După 44 ani, România are primul caz de lepră confirmat
TeleM Iași , 11 decembrie 2025 21:20
Ministerul Sănătății informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar... Articolul După 44 ani, România are primul caz de lepră confirmat apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum o oră
21:20
Ministerul Sănătății informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar... Articolul După 44 ani, România are primul caz de lepră confirmat apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
19:00
A început sezonul infecțiilor respiratorii acute. La Iași, a crescut cu 62% numărul de cazuri în ultima săptămână # TeleM Iași
Numărul virozelor respiratorii este în creștere accentuată în județul Iași. Potrivit Direcției de Sănătate Publică,... Articolul A început sezonul infecțiilor respiratorii acute. La Iași, a crescut cu 62% numărul de cazuri în ultima săptămână apare prima dată în TeleM Regional.
19:00
O tânără din Iași a colectat 100.000 de lei de la două bătrâne păcălite prin „Metoda Accidentul” # TeleM Iași
Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au efectuat o percheziție domiciliară în municipiul Iași, vizând... Articolul O tânără din Iași a colectat 100.000 de lei de la două bătrâne păcălite prin „Metoda Accidentul” apare prima dată în TeleM Regional.
18:50
Un medic și o asistentă de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacău... Articolul Mită și concedii medicale false la UPU Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
18:40
Varianta ocolitoare de la Gura Humorului intră în faza de licitație și construcție, a anunțat... Articolul Varianta ocolitoare Gura Humorului intră în licitație apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
17:20
România continuă să se confrunte cu diferențe vizibile în ceea ce privește ritmul de dezvoltare... Articolul Moldova nu reușește să țină pasul cu alte regiuni apare prima dată în TeleM Regional.
17:10
Lucrările la noua „școală verde” din Valea Adâncă avansează rapid și se apropie de final.... Articolul „Școala verde” din Valea Adâncă, tot mai aproape de finalizare apare prima dată în TeleM Regional.
17:10
Românii care au primit noile cărți de identitate electronice se confruntă cu numeroase probleme atunci... Articolul Probleme cu noile cărți de identitate apare prima dată în TeleM Regional.
17:00
Academia Română a decernat ieri, premiile dedicate celor mai valoroase creații științifice și artistice realizate... Articolul Ieșeni premiați de Academia Română apare prima dată în TeleM Regional.
17:00
Autoritățile locale din Bacau au anunțat că există în sfârșit un constructor pentru lucrările de... Articolul Bacău | Încep lucrările la podul Narcisa apare prima dată în TeleM Regional.
16:50
O stradă din zona Galata se duce la vale de ani de zile iar autoritatile... Articolul Strada Văleni o ia la vale apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 12 ore
13:40
Drumul pe care îl parcurge matcha înainte de a ajunge în ceașca consumatorilor este mult... Articolul Cum se obține matcha: de la frunză la pudra fină de ceai verde apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Un fost vicepreședinte a comisiei SRI: „Rețeaua Coldea s-a pus în mișcare ca să îl scape pe acest infractor de pușcărie și să numească la conducerea Parchetelor și Instanțelor oamenii lui Soros!” # TeleM Iași
Marian Cucsa, fost vicepresedinte a comisiei SRI si presedinte al Partidului Republican din Romania sustine... Articolul Un fost vicepreședinte a comisiei SRI: „Rețeaua Coldea s-a pus în mișcare ca să îl scape pe acest infractor de pușcărie și să numească la conducerea Parchetelor și Instanțelor oamenii lui Soros!” apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Președintele Curții de Apel București lansează acuzații grele la adresa foștilor colegi care au vorbit în presă: „Sunt acțiuni cu țintă de a crea haos controlat!” # TeleM Iași
Liana Arsenie, președintele Curţii de Apel Bucureşti a adus mai multe precizari in conferinta de... Articolul Președintele Curții de Apel București lansează acuzații grele la adresa foștilor colegi care au vorbit în presă: „Sunt acțiuni cu țintă de a crea haos controlat!” apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
O judecătoare a intervenit în conferința șefei Curții de Apel București: „Conducerea nu ne ajută de nici un fel. Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare!” # TeleM Iași
Momente uluitoare la inceputul conferintei de presa sustinuta de Liana Arsenie, presedintele Curtii de Apel... Articolul O judecătoare a intervenit în conferința șefei Curții de Apel București: „Conducerea nu ne ajută de nici un fel. Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare!” apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Ilie Bolojan l-a numit, la propunerea ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Claudiu-Marinel Mureșan, în funcţia de... Articolul Șef nou la Autoritatea pentru Reformă Feroviară după demisia lui Mihai Barbu apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
CSM acuză o „campanie de destabilizare” după investigația Recorder și respinge concluziile reportajului # TeleM Iași
Consiliul Superior al Magistraturii, prin Secţia pentru judecători, a emis precizări oficiale după apariţia unui... Articolul CSM acuză o „campanie de destabilizare” după investigația Recorder și respinge concluziile reportajului apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
O fostă judecătoare exclusă de CSM acuză sistemul judiciar românesc că este profund corupt și controlat # TeleM Iași
Fosta judecătoare Daniela Panioglu, exclusă din magistratură de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în 2022,... Articolul O fostă judecătoare exclusă de CSM acuză sistemul judiciar românesc că este profund corupt și controlat apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Mâine, 12 decembrie 2025, începând cu ora 11:00, Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de... Articolul Workshop despre inovație aplicată și conservarea biodiversității în legumicultură apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Începând cu 2 decembrie 2025, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat autorizarea... Articolul Două treimi dintre fermierii vasluieni și-au primit banii de la APIA apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a anuntat ca a primit raportul preliminar de la corpul de... Articolul Criza apei din Prahova a ajuns la parchete. Șeful Apelor Române a demisionat apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Dominic Fritz cere demiterea lui Marius Voineag și rescrierea Legilor Justiției după dezvăluirile Recorder # TeleM Iași
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să iniţieze procedura de demitere pentru şeful... Articolul Dominic Fritz cere demiterea lui Marius Voineag și rescrierea Legilor Justiției după dezvăluirile Recorder apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Curtea de Apel București îl pune la zid pe judecătorul care a apărut în reportajul Recorder cu articole din presă: „Se reține că acesta a activat 5 ani ca ofițer la doi și un sfert!” # TeleM Iași
Documentarul Recorder despre Justitie, preluat si difuzat aseara si de televiziunea publica a provocat o... Articolul Curtea de Apel București îl pune la zid pe judecătorul care a apărut în reportajul Recorder cu articole din presă: „Se reține că acesta a activat 5 ani ca ofițer la doi și un sfert!” apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu mai poate susţine financiar persoane care se... Articolul Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
De asemenea, se majorează impozitele pe dividende şi sunt taxate cu 25 de lei coletele... Articolul De la 1 ianuarie, primăriile pot să mărească impozitele pe locuinţe şi maşini apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Majorarea salariului minim pe economie ar proteja puterea de cumpărare a angajaţiilor cu venituri reduse,... Articolul Sindicatele susţin că salariul minim brut trebuie să crească din 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Mobilizare pe reţelele sociale, proteste în faţa instituţiilor din justiţie şi reacţii politice la cel... Articolul Dezvăluirile privind sistemul judiciar au scos sute de oameni în stradă apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Accident în pădurea Lipovăț: Două persoane au ajuns la spital după ce mașina s-a răsturnat # TeleM Iași
În cursul nopții trecute, pompierii militari din cadrul Detașamentului Vaslui au intervenit la un accident... Articolul Accident în pădurea Lipovăț: Două persoane au ajuns la spital după ce mașina s-a răsturnat apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Soferul care a murit in aceasta dimineata la Razboieni era angajatul unei companii farmaceutice. Acesta... Articolul Șoferul care a produs accidentul de la Războieni ar fi adormit la volan apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
07:10
VIDEO Accident rutier grav la Războieni: o persoană decedată și alta încarcerată după impactul dintre un camion și o autoutilitară # TeleM Iași
În jurul orei 05:15, prin apel la numărul unic de urgență 112, pompierii militari au... Articolul VIDEO Accident rutier grav la Războieni: o persoană decedată și alta încarcerată după impactul dintre un camion și o autoutilitară apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
19:00
La Iași nu se poate dar la Focșani se realizează din bani europeni. Se modernizează autogara și se construiește o artera # TeleM Iași
Municipiul Focșani va beneficia de o finanțare europeană de 95,6 milioane lei, aproape 20 milioane... Articolul La Iași nu se poate dar la Focșani se realizează din bani europeni. Se modernizează autogara și se construiește o artera apare prima dată în TeleM Regional.
18:50
Astăzi a fost desemnat constructorul pentru lucrările de punere în siguranță necesare la podul de... Articolul Bacău | Constructor desemnat la podul Narcisa apare prima dată în TeleM Regional.
16:20
Primăria municipiului Galați a semnat contractul de finanțare europeană pentru modernizarea a încă două corpuri... Articolul Peste 7 milioane de euro pentru noi investiții la Spitalul de Psihiatrie din Galați apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
UMF Iași a împlinit 146 de ani de existență fiind una dintre cele mai vechi... Articolul 146 ani de UMF Iași apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Municipiul Iași ar putea deveni în următorii ani un pol major de dezvoltare prin două... Articolul Silviu Gurlui propune două mega proiecte pentru Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Au fost semnate documentele pentru lansarea licitațiilor de proiectare și execuție celor doua proiecte de... Articolul Se pregătește licitația pentru supralărgirea drumului din capăt CUG apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Municipiul Iași ar putea deveni în următorii ani un pol major de dezvoltare prin două... Articolul Profesorul Silviu Gurlui propune două mega‐proiecte pentru Iași apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
onducerea celei mai mari unități spitalicești din județ a aprobat un set de reguli care... Articolul Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț are regulament… pentru brazii de Crăciun apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Locomotivele și vagoanele modernizate ale CFR vor ajunge la Suceava cu noile trenuri InterCity # TeleM Iași
CFR Călători a anunțat că din data de 14 decembrie intră în vigoare noul mers... Articolul Locomotivele și vagoanele modernizate ale CFR vor ajunge la Suceava cu noile trenuri InterCity apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind... Articolul CCR: Legea prin care cresc taxele locale – constituțională apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Trei copii și o învățătoare: lecția de viață a unei botoșănence într-o școală ascunsă în munți # TeleM Iași
Miruna Aroșoaie, învățătoare la Școala Primară Cununa, trăiește de trei luni una dintre cele mai... Articolul Trei copii și o învățătoare: lecția de viață a unei botoșănence într-o școală ascunsă în munți apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Baia Publică din Piatra Neamt anunță programul complet pentru perioada sărbătorilor de iarnă # TeleM Iași
Piscina de la Baia Publică City Spa va fi închisă până pe 19 decembrie din... Articolul Baia Publică din Piatra Neamt anunță programul complet pentru perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Conacul Bogdan din Gâdinți, monument istoric și bijuterie arhitecturală a județului Neamț, va fi restaurat... Articolul Timbrul Monumentelor Istorice ar putea salva o clădire de patrimoniu din Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Nașterile și decesele au urcat rapid în octombrie 2025. Sporul natural rămâne puternic negativ # TeleM Iași
România a înregistrat în octombrie 2025 mai mulți nou-născuți decât în aceeași lună a anului... Articolul Nașterile și decesele au urcat rapid în octombrie 2025. Sporul natural rămâne puternic negativ apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Cei mai căutați candidați fără studii superioare la final de an: Șoferii, lucrătorii în depozit, casierii, mecanicii și personalul pentru curățenie # TeleM Iași
Finalul de an vine cu oportunități pentru candidații din segmentul blue collar (fără studii superioare),... Articolul Cei mai căutați candidați fără studii superioare la final de an: Șoferii, lucrătorii în depozit, casierii, mecanicii și personalul pentru curățenie apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Matei Vișniec: Războiul din Ucraina este un conflict militar deschis care atacă nu doar Ucraina, ci și valorile fundamentale ale Uniunii Europene # TeleM Iași
Războiul din Ucraina este un conflict militar deschis care atacă nu doar Ucraina ci și... Articolul Matei Vișniec: Războiul din Ucraina este un conflict militar deschis care atacă nu doar Ucraina, ci și valorile fundamentale ale Uniunii Europene apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spirul Haret anunţă un protest în Piaţa Victoriei # TeleM Iași
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spirul Haret au anunţat un... Articolul Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spirul Haret anunţă un protest în Piaţa Victoriei apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Noi reguli pentru protecţia şi despăgubirea persoanelor care au avut de suferit în urma accidentelor rutiere # TeleM Iași
Au intrat în vigoare noi reguli pentru protecţia şi despăgubirea persoanelor care au avut de... Articolul Noi reguli pentru protecţia şi despăgubirea persoanelor care au avut de suferit în urma accidentelor rutiere apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Organizaţia Salvaţi Copiii avertizează asupra riscurilor pe care le reprezintă sarcina pentru mamele minore # TeleM Iași
Organizaţia Salvaţi Copiii avertizează din nou asupra riscurilor pe care le reprezintă o sarcină pentru... Articolul Organizaţia Salvaţi Copiii avertizează asupra riscurilor pe care le reprezintă sarcina pentru mamele minore apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Astazi a fost depusă o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, inițiativă semnată de... Articolul Un nou motiv de dispută în coaliție? A fost depusă o moțiune împotriva Dianei Buzoianu apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.