Măsuri de urgență la Spitalul de Copii din Iași: Probleme cu rețeaua de apă

18:40

Două femei din Vrancea au ajuns la ATI cu suspiciune de botulism după ce au consumat conserve primite cadou, fiecare dintre ele, însă, un alt produs. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vrancea a transmis vineri, 12 decembrie, că în județ au fost raportate două cazuri suspecte de botulism la două femei. Cele două paciente, în […] Articolul După lepră, alertă de botulism: Două femei au ajuns la ATI după ce au consumat conserve primite cadou apare prima dată în PS News.