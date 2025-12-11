Cătălin Predoiu chiulește de la ședința de guvern, după dezvăluirile Recorder – SURSE

18:00

Tranzacțiile imobiliare realizate prin credite ipotecare au urcat la 58%, iar specialiștii estimează că până la finalul anului vor ajunge la 60%. Chiar dacă numărul total al vânzărilor scade, românii sunt mai hotărâți ca oricând să se împrumute pentru locuința mult dorită. The post Românii nu se sperie de creditele ipotecare pe 30 de ani nici în 2025 appeared first on Cotidianul RO.