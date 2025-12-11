Ajutor neașteptat pentru un român stabilit în Italia. După ce firma lui a dat faliment, Vasile a rămas cu 7 euro în cont: „Lumea mea s-a năruit”
În apropierea Crăciunului, un român stabilit în Italia a trăit pe pielea lui un adevărat miracol. După ce firma lui a intrat în faliment, Vasile a rămas cu 7 euro în cont, dar a fost ajutat când s-a așteptat mai puțin. Află-i povestea!
Cum să previi îmbătrânirea creierului. Cele trei ingrediente-cheie care pot fi puse în aplicare de oricine # Click.ro
Cum să previi îmbătrânirea creierului. Cele trei ingrediente-cheie care pot fi puse în aplicare de oricine.
Mădălin Voicu, mărturisiri fără perdea. A riscat sau nu să facă închisoare? „Pot să am orice fel de așteptare” # Click.ro
Politicianul și muzicianul Mădălin Voicu a oferit recent declarații neașteptat de directe în cadrul podcastului lui Bursucu, abordând subiecte sensibile despre viața sa personală și temerile legate de justiție.
Specialiștii atrag atenția că tot mai mulți români se confruntă cu insomnii înaintea Sărbătorilor de iarnă. Deși decembrie ar trebui să aducă liniște și relaxare, stresul pregătirilor, responsabilitățile suplimentare și agitația de final de an îi fac pe mulți să nu mai poată dormi bine.
Casa Albă se confruntă din nou cu un val de controverse, de data aceasta având-o în prim-plan pe Melania Trump. Episodul amintește de criticile provocate în timpul mandatului lui Donald Trump, când decorațiunile fastuoase și accentele aurii introduse în reședința prezidențială au declanșat dezbateri
„Neamțul” are o misiune grea la gruparea sibiană.
Cum arată astăzi celebrul palat de la Izvorani al lui Irinel Columbeanu: „Pardoseala scârțâie, ferestrele sunt acoperite de praf”. Imagini dezolante cu vila părăsită # Click.ro
Celebrul palat al lui Irinel Columbeanu din Izvorani, cândva un simbol al luxului, este astăzi o ruină care dă fiori. Mistuită de incendiul devastator din 2020, fosta casă a milionarului a devenit de nerecunoscut.
Un deținut albanez supranumit „Regele Evadărilor” și-a confirmat din nou reputația prin evadarea sa din închisoare pentru a patra oară în 16 ani.
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?? # Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”.Marina Almășan va petrece Sărbătorile fără copiii ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină dorul: „Îmi bea cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”
O femeie din Brazilia susține că este gravidă cu o păpușă din cârpă: „Așteptăm un băiat!” # Click.ro
Meirivone Rocha Moraes (38 de ani) a devenit cunoscută după ce s-a căsătorit cu o păpușă din cârpă pe nume Marcelo și are deja trei copii cu „soțul” ei: fiul Marcelinho, în vârstă de doi ani, și fiicele gemene Marcela și Emilia.
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri” # Click.ro
O româncă stabilită în Spania a publicat un bilanț detaliat al cheltuielilor sale lunare. Ea a vrut să le arate celor de acasă realitatea costului vieții în țara considerată de mulți o destinație ideală pentru un trai mai bun.
Sanda Ladoși, model pentru Sonia Trifan Artista e mândră tare că are băiat student la Medicină # Click.ro
Sanda Ladoși (55 de ani) a fost invitată specială a Soniei Trifan în prezentarea de modă pe care aceasta a avut-o pe 9 decembrie în cadrul Bukarest Fashion Week.
Românul rămâne fără unul dintre oamenii săi de bază.
Țara din Europa care va interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Când se va instala măsura # Click.ro
Danemarca ia în considerare una dintre cele mai dure restricții din Europa privind accesul tinerilor la platformele digitale, dorind să adopte un model similar celui introdus recent în Australia. Potrivit AP News, executivul de la Copenhaga a obținut luna trecută un acord politic preliminar pentru a
Cher (79 de ani) este pregătită să meargă din nou la altar. Conform apropiaților, ea este gata să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander „AE” Edwards (39 de ani), înainte de a împlini 80 de ani pe 20 mai.
Scriitoarea care a cucerit lumea cu seria „Shopaholic” a încetat din viață la 55 de ani. Boala cruntă cu care s-a confruntat # Click.ro
Autoarea britanică Sophie Kinsella, celebră pentru îndrăgita serie „Shopaholic”, s-a stins din viață la 55 de ani, punând capăt unei cariere literare remarcabile și lăsând în urmă un vast public fidel. Scriitoarea, pe numele său real Madeleine Sophie Wickham, fusese diagnosticată în 2022 cu un cance
Emil Rengle și Alejandro Fernandez au stabilit data nunții: „Mi-e teamă să nu mi-l fure cineva”. Plănuiesc un eveniment grandios cu vedete și tradiții românești # Click.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez au stabilit data nunții. Iubirea lor va fi sărbătorită printr-un eveniment fastuos, cu obiceiuri tradiționale și prieteni celebri.
Horoscop vineri, 12 decembrie. Gemenii sunt liniștiți emoțional, iar Leii găsesc o modalitate pentru a scăpa de stres # Click.ro
Horoscop vineri, 12 decembrie. Gemenii sunt liniștiți emoțional, iar Leii găsesc o modalitate pentru a scăpa de stres.
VValentin Sanfira îi duce dorul soției sale. Ce vor face de sărbători cei doi artiști, după ce Codruța se va întoarce de la „Desafio aventura” # Click.ro
Valentin Sanfira îi duce dorul soției sale. Ce vor face de sărbători cei doi artiști, după ce Codruța se va întoarce de la „Desafio aventura”
Shotul de ulei de măsline, noul trend riscant! Deși promovat ca un obicei „minune” pentru digestie și energie, îți poate face mult rău # Click.ro
Pe măsură ce platformele sociale lansează trenduri tot mai neobișnuite, un obicei aparent banal câștigă rapid popularitate: consumul unui shot de ulei de măsline pe stomacul gol.
Forma rară de accident vascular pe care a făcut-o un bărbat care a consumat 8 energizante într-o zi. Cu ce sechele a rămas # Click.ro
Energizantele l-au adus pe un bărbat în pragul critic, după ce a consumat 8 energizante într-o zi. S-a prezentat în fața medicilor cu o formă rară de accident vascular și a rămas cu probleme după ce nu a mai consumat.
Val de ironii usturătoare la adresa lui Cristi Borcea, adept al intervențiilor estetice. Oamenii l-au comparat cu un personaj fictiv # Click.ro
Cristi Borcea a devenit ținta ironiilor din mediul online din cauza transformărilor prin care a trecut în urma intervențiilor estetice. Mulți români s-au legat de cea mai recentă apariție, și au făcut diverse comparații neplăcute.
Oana Roman învață oamenii să se dea corect cu parfum. Cea mai comună greșeală: „Ce aveți? Nu așa ne dăm cu parfum” # Click.ro
Oana Roman lansează un nou subiect de discuție în mediul online, după ce a venit cu o serie de recomandări în ceea ce privește modul corect de aplicare al parfumurilor. Iată ce i-a învățat vedeta pe urmăritorii săi.
Detalii șocante! Trupul Rodicăi Stănoiu era plin de lovituri. Partenerul ei, mai tânăr cu 50 de ani, adusese un câine agresiv cu care o ținea închisă în casă # Click.ro
Detalii cutremurătoare despre ultimele luni din viața fostului ministru Rodica Stănoiu (86 de ani) ies la iveală, conturând imaginea unei existențe marcate de manipulare, violență și izolare.
Gabriele Amorth, exorcistul Vaticanului: povestea omului care ar fi alungat demonii de peste 60.000 de ori # Click.ro
Ședințele sale de exorcism semănau izbitor cu scenele din filmele de groază: camere întunecate, rugăciuni în latină, crucifixuri ridicate în fața celor considerați posedați și o atmosferă tensionată, care îți îngheța sângele în vene.
Fiica Danei Rogoz calcă pe urmele mamei sale. Cât de talentată este Lia în muzică? „ Este super dezinvoltă pe scenă, îi place, mai vrea” # Click.ro
Fiica Danei Rogoz a devenit tot mai talentată și îndrăgită de publicul mamei sale, mai ales după cea mai recentă apariție de pe rețelele de socializare. Lia și Vlad, copiii Danei Rogoz și ai lui Radu Dragomir, le luminează și le înfrumusețează viața.
Cauza morții medicului care s-a prăbușit când consulta un pacient. Colegii rup tăcerea: „Făcea și multe gărzi” # Click.ro
Moartea fulgerătoare a medicului chirurg Ovidiu Bogdan Cîrstina, în vârstă de doar 48 de ani, a șocat atât comunitatea medicală, cât și pacienții care îl apreciau pentru profesionalismul și dedicarea sa.
Angajații au găsit o modalitate de a lipsi de la muncă fără să fie depistați. Cum funcționa schema # Click.ro
Un grup de angajați ai unui comitet de cartier din China a pus la punct o metodă ingenioasă – dar ilegală – de a păcăli sistemul de pontaj bazat pe recunoaștere facială.
Doinița Oancea își lansează podcast, un proiect de suflet. Unde va petrece sărbătorile celebra actriță # Click.ro
Doinița Oancea (42 de ani) e pusă pe treabă. Sfârșitul anului o prinde pe frumoasă actrița cu proiecte noi și frumoase.
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune” # Click.ro
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la tv a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Ritualuri simple care te ajută să ții sub control mâncatul compulsiv de sărbători: „Masa de Crăciun nu este un test de voință” # Click.ro
În contextul sărbătorilor de iarnă, una dintre cele mai des întâlnite situații o reprezintă acumularea kilogramelor în plus. Psihologii și specialiștii în nutriție vorbesc despre mâncatul compulsiv și cum putem gestiona acest aspect.
Motivul pentru care o mireasă a murit la câteva săptămâni de la nuntă. Trendul care i-a adus sfârșitul # Click.ro
La doar câteva săptămâni de la nuntă, o mireasă și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic. A murit înecată în timpul ședinței foto. Află povestea care a uimit o întreagă lume.
Click! a aflat tot: Daniela Nane și tenorul Octavian Ene s-au despărțit. Declarațiile momentului: „O respect profund” # Click.ro
Click! a aflat tot: Daniela Nane și tenorul Octavian Ene s-au despărțit.
La doar 17 ani, Mario Cutzz se declară deja unul dintre cei mai buni frizeri din România. I-au trecut prin mână fotbaliștii de la FCSB # Click.ro
Vârsta de 17 ani nu reprezintă un impediment pentru un tânăr frizer din țara noastră. Cunoscut pe rețelele de socializare sub denumirea de Mario Cutzz, acesta a reușit să surprindă lumea hairstylingului prin talentul și seriozitatea de care dă dovadă. Lucrează într-un salon, dar tunde și în timpul l
Șocant: o femeie a fost dată afară pentru că ajungea cu 40 de minute înainte de program. Ce a spus angajatorul # Click.ro
Un caz neobișnuit din Spania a stârnit controverse după ce o tânără de 22 de ani a fost concediată pentru un motiv aparent surprinzător: venea prea devreme la serviciu. Deși punctualitatea este de obicei apreciată, în acest caz a devenit motiv de conflict între angajată și conducerea companiei.
Cerere imensă de bilete la concertul de adio pentru „Everestul”. A fost mutat dintr-un club mic, la Arenele Romane. Lista completă a vedetelor care vor urca pe scenă și cât costă un bilet # Click.ro
Moartea fulgerătoare a lui Adrian Pleșca – Artan, legendă a rockului românesc, a zguduit profund lumea artistică. Fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, Artan s-a stins din viață marți, 2 decembrie, la doar 64 de ani.
Semnele zodiacale care se reinventează profesional. Vor avea noroc uriaș la bani în noile domenii în care vor activa # Click.ro
Perioada următoare vine cu schimbări importante în plan profesional pentru mai multe zodii ale horoscopului european. Anumite semne zodiacale vor simți nevoia de a se reinventa și de a începe un nou capitol, mult mai frumos și mai bănos, în alte domenii.
Circulația pe autostrada A2 a fost blocată după ce resturi de animale au căzut pe carosabil dintr-un camion # Click.ro
Traficul pe Autostrada A2 a fost restricționat temporar pe sensul București – Constanța, după ce mai multe resturi de origine animală au căzut dintr-un autocamion în zona localității Cernavodă.
Răsturnare de situație! Niciun candidat nu a admis la concursul pentru șefia Teatrului Național București. Gabriel Fătu: „Posibil să fie doar un joc” # Click.ro
Niciun candidat nu a admis la concursul pentru șefia Teatrului Național București.
Ce spune Alina Sorescu despre fiicele ei. Cum s-au simțit micuțele, după ce ea și Alexandru Ciucu au divorțat # Click.ro
Alina Sorescu a făcut noi declarații despre viața sa și a fetițelor, după divorțul de Alexandru Ciucu. Artista susține că fiicele sale, Raisa și Carolina, s-au simțit eliberate după ce ea s-a despărțit de tatăl lor.
Donald Trump își pierde răbdarea și intensifică presiunea asupra Ucrainei. „Nu vrem să ne pierdem timpul" # Click.ro
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că a purtat convorbiri telefonice cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii pe tema planului de pace pentru Ucraina, folosind “termeni destul de duri”.
Ștefan von Korch, dezvăluiri din viața personală! Surprize în ritm de maraton de sărbători: „Vă vor face sufletele să se simtă bine” # Click.ro
Ștefan von Korch, dezvăluiri din viața personală!
O profesoară și-a ameninţat la ore elevii cu un briceag: „Vă tai degetele dacă nu sunteți cuminți" # Click.ro
Un caz șocant a avut loc recent la Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” din Galați, unde o profesoară a fost suspendată după ce ar fi amenințat elevii cu un briceag în timpul orelor, spunându-le: „Vă tai degetele dacă nu sunteți cuminți”.
Mormântul original al unuia dintre cei mai mari domnitori din România va putea fi din nou vizitat. Nu a mai fost deschis de un secol # Click.ro
Mormântul lui Mircea cel Bătrân, una dintre figurile centrale ale Evului Mediu românesc, a fost redeschis după aproape 100 de ani, odată cu declanșarea unei noi campanii arheologice la Mănăstirea Cozia.
Eugenia Nicolae, cel mai frumos album de colinde! Dezvăluiri emoționante din copilărie: „Ziua de 25 decembrie se termina cu cântat live în familie” # Click.ro
Eugenia Nicolae, cel mai frumos album de colinde!
Meteorologii anunță momentul în care vin ninsorile abundente în România. Sezonul de schi ar putea fi dat peste cap # Click.ro
Noile echipamente de predicție instalate de Administrația Națională de Meteorologie sugerează că primele două luni de iarnă vor fi mult mai calde decât normalul perioadei.
Cea mai iubită prezentatoare, colind de excepție alături de Marcel Pavel! Cine este Thalida Trofin dincolo de ecrane: „Naturalețea este secretul în ceea ce fac” # Click.ro
Cea mai iubită prezentatoare, colind de excepție alături de Marcel Pavel!
