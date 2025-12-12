Louis Munteanu, preț de Black Friday! CFR Cluj i-a fixat suma de transfer pentru această iarnă
Fanatik, 12 decembrie 2025 23:50
Iuliu Mureșan a anunțat că Louis Munteanu are un nou preț de transfer, în condițiile în care nu mai are evoluțiile din sezonul trecut. Cât costă, în perioada de marcato din iarnă, internaționalul român.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
00:00
Aryna Sabalenka refuză să joace împotriva sportivelor transgender: ”Nu sunt de acord cu asta” # Fanatik
Numărul 1 WTA, Aryna Sabalenka, și-a spus punctul de vedere legat de sportivele transgender. Jucătoarea de tenis a explicat dacă acceptă sau nu această ipoteză.
Acum 30 minute
23:50
Louis Munteanu, preț de Black Friday! CFR Cluj i-a fixat suma de transfer pentru această iarnă # Fanatik
Iuliu Mureșan a anunțat că Louis Munteanu are un nou preț de transfer, în condițiile în care nu mai are evoluțiile din sezonul trecut. Cât costă, în perioada de marcato din iarnă, internaționalul român.
Acum o oră
23:40
Daniel Pancu a tremurat pe finalul meciului CFR – Csikszereda 3-1: ”Ne-am pierdut încrederea” # Fanatik
În ciuda victoriei din partida CFR - Csikszereda 3-1, Daniel Pancu a recunoscut că a avut emoții în partea secundă și a explicat motivele căderii echipei sale.
23:20
Marius Șumudică a făcut calculele și a dat declarația zilei după victoria FCSB cu Feyenoord: „Pentru mine e ca și cum ar lua titlul” # Fanatik
Marius Șumudică a pus lupa pe situația lui FCSB din SuperLiga României și Europa League. Ce ar trebui să facă formația „roș-albastră” pentru a avea șanse la titlu
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 13 decembrie. Bet Builder de cotă 3,75 la Superbet pentru Rapid București – Oțelul Galați # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 13 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.75 la meciul Rapid București - Oțelul Galați
23:20
Ce l-a nemulțumit pe Robert Ilyeș după CFR Cluj – Csikszereda 3-1. “Nu-mi vine să cred!”. Mesaj ferm pentru conducere # Fanatik
Robert Ilyeș știe de ce Csikszereda a pierdut cu CFR Cluj. În acest sens, antrenorul ciucanilor a avut un mesaj pentru conducere și așteaptă ca lucrurile să se schimbe complet din ianuarie.
Acum 2 ore
23:10
Stadionul uriaș care se construiește pe locul unei foste fabrici. Valoarea investiției ajunge la 2,4 miliarde de dolari # Fanatik
Un stadion uriaș urmează să se construiască pe locul unei foste fabrici. Investiția totală se ridică la nu mai puțin de 2,4 miliarde de dolari, conform celor mai recente informații.
22:50
Scandal monstru după Inter - Liverpool din Champions League! A fost nevoie ca UEFA să intervină ferm
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 13 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 219 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal, unul din la La Liga și altul din Premier League.
22:30
UEFA a luat decizia la o zi distanță de meciul FCSB – Feyenoord 4-3. Ce premiu a primit campioana României. „Nu putea fi decât o câștigătoare”. Cu cine au concurat bucureștenii.
Acum 4 ore
22:10
Donald Trump, o nouă cerință controversată, înainte de Cupa Mondială 2026. Toți fanii, inclusiv românii, sunt direct vizați # Fanatik
Președintele Donald Trump a adăugat o nouă și controversată cerință pentru cei care doresc să participe la Cupa Mondială 2026. Este vizată toată Europa, nu doar România, și afectează și rețelele sociale.
22:00
Jackpot! Universitatea Craiova s-a ales cu o sumă uriașă după cele trei meciuri din Conference League disputate pe „Ion Oblemenco” # Fanatik
Câți bani a câștigat Universitatea Craiova după 1-2 cu Sparta Praga în Conference League. Vezi pe FANATIK toate detaliile legate de olteni.
21:30
Eva Nicolescu i-a făcut pe jurații de la Vocea României să plângă! Interpretare magistrală a fiicei președintelui de la Dinamo: „Ești perfectă!” # Fanatik
Eva Nicolescu a avut un moment superb în semifinala de la Vocea României, iar mai mulți jurați au început să plângă. Ce piesă a cântat fiica președintelui de la Dinamo.
21:20
A rupt plasele în România pentru CFR Cluj, iar acum s-a retras: „Va rămâne mereu în inima tuturor!” # Fanatik
CFR Cluj i-a spus adio fostului atacant care rupea plasele pentru ardeleni în România. Cine este jucătorul care tocmai s-a retras.
21:10
O deputată AUR i-a scris lui Ilie Bolojan să se plângă că se fumează la Palatul Parlamentului. După o lună a venit răspunsul: ”Stimată doamnă” # Fanatik
O deputată AUR n-a mai suportat fumul din Parlament și i-a scris lui Ilie Bolojan, pe care l-a întrebat dacă nu poate lua măsuri. Ce răspuns a primit de la Palatul Victoria
21:00
„Abia acasă am aflat cine a marcat golul de 4-3”. Gabi Safta a povestit „20 de minute magice” în Peluza Nord: „Am căzut toți pe scări!” # Fanatik
Momente magice pe Arena Națională! Cum s-a trăit victoria FCSB-ului în fața celor de la Feyenoord. „Am văzut oameni plângând. Nu știai cu cine te îmbrățișezi”.
20:40
Bărbatul în compania căruia a fost surprinsă Simona Halep! Imaginea cu cei doi a făcut furori pe internet # Fanatik
Simona Halep a avut parte de o întâlnire memorabilă la Dubai, cu un bărbat care de altfel a fost extrem de important în viața sa. Despre cine este vorba?
20:30
Ionel Ganea, prima apariție în public după ce i-a murit fiul în vârstă de 2 ani. Unde a fost prezent fostul internațional. Video # Fanatik
Ionel Ganea a reapărut în public, la aproximativ șase luni de când și-a pierdut fiul, pe Alexandru, în urma unui accident de mașină. Unde a fost prezent fostul internațional.
Acum 6 ore
20:10
La doi ani de când s-a retras din activitate, Gabi Tamaș vrea să încerce o nouă meserie, dar se teme de studii: ”Durează cam mult” # Fanatik
Gabi Tamaș ar vrea să încerce o meserie nouă, însă se teme de faptul că studiile durează destul de mult. Ce planuri ar avea fostul mare internațional român?
19:40
Câți bani a strâns David Popovici pentru construirea unei case pentru 12 copii. Suma uluitoare adunată în timp record # Fanatik
David Popovici a reușit să adune o sumă uriașă pentru construirea unei case pentru 12 copii. Acesta și-a dorit foarte mult să ducă la bun sfârșit planul său.
19:20
„La 1-3, unii nu mai aveau chef să încurajeze echipa”. Ce s-a întâmplat în Peluza Nord la finalul nebun FCSB – Feyenoord # Fanatik
Suporterii ce au ales să vină la stadion în seara de joi, 11 decembrie, vor rămâne în amintire cu imagini fascinante. Care a fost atmosfera în Peluza Nord după golul de 4-3
19:00
Haos total la naționala Camerunului! Doi selecționeri au anunțat două loturi diferite: acuzații grave la adresa lui Samuel Eto’o # Fanatik
Debandadă totală la Canerun, una dintre naționalele de fotbal puternice ale lumii! Doi selecționeri diferiți au anunțat loturile pentru AFCON, iar Samuel Eto'o este acuzat că se implică în selecțiile fotbaliștilor
18:40
Emil Grădinescu, prima reacţie după mesajul de susţinere de la FCSB – Feyenoord! Comentatorul clarifică episodul CNA: „Nu m-au lăsat să vorbesc, o fac acum!”. Exclusiv # Fanatik
Emil Grădinescu a oferit prima reacţie după mesajul de susţinere primit la FCSB - Feyenoord. Comentatorul Prima Sport a vorbit pe larg despre episodul în care a fost chemat la CNA.
18:30
Mişcare spectaculoasă: Superbet Group devine Super Technologies, inovând în domeniul ecosistemelor de divertisment digital # Fanatik
Superbet Group, liderul pieţei de gambling, tehnologie şi divertisment anunţă că va avea o nouă identitate care va fi cunoscută, în mod simplu, drept Super.
18:20
Gabi Safta a plâns în direct la 12 ore de la victoria FCSB-ului cu Feyenoord: „Îi prezint scuze lui Charalambous”. Video # Fanatik
Gabi Safta a plâns în hohote la 12 ore după ce FCSB a reușit să întoarcă scorul în fața lui Feyenoord. Care a fost motivul pentru care analistul FANATIK și-a cerut scuze în fața lui Elias Charalambous.
Acum 8 ore
18:10
Alexandru Țiriac a dat marea lovitură! Anunțul făcut de nepotul lui Ion Țiriac: ”În sfârșit am reușit” # Fanatik
Alexandru Țiriac, nepotul lui Ion Țiriac, e în culmea fericirii. Acesta a reușit să își îndeplinească un mare vis și a făcut totul public pe internet. Despre ce este vorba?
18:00
A luat foc după penalty-ul ratat de Anzor în Craiova – Sparta Praga 1-2. „Nu au șmecherie! Lasă-l, bă, pe Baiaram!” # Fanatik
Giovanni Becali nu s-a mai putut abține după penalty-ul ratat de Craiova în meciul cu Sparta Praga din Conference League și a răbufnit: „Lasă-l, bă, pe Baiaram. Este cel mai în vogă fotbalist al tău!”
17:40
Valeriu Iftime dezvăluie secretele metamorfozei de la Botoşani în acest sezon: „Când vezi că se poate, vrei să pui mâna pe fructul interzis! Trebuie să încercăm marea cu degetul” # Fanatik
Valeriu Iftime a vorbit la Super Gala Fanatik 2025 despre șansele pe care FC Botoșani le are la cucerirea titlului în Superliga. Omul de afaceri a dezvăluit și secretele echipei sale.
17:40
Fotbaliștii de la Dinamo, în centrul atenției la Târgul de Crăciun! Cum au fost surprinși elevii lui Kopic. Video # Fanatik
Jucătorii de la Dinamo au fost sufocați de fani la Târgul de Crăciun din Parcul Lumea Copiilor. Cum au fost surprinși elevii lui Zeljko Kopic și care a fost atmosfera la eveniment.
17:10
Fostul ginere al lui Nicolae Ceaușescu a cerut sesizarea CCR pentru redeschiderea dosarului de genocid. Răspunsul ÎCCJ # Fanatik
ÎCCJ s-a pronunțat, marți, în legătură cu cererea de sesizare a CCR în recursul procesului istoric al soților Elena și Nicolae Ceaușescu. Fostul dictator a fost judecat și executat în decembrie 1989
17:10
Un nume uriaș din fotbalul portughez, care a devenit campion european alături de lusitani în 2016, și-a anunțat retragerea. Acesta a evoluat și pentru mai multe cluburi importante din Europa.
17:00
Costel Gâlcă a luat decizia după ultimele evenimente de la Rapid! Anunțul ferm făcut de antrenorul giuleștenilor
17:00
(P) Atelierul de Cadouri al lui Don: finalul de an devine o sărbătoare a ofertelor de nerefuzat! # Fanatik
În decembrie, Don nu aduce doar spiritul sărbătorilor, ci creează un întreg calendar în care fiecare zi aduce o nouă surpriză. Așa a apărut Atelierul de Cadouri, unde distracția și suspansul se întâlnesc zi după […]
16:40
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe Arena Națională # Fanatik
FCSB a câștigat meciul cu Feyenoord cu scorul de 4-3. Cum a reușit echipa antrenată de Elias Charalambous să ia 3 puncte unei formații mult mai bine cotate. Jucătorii care s-au remarcat.
16:30
Mesajul lui Mihai Rotaru pentru cei din loja sa la finalul meciului Craiova – Sparta Praga 1-2. Exclusiv # Fanatik
Ce le-a transmis Mihai Rotaru apropiaților după ce U Craiova a pierdut cu 1-2, acasă, cu Sparta Praga. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Acum 12 ore
16:10
Jandarmeria a deschis un dosar penal pentru consum de droguri la FCSB – Feyenoord! Ce amenzi au fost aplicate # Fanatik
Jandarmeria a anunţat că a deschis un dosar penal pentru consum de droguri după meciul FCSB - Feyenoord. Au fost aplicate amenzi de 7000 de euro pentru clubul organizator şi firma de pază.
15:40
„Are tibia praf!”. Ce a pățit Elias Charalambous după ce a sărit în Peluza Nord la golul lui Florin Tănase. Exclusiv # Fanatik
La asta nu se aștepta nimeni! Elias Charalambous s-a accidentat în meciul FCSB - Feyenoord 4-3. „Are tibia praf. S-a lovit înfiorător”. Probleme pentru antrenor.
15:30
Șefii ANPC, trimiși în judecată de DNA pentru corupție și șantaj. Curtea de Apel București le-a permis să se întoarcă la muncă # Fanatik
DNA a finalizat în timp-record dosarul de șantaj și abuz în serviciu în formă continuară deschis pentru doi șefi ANPC. Aceștia au fost trimiși în judecată, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel București.
15:20
Doi jucători pe lista neagră a Craiovei după 1-2 cu Sparta Praga. „El nu e în grațiile antrenorului”. Exclusiv # Fanatik
Doi jucători de la Universitatea Craiova sunt pe lista neagră a lui Filipe Coelho. Cei doi au şanse mari să plece în această iarnă de la echipa de pe "Oblemenco".
15:10
Ce face celebrul om de afaceri, Cristi Borcea, pentru a le construi o existență lipsită de griji băieților săi. Acesta a luat o decizie surprinzătoare.
15:00
Alarmă la Dinamo! Ofertă de 400.000 de euro pentru Boateng: „Contract de 3 ori mai mare”. Exclusiv # Fanatik
Dinamo riscă să-l piardă pe Kennedy Boateng chiar din această iarnă! Anunțul de ultimă oră făcut în direct
14:40
Liga 2, live video etapa 17. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Sezonul din Liga 2 a ajuns la etapa cu numărul 17. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre această rundă din eșalonul secund din România.
14:40
Meme Stoica, informații de ultimă oră despre transferurile FCSB. „Un jucător din Portugalia”. Ce se întâmplă cu Kevin Ciubotaru. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit despre transferurile pe care le pregăteşte FCSB în iarnă. Ce a discutat managerul general al campioanei cu Kevin Ciubotaru, fundaşul lui Hermannstadt.
14:30
Marius Șumudică îl arată cu degetul pe Coelho după Craiova – Sparta Praga 1-2: „Nu a citit jocul”. Exclusiv # Fanatik
Marius Şumudică dă vina pe Filipe Coelho pentru modul în care a gestionat finalul de meci în Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2. Cehii au marcat golul victoriei în minutul 90.
14:10
Gigi Becali a spus totul despre minunea de la FCSB – Feyenoord 4-3: „După 5 minute am sunat iar”. Mesaj pentru van Persie: „I-am dat la căpățână!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit cum a gândit schimbările din FCSB - Feyenoord 4-3. Patronul „roș-albaștrilor” i-a predat o lecție marelui Van Persie: ce i-a transmis după remontada de pe Arena Națională
14:00
Meme Stoica a răbufnit după FCSB – Feyenoord 4-3. „Cât mă mai luați la mișto, specialiștilor?”. E sigur: „Parcă a apărut echipa de anul trecut”. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica a comentat în stilu-i caracteristic victoria FCSB-ului cu Feyenoord, scor 4-3. Managerul general al roş-albaştrilor le-a dat un răspuns acid celor care l-au criticat când i-a lăudat pe Toma şi Miculescu.
13:50
Informație bombă: se poate micșora numărul de echipe în SuperLiga! „E o discuție”. Exclusiv # Fanatik
Veste neașteptată! Am putea avea mai puține echipe în Superliga României. Comparația interesantă cu situația din Premier League. „Noi nu avem condițiile pe care le au ei”
13:40
Gigi Becali a dat ordin: „Numărul 7 de la tineret vine la prima echipă”. Patronul FCSB are noi favoriți la FCSB. Exclusiv # Fanatik
Noul ordin dat de Gigi Becali la FCSB. Pe cine a chemat personal patronul bucureștenilor de la juniori la prima echipă. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
13:30
Gigi Becali bagă zâzanie în Bănie după Craiova – Sparta Praga 1-2: „Nea Mihăiță a pierdut meciul. A greșit schimbările”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, reacție menită să inflameze spiritele la Universitatea Craiova! De ce l-a acuzat pe Mihai Rotaru după înfrângerea cu Sparta Praga
13:20
Dialog bombă Șumudică – Gigi Becali după FCSB – Feyenoord. „Trei mutări geniale. Ești mare antrenor!” / „Păi cine să facă schimbările?”. Exclusiv # Fanatik
Dialog spumos între Gigi Becali și Marius Șumudică la o zi după succesul istoric obținut de FCSB în meciul cu olandezii de la Feyenoord. „Acum suntem în vârf de formă”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.