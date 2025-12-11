Raport OCDE: Serviciile stomatologice au în România o finanțare publică de cinci ori sub media UE, iar pacienții sunt nevoiți să suporte costurile

16:40

Guvernele trebuie să îmbunătățească accesul la învățarea pe tot parcursul vieții pentru a reduce decalajele în materie de competențe și a se asigura că toată lumea are capacitatea necesară pentru a reuși în condițiile actuale de pe piața muncii. Contextul socio-economic rămâne un factor major în diferențele de competențe, subliniind necesitatea de a îmbunătăți oportunitățile […] The post Raport OCDE: Guvernele trebuie să îmbunătățească accesul la învățarea pe tot parcursul vieții pentru a se asigura că toată lumea are competențele necesare pentru a reuși în condițiile actuale de pe piața muncii appeared first on caleaeuropeana.ro.