat după meciul dramatic de la Felcsut.
21:20
Ce-l îngrijorează pe antrenorul Spartei Praga înaintea meciului cu Universitatea Craiova: „Ne-am uitat la meciul cu Mainz” # Fanatik
Universitatea Craiova a băgat frica în adversari datorită parcursului din Conference League. Antrenorul de la Sparta Praga a dezvăluit ce temeri are înaintea meciului din Bănie
21:10
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România # Fanatik
Tânărul de 17 ani urmărit penal în SUA și România pentru terorism și pornografie a obținut permisiunea judecătorilor de a-și relua studiile. Anul viitor, băiatul vrea să susțină examenul de bacalaureat în țară
21:00
Mihai Stoica, ultimele detalii despre transferul lui Ciubotaru la FCSB: „Kevin ne-a spus clar” # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit despre negocierile dintre FCSB și Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru. Ce răspuns le-a dat fundașul stânga roș-albaștrilor
20:50
Profețiile lui Mitică Dragomir pentru meciurile echipelor românești din cupele europene. Surpriza vine de la FCSB # Fanatik
Dumitru Dragomir a oferit prognosticuri pentru meciurile FCSB-ului și Universității Craiova din cupele europene. Surpriza vine de la campioana României. Care sunt profețiile “Oracolului din Bălcești”.
20:40
Sportivul celebru alături de care s-a antrenat Simona Halep! Reacția lui Darren Cahill după ce a făcut publice imaginile # Fanatik
Simona Halep a revenit pe teren recent și s-a antrenat alături de un nume consacrat din tenisul mondial. Despre cine este vorba și ce a spus Darren Cahill?
20:30
Filmul complet al căderii lui Louis Munteanu! De ce nu s-a transferat atacantul CFR Cluj în afară: „E virusat psihologic. Îl sunau să-i spună că-i dau un salariu exagerat de mare” # Fanatik
Cristi Balaj a analizat situația lui Louis Munteanu. Fostul președinte al lui CFR Cluj a dezvăluit de ce nu s-a transferat fotbalistul în străinătate și a încercat să explice forma nefastă pe care acesta o traversează.
20:20
Cine e „omul care face toate jocurile în politica românească”. Dezvăluirea lui Mitică Dragomir: „E cel mai tare din țară!” # Fanatik
În timp ce numele sonore ale politicii româneşti se schimbă de la un ciclu electoral la altul, un personaj rămâne constant în culise, supravieţuind tuturor schimbărilor de la vârf. Ce spune Dumitru Dragomir despre el.
20:20
Decizia luată de Ionel Ganea, la 6 luni de la decesul fiului de 2 ani. Ce urmează să facă fostul fotbalist: ”Te vom iubi mereu, îngeraș” # Fanatik
A dezvăluit hotărârea stabilită la jumătate de an de la moartea băiatului său de doar 2 ani. Fostul jucător de fotbal Ionel Ganea a spus ce planuri are.
20:10
Zeljko Kopic, în locul lui Mircea Lucescu?! Prima reacţie a antrenorului de la Dinamo despre interesul echipei naţionale: “Sunt mândru!” # Fanatik
Ce spune Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, despre posibilitatea de a prelua echipa națională a României, în cazul în care Mircea Lucescu decide să plece.
Acum 24 ore
20:00
Bărbat reținut în București, după ce a făcut mai multe postări antisemite, fasciste și de ură. Individul ar fi membru al unei galerii sportive. Video # Fanatik
Un bărbat a fost reținut în București, după ce a fost descoperit ca fiind autor al mai multor postări antisemite, fasciste și de ură. Mai mult, el ar fi membru de galerie al unei echipa de fotbal cunoscute
19:50
Universitatea Craiova, conferință fulger înainte de meciul cu Sparta Praga! Filipe Coelho a fentat întrebările jurnaliștilor # Fanatik
Filipe Coelho și Anzor Mekvabishvili au prefațat meciul cu Sparta Praga în timp record. Ce răspuns a dat antrenorul Craiovei când a fost întrebat despre absențele din lot.
19:30
Orașul unde Cristina Neagu duce o viață de vis după ce s-a retras din handbal. Sportiva a ales o destinație deosebită pentru relaxare # Fanatik
Cristina Neagu se relaxează din plin de când a decis să se retragă din handbal. Sportiva a ales și o destinație deosebită, însorită, de care profită atât cât poate.
19:20
FRF a anunțat că a venit decizia luată de UEFA cu privire la suspendarea lui Denis Drăguș, atacantul naționalei care a fost eliminat în duelul pierdut de tricolori, 1-3, cu Bosnia.
19:10
Veste cum nu se poate mai proastă înaintea partidei dintre FCSB și Feyenoord, din etapa a 6-a din UEFA Europa League. Căpitanul s-a accidentat și nu va mai juca în 2025
18:50
Meme Stoica și Andrei Vochin s-au contrat în direct pe tema regulii U21 în SuperLiga. „Dom’ director, tu știi cât ne costă?” # Fanatik
Contre aprinse în direct între Mihai Stoica și Andrei Vochin. Ce au spus cei doi despre regula U21 în SuperLiga și cu ce argumente a venit fiecare.
18:30
Ultrașii olandezi, „sabotați” înainte FCSB – Feyenoord! „NU” categoric din partea autorităților din România # Fanatik
Planurile ultrașilor olandezi care urmează să vină la București au fost date peste cap de autoritățile din România, care au avut un mesaj clar pentru batavi.
18:20
Incredibil! Italienii au descoperit marea problemă a lui Inter în mandatul lui Cristi Chivu: „Trebuie să rezolve” # Fanatik
Dincolo de seria de eșecuri contra echipelor puternice, Interul lui Cristi Chivu are și o altă mare problemă, care a fost scoasă în evidență de presa din Italia după înfrângerea cu Liverpool.
18:00
Europa se înarmează, iar România intră în joc. Noua ordine a giganţilor din industria militară # Fanatik
Creșterea fără precedent a bugetelor pentru apărare în Europa a dus la modificări ale ierarhiei giganților din industria militară, dar deschide şi noi oportunități strategice pentru România.
18:00
„Mai revii în România?”. Albion Rrahmani, anunț incendiar la conferință înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga # Fanatik
Albion Rrahmani a venit alături de Sparta Praga în Bănie, pentru duelul cu Universitatea Craiova, iar la conferința de presă a surprins. Ce a spus despre o posibilă revenire a sa în fotbalul românesc.
17:30
Antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous, a prefațat meciul pe care echipa sa urmează să-l joace împotriva celor de la Feyenoord în grupa principală din Europa League.
17:20
De ce nu și-a primit David Popovici banii de la ANS! Președintele agenției, atac la Elisabeta Lipă # Fanatik
ANS confirmă declarațiile lui David Popovici și promite schimbări. Verificările Curții de Conturi arată nereguli majore în gestionarea fondurilor sportive.
17:10
Românii vor plăti impozite mult mai mari din 2026. Află cât te va costa apartamentul și mașina de anul viitor. Anul 2027 se anunță și mai împovărător pentru proprietari.
17:10
Ipostaza inedită în care a apărut Floyd Mayweather. Imaginea a fost surprinsă pe iahtul său de lux # Fanatik
Floyd Mayweather, fotografie ieșită din comun pe iahtul personal. Cum a apărut acum pugilistul american, după ce a fost numit ”regele imobiliarelor”.
17:00
Baba Alhassan, mijlocașul celor de la FCSB, a făcut anunțul cu o zi înainte de duelul de foc cu Feyenoord din Europa League. „O să vedem după. Fotbalul este diferit”.
16:50
Un fost mare fotbalist l-a „distrus” pe Mohamed Salah după ce egipteanul l-a atacat în public pe antrenorul lui Liverpool, Arne Slot. Africanul a fost exclus din lot pentru meciul cu Inter, pe care „cormoranii” aveau să îl câștige cu 1-0.
16:30
Universitatea Craiova și-a ales un nou director de scouting, unul cu experiență bogată în peninsula iberică! Cine este Hugo Pino și cum a fost primit de către fanii alb-albaștri.
16:20
Nicușor Dan a mâncat Foie-gras cu gem de ardei iute, la Paris. O câștigătoare Chefi la cuțite i-a gătit președintelui României preparate alese # Fanatik
FANATIK a aflat ce a mâncat președintele Nicușor Dan la Paris, șeful statului fiind într-o vizită oficială în Franța, acolo unde s-a văzut cu Emmanuel Macron.
16:10
Lindon Emerllahu pleacă de la CFR Cluj, dar nu la FCSB! Neluțu Varga a acceptat oferta pentru mijlocașul din Kosovo! „Par niște oameni foarte serioși”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.