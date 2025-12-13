Măsuri de urgență la Spitalul de Copii din Iași: Probleme cu rețeaua de apă
PSNews.ro, 13 decembrie 2025 10:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a convocat o ședință de urgență cu autoritățile locale și a dispus măsuri ferme și preventive la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Intervenția ministerială vine ca răspuns la problemele majore identificate la rețeaua de apă a unității sanitare, situație analizată de reprezentanți ai DSP, ISU, Prefecturii […] Articolul Măsuri de urgență la Spitalul de Copii din Iași: Probleme cu rețeaua de apă apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
10:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a convocat o ședință de urgență cu autoritățile locale și a dispus măsuri ferme și preventive la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Intervenția ministerială vine ca răspuns la problemele majore identificate la rețeaua de apă a unității sanitare, situație analizată de reprezentanți ai DSP, ISU, Prefecturii […] Articolul Măsuri de urgență la Spitalul de Copii din Iași: Probleme cu rețeaua de apă apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
08:30
Patinoarul Berceni Arena este destinația ideală pentru un weekend activ, pentru cei care vor să se bucure de sport și mișcare. Arena nu găzduiește doar programe de educație prin sport, oferind o alternativă sănătoasă pentru zilele petrecute în interior. În fiecare weekend, devine spațiul perfect pentu a crea obiceiuri noi și sănătoase. Pe lângă evenimentele […] Articolul Programul sesiunilor din weekend la Patinoarul Berceni Arena apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Soluție disperată: Rămași fără uniformă, polițiștii fac schimb de haine pe rețelele sociale – Europol # PSNews.ro
Sindicaliştii din Poliţie semnalează, vineri seară, că angajaţii sunt nevoiţi să se organizeze în grupuri pe reţelele de socializare pentru a schimba elemente de uniformă. „O instituţie care nu îşi poate îmbrăca propriii poliţişti nu mai poate vorbi nici despre modernizare, nici despre respect pentru profesie”, transmit reprezentanţii Sindicatului Europol. „Poliţiştii ajung să facă schimburi […] Articolul Soluție disperată: Rămași fără uniformă, polițiștii fac schimb de haine pe rețelele sociale – Europol apare prima dată în PS News.
21:30
VIDEO A treia seară de proteste la Piața Victoriei. Se cere demiterea lui Savonea și demisia lui Predoiu # PSNews.ro
Un nou protest are loc în Bucureşti, pentru a trei zi, după ce documentarul Recorder a scos la lumină probleme grave din sistemul de justiţie, iar relatările din material au fost susţinute de sute de magistraţi într-o scrisoare publică. Oamenii s-au strâns, pentru a treia seară, în Bucureşti şi cer independenţa justiţiei, dar şi demisia […] Articolul VIDEO A treia seară de proteste la Piața Victoriei. Se cere demiterea lui Savonea și demisia lui Predoiu apare prima dată în PS News.
21:30
Un transport public modern se definește prin incluziune, nu doar prin viteză (Albastru Electric). Campania promovează imaginea STB ca fiind prietenos. Eliminarea barierelor fizice din flota nouă asigură că libertatea de a alege practic și inteligent este valabilă pentru toți: persoane cu mobilitate redusă, părinți cu cărucioare sau vârstnici. Podea Joasă și Rampe: Fără Bariere […] Articolul O călătorie fără bariere: Accesibilitatea noilor vehicule pentru toți pasagerii apare prima dată în PS News.
21:30
Harta riscurilor pentru UE, în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina favorabilă Rusiei și ruptura de SUA # PSNews.ro
Un raport al Institutului Universitar European (EUI), citat de EFE și Agerpres, avertizează că în 2026 Uniunea Europeană ar putea fi confruntată cu o serie de riscuri majore: un război hibrid pe teritoriul comunitar, sabotaje asupra infrastructurii critice, o posibilă încheiere a conflictului din Ucraina în condiții favorabile Rusiei, noi agresiuni din partea Moscovei și […] Articolul Harta riscurilor pentru UE, în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina favorabilă Rusiei și ruptura de SUA apare prima dată în PS News.
19:40
Un incident naval a avut loc astăzi pe Dunăre, în județul Tulcea: două nave s-au ciocnit, una dintre ele fiind staționată, transmite Observator Constanța. Potrivit primelor informații, un vas turcesc, aflat în mers, nu ar fi păstrat calea și a izbit o navă încărcată cu grău, care era ancorata. Din imaginile surprinse în acele momente, […] Articolul VIDEO Ciocnire pe Dunăre, în județul Tulcea: Un vas turcesc a lovit o navă ancorată apare prima dată în PS News.
19:40
Autostrada A3-Transilvania. CNIR anunță în ce stadiu de realizare se află Lotul 3C2 Chiribiş-Biharia # PSNews.ro
Lucrările pentru construirea lotului 3C2 Chiribiş-Biharia al Autostrăzii A3-Transilvania progresează conform graficului, stadiul fizic de execuţie fiind de 28%, anunţă Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR). ”Lucrările pentru construirea lotului 3C2 Chiribiş-Biharia al Autostrăzii A3-Transilvania progresează conform graficului, stadiul fizic de execuţie fiind de 28%. Cu ocazia verificărilor efectuate astăzi, în prezenţa premierului Ilie Bolojan, […] Articolul Autostrada A3-Transilvania. CNIR anunță în ce stadiu de realizare se află Lotul 3C2 Chiribiş-Biharia apare prima dată în PS News.
19:40
E lege! România închide treptat minele. Ajutor de stat pentru închidere etapizată a minelor din Valea Jiului # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic Valea Jiului, explică Profit. Banii vor fi alocați pentru închiderea și punerea în siguranță a minelor de huilă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan. Legea, adoptată în 26 noiembrie de Camera Deputaților, are ca obiect de reglementare […] Articolul E lege! România închide treptat minele. Ajutor de stat pentru închidere etapizată a minelor din Valea Jiului apare prima dată în PS News.
19:40
Președintele AUR, George Simion, a reacționat într-un clip video pe Facebook la situația justiției din România, afirmând că aceasta este „acaparată ca tot statul”. Potrivit politicianului, revenirea lui Kovesi în februarie nu reprezintă o soluție, susținând că singura rezolvare reală ar fi căderea guvernului PSD-USR. George Simion susține că partidele și politicienii care au susținut […] Articolul George Simion: Nu ne sperie întoarcerea lui Kovesi. Documentarele nu rezolvă justiția apare prima dată în PS News.
19:40
De Crăciun, transportul public devine parte din povestea orașului – colinde, evenimente și întâlniri magice # PSNews.ro
La STB, iarna nu înseamnă doar pregătirea flotei, ci aduce și un strop de magie: Moș Crăciun își lasă sania și renii în depou și urcă în vehiculele noastre. E modul nostru de a spune că, în decembrie, transportul public devine parte din povestea orașului — o poveste în care fiecare călător primește puțină bucurie, […] Articolul De Crăciun, transportul public devine parte din povestea orașului – colinde, evenimente și întâlniri magice apare prima dată în PS News.
19:40
FOTO Bravo, copii! Premii „Team Spirit” și „Most Creative” pentru echipele românești la Enjoy AI 2025 # PSNews.ro
Un grup de elevi români de la Atelierele Tamarei s-a întors cu premii importante de la competiția internațională Enjoy AI Global Final 2025, desfășurată în China, unde au reprezentat România la unul dintre cele mai mari evenimente dedicate inovației și educației tehnologice pentru copii și tineri. După un weekend plin de competiție, muncă și emoții, […] Articolul FOTO Bravo, copii! Premii „Team Spirit” și „Most Creative” pentru echipele românești la Enjoy AI 2025 apare prima dată în PS News.
19:40
Verde pentru modificarea legilor justiției! CE: Jalonul din PNRR nu a fost inclus în nicio cerere de plată # PSNews.ro
Comisia Europeană a confirmat vineri pentru G4Media că jalonul din PNRR care include Legile Justiției nu a fost inclus în nici o cerere de plată. Anunțul vine după ce ministrul Justiției Radu Marinescu declarase că modificările sunt dificil de făcut pentru că jalonul e apreciat „ca îndeplinit”. Asta înseamnă că România poate modifica legile înainte […] Articolul Verde pentru modificarea legilor justiției! CE: Jalonul din PNRR nu a fost inclus în nicio cerere de plată apare prima dată în PS News.
19:40
Dosar de top la DNA: Fost secretar de stat și foști șefi ai ANPC, trimiși în judecată pentru abuzuri și presiuni # PSNews.ro
Paul Anghel, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) a anunţat, vineri, pe Facebook, că a fost trimis în judecată de DNA, alături de alţi colegi din cadrul ANPC şi a transmis că va dovedi adevărul în faţa instanţei de judecată, deoarece consideră că […] Articolul Dosar de top la DNA: Fost secretar de stat și foști șefi ai ANPC, trimiși în judecată pentru abuzuri și presiuni apare prima dată în PS News.
18:40
După lepră, alertă de botulism: Două femei au ajuns la ATI după ce au consumat conserve primite cadou # PSNews.ro
Două femei din Vrancea au ajuns la ATI cu suspiciune de botulism după ce au consumat conserve primite cadou, fiecare dintre ele, însă, un alt produs. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vrancea a transmis vineri, 12 decembrie, că în județ au fost raportate două cazuri suspecte de botulism la două femei. Cele două paciente, în […] Articolul După lepră, alertă de botulism: Două femei au ajuns la ATI după ce au consumat conserve primite cadou apare prima dată în PS News.
18:40
UE aprobă o taxă de trei euro pentru coletele mici pentru a face față importurilor masive din China # PSNews.ro
Miniștrii de finanțe ai UE au convenit vineri să impună o taxă de trei euro asupra importurilor de produse cu valoare mică în blocul comunitar începând cu iulie 2026, pentru a ajuta la gestionarea avalanșei de colete mici comandate prin intermediul unor companii precum Shein și Temu. Anul trecut, 4,6 miliarde de colete mici au […] Articolul UE aprobă o taxă de trei euro pentru coletele mici pentru a face față importurilor masive din China apare prima dată în PS News.
18:40
Decizie istorică: Nu se mai interzic motoarele cu combustie! Ce soluție au găsit liderii UE după ani de lamentări # PSNews.ro
Negocierile liderilor Uniunii Europene au ajuns în cele din urmă la un consens. Motoarele cu combustie nu vor mai fi interzise, nici în 2035, nici în 2040. Viața lor va fi, însă, diferită, peste 10 ani, potrivit Profit. Disputele tensionate din jurul legislației privind interdicția motoarelor termice, pe benzină și motorină, s-au încheiat printr-o negociere […] Articolul Decizie istorică: Nu se mai interzic motoarele cu combustie! Ce soluție au găsit liderii UE după ani de lamentări apare prima dată în PS News.
18:40
Nicușor Dan a încheiat săptămâna cu o serie extinsă de promulgări legislative care vizează domenii-cheie precum energia, sănătatea, justiția, educația și administrația publică. Nu mai puțin de 21 de decrete a semnat azi președintele României, potrivit presidency.ro. Printre cele mai importante acte semnate se numără legea care aprobă ordonanța de urgență ce instituie cadrul legal […] Articolul 12.12: S-a deschis portalul hărniciei la Cotroceni! Nicușor Dan a semnat 21 de decrete apare prima dată în PS News.
18:40
Cât costă o vacanță în Bulgaria în 2026. Tarifele din țara vecină urcă odată cu trecerea la euro # PSNews.ro
Turiștii români care își planifică deja concediile pentru vara 2026 în Bulgaria ar putea plăti mai mult pentru cazare și pachetele turistice. Odată cu adoptarea monedei euro, prețurile ar putea înregistra creșteri de 5–10%, estimează o platformă românească de turism. În unele cazuri, majorările ar putea depăși acest interval. Potrivit Travel Planner, scumpirile sunt determinate […] Articolul Cât costă o vacanță în Bulgaria în 2026. Tarifele din țara vecină urcă odată cu trecerea la euro apare prima dată în PS News.
18:40
Patinoarul Berceni Arena este destinația ideală pentru un weekend activ, pentru cei care vor să se bucure de sport și mișcare. Arena nu găzduiește doar programe de educație prin sport, oferind o alternativă sănătoasă pentru zilele petrecute în interior. În fiecare weekend, devine spațiul perfect pentu a crea obiceiuri noi și sănătoase. Pe lângă evenimentele […] Articolul Programul sesiunilor din weekend la Patinoarul Berceni Arena apare prima dată în PS News.
18:40
Primul mesaj al judecătoarei Raluca Moroșanu, după momentul eroic de la conferința de presă a CAB # PSNews.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu a transmis vineri un scurt mesaj pe Facebook, în care le mulțumește tuturor celor care îi susțin demersul ei și al colegului său, judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul „Justiție capturată”. Mesajul vine la o zi după incidentul de la conferința de presă a conducerii Curții de Apel București, unde magistrata a […] Articolul Primul mesaj al judecătoarei Raluca Moroșanu, după momentul eroic de la conferința de presă a CAB apare prima dată în PS News.
18:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă veşti bune pentru facturi mai mici şi un sistem energetic mai sigur, după ce vineri a fost operaţionalizată cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România. Investiţia NOVA POWER & GAS a fost realizată în doar 6 luni, un termen foarte scurt pentru un proiect de […] Articolul Bogdan Ivan: Veşti bune pentru facturi mai mici şi un sistem energetic mai sigur! apare prima dată în PS News.
18:40
Mișcare surpriză: Laurențiu Beșu, magistratul care a aruncat sistemul în aer, renunță la robă. Cererea făcută la CSM # PSNews.ro
Ionel Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder, a solicitat să renunțe la statutul de judecător. El a depus o cerere la CSM în care solicită să devină procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Ionel Laurențiu Beșu, a lansat acuzații grave în noul documentar publicat de Recorder, în care denunță lipsa de […] Articolul Mișcare surpriză: Laurențiu Beșu, magistratul care a aruncat sistemul în aer, renunță la robă. Cererea făcută la CSM apare prima dată în PS News.
17:40
Energia verde câștigă teren în Europa: aproape jumătate din electricitatea UE a venit din surse regenerabile în T3 2025 # PSNews.ro
Energia regenerabilă continuă să avanseze puternic în Uniunea Europeană. Noile date publicate de Eurostat arată că, în trimestrul al treilea din 2025, 49,3% din electricitatea produsă în UE a provenit din surse regenerabile, marcând o creștere solidă față de 47,5% în aceeași perioadă a anului trecut. Practic, Europa se apropie rapid de pragul în care […] Articolul Energia verde câștigă teren în Europa: aproape jumătate din electricitatea UE a venit din surse regenerabile în T3 2025 apare prima dată în PS News.
17:40
Banii înapoi! Instanța îl obligă pe directorul silvic de la Arad să restituie 280520 de lei. Anunțul ministrei Mediului # PSNews.ro
Adio bonusuri nesimțite! Instanța l-a obligat pe directorul silvic de la Arad, Teodor Țigan, să restituie suma de 280.520 de lei, bonusul de pensionare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că instanța a respins acțiunea formulată de directorul Direcției Silvice Arad. Instanța a respins vineri acțiunea formulată de directorul direcției silvice Arad, Teodor Țigan. Decizia […] Articolul Banii înapoi! Instanța îl obligă pe directorul silvic de la Arad să restituie 280520 de lei. Anunțul ministrei Mediului apare prima dată în PS News.
17:40
Adrian Năstase intervine în scandalul momentului și propune, ironic, „reformele” care au marcat justiția în anii 2000 # PSNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase a comentat pe blogul personal dezbaterea reaprinsă de reportajul Recorder privind situația din justiție, reluând ironic o serie de episoade și practici din perioada reformelor judiciare de acum aproape două decenii. Năstase afirmă că experiența sa în procesul de negociere a Capitolului JAI cu Uniunea Europeană îl determină să facă o […] Articolul Adrian Năstase intervine în scandalul momentului și propune, ironic, „reformele” care au marcat justiția în anii 2000 apare prima dată în PS News.
17:40
Tudorel Toader: Nu cred că am vreo răspundere pentru modul în care am gestionat activitatea Ministerului Justiţiei # PSNews.ro
Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri că nu crede că are vreo răspundere pentru modul în care a gestionat activitatea Ministerului Justiţiei. Potrivit acestuia, din grupul de lucru anunţat de premierul Ilie Bolojan, pentru analiza situaţiei din justiţiei, ar trebui să facă parte ”oameni care ştiu carte, care cunosc mecanismele statului de […] Articolul Tudorel Toader: Nu cred că am vreo răspundere pentru modul în care am gestionat activitatea Ministerului Justiţiei apare prima dată în PS News.
17:40
Harta gripei în România – cazurile de îmbolnăviri s-au dublat în ultima săptămână. Care sunt cele mai afectate județe # PSNews.ro
Sezonul gripal a început oficial în România, după ce infecțiile respiratorii au atins un nou vârf: 81.174 cazuri și un număr de patru ori mai mare de îmbolnăviri de gripă față de acum un an. În săptămâna 1–7 decembrie 2025, România a raportat 81.174 cazuri de infecții respiratorii, cu 28,2% mai multe față de săptămâna […] Articolul Harta gripei în România – cazurile de îmbolnăviri s-au dublat în ultima săptămână. Care sunt cele mai afectate județe apare prima dată în PS News.
17:40
Unu din trei angajați din privat are salariul minim. Bugetul pe 2026 trebuie să-i protejeze, nu să-i sacrifice – Rafila # PSNews.ro
În contextul discuțiilor despre bugetul din 2026 și creșterea salariului minim, Alexandru Rafila avertizează la Puterea Știrilor că un angajat din trei din zona privată este plătit la salariul minim și că, fără o creștere nominală reală, acești oameni vor fi loviți direct de inflație și de măsurile de consolidare bugetară. Social-democratul explică și […] Articolul Unu din trei angajați din privat are salariul minim. Bugetul pe 2026 trebuie să-i protejeze, nu să-i sacrifice – Rafila apare prima dată în PS News.
17:40
Peste 500 de judecători şi procurori români au denunţat ceea ce ei numesc abuzuri sistemice în sistemul judiciar al unuia dintre cele mai corupte state ale Uniunii Europene, determinându-l pe preşedintele Nicuşor Dan să îi cheme la consultări, relatează Reuters, reamintind că Bruxelles-ul a ţinut sistemul judiciar românesc sub monitorizare specială după aderarea României la […] Articolul Reuters: Judecătorii şi procurorii români denunţă abuzurile sistemice din justiţie apare prima dată în PS News.
16:40
Petrișor Peiu: Sunt 19 milioane de cetățeni care așteaptă dreptate, nu militarizarea sau orbirea justiției # PSNews.ro
Petrișor Peiu (AUR) critică în termeni extrem de duri modul în care este folosit scandalul declanșat de documentarul despre justiție, acuzând partidele de la guvernare, magistrați și jurnaliști afiliați că transformă sistemul într-un câmp de luptă pentru putere, în timp ce cetățeanul obișnuit rămâne fără dreptate. Scandalul declanșat de documentarul despre justiție a împărțit opinia […] Articolul Petrișor Peiu: Sunt 19 milioane de cetățeni care așteaptă dreptate, nu militarizarea sau orbirea justiției apare prima dată în PS News.
16:40
Escrocheriile online, noua epidemie digitală a Europei: aproape jumătate dintre cetățenii UE spun că au fost vizați # PSNews.ro
Un raport european publicat recent arată că fenomenul escrocheriilor online a atins un nivel alarmant: aproape 1 din 2 adulți din Uniunea Europeană a fost expus, în ultimul an, unei tentative de fraudă pe internet sau prin telefon. Diferențele între state sunt uriașe, iar Comisia Europeană transmite un mesaj clar: utilizatorii trebuie să raporteze conținutul […] Articolul Escrocheriile online, noua epidemie digitală a Europei: aproape jumătate dintre cetățenii UE spun că au fost vizați apare prima dată în PS News.
16:40
Veteranii de război, văduvele de război și pensionarii rămân cu facilitățile de transport și anul viitor # PSNews.ro
Guvernul prelungește până la 31 decembrie 2026 termenele necesare menținerii facilitaților de transport pentru veteranii de război, văduvele de război și pensionari, prevăzute de legile speciale. Guvernul a adoptat o Ordonanță de urgență pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilitaților la transport pentru anumite categorii de persoane. Astfel, prin acest act […] Articolul Veteranii de război, văduvele de război și pensionarii rămân cu facilitățile de transport și anul viitor apare prima dată în PS News.
16:40
Surpriză la nominalizarea Personalității anului de către Revista Time: arhitecții inteligenței artificiale domină topul # PSNews.ro
Revista Time a numit joi arhitecţii inteligenţei artificiale (IA) „Personalitatea anului”, citând capacitatea lor de a aduce era maşinilor gânditoare cu tehnologie transformatoare. Este vorba despre opt nume din lumea tech, printre care se numără Elon Musk și Mark Zuckerberg. Ilustratorul şi animatorul grafic Peter Crowther, stabilit la Londra, şi graficianul digital Jason Seiler au […] Articolul Surpriză la nominalizarea Personalității anului de către Revista Time: arhitecții inteligenței artificiale domină topul apare prima dată în PS News.
16:40
Ce averi au judecătorii care se ceartă pe sistemul de justiție: milioane de lei în conturi # PSNews.ro
Mai mulți judecători au intrat în conflict direct, în ultimele zile, și se ceartă din cauza problemelor din sistemul de justiție din România, care este supus unei presiuni uriașe din partea societății civile și a mass mediei. Judecătorii de la Curtea de Apel București (CAB) sunt, totodată, și unii dintre magistrații cu cele mai mari […] Articolul Ce averi au judecătorii care se ceartă pe sistemul de justiție: milioane de lei în conturi apare prima dată în PS News.
16:40
Comandantul trupelor NATO, generalul Alexus G. Grynkewich, vine în România. Anunțul făcut de MApN # PSNews.ro
Comandantul trupelor NATO din Europa, generalul american Alexus G. Grynkewich, vine în România săptămâna viitoare. Acesta va vizita mai multe unități din țara noastră și va participa la o conferință de presă, alături de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat MApN. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, vizita generalului Grynkewich în România va […] Articolul Comandantul trupelor NATO, generalul Alexus G. Grynkewich, vine în România. Anunțul făcut de MApN apare prima dată în PS News.
16:40
Rafila explică „perioada de analiză” din PSD – Critici la adresa premierului, avertisment privind efectele austerității # PSNews.ro
PSD anunță o „perioadă de analiză a participării la guvernare”, iar Alexandru Rafila detaliază la Puterea Știrilor ce înseamnă acest lucru: reamintirea consultării interne care a dus la intrarea în coaliție, condiția ca opinia PSD să fie respectată, critici la adresa stilului „personal” al premierului și avertismentul că anunțurile de tăieri și blocări fără analize […] Articolul Rafila explică „perioada de analiză” din PSD – Critici la adresa premierului, avertisment privind efectele austerității apare prima dată în PS News.
15:40
Vicepreședintele CNA reacționează după ce președinta Curții de Apel a criticat implicarea TVR în scandalul justiției # PSNews.ro
Valentin-Alexandru Jucan, vicepreședinte al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a criticat declarațiile făcute de președinta Curții de Apel București, care a afirmat că difuzarea de către Televiziunea Română a unui material Recorder reprezintă „instigare publică împotriva ordinii constituționale”. Într-o postare pe Facebook, Jucan face referire la afirmația rostită de judecătoarea Liana Arsenie în cadrul conferinței […] Articolul Vicepreședintele CNA reacționează după ce președinta Curții de Apel a criticat implicarea TVR în scandalul justiției apare prima dată în PS News.
15:40
Bugetul pe 2026 intră în impas: Ilie Bolojan, între ciocanul PSD și nicovala lui Nicușor Dan # PSNews.ro
Șansele ca bugetul pentru 2026 să fie adoptat până la finalul acestui an scad vizibil, transmite Antena 3 CNN. Negocierile privind împărțirea fondurilor au intrat deja în impas, iar Ilie Bolojan se vede nevoit să împace atât pretențiile PSD, cât și ultimatumul lansat de președintele Nicușor Dan, care a avertizat că nu va promulga bugetul […] Articolul Bugetul pe 2026 intră în impas: Ilie Bolojan, între ciocanul PSD și nicovala lui Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
15:40
Comisia Europeană analizează extinderea programului SAFE după cererea ridicată a statelor membre # PSNews.ro
Comisia Europeană ia în considerare să lanseze o a doua schemă a programului de împrumuturi SAFE, pentru proiecte de apărare, după ce prima schemă, în valoare de 150 de miliarde de euro a fost foarte solicitată de state membre. Comisia Europeană ia în considerare să lanseze o a doua schemă a programului său de împrumuturi […] Articolul Comisia Europeană analizează extinderea programului SAFE după cererea ridicată a statelor membre apare prima dată în PS News.
15:40
Unde sunt politicienii de altădată? Andrei Pleșu, despre ruptura dintre demnitar și demnitate # PSNews.ro
Andrei Pleșu revine cu un editorial acid în care vorbește despre diferența uriașă dintre demnitarii de altădată și cei care conduc România astăzi. Eseistul atrage atenția că funcțiile publice au fost cândva purtate de oameni cu prestigiu, educație și caracter, iar contrastul cu prezentul este, spune el, greu de ignorat. Într-un editorial mai vechi reluat […] Articolul Unde sunt politicienii de altădată? Andrei Pleșu, despre ruptura dintre demnitar și demnitate apare prima dată în PS News.
15:40
Avertismentul unui general israelian: Rusia lovește din taste. Vor fi țări îngenuncheate fără să tragă un glonț! # PSNews.ro
Războiul trece printr-o transformare accelerată. Scenarii care păreau ieri science-fiction se conturează astăzi ca fiind inevitabile, punctează Defense România. Potrivit generalului de brigadă (r.) IDF Yossi Karadi, directorul general al Directoratului Național de Cyber al Israelului, lumea se apropie rapid de cea de-a patra generație a războiului – una în care state întregi ar putea […] Articolul Avertismentul unui general israelian: Rusia lovește din taste. Vor fi țări îngenuncheate fără să tragă un glonț! apare prima dată în PS News.
15:40
Ilie Bolojan: Supracontactarea proiectelor depășește cu peste 20 de miliarde de euro capacitatea reală de finanțare # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că una din problemele majore pe care le au de gestionat este supracontractarea pe proiectele de investiţii, precizând că este important ca lucrările care sunt astăzi începute să aibă finanţare, potrivit News.ro. Şeful Executivului a mai spus că tot spaţiul bugetar pe care-l are România este ocupat în prezent de […] Articolul Ilie Bolojan: Supracontactarea proiectelor depășește cu peste 20 de miliarde de euro capacitatea reală de finanțare apare prima dată în PS News.
15:40
Procurorul șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, deschide lista celor peste 500 de magistrați care au semnat o scrisoare de susţinere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice. ”Adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate”, au transmis magistraţii. Scrisoarea magistraților ”Subsemnaţii, […] Articolul Laura Codruța Kovesi a semnat scrisoarea magistraților: este chiar în capul listei apare prima dată în PS News.
14:40
Rafila, despre scandalul din Justiție: „Justiția nu se face la televizor. Avem legi noi, jalon PNRR, MCV ridicat” # PSNews.ro
Invitat la Puterea Știrilor, Alexandru Rafila refuză să vorbească despre un adevărat „tsunami în justiție” după investigația Recorder și declarațiile judecătoarei Moroșanu. Social-democratul amintește că România a adoptat legi noi ale justiției, negociate ca jalon PNRR, și că MCV a fost ridicat, insistând că eventualele abuzuri trebuie sancționate prin mecanisme interne, nu prin presiune mediatică. […] Articolul Rafila, despre scandalul din Justiție: „Justiția nu se face la televizor. Avem legi noi, jalon PNRR, MCV ridicat” apare prima dată în PS News.
14:40
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, după o vizită făcută pe şantierul Autostrăzii Transilvania, că două sectoare vor fi finalizate anul viitor, iar în 2027 va fi terminat şi tronsonul dinspre graniţa cu Ungaria. ”La jumătatea anului 2027, cu excepţia zonei din Sălaj, zona Meseş – municipul Zalău, practic va fi continuitate asigurată pe Autostrada […] Articolul VIDEO Bolojan: Două tronsoane ale Autostrăzii Transilvania vor fi finalizate în 2026 apare prima dată în PS News.
14:40
Blocaj în negocierile de pace privind Ucraina: Trump cere progrese vizibile înainte de a trimite noi delegații # PSNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, este „sătul de întâlniri” dedicate încercării de a avansa negocierile de pace dintre SUA, Ucraina și Rusia, după săptămâni de discuții intense care nu au produs progrese vizibile. Declarațiile au fost făcute de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a subliniat că liderul american dorește acțiuni concrete, nu […] Articolul Blocaj în negocierile de pace privind Ucraina: Trump cere progrese vizibile înainte de a trimite noi delegații apare prima dată în PS News.
14:40
După acuzațiile explozive din investigația Recorder și declarațiile judecătoarei Raluca Moroșanu, conducerea Curții de Apel București iese la rampă: vorbește despre „narațiuni manipulative”, cere verificarea acuzațiilor de către instituțiile abilitate și încearcă să demonteze punctual cazul Vanghelie, invocând promovări, schimbări de complet și dreptul la carieră al judecătorilor. „Narațiuni manipulative” sau probleme reale? Cum […] Articolul Scandalul din justiție. „Narațiuni manipulative” și clarificări în cazul Vanghelie apare prima dată în PS News.
14:40
Peste 12.000 de persoane au semnat o petiție Declic care cere demiterea lui Cătălin Predoiu din funcțiile de vicepremier și ministru de Interne. „Solicităm demiterea de urgenţă a lui Cătălin Predoiu din poziţiile de vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne. Cătălin Predoiu este principalul responsabil politic pentru starea dezastruoasă a sistemului de justiţie, fiind cel […] Articolul Peste 12.000 de oameni au semnat o petiţie pentru demiterea lui Cătălin Predoiu apare prima dată în PS News.
14:40
Atmosfera a fost absolut electrizantă aseară la Berceni Arena, unde Naționala României a înfruntat Ucraina în cadrul Cupei Europene. Pentru că starea aceasta ar trebui menținută, prietenii noștri de la Patinoarul Berceni Arena au pregătit un concurs și pun la bătaie invitații la meciul din această seară. Dacă ești un suporter pasionat, sau dacă vrei […] Articolul Câștigă invitații la meciul Echipei Naționale de Hochei, fii alături de tricolori! apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.