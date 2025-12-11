Părul alb, un semn de sănătate. Boala gravă la care persoanele cărunte sunt mai puțin expuse
HotNews.ro, 11 decembrie 2025 22:50
Încărunţirea părului ar putea fi un semn că organismul se protejează eficient de cancer, sugerează un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Tokyo şi publicat în revista Nature Cell Biology, transmite Live…
Irlanda își crește cheltuielile militare după vizita lui Zelenski în timpul căreia drone au fost văzute pe traiectoria avionului liderului ucrainean # HotNews.ro
Ministrul irlandez al apărării, Helen McEntee, a anunţat joi o creştere cu 55% a cheltuielilor militare, cu investiţii în tehnologia anti-drone, la doar câteva zile după ce drone neidentificate au fost detectate în timpul vizitei…
Câștigătorul Eurovision 2024 anunță că renunță la trofeu din cauza prezenței Israelului la ediția din 2026 # HotNews.ro
Cântărețul elvețian Nemo, câștigătorul concursului muzical Eurovision în 2024, a anunțat joi că renunță la trofeu în semn de protest față de participarea Israelului la ediția din 2026. Reprezentantul Elveției a declarat pe Instagram că…
Trump este „extrem de frustrat” atât de Rusia, cât şi de Ucraina: „Nu mai vrea discuţii, vrea acţiuni” # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât şi de cea a Ucrainei faţă de procesul de pace pe care el încearcă să-l impulsioneze, a declarat joi purtătoarea de cuvânt…
SuperLiga: Daniel Pancu, primul meci după obținerea licenței PRO: „Nu se schimbă lucrurile”. Ce spune antrenorul de la CFR Cluj despre șansele la play-off # HotNews.ro
Daniel Pancu, tehnicianul echipei CFR Cluj, a prefațat meciul programat vineri, de la ora 20:30, împotriva celor de la Csikszereda, în etapa a 20-a din SuperLiga. Partida din Gruia va fi prima pentru tehnician după…
Andrew Tate și fratele său, Tristan, influenceri controversați din așa-numita „manosferă”, au fost eliberați din România după doi ani de arest, într-un context care implică intervenția unor oficiali americani de rang înalt, potrivit unei anchete…
„Sunt discuții la Inspecția Judiciară să ne potolească pe toți”. Ce spune o judecătoare aflată pe lista magistraților care s-au solidarizat cu cei din documentarul Recorder # HotNews.ro
Sorina Marinaș, judecătoare la secția penală de la Curtea de Apel Craiova, spune că este sigură că urmează „repercusiuni” ale Inspecției Judiciare împotriva magistraților „care au îndrăznit” să vorbească despre problemele din justiție. Ea este…
Lapte praf pentru sugari, retras de la comercializare de Nestle, după identificarea unei bacterii pe linia de producţie. Anunțul hipermarketurilor # HotNews.ro
Auchan, Selgros şi Kaufland anunţă retragerea unor loturi de lapte praf Nestle pentru sugari, după identificarea prezenţei Bacillus cereus pe linia de producţie, transmite News.ro. Produsele trebuie predate în magazine. „Nestlé România iniţiază rechemarea voluntară…
Culisele conferinței de presă care a stupefiat România, povestite de un cunoscut jurnalist de investigații # HotNews.ro
Întâlnirea conducerii Curții de Apel București cu presa a avut momentele televizate – acestea au surprins sau chiar șocat publicul. Dar au existat și secvențe pe care oamenii nu le-au văzut și pe care le…
Primul caz de lepră confirmat în România după mai bine de 40 de ani. Alte trei cazuri sunt în curs de evaluare # HotNews.ro
Ministerul Sănătății a anunțat că a fost confirmat, joi, un caz de lepră, cunoscută și ca boala Hansen, la Cluj-Napoca, iar teste se fac în continuare în cazul altor trei persoane. Este vorba de patru…
Rusia a revendicat joi capturarea orașului Siversk din estul Ucrainei, una dintre ultimele redute ale armatei ucrainene care împiedica înaintarea trupelor ruse în direcția marilor orașe regionale Kramatorsk și Sloviansk, scriu AFP, EFE și Agerpres.…
Circulația pe podul de la Giurgiu se va relua complet pe durata sărbătorilor de iarnă. Când vor fi reîncepute lucrările pe partea bulgară # HotNews.ro
Prefectura Giurgiu anunţă că pe durata sărbătorilor se va putea circula pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, circulaţia urmând a fi deschisă în 18 decembrie. Lucrările vor fi reluate în zonă în 8 ianuarie, informează News.ro. „Autorităţile…
Nicușor Dan îi cheamă pe toți magistrații care vor să reclame probleme în justiție la „o discuție fără limită de timp” / Mesajul său, în timp ce sute de oameni îi cer în Piața Victoriei să intervină # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații care vor să semnaleze probleme de integritate în sistemul de justiție într-o discuție „fără limită de timp” la Palatul Cotroceni, pe 22 decembrie. Șeful statului susține că „lucrurile…
FOTO. OZN în mijlocul Capitalei! Imagini de ultimă oră cu construcția de 117 milioane de euro » Unde va fi ridicată și cum va arăta # HotNews.ro
Au apărut randările oficiale ale noului stadion Dinamo, arenă care va fi construită în centrul capitalei, în locul actualului stadion din „Ștefan cel Mare”. Alături de stadion va mai fi construit și un parc sportiv…
Doi politicieni fugari înveninează relațiile dintre Budapesta și Varșovia. „Conducerea Ungariei este mai aproape de Moscova decât de UE” # HotNews.ro
Ministrul polonez al justiţiei, Waldemar Zurek, l-a acuzat joi pe premierul ungar, Viktor Orban, că este mai aproape de Rusia decât de Europa, reluând o dispută între cele două state membre ale Uniunii Europene pe…
Unul dintre cei 200 de magistrați protestatari, judecător de la Tribunalul Covasna, îi explică unui membru din CSM „de ce sunt profund revoltat” # HotNews.ro
Judecătorul Liviu Cîrneciu de la Tribunalul Covasna este unul dintre cei 200 de magistrați care au inițiat joi o listă în care spun că „adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”. Cîrneciu a intrat…
„Mă zgârie eticheta, mă strânge elasticul, mă doare cusătura de la șosetă”. Ce probleme au, de fapt, copiii care plâng și se zbat când îi îmbraci. Nu, nu sunt mofturi # HotNews.ro
Unii copii nu suportă anumite texturi și materiale. Pe alții îi deranjează cusătura de la șosete sau etichetele hainelor. Dacă pentru mulți dintre noi un tricou e doar un tricou, pentru ei, se simte ca…
Furnizarea apei în Prahova și Dâmbovița va fi reluată în cursul săptămânii, dacă analizele DSP confirmă că este potabilă, anunță ministrul Mediului # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Europa FM că probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele de apă vor fi conforme, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă în zona afectată…
O nouă Autostradă în România: Șoseaua de mare viteză ar putea funcționa ca o altă variantă de ocolire a Bucureștiului / A fost semnat contractul # HotNews.ro
O nouă șosea de mare viteză va fi construită în România și va face legatură dintre Capitală și viitorul nou pod peste Dunăre care se va construit între Giurgiu și Ruse. Viitoarea șosea ar putea…
Victorie pentru industria auto europeană. UE renunță la un plan controversat privind mașinile cu combustie internă # HotNews.ro
Planurile de a interzice vânzarea de mașini noi cu combustie internă în Uniunea Europeană au fost abandonate, relatează publicația germană Bild, citată de Reuters. În locul acest interdicții, vor exista reguli mai flexibile pentru a…
SuperLiga: Dorinel Munteanu a vorbit despre posibila plecare a lui Kevin Ciubotaru de la FC Hermannstadt: „Pentru asta suntem puși aici” # HotNews.ro
Dorinel Munteanu, noul antrenor al echipei FC Hermannstadt, a vorbit despre posibilul transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB, dar și despre obiectivul său la gruparea sibiană. Campioana en-titre a României a anunțat că este…
VIDEO Cum răspunde judecătoarea Daniela Panioglu acuzațiilor șefei Curții de Apel București că și-a decontat chiria, deși avea cumpărat un apartament # HotNews.ro
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a acuzat-o în timpul conferinței de presă de vineri pe fosta judecătoarea Daniela Panioglu că a comis fals în declarații și că a dat dovadă de „conduită ilicită”.…
Zelenski despre negocierile de pace: Controlul asupra regiunii Donețk și a centralei nucleare Zaporojie sunt chestiunile cheie încă nerezolvate # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că statutul centralei nucleare de la Zaporojie și controlul asupra regiunii ucrainene estice Donetsk și sunt cele două puncte principale care rămân „nerezolvate” în negocierile pentru încetarea războiului…
Primul mesaj al judecătorului care apare în documentarul Recorder, după ce a fost atacat virulent de conducerea Curții de Apel București: Tot ce am spus este adevărat și se poate verifica # HotNews.ro
Unul dintre magistrații care apar în documentarul Recorder „Justiție capturată”, judecătorul Laurențiu Beșu, a reacționat pentru Euronews după ce Curtea de Apel București l-a acuzat de minciună și i-a cerut să își clarifice urgent statutul.…
BREAKING Aproape 200 de magistrați, mesaj de solidaritate cu judecătorii și procurorii care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder # HotNews.ro
„Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”, este mesajul transmis joi seară de 178 de judecători și procurori, o mică parte dintre ei pensionari. Ei se declară solidari cu magistrații care au făcut dezvăluirile…
Unde a plecat imediat judecătoarea Raluca Moroșanu după ce a provocat momentul de șoc public # HotNews.ro
Magistrata nu a mai avut timp să guste succesul provocat de propriul gest, pentru că s-a întors imediat în sala de judecată. A avut pe rol 11 dosare, printre care: tentative de omor (3), viol,…
Trecerea Ungariei la un regim prezidențial, negată de guvernul Orban. „Rutina obișnuită de știri false a stângii” # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al guvernului ungar a negat joi o ştire din presă conform căreia prim-ministrul Viktor Orban ar fi pe cale să introducă un sistem prezidenţial, relatează Reuters. El a făcut acest comentariu pe…
Putin l-a sunat pe Maduro și l-a asigurat de susținerea Rusiei, în plină tensiune între Venezuela și SUA # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit joi la telefon cu președintele venezuelean Nicolas Maduro, pe care l-a asigurat de sprijinul Moscovei pentru politica guvernului de la Caracas în fața presiunilor externe crescânde, a transmis Kremlinul,…
Proces de trădare în Estonia. Cei trei inculpați au primit condamnări ce însumează 36 de ani # HotNews.ro
Un tribunal estonian a anunţat joi că l-a condamnat pe politicianul pro-rus Aivo Peterson la 14 ani de închisoare pentru trădare în beneficiul Moscovei, transmite AFP, preuată de Agerpres. Tribunalul din Harju a apreciat că…
Aproape 100 de vârstnici au fost relocaţi din spațiile unui cămin de bătrâni din Timiş. „Stăteau în condiţii inumane” / A fost sesizat inclusiv ANAF, pentru fraudă fiscală # HotNews.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) anunţă că, în total, 90 de vârstnici au fost relocaţi din două spaţii ale Centrului „Casa Ana” din judeţul Timiş, nouă persoane fiind internate în spital. Bătrânii…
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Impozitele pe locuințe cresc anul următor cu 80%. Ai plătit 200 de lei impozit anul acesta pentru un apartament în București? La anul vei plăti mult mai mult. Noile taxe și la mașini # HotNews.ro
Impozitele pe locuințe vor crește puternic de anul următor, cu 79,5%, potrivit calculelor Profit.ro. Astfel, pentru un apartament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul…
Recorder: „Avem dovada!”. Reacție după momentul incredibil petrecut în timpul conferinței de presă de la Curtea de Apel București # HotNews.ro
Publicația susține că momentul în care vicepreședinta Curții de Apel București, Ionela Tudor este surprinsă în timpul conferinței de presă de joi în timp ce îi spunea președintei instanței, Liana Arsenie că este sunată de…
Fosta șefă a DSP Constanța, demisă pentru autorizarea ilegală a spitalului privat Armonia, a pierdut procesul în care cerea să fie repusă în funcție # HotNews.ro
Cristina Mihaela Schipor, fosta șefă a Direcției de Sănătate Publică din Constanța, demisă de Alexandru Rogobete în urma scandalului de la spitalul privat Armonia, a pierdut, joi, în primă instanță, procesul în care cerea ca…
A primit pe mână aproape 1 miliard EUR pentru investiții în inovație și startup-uri europene. VIDEO interviu cu Martin Kern, directorul EIT # HotNews.ro
Institutul European pentru Inovare și Tehnologie (EIT) are alocați aproape 1 miliard de euro pentru investiții în inovație și startup-uri europene tech, în perioada 2026-2028, dar apoi nu se știe încă dacă și sub ce…
Muntele care revine la înălțimea de acum 70 de ani, când o erupție vulcanică i-a spulberat vârful # HotNews.ro
Vulcanul Bezimianîi din Rusia a trimis un nor de cenuşă de 10 kilometri în atmosferă la sfârşitul lunii noiembrie, într-o erupţie care ar putea aduce muntele mai aproape de înălţimea sa iniţială, la 69 de…
Elevii şi profesorii de la un colegiu din Sibiu, dar şi persoanele din Prefectură, evacuaţi după ce s-a declanşat alarma de gaz. Scăpări de gaze detectate chiar în școală # HotNews.ro
Elevii şi profesorii Colegiului Naţional „Octavian Goga” din Sibiu au fost evacuaţi, joi, după ce s-a declanşat alarma de gaz. De asemenea, a fost întreruptă activitatea serviciilor de permise si înmatriculări şi serviciul paşapoarte din…
Reacție de solidaritate din lumea magistraților pentru judecătorii și procurorii care au vorbit public în documentarul Recorder # HotNews.ro
Trei asociații reprezentative ale magistraților din România au ieșit public joi cu un comunicat în care cer „autorităţilor competente să se abţină de la orice demers care ar viza cercetarea disciplinară sau presiunea instituţională asupra…
400 de camere video cu radar vor fi instalate pe drumurile din România. Anunțul făcut de Compania de Drumuri # HotNews.ro
„Siguranța rutieră intră în era digitală: instalăm 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi!”, a anunțat joi directorul Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Pentru reducerea numărului de accidente, pe…
Taylor Swift a dezvăluit care dintre cântecele sale este preferatul ei: „Chiar nu pot alege altele” # HotNews.ro
Cântăreața americană Taylor Swift, care a semnat unele dintre cele mai mari hituri din ultimii ani, a dezvăluit la o emisiune de televiziune că melodia „All Too Well”, în versiunea sa de zece minute, este…
Schimbări pe piața muncii: Angajații vor putea raporta confidențial violența sau hărțuirea la locul de muncă. Ce amenzi riscă firmele care nu vor permite asta # HotNews.ro
Angajatorii vor fi obligați să implementeze mecanisme de raportare confidențială a cazurilor de violență și hărțuire la locul de muncă, în caz contrar fiind pasibile de amenzi cuprinse între 3.500 de lei și 7.000 de…
VIDEO „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc” / Dialog uluitor între președinta și vicepreședinta Curții de Apel, în timpul conferinței de presă # HotNews.ro
Vicepreședinta Curții de Apel București, Ionela Tudor, a fost surprinsă în timpul conferinței de presă de joi în timp ce îi spunea președintei instanței, care îi răspundea jurnalistului HotNews, că este sunată de „Lia”. Judecătoarea…
Contract de 2,1 miliarde lei pentru modernizarea a 37 km de cale ferată din Banat. Cu ce viteză vor circula trenurile # HotNews.ro
CFR Infrastructură anunță semnarea contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru lotul 6 al liniei feroviare Craiova–Caransebeș. 60 de luni sunt prevăzute pentru execuția lucrărilor. Vor fi construite două tuneluri noi, alte două vor fi…
Cum explică Lia Savonea că a vorbit cu judecătoarea Ionela Tudor în timpul conferinței de presă de la Curtea de Apel București # HotNews.ro
Președinta Curții Supreme, Lia Savonea, a declarat pentru HotNews că în timpul conferinței de presă de joi a luat legătura cu judecătoarea Ionela Tudor, care se afla lângă președinta Curții de Apel București (CAB), Liana…
Cum să trăiești mai sănătos pe termen lung. MedLife deschide o conversație importantă în România și ridică standardele în serviciile medicale # HotNews.ro
În timp ce medicina se îndreaptă, la nivel mondial, spre un model în care prevenția și serviciile personalizate devin pilonii esențiali ai îngrijirii, MedLife aduce această transformare și în România. Prin investiții în genomică, inteligență…
Persoanele cu experiență în PFA vor putea prelua conducerea unor companii de stat cu mii de angajați / Portița deschisă de Guvernul Bolojan # HotNews.ro
Guvernul a adoptat, fără să anunțe, o modificare majoră legată de criteriile de selecție pentru candidații la funcțiile de administratori în companiile de stat. Într-o hotărâre de guvern aprobată pe 28 noiembrie a fost introdusă…
Secretarul general al NATO avertizează Aliații că sunt următoarea țintă a Rusiei: „Prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu e” # HotNews.ro
Mark Rutte, secretarul general al NATO, i-a îndemnat joi pe Aliați să își intensifice eforturile de consolidare a apărării pentru a preveni posibilitatea ca Rusia să atace, el spunând că un astfel de conflict ar…
Comisia Europeană dă România în judecată din cauza unor probleme de mediu / Care sunt acuzațiile # HotNews.ro
Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin privind calitatea aerului înconjurător. „Rețeaua de monitorizare a României nu furnizează informații complete și…
Primul mesaj din justiție care rupe „frontul comun” de la vârf, după documentarul Recorder # HotNews.ro
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii spune că „legătura dintre eventualele probleme de sistem, care trebuie verificate de îndată”, și modificările aduse pensiilor de serviciu „este doar una conjuncturală și nu poate duce…
ULTIMA ORĂ Guvernul Bulgariei a demisionat, după săptămâni de manifestații masive împotriva corupției și a politicilor economice # HotNews.ro
Anunțul premierului Rosen Jeliazkov a venit joi, după un protest antiguvernamental care a strâns zeci de mii de bulgari în Sofia și în alte orașe ale țării, scrie Reuters. Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat…
