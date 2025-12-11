Recompensă uriașă pe capul unui olimpic FOTO. FBI a publicat o nouă imagine cu „El Jefe”, sportivul devenit baron al drogurilor + Suma propusă pentru capturare a crescut!
Golazo.ro, 11 decembrie 2025 16:20
FBI îl caută pe fostul schior olimpic canadian Ryan Wedding (44 de ani), pentru trafic de droguri.
Scandal uriaș în Africa Fostul star de la Barcelona este acuzat că a forțat excluderea căpitanului naționalei, pentru a nu-i doborî recordul! # Golazo.ro
Samuel Eto'o, fost jucător și actualul președinte al Federației Cameruneze de Fotbal, e acuzat că ar fi împiedicat convocarea lui Vincent Aboubakar la națională, pentru Cupa Africii.
15:50
„Se râde de noi în străinătate” Decizie radicală la CFR Cluj după țeapa Kurt Zouma: „E clar că e o problemă. Cât timp voi fi eu aici…” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a reconfirmat că fundașul Kurt Zouma (31 de ani) ar putea părăsi clubul în ianuarie.
Acum 2 ore
15:40
Șeicii, pe urmele lui Salah! Cele trei echipe interesate de transferul starului lui Liverpool » Ședință decisivă cu Arne Slot # Golazo.ro
Trei cluburi din Arabia Saudită ar dori să-l transfere pe Mohamed Salah (33 de ani), jucătorul lui Liverpool.
15:30
Sabalenka, răspuns categoric Liderul mondial cere interzicerea sportivelor transgender în circuitul WTA: „Nu este corect” # Golazo.ro
Aryna Sabalenka (27 de ani #1 WTA) este împotriva incluziunii jucătoarelor de tenis transgender în circuitul WTA.
15:20
Scandal înainte de FCSB Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Feyenoord, contestat de club și de fani. Care e motivul » Ce a spus la București # Golazo.ro
Quinten Timber, 24 de ani, întârzie să-și extindă contractul cu Feyenoord. I s-a luat banderola de căpitan, iar suporterii i-au transmis un mesaj dur: „Semnezi sau pleci”
15:00
România, cea mai mare prăbușire Un raport „Football Benchmark” arată performanța țărilor mijlocii și mici în cupele europene în ultimii 20 de ani # Golazo.ro
Studiul pleacă de la ideea că față de acum două decenii, numărul echipelor într-un sezon european a crescut cu 50%.
14:50
25 mil. € pentru arena Dinamo Primarul Sectorului 2 oferă detalii despre construcția noului stadion: „Începem anul viitor!” # Golazo.ro
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a venit cu noi detalii despre începutul lucrărilor de la noul stadion din „Ștefan cel Mare”.
Acum 4 ore
14:10
Strategia FCSB pentru Ciubotaru Cum vrea să convingă Hermannstadt să-l vândă: 450.000 de euro plus jucători! Despre cine ar fi vorba # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a mărit miza pentru transferul lui Kevin Ciubotaru.
13:50
„Își închide singur ușa în nas” Iuliu Mureșan intervine în conflictul dintre Trică și Varga: „Să fie mult mai atent” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a intervenit în conflictul dintre Eugen Trică și Ioan Varga, finanțatorul clujenilor.
13:40
„Cât de bun este!” Pep Guardiola a lăudat fără menajamente un jucător de la Real Madrid: „E la un alt nivel” # Golazo.ro
Real Madrid - Manchester City 1-2. Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul oaspeților, l-a lăudat pe Rodrygo (24 de ani).
13:20
„Mirosul blaturilor persistă” Olandezii îi fac un portret devastator lui Gigi Becali: „Dictatorul de la FCSB. E cel mai controversat din Europa” # Golazo.ro
Gigi Becali, prezentat în culori sumbre de cel mai important cotidian din Țările de Jos, De Telegraaf. Cum conduce FCSB, corupție, închisoare
13:00
Cine transmite la TV Unde vezi meciurile FCSB - Feyenoord și U Craiova - Sparta Praga, din Europa și Conference League # Golazo.ro
Universitatea Craiova și FCSB evoluează, astăzi, în cupele europene. Cele două reprezentante ale României vor juca de la 19:45, respectiv 22:00, în Conference, respectiv Europa League.
12:50
U Craiova - Sparta Praga LIVE de la ora 19:45, în etapa #5 din Conference League » Oltenii caută victoria care le poate asigura calificarea # Golazo.ro
Universitatea Craiova și Sparta Praga se vor întâlni, astăzi, de la ora 19:45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în cadrul etapei #5 a grupei XXL a Conference League. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:50
Lucescu iese la atac Selecționerul, despre suspendarea primită de Drăguș: „Lucrurile nu sunt în regulă. Toate deciziile sunt împotriva noastră” # Golazo.ro
Mircea Lucescu, selecționerul României, s-a declarat nemulțumit de faptul că Denis Drăguș a fost suspendat două etape de către Comisia de Disciplină a UEFA.
Acum 6 ore
12:20
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie # Golazo.ro
Real Madrid - Manchester City 1-2. Erling Haaland, atacantul „cetățenilor”, a înscris din nou în Liga Campionilor și a doborât un nou record.
12:10
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, l-a avertizat pe Antoine Baroan (25 de ani) că ar putea să plece de la echipă în această iarnă.
12:00
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon # Golazo.ro
CSM București vrea să preia CS „Olimpia” București. Primăria Capitalei nu poate liniști sportivii și angajații.
11:40
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie # Golazo.ro
FCSB și Feyenoord se vor întâlni, astăzi, de la ora 22:00, pe Arena Națională, în cadrul etapei #6 a grupei XXL a Europa League. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
11:30
JO 2026, fără vedetele din NHL? Liga de hochei din SUA le cere jucătorilor să nu participe la Jocurile Olimpice din Italia » Motivul surprinzător # Golazo.ro
Mesaj dur de la NHL: „NU pentru JO!”. Motivul: calitatea și siguranța gheții la unul dintre stadioanele cheie
11:10
FCSB are 14 jucători apți! Mihai Stoica, detalii despre dezastrul de la echipă înainte de meciul cu Feyenoord: „Pe bancă o să fie trei” # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat că pentru meciul cu Feyenoord campioana are la dispoziție doar 14 jucători apți.
Acum 8 ore
10:40
„Nu e vorba despre mine” Xabi Alonso nu se gândește la demisie, după 1-2 cu City: „Nu regretăm nimic” » Ce spune despre huiduielile fanilor # Golazo.ro
Real Madrid - Manchester City 1-2. Xabi Alonso, antrenorul „galacticilor”, a vorbit despre înfrângerea suferită în runda #6 din Liga Campionilor.
10:30
„Suntem pregătiți” Filipe Coelho, mesaj războinic înainte de U Craiova - Sparta Praga + Oltenii țintesc primăvara europeană: „Rezultatul va veni” # Golazo.ro
U Craiova - Sparta Praga. Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, a prefațat partida din etapa #5 din Conference League.
10:20
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare” # Golazo.ro
Suporterii lui Feyenoord invadează orașul. Vor să plece în marș din centru spre stadion înaintea meciului cu FCSB
10:10
„Nu suntem o echipă moartă!” Pleacă Xabi Alonso? Thibaut Curtois pune piciorul în prag după meciul cu City: „Am fi pierdut cu 6-0!” # Golazo.ro
Real Madrid - Manchester City 1-2. Thibaut Courtois (33 de ani), portarul gazdelor, îl susține pe Xabi Alonso (44 de ani), în ciuda rezultatelor slabe.
09:10
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră # Golazo.ro
Camelia Voinea încasează de la ANS atât renta viageră pentru medalia de argint obținută la Jocurile Olimpice de la Seul 1988, cât și o indemnizație lunară.
Acum 24 ore
00:20
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul” # Golazo.ro
Marian Bălan, tatăl jucătoarei Francesca Bălan, a dat mai multe amănunte într-un interviu pentru GOLAZO.ro. Acum, o mamă a unei foste handbaliste de la HC Zalău vine să confirme spusele acestuia.
00:10
Fotbaliști de la Galata și Fener, arestați! Măsuri în scandalul de trucare a meciurilor pentru pariuri, din Turcia » Cum se apără jucătorii # Golazo.ro
Mert Hakan Yandaş şi Metehan Baltaci au fost arestați ca urmare a scandalului de trucare de meciuri din Turcia.
10 decembrie 2025
23:30
Nota de plată Suma uriașă plătită de Lando Norris pentru petrecerea de după cucerirea titlului mondial în Formula 1 # Golazo.ro
Lando Norris (26 de ani, McLaren) a petrecut pe cinste după primul său titlu mondial din carieră, în Formula 1.
22:40
„Ar fi o mare lipsă de respect” Erling Haaland, despre ce nu-i place în fotbal: „Să fim sinceri” # Golazo.ro
Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, și-a exprimat opinia cu privire la reacțiile nervoase ale jucătorilor în momentul când sunt înlocuiți.
22:00
Dan Șucu, bilanț după un an la Genoa Comparație între România și Italia + „Greșelile făcute cu Rapid mă ajută să fac mai puține aici” # Golazo.ro
Dan Șucu, finanțatorul clubului Genoa, a vorbit despre primul său an petrecut la clubul din Serie A.
22:00
Olăroiu și-a aflat adversarul Cu cine va juca Emiratele Arabe Unite în sferturile Cupei Arabiei # Golazo.ro
Emiratele Arabe Unite, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), și-a aflat adversara din sferturile de finală ale Cupei Arabiei.
21:50
Ce îi place lui Van Persie la FCSB Antrenorul lui Feyenoord a descris jocul rivalilor. Și-a amintit de cariera de fotbalist: „Am debutat cu România” # Golazo.ro
Robin van Persie, 42 de ani, a remarcat la București planul, structura și momente de joc la FCSB: „Sunt foarte buni pe tranziții”.
21:30
Rrahmani, din nou în România Fostul atacant de la Rapid i-a pus gând rău Craiovei: „Voi fi fericit dacă voi marca” # Golazo.ro
Albion Rrahmani (25 de ani), atacantul celor de la Sparta Praga, a vorbit despre revenirea în România, odată cu meciul pe care echipa sa îl va juca la Craiova, împotriva Universității.
21:20
Emerllahu nu merge la FCSB Jucătorul lui CFR Cluj a bătut palma cu o echipă din Ucraina » Ioan Varga: „Luni face vizita medicală” # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a declarat că Lindon Emerllahu s-a înțeles cu Polissya Zhytomyr, formație din prima ligă din Ucraina.
21:10
„Îmi spuneți echipa voastră? Perfect!” Robin van Persie, antrenorul lui Feyenoord, a glumit cu jurnaliștii români: „A anunțat patronul FCSB? Nu știam” # Golazo.ro
Robin van Persie, 42 de ani, o legendă ca jucător, antrenor la Feyenoord din februarie 2025, a început să râdă la conferința de la Arena Națională când a auzit că proprietarul FCSB a dezvăluit formula de start.
21:00
„Nu l-am mai contactat” Mihai Stoica, despre transferul lui Kevin Ciubotaru: „Atunci vom relua legătura” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundaș pe care campioana ar dori să îl transfere în pauza de iarnă.
20:50
Cofinanțare pentru arena din „Ștefan cel Mare” Primăria Sectorului 2 va contribui la construcția noului stadion al lui Dinamo # Golazo.ro
Primăria Sectorului 2 a publicat, miercuri, actele prin care dorește să cofinanțeze cu 25% din investiția totală pentru construcția noului stadion din „Ștefan cel Mare”.
20:50
Se teme de Craiova Antrenorul echipei Sparta Praga, înaintea meciului din Conference League: „Foarte dificil” + Ce spune despre Coelho # Golazo.ro
Brian Priske (48 de ani), antrenorul lui Sparta Praga, a vorbit despre partida cu Universitatea Craiova, din faza principală a Conference League.
20:00
FCSB ratează „16-imile” Youth League Puștii campioanei au pierdut și returul cu Puskas Akademia, la loviturile de departajare # Golazo.ro
FCSB a ratat calificarea în șaisprezecimile Youth League, după ce a pierdut meciul cu Puskas Akademia, la loviturile de departajare.
19:30
Drăguș, OUT pentru baraj Comisia de Disciplină a UEFA a luat decizia , după cartonașul roșu de la Zenica + FRF va face apel # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a UEFA a pronunțat decizia în cazul lui Denis Drăguș (26 de ani), după cartonașul roșu încasat în partida cu Bosnia, din preliminariile CM, scor 1-3.
19:30
„Speram să-l aduc pe Chivu la Rapid” Dan Șucu a vorbit despre echipa din Superliga în presa din Italia # Golazo.ro
Dan Șucu, finanțatorul cluburilor Rapid și Genoa, a dezvăluit că și-a dorit să-l aducă pe Cristi Chivu pe banca formației din Giulești.
19:00
Lipă contrazice Curtea de Conturi FR de Canotaj a reacționat în urma raportului în care e acuzată că a făcut premieri necuvenite de 500.000 de € # Golazo.ro
Federația Română de Canotaj a venit cu o reacție, după ce GOLAZO.ro a publicat raportul transmis Curții de Conturi, care arată explicit cum Federația de Canotaj a făcut premieri fără a avea un cadru legal pentru JO de la Tokyo și Paris.
18:50
„Sunt foarte mândru” David Popovici, emoționat la inaugurarea casei pentru copii. Ce cadou a primit de la ei: „Impact mult mai mare decât medaliile” # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani) a oferit declarații despre demersul asociației Hope and Homes for Children, de a construi case familiale pentru copiii cu nevoi speciale.
18:50
Hugo Pina (41 de ani) este noul director al departamentului de scouting de la Universitatea Craiova.
18:40
Dinamo se întărește „Câinii” ar dori să transfere un jucător de la campioana Cehiei » A evoluat și în România # Golazo.ro
Dinamo ar dori să-l transfere pe Andres Dumitrescu (24 de ani), fundaș stânga legitimat la Slavia Praga.
18:30
Salah vrea rezilierea Egipteanul pleacă la Cupa Africii și e posibil să nu mai joace deloc la Liverpool. Clubul a găsit înlocuitor?! # Golazo.ro
Mohamed Salah, 33 de ani, e în conflict cu Liverpool, atacantul egiptean fiind gata să se despartă de Anfield Road în ianuarie pentru a semna în Arabia Saudită
18:10
Sportul este miraculos pentru că, fiind o oglindă a societății, poți privi în el toate trăsăturile deformate ale societății în care trăim. Dar nu suntem străini de aceste aberații și, ori de câte ori lipsim de la meci, deformările se accentuează.
18:10
Controversă cu steagul LGBTQ+ A fost mutat din motive de securitate, la meciul de Liga Campionilor: „A intervenit UEFA” # Golazo.ro
Meciul Tottenham - Slavia Praga, din grupa Ligii Campionilor, scor final 3-0, a fost precedat de o controversă
17:50
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!” # Golazo.ro
După ce GOLAZO.ro a publicat o nouă mărturisire a unei foste gimanaste, acum vine rândul unui nou conflict ce o are pe antrenoare în rolul principal.
