GRAFICE Românii, printre cei mai mari susținători: Competențele digitale să beneficieze de aceeași atenție la școală ca cititul, matematica și știința
Profit.ro, 11 decembrie 2025 19:20
Nouă din zece europeni ar include competențele digitale în educație la toate nivelurile, românii fiind printre cei mai mari susținători ai unei astfel de inițiative, potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat astăzi.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
19:40
Șantierul Naval Orșova obține un contract pentru construirea unei nave fluviale în valoare de 4,12 milioane euro # Profit.ro
Șantierul Naval Orșova a încheiat un contract în valoare de 4,12 milioane euro pentru construirea unei nave fluviale.
Acum 30 minute
19:20
GRAFICE Românii, printre cei mai mari susținători: Competențele digitale să beneficieze de aceeași atenție la școală ca cititul, matematica și știința # Profit.ro
Nouă din zece europeni ar include competențele digitale în educație la toate nivelurile, românii fiind printre cei mai mari susținători ai unei astfel de inițiative, potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat astăzi.
Acum o oră
19:00
IT Genetics, la bursă. Va intra în noi țări. A închis plasamentul privat, atrăgând peste 5 milioane lei CONFIRMARE # Profit.ro
Compania IT Genetics, pilonul principal al grupului de firme ITG, a închis cu succes plasamentul privat, derulat în perioada 5-11 decembrie 2025, în urma căruia a atras 5,2 milioane de lei.
18:50
Mulți șoferi ajung dezamăgiți după ce descoperă că autonomia promisă în broșură nu seamănă deloc cu cea pe care o obțin pe drumurile lor obișnuite.
Acum 2 ore
18:30
DECIZIE Toate actele normative cu impact asupra IMM vor trebui avizate de Ministerul Economiei, care va decide dacă se aplică testul IMM # Profit.ro
Toate instituțiile inițiatoare de acte normative cu impact asupra IMM-urilor sau mediului de afaceri vor trebui să solicite avizul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) înainte de adoptarea actului. MEDAT analizează proiectul și notifică inițiatorul dacă este necesară aplicarea Testului IMM, în special când se introduc sarcini administrative sau fiscale noi.
18:10
Gigantul american McDonald’s a decis să retragă, în Olanda, la doar câteva ore după lansare, un spot publicitar.
17:50
Guvernul a majorat alocările primăriilor pentru finanțarea sistemelor de termoficare și asigurarea co-finanțărilor, în urma solicitărilor autorităților locale.
Acum 4 ore
17:30
Mickey Mouse intră în era AI. Disney semnează o înțelegere de 1 miliard dolari cu OpenAI # Profit.ro
The Walt Disney Company a semnat un parteneriat strategic cu OpenAI.
17:20
Compromisul ales la mașini de Comisia Europeană pentru 2035: motoare cu combustie, dar numai în anumite condiții # Profit.ro
Numeroasele speculații cu privire la deciziile luate de Comisia Europeană în privința interdicției motoarelor cu combustie noi, începând din 2035 s-au întețit odată cu amânarea anunțului, programat inițial pe 10 decembrie. Primele informații neoficial din viitoarea decizie au ieșit în public pe surse.
17:00
Mark Rutte a îndemnat aliații să-și intensifice eforturile de apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia.
17:00
Biroul Temu din Dublin a fost percheziționat de autoritățile de reglementare ale UE din cauza preocupărilor legate de subvențiile chineze.
16:50
Autoritățile au lansat noua etapă de proceduri pentru amplasarea radarelor fixe pe drumurile din România.
16:50
Capitala vietnameză este acoperită de mai bine de o săptămână de un smog, un nor de poluare toxică, provocând probleme respiratorii și degradând calitatea aerului.
16:50
Uber își continuă expansiunea la nivel național și devine disponibil în Călărași.
16:50
Startup-ul Runware, fondat de doi români, a atras o rundă de investiții de 50 de milioane de dolari, condusă de Dawn Capital.
16:40
FOTO Investiție de amploare în România - Craiova va deveni una dintre cele mai mari zone din Europa dedicate tehnologiilor AI # Profit.ro
ClusterPower, înființată și controlată de trei antreprenori români, a încheiat un parteneriat de tip equity cu Accelerated Infrastructure Capital (AIC), platformă internațională de investiții și dezvoltare în infrastructuri digitale.
16:40
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Impozitele pe locuințe cresc anul următor cu 80%. Ai plătit 200 de lei impozit anul acesta pentru un apartament în București? La anul vei plăti mult mai mult. Noile taxe și la mașini # Profit.ro
Impozitele pe locuințe vor crește puternic de anul următor, cu 79,5%, potrivit calculelor Profit.ro. Astfel, pentru un apartament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul următor proprietarul va datora 355 de lei, arată calculele Profit.ro.
16:30
Monument istoric emblematic al Sibiului, Turnul Sfatului va intra într-un proces de reabilitare în următoarele 24 de luni.
16:30
Investiție de amploare în România - Craiova va deveni una dintre cele mai mari zone din Europa dedicate tehnologiilor AI # Profit.ro
ClusterPower, înființată și controlată de trei antreprenori români, a încheiat un parteneriat de tip equity cu Accelerated Infrastructure Capital (AIC), platformă internațională de investiții și dezvoltare în infrastructuri digitale.
16:20
DECIZIE Protecție pentru angajați - Norme privind hărțuirea la locul de muncă, semnate de Guvern. Noi obligații pentru angajatori # Profit.ro
Guvernul a adoptat trei proiecte de legi vizând cadrul legislativ pentru prevenirea și combaterea violenței și hărțuirii în domeniul raporturilor de muncă.
16:10
DECIZIE discretă - Cei cu experiență PFA pot prelua șefia unor mari companii de stat, cu mii de angajați # Profit.ro
O modificare majoră privind criteriile de selecție pentru candidații care aspiră să preia un post de administrator în marile companii de stat a fost adoptată, discret, de Guvern.
16:10
Primarul Rareș Hopincă a anunțat că Primăria Sectorul 2 al Capitalei va finanța noua arenă Dinamo cu 125 de milioane de lei, ceea ce va permite emiterea ordinului de a începere a lucrărilor imediat.
16:00
Comisarii ANPC au dat amenzi în valoare de 3,2 milioane de lei după controale la marile magazine din București.
15:50
ULTIMA ORĂ Investiție americană în România - Uzină pentru industria aerospațială și militară # Profit.ro
Compania Critical Metals Corp., listată pe bursa din New York, care deține proiectul Tanbreez și cu care statul român a semnat recent un contract important, îl are în spate pe omul de afaceri român Frank Timiș.
Acum 6 ore
15:40
Mai multe mesaje suspecte au fost trimise utilizatorilor din România ai platformei TikTok în care li se solicită transmiterea unui formular pentru confirmarea faptului că sunt deținătorii unui cont sau ai unei pagini.
15:40
VIDEO&FOTO - SPP primește cadou, de la un colos american, o dronă de supraveghere ″în virtutea relațiilor de colaborare″ # Profit.ro
Un colos american al industriei de apărare donează Serviciului de Protecție și Pază (SPP) din România o dronă de supraveghere, potrivit unui document guvernamental analizat de Profit.ro.
15:30
Cum se construiesc comunitățile moderne: dialog cu Cătălin Apetri, fondator CGA Home Consulting # Profit.ro
Cătălin Apetri, CEO și Fondator al CGA Home Consulting: “Ivory Residence devine mai mult decât o adresă: este o declarație despre un nou mod de a locui. De la Horizon City ne dorim să fie un reper al locuirii responsabile și eficiente”.
15:20
Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat demisia guvernului, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia și a eșecului perceput în combaterea corupției, transmite Reuters.
15:20
Pentru orice manager care gestionează flota unei multinaționale sau mici afaceri, provocarea de a monitoriza tranzacțiile efectuate de șoferi poate deveni un obstacol financiar și birocratic major.
15:20
Cifrele detaliate privind înmatriculările de autoturisme din România arată o revenire importantă, dar nu suficientă, a pieței de automobile electrificate (BEV și PHEV), odată cu clarificarea situației Programului Rabla.
15:10
Superbet Group devine Super Technologies, inovând în domeniul ecosistemelor de divertisment digital # Profit.ro
Superbet Group, companie fondată în România și unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie și divertisment, anunță transformarea în Super Technologies.
15:00
North Bucharest Investments își intensifică prezența în Nordul Capitalei: Avangarde Harmony intră în portofoliul exclusiv al companiei # Profit.ro
O nouă mișcare strategică pentru NBI într-un moment în care piața rezidențială filtrează atent proiectele cu adevărat valoroase.
15:00
România a avut o producție record la rapiță și își consolidează rolul de furnizor important de semințe oleaginoase pentru Uniunea Europeană și pentru piețele din afara blocului.
14:50
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: România se află într-o poziție excelentă pentru a deveni un jucător important în industria occidentală a materialelor critice, prin dezvoltarea proiectului de la Feldioara # Profit.ro
Ministerul Energiei sprijină dezvoltarea în România a unui proiect crucial pentru stabilizarea producției mondiale de materiale critice, printr-un parteneriat tip Joint Venture între compania Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu S.R.L. (FPCU) de la Feldioara și compania americană Critical Metals Corp.
14:50
Guvernul alocă 190 milioane lei pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizată pentru transportul de mărfuri și persoane # Profit.ro
Guvernul a aprobat o schemă de ajutor de stat cu un buget total maxim estimat de 190 de milioane lei destinat compensării creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor în transportul rutier. Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de această formă de ajutor de stat este de 2.200.
14:40
TEZAUR accelerează extinderea în București și deschide o nouă agenție în Colosseum Mall, una dintre cele mai dinamice zone comerciale din nord-vestul Capitalei.
14:40
Comisia Europeană anunță un plan amplu de control, importurile agricole vor fi verificate mai strict în următorii doi ani.
14:30
Rețeaua Magazine Diana marchează un moment definitoriu în dezvoltarea sa prin inaugurarea magazinului cu numărul 100, în orașul Berbești, județul Vâlcea.
14:20
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea obligațiilor de monitorizare a calității aerului # Profit.ro
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin în temeiul Directivelor privind calitatea aerului înconjurător (Directiva 2008/50/CE și Directiva 2004/107/CE).
14:20
Neîncasarea la TVA a crescut puternic în România, la 45,5 miliarde lei pentru 2023, iar pentru anul 2024 este estimată la 49,8 miliarde lei, potrivit datelor Comisiei Europene # Profit.ro
Neîncasarea la TVA, GAP-ul de TVA, a crescut puternic, de la 26,7% în 2022 la 30% din total TVA posibil de colectat în 2023, ceea ce înseamnă 45,52 miliarde de lei pierdere, arată cel mai recent raport al Comisiei Europene, publicat astăzi. Raportul include și estimări pentru anul 2024, unde neîncasarea la TVA înregistrează o scădere foarte mică ca procentaj, la 29,5% din total TVA, în timp ce ca sumă urcă la 49,8 miliarde de lei.
14:00
România depășește pragul de 10.000 de lockere pentru livrarea coletelor, ajungând la cea mai ridicată capacitate de până acum înainte de perioada de Crăciun, când comerțul online înregistrează cel mai mare volum de comenzi din an.
13:50
În cadrul ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, Confederațiile sindicale au susținut necesitatea creșterii salariului minim brut pe țară garantat în plată la 4.350 lei, valoare ce ar reprezenta aproximativ 47% din salariul mediu brut, potrivit reprezentanților Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România Frăția.
13:50
Trump pregătește investiții americane în Rusia. "Acord ca Yalta 1945" - Oficial european # Profit.ro
Potrivit The Wall Street Journal, planul de pace în Ucraina al președintelui american Donald Trump include propuneri în vederea unei restabiliri a livrărilor de energie rusă către Europa, realizarea unor investiții americane importante în domeniile pământurilor rare și energia rusești și exploatarea activelor suverane rusești blocate.
Acum 8 ore
13:30
Popeyes a deschis al doilea restaurant din Constanța mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut.
13:30
Potrivit unei hotărâri aprobate de Consiliul local, Primăria Sectorului 1 va fi reorganizată.
13:10
Situație critică în pădurile din România. "Din 1980, lucrurile au început să fie tot mai grave. Mulți arbori care nu mai au întoarcere" # Profit.ro
Flavius Bălăcenoiu, cercetător în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) Marin Drăcea spune că pădurile din România se află într-o situație destul de critică și ne întâlnim tot mai des cu un număr foarte mare de arbori care sunt afectați sever.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0898 lei, de la 5,0894 lei, curs înregistrat miercuri.
13:00
Burger King își continuă planul de extindere în România și anunță deschiderea primului restaurant din Medgidia.
12:50
Noua carte a lui Nicolas Sarkozy, „Jurnalul unui prizonier”, lansată în mai puțin de trei săptămâni, oferă detalii colorate despre cum este pentru un fost președinte să fie la închisoare.
12:30
Trump vrea să se asigure că CNN, un „dușman al poporului”, își schimbă proprietarul odată cu vânzarea Warner Bros. Discovery # Profit.ro
Președintele SUA, Donald Trump, vrea să se asigure că televiziunea CNN, pe care o acuză de mult timp că servește interesele oponenților săi democrați și că este un „dușman al poporului”, își schimbă proprietarul în cadrul vânzării companiei-mamă, Warner Bros Discovery.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.