LISTA lui Bolojan se extinde – Intră în restructurare și companii din domeniul aviatic și al resurselor minerale
PSNews.ro, 11 decembrie 2025 12:30
Lista primelor 17 companii de stat care intră în analiza comitetului, condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, pentru reforma companiilor de stat va fi completată cu 4 companii din subordinea Ministerului Economiei. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a precizat că includerea acestor întreprinderi publice este necesară pentru asigurarea unui cadru unitar de monitorizare și coordonare
Acum 30 minute
12:30
LIVE VIDEO Declarații fără precedent la Curtea de Apel: Tot ce a spus colegul meu e adevărat! Suntem terorizați # PSNews.ro
Curtea de Apel Bucureşti organizează, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, informează Agerpres. Este pentru prima dată când Curtea de Apel Bucureşti anunţă o asemenea conferinţă. Conferința de presă va fi susținută în principal de președinta Curții de Apel București (CAB), Liana Nicoleta Arsenie, dar vor participa și membrii
12:30
12:20
Sancțiuni SUA anti-Lukoil în România: Guvernul discută punerea sub supraveghere a afacerilor locale ale rușilor # PSNews.ro
Guvernul va discuta, în primă lectură, un proiect de hotărâre de ″punere sub tutelă″ a mai multor subsidiare din România ale gigantului petrolier rus Lukoil, drastic sancționat de Statele Unite. Guvernul va discuta un proiect de hotărâre ″privind instituirea supravegherii extinse asupra unor entități din domeniul energetic, desemnarea unui supraveghetor și a altor măsuri necesare
Acum o oră
12:10
Judecătoarea Adriana Stoicescu reacționează: E despre descălecarea lui Voineag, înscăunarea unui kovesist # PSNews.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu reacționează la documentarul Recorder privind justiția din România. Stoicescu acuză că prin dezvăluiri se fac jocuri de culise ca unii oameni să fie mutați din funcții. „Relaxați-vă! "Așezați-vă liniștiți la locurile voastre" Nu e despre coruptie sau justiție. E despre descălecarea lui Voineag, înscăunarea unui kovesist si reluarea cătușiadei TV pentru că,
12:10
Blocajul salariului minim: Bolojan ignoră directivele UE și legislația națională care îl obligă să-l mărească # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan caută motive să nu mărească salariul minim pe economie, însă legislația națională și dreptul european îl obligă să facă asta. Dezbaterea pentru salariul minim nici nu ar trebui să existe, deoarece Guvernul se îndreaptă spre o încălcare a unei legi adoptate, în urmă cu un an, tot de PSD și PNL. UE
Acum 2 ore
11:30
Bolojan a semnat noi numiri în Guvern. Autoritatea pentru Reformă Feroviară are un nou şef de la USR # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a efectuat miercuri o serie de numiri importante în structurile guvernamentale, vizând Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și două ministere, cel al Afacerilor Externe și Ministerul Apărării Naționale. Deciziile au fost publicate în Monitorul Oficial și vizează atât reconfirmarea unor funcții, cât și instalarea unor noi persoane în poziții-cheie ale administrației centrale.
11:30
Nicușor Dan reacționează la documentarul Recorder despre problemele din Justiție. Ce mesaj a postat # PSNews.ro
Lupta anticorupție s-a redus dramatic ca urmare a influenței politice, a declarat Nicușor Dan, ca reacție la documentarul difuzat de Recorder cu privire la problemele din Justiție. El a mai spus că soluțiile trebuie să vină tot dinspre sistemul judiciar. Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat miercuri după-amiază la documentarul Recorder, despre care a spus
11:30
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat joi la materialul publicat de Recorder, susținând că acesta se înscrie într-o „campanie de destabilizare a puterii judecătorești" și de erodare a încrederii publice în sistemul de justiție. „Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul
Acum 4 ore
10:30
Bolojan: Până vineri, 19 decembrie, vom avea din partea USR propunerea pentru noul ministrul al Apărării # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că, până la finalul săptămânii viitoare, respectiv pe 19 decembrie, aşteaptă o propunere din partea USR pentru funcţia de ministru al Apărării Naţionale. „În acest fel, voi putea evalua propunerea urmând ca, împreună cu președintele, să parcurgem procedura pentru numirea unui nou ministru la Apărare şi depunerea jurământului",
10:30
Săptămâna viitoare, Guvernul va adopta o Ordonanță de Urgență privind nivelul Salariului Minim pe Economie pentru anul 2026. În urma reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, există două ipoteze majore, a transmis premierul Ilie Bolojan. Cele două variante sunt fie o creștere a salariului, fie menținerea acestuia la nivelul din anul curent, în contextul
10:30
Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu mai poate susţine financiar persoane care se pensionează la 48-50-52 de ani şi că vârsta de pensionare ar trebui ridicată peste tot, inclusiv la Ministerul de Interne sau la cel al Apărării. Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri seară, la B1 TV, despre reglementarea pensiilor militare şi
Acum 24 ore
21:30
Adevărul despre super-virusul care se extinde în Europa. Epidemiolog: Probabil că va fi și în România # PSNews.ro
Epidemiologul Emilian Popovici explică ce se ascunde, de fapt, în spatele așa-numitei „super gripe" care a stârnit îngrijorare în Marea Britanie. Acesta admite că numărul de îmbolnăviri ar putea să crească și în România și vine cu recomandări. Ce tip de gripă circulă în Marea Britanie? ,,Nu e o super-gripă. (…) Este subtipul A(H3N2) al
21:30
PE SCURT: Guvernul elen a convocat o reuniune de urgență pe fondul escaladării protestelor fermierilor, care mențin blocaje rutiere majore și amenință infrastructura de transport, în ciuda avertismentelor procurorului Curții Supreme. La Roma, UNESCO a înscris oficial bucătăria italiană pe lista patrimoniului cultural imaterial, o premieră pentru o tradiție culinară națională completă. În Slovacia, parlamentul
21:30
IMM România propune ca nivelul salariului minim să rămână la 4.050 de lei, iar o eventuală majorare să fie luată în calcul după o evaluare a rezultatelor economiei pe primele șase luni ale anului viitor, a declarat Beniamin Lucescu, reprezentant al IMM România. 'IMM România în toți cei patru ani consecutivi a susținut creșterea salariului
21:30
România produce în premieră un vehicul blindat 4×4 la standarde NATO, dar MApN are interzis la el. Care este motivul # PSNews.ro
Premieră pentru industria românească de apărare. În fabrica de la Moreni, din județul Dâmbovița, a fost realizat un vehicul blindat conceput şi fabricat complet în România. Prototipul ar putea să fie vândut și țărilor aliate, potrivit Digi24. Primul vehicul blindat 4×4 românesc, construit la standarde NATO, a luat formă la aproximativ 80 de kilometri de
21:30
Mircea Fechet: „Un guvern fără USR ar fi mai slab. Bolojan nu ar accepta debarcarea unui partener în plină criză” # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, Mircea Fechet a vorbit despre scenariul unei coaliții fără USR. Acesta a afirmat că, eliminând formațiunea, executivul ar fi mai slab parlamentar și că nu își imaginează un premier Ilie Bolojan acceptând un partener „aruncat din mașină" în mers. Cine propune și cine respinge acest scenariu În spațiul public,
21:30
Alexandru Rafila vine joi la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila, purtător de cuvânt al PSD, este invitat, joi, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
19:40
Al doilea român în două săptămâni care achiziționează o publicație internațională: ‘Nu e un simplu business’ # PSNews.ro
Alexandru Stan va prelua publicația olandeză The Next Web (TNW) și conferința internațională cu același nume de la grupul media britanic Financial Times, după ce acesta decisese să închidă proiectele în septembrie 2025. Tranzacția îl transformă pe Stan în al doilea antreprenor român care achiziționează o platformă media internațională în numai câteva săptămâni. Stan este
19:40
Bolojan: Nu am emoţii la moţiunea de cenzură, dar n-aş vrea să înţelegeţi că mă agăţ de o anumită funcţie # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că nu are emoţii la moţiunea de cenzură şi că nu ar vrea să se înţeleagă că se agaţă de o anumită funcţie, el precizând că, indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea, problemele cu care se confruntă România nu dispar şi trebuie atacate. "Nu am
19:40
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reiterează faptul că nu va demisiona în urma scandalului provocat de criza apei potabile care a afectat peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa. "Va fi mai rău de atât, voi continua reformele", adaugp Diana Buzoianu. "Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât, voi continua reformele"
19:40
Fechet: „Analiza PSD de după alegeri sună ca o pregătire a ieșirii de la guvernare. Ar fi o mare iresponsabilitate” # PSNews.ro
Comentând declarațiile lui Sorin Grindeanu, Mircea Fechet spune la Puterea Știrilor că „analiza" anunțată de PSD poate ascunde intenția de a ieși de la guvernare. Fostul ministru al Mediului avertizează că o astfel de mutare ar declanșa o criză politică majoră și amintește cum a fost sancționat USR când a părăsit coaliția. „Analizăm
19:40
USR-istul creditat cu cele mai mari șanse să devină ministrul Apărării a condus până acum o armată de porci # PSNews.ro
Sorin Șipoș, senator USR de Timiș, care ar putea prelua mandatul de ministru al Apărării, vine la conducerea Armatei cu un trecut surprinzător: agricultura și creșterea porcinelor. Gândul a investigat atât prieteniile sale politice, cât și activitățile economice anterioare ale senatorului. Șipoș deține mai multe companii, dintre care două sunt active. Una dintre acestea se
19:40
VIDEO Peiu, despre rezultatul AUR la alegerile de duminică: „În marja așteptărilor. Nu am luat voturile PSD” # PSNews.ro
Miercuri, în emisiunea Puterea Ştirilor, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a comentat rezultatul obținut de partid la alegerile desfășurate duminică, afirmând că scorul obținut în București este „în marja așteptărilor", în linie cu toate măsurătorile sociologice anterioare scrutinului. „Toate sondajele ne indicau un scor în jur de 20% în București. Cât a obținut doamna Alexandrescu,
19:40
După ce CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților, Ilie Bolojan s-a declarat încrezător că propunerea va fi validată. Premierul a precizat că, față de primul proiect privind pensiile magistraților, s-a extins perioada de tranziție, de la actuala vârstă de pensionare, care este acum în jurul a 48 de ani, la 65 de ani, de
19:40
FOTO Doi români și-au amenajat parcare în albia unui râu, dar i-a ‘turnat’ satelitul. Garda de mediu i-a prins în fapt # PSNews.ro
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au dat amenzi în valoare totală de 30.000 de lei după ce două persoane au încercat să amenajeze o parcare în albia râului Argeşel, folosind deşeuri, pământ provenit din versant şi agregate minerale, afectând zona de protecţie a cursului de apă. O echipă de comisari din cadrul Comisariatului General al
19:40
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri seara, dacă România este în recesiune. Premierul a spus că speră ca România să se mențină într-un trend „în care să nu mai scădem". Bolojan a fost întrebat dacă în prezent România este în recesiune. „Cu siguranță suntem într-o situație în care, din cauza măsurilor care au fost
18:40
PSD cere Guvernului din care face parte eliminarea impozitului pe solarii: A fost strecurat în lege, fără o consultare # PSNews.ro
PSD va solicita în viitoarea ședință a Coaliției adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii, despre care spune că „a fost strecurat în lege, fără o consultare și fără un acord al partidelor aflate la guvernare". „Având în vedere că legea care conține această prevedere a trecut examenul de constituționalitate, Guvernul poate interveni printr-o
18:40
Circa 1.000 de profesorii au ieșit în stradă miercuri, acuzând Guvernul că ignoră problemele reale din școli și promisiunile făcute în urma negocierilor din ultimul an, potrivit Radio România. Cu mesajul „demnitatea nu se negociază", sindicatele cer demiterea ministrului Educației, Daniel David, după măsuri și declarații controversate care au ampl
18:40
Liderii Coaliției Voinței se reunesc joi pentru noi discuții privind garanțiile de securitate pentru Ucraina # PSNews.ro
Joi, 11 decembrie, liderii Coaliției Voinței – alianța statelor care sprijină Ucraina – se vor reuni din nou, a anunțat președinția franceză, citată de Reuters. Întâlnirea va avea loc prin videoconferință și va fi coprezidată de Marea Britanie și Franța. Downing Street a confirmat că premierul britanic Keir Starmer va participa la discuțiile programate pentru […] Articolul Liderii Coaliției Voinței se reunesc joi pentru noi discuții privind garanțiile de securitate pentru Ucraina apare prima dată în PS News.
18:40
România se pregătește să treacă la radare Ground Master 200 de la Thales, produse cu componente „Made in Romania” # PSNews.ro
România va achiziționa radare Ground Master 200 prin programul european SAFE, iar o parte dintre componente va fi produsă în țară, potrivit discuțiilor avute de Nicușor Dan la fabrica Thales din Limours, unde sunt construite radarele GM200 și GM400. Obiectivul convenit cu partenerul francez este ca fiecare radar Thales livrat la nivel global să includă […] Articolul România se pregătește să treacă la radare Ground Master 200 de la Thales, produse cu componente „Made in Romania” apare prima dată în PS News.
18:40
Raportul privind criza apei. Diana Buzoianu anunță demiteri în lanț și o „demisie de onoare”. Cine pleacă, cine rămâne # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, miercuri, că a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi va fi dat mandat Consiliului de Administraţie al Exploatare Sistem Zonal Prahova pentru demiterea directorilor acestei instituţii. Directorul Apele Române, Florin Ghiţă, şi-a prezentat demisia de onoare, a anunţat ministrul. […] Articolul Raportul privind criza apei. Diana Buzoianu anunță demiteri în lanț și o „demisie de onoare”. Cine pleacă, cine rămâne apare prima dată în PS News.
18:40
SUA ar putea cere turiștilor străini istoricul lor de 5 ani pe rețelele de socializare înainte de intrarea în țară # PSNews.ro
Turiștii din zeci de țări, inclusiv Marea Britanie, ar putea fi rugați să furnizeze un istoric al activităților pe rețelele de socializare pe o perioadă de cinci ani ca o condiție pentru intrarea în Statele Unite, conform unei noi propuneri dezvăluite de oficialii americani, citați de BBC și TVR Info. Noua condiție ar afecta persoane din […] Articolul SUA ar putea cere turiștilor străini istoricul lor de 5 ani pe rețelele de socializare înainte de intrarea în țară apare prima dată în PS News.
18:40
Premierul Bolojan promite că până la Crăciun va fi luată o decizie cu privire la salariul minim # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, în cadrul negocierilor de la Palatul Victoria, cu sindicatele şi patronatele, că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri reduse, însă, ar avea o serie de efecte negative, precum alimentarea spiralei inflaţioniste, creşterea presiunii asupra micilor afaceri, ceea ce ar determina pierderea de locuri […] Articolul Premierul Bolojan promite că până la Crăciun va fi luată o decizie cu privire la salariul minim apare prima dată în PS News.
18:40
Mesajul ROMGAZ după renunțarea la arbitrajul internațional și hotărârea de prelungire a explorării în Neptun Deep # PSNews.ro
ROMGAZ va continua angajamentul ferm de investiții în activitatea de explorare din Marea Neagră, a transmis compania de stat, partener cu cotă egală în proiect împreună cu OMV Petrom, după ce Executivul a decis prelungirea fazei curente de explorare din cadrul perimetrului XIX Neptun, zona de apă adâncă Neptun Deep. Hotărârea de Guvern adoptată în […] Articolul Mesajul ROMGAZ după renunțarea la arbitrajul internațional și hotărârea de prelungire a explorării în Neptun Deep apare prima dată în PS News.
17:30
Prima reacție a OMV Petrom după ce Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. # PSNews.ro
OMV Petrom anunță că deschide următorul capitol pentru securitatea energetică a României, într-o informare ala BVB, după ce Ilie Bolojan a detaliat contextul și urmările Hotărârii de Guvern adoptate marți seară pentru prelungirea perioadei de explorare a unei sonde din Neptun Deep. Actul adițional adoptat de executiv prevede ca OMV Petrom să renunțe la litigiul […] Articolul Prima reacție a OMV Petrom după ce Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. apare prima dată în PS News.
17:30
Fostul ministru al Energiei propune înfiinţarea unui scut cibernetic pentru sectorul energetic # PSNews.ro
Deputatul PNL Sebastian Burduja propune folosirea cărbunelui în scop neenergetic, în industria farma, textile şi înfiinţarea unui scut cibernetic pentru sectorul energetic, în acest sens depunând în Parlament mai multe proiecte de lege. El a precizat că, prin acest scut, o echipă de specialişti în securitate cibernetică ar urma să protejeze 24 de ore din […] Articolul Fostul ministru al Energiei propune înfiinţarea unui scut cibernetic pentru sectorul energetic apare prima dată în PS News.
17:30
Hossu, mesaj tranșant pentru premier: I-am spus lui Bolojan că percepția e că urăște salariații și cetățenii # PSNews.ro
Liderul sindical Bogdan Hossu i-a transmis premierului Ilie Bolojan că percepția este că urăște salariații și cetățenii. Președintele Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hossu, i-a transmis premierului Ilie Bolojan un mesaj dur miercuri. Liderul sindical a vorbit despre percepția pe care o au colegii săi despre șeful Executivului. Mesajul tranșant pentru premier „I-am atras […] Articolul Hossu, mesaj tranșant pentru premier: I-am spus lui Bolojan că percepția e că urăște salariații și cetățenii apare prima dată în PS News.
17:30
FOTO Podul România – Ucraina peste Tisa a intrat în etapa de teste. Când va fi dat în trafic # PSNews.ro
Șantierul Podului peste Tisa și al Punctului Vamal a intrat în etapa de teste de siguranță, etapă importantă înainte de pre-recepție și recepție la terminarea lucrărilor, anunță miercuri secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu. Acest pod urmează să fie în folosinţă până la sfârşitul anului, potrivit estimărilor oficialilor implicați în proiect. Potrivit lui Scrioșteanu, […] Articolul FOTO Podul România – Ucraina peste Tisa a intrat în etapa de teste. Când va fi dat în trafic apare prima dată în PS News.
17:30
Mircea Fechet, după victoria lui Ciucu la București: „Rezultat zdrobitor, construit pe ce a făcut la Sectorul 6” # PSNews.ro
Ciprian Ciucu câștigă Primăria Capitalei într-o formulă PNL–centru-dreapta, în timp ce PSD intră în „ședință de analiză” după un rezultat sub așteptări, cu Daniel Băluță abia pe locul 3. Fostul ministrul al Mediului, Mircea Fechet, vorbește la Puterea Știrilor despre „victoria zdrobitoare” a lui Ciucu și explică de ce experiența de la Sectorul 6 a […] Articolul Mircea Fechet, după victoria lui Ciucu la București: „Rezultat zdrobitor, construit pe ce a făcut la Sectorul 6” apare prima dată în PS News.
17:30
VIDEO Guvernul Bolojan, la testul moţiunii de cenzură – ce plan are AUR, dacă trece la votul Parlamentului # PSNews.ro
În emisiunea de miercuri, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că moțiunea de cenzură depusă la Parlament ar trebui să reprezinte „primul pas pentru declanșarea alegerilor anticipate”, iar orice alt scenariu nu este luat în calcul de formațiune. Întrebat ce se va întâmpla dacă moțiunea trece și dacă AUR ia în calcul intrarea la […] Articolul VIDEO Guvernul Bolojan, la testul moţiunii de cenzură – ce plan are AUR, dacă trece la votul Parlamentului apare prima dată în PS News.
17:30
MOTIVARE. De ce a respins CCR sesizarea AUR la legea care prevede creșterea taxelor locale. Argumentele Curții # PSNews.ro
Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR la legea în care sunt prevăzute creșteri ale taxelor locale. Judecătorii CCR au considerat că procedura de reexaminare a Parlamentului asupra proiectului a fost realizată corect. Legea privind acest al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare prevede creșteri de până la 80% pentru locuințe și introducerea principiului „poluatorul plătește” la […] Articolul MOTIVARE. De ce a respins CCR sesizarea AUR la legea care prevede creșterea taxelor locale. Argumentele Curții apare prima dată în PS News.
17:30
Ministrul Muncii lasă loc de speranță: „Mai e spațiu de negociere” pentru creșterea salariului minim # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, declară că mai există spațiu de negociere privind creșterea salariului minim, după ce toate părțile și-au prezentat opiniile la guvern. Decizia privind salariul minim urmează să fie luată la începutul săptămânii viitoare. Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat miercuri argumentele pentru creșterea salariului minim. Ministerul Muncii a susținut nevoia majorării din […] Articolul Ministrul Muncii lasă loc de speranță: „Mai e spațiu de negociere” pentru creșterea salariului minim apare prima dată în PS News.
17:30
Cazacu, analist militar, avertisment dur la Puterea Ştirilor: România nu are muniție decât pentru câteva zile # PSNews.ro
În ediția de miercuri a emisiunii Puterea Știrilor, analistul militar Aurel Cazacu a lansat unul dintre cele mai dure avertismente legate de capacitatea de apărare a României, afirmând că lipsa relansării industriei de apărare reprezintă cea mai mare greșeală strategică a țării în acest moment. Întrebat care este vulnerabilitatea critică a României în materie de […] Articolul Cazacu, analist militar, avertisment dur la Puterea Ştirilor: România nu are muniție decât pentru câteva zile apare prima dată în PS News.
17:30
Creștere semnificativă a taxelor pe proprietate, însă România rămâne la coada UE – Ionuț Dumitru # PSNews.ro
Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, afirmă că România nu ar fi putut respecta țintele de deficit bugetar pentru anul viitor fără pachetul de măsuri fiscale declarat constituțional astăzi. El subliniază că majorarea impozitelor pe proprietate era necesară, întrucât statele europene colectează, în medie, de trei ori mai mult decât România din această […] Articolul Creștere semnificativă a taxelor pe proprietate, însă România rămâne la coada UE – Ionuț Dumitru apare prima dată în PS News.
16:30
Călin Georgescu, mesaj la moartea generalului Radu Theodoru: S-a mutat la Cer o stea a demnității românești # PSNews.ro
Călin Georgescu a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea generalului Radu Theodoru, pe care îl consideră „o stea a demnității românești” și „un mare patriot român”. Într-o postare emoționantă publicată pe rețelele de socializare, Georgescu a subliniat importanța păstrării memoriei eroilor și a respectului față de veteranii de război. Liderul suveraniștilor a avertizat că […] Articolul Călin Georgescu, mesaj la moartea generalului Radu Theodoru: S-a mutat la Cer o stea a demnității românești apare prima dată în PS News.
16:30
Lacul Vidraru va fi golit controlat timp de o lună. Mesaj de ultimă oră al autorităţilor. Ce trebuie să știe oamenii # PSNews.ro
Hidroelectrica efectuează, începând de miercuri, deversarea controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru, autorităţile locale avertizând cu privire la creşterea debitelor în aval. „În urma notificării oficiale primite din partea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în perioada 10 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026 se vor efectua deversări controlate din acumularea Vidraru, cu tranzitarea directă a […] Articolul Lacul Vidraru va fi golit controlat timp de o lună. Mesaj de ultimă oră al autorităţilor. Ce trebuie să știe oamenii apare prima dată în PS News.
16:30
CCR a amânat pentru finalul anului decizia privind reforma pensiilor speciale ale magistraților # PSNews.ro
Curtea Constituţională a amânat, miercuri, o decizie pe sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul calcul al pensiei, noul termen de soluţionare fiind stabilit în data de 28 decembrie, care pică într-o zi de duminică. În data de 5 decembrie, Înalta Curte de […] Articolul CCR a amânat pentru finalul anului decizia privind reforma pensiilor speciale ale magistraților apare prima dată în PS News.
16:30
Nicușor Dan amenință cu blocarea Bugetului dacă nu este integrat rezultatul referendumului – surse # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan ia în considerare posibilitatea de a nu semna decretul de promulgare a Legii Bugetului pentru 2026, în cazul în care aceasta nu va include rezultatele referendumului pentru București, au declarat surse oficiale pentru Antena 3 CNN. Referendumul validat în 2024 prevede ca modul de distribuire între Primăria Capitalei și primăriile de sector […] Articolul Nicușor Dan amenință cu blocarea Bugetului dacă nu este integrat rezultatul referendumului – surse apare prima dată în PS News.
16:30
Cobza intră în patrimoniul imaterial UNESCO. România și R. Moldova, inițiatoarele dosarului # PSNews.ro
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument emblematic au fost incluse în lista patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, decizia fiind luată de Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Dosarul intitulat „Cobza, cunoștințe, tehnici și muzici tradiționale” a fost înaintat de România și Republica Moldova. „Înscrierea cobzei în patrimoniul cultural imaterial UNESCO […] Articolul Cobza intră în patrimoniul imaterial UNESCO. România și R. Moldova, inițiatoarele dosarului apare prima dată în PS News.
16:30
Bucureștiul votează fața, nu culoarea. De la Firea la Nicușor și acum la Ciucu – Antonio Amuza # PSNews.ro
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, sociologul Antonio Amuza a explicat faptul că Bucureștiul are unul dintre cele mai volatile electorate din țară: a trecut în câțiva ani de la PSD–Firea la USR–Nicușor și acum la PNL–Ciucu. Explicația: bucureștenii votează „fața” candidatului și povestea personală, nu sigla de partid. Firea, Nicușor, Ciucu: Ce spune […] Articolul Bucureștiul votează fața, nu culoarea. De la Firea la Nicușor și acum la Ciucu – Antonio Amuza apare prima dată în PS News.
