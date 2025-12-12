Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după FCSB – Feyenoord 4-3 și U Craiova – Sparta Praga 1-2. Ce s-a întâmplat după golul din prelungiri al lui Tănase

Fanatik, 12 decembrie 2025 02:00

FCSB a reușit o remontada spectaculoasă cu Feyenoord, 4-3, dar nu a fost suficient pentru ca România să rămână în fața Ungariei în clasamentul coeficienților UEFA. Craiova a cedat cu Sparta Praga, la capătul unui alt meci dramatic.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 10 minute
02:30
Clipe de coșmar trăite de un fan al FCSB la meciul cu Feyenoord! Totul s-a întâmplat în timpul nebuniei declanșate de golul lui Tănase de la ultima fază. Video Fanatik
Golul decisiv al lui Florin Tănase din FCSB - Feyenoord 4-3 a declanșat o adevărată nebunie pe Arena Națională, iar un suporter a avut de suferit.
Acum 30 minute
02:20
Robin van Persie, în stare de șoc după FCSB – Feyenoord 4-3: „Le-am dăruit acest meci! Jocul era al nostru” Fanatik
Lui Robin van Persie (42 de ani) nu i-a venit să creadă că FCSB a învins-o pe Feyenoord cu 4-3 nici după ce s-a terminat „thrillerul” de pe Arena Națională
Acum o oră
02:00
Elias Charalambous, mesaj tăios pentru contestatari după FCSB – Feyenoord 4-3: „Mulți au vorbit de rău! Cel mai mare club din România!” Fanatik
Elias Charalambous a reacționat după victoria incredibilă obținută de FCSB, 4-3 contra lui Feyenoord în Europa League. Ce jucători a remarcat tehnicianul cipriot.
02:00
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după FCSB – Feyenoord 4-3 și U Craiova – Sparta Praga 1-2. Ce s-a întâmplat după golul din prelungiri al lui Tănase Fanatik
FCSB a reușit o remontada spectaculoasă cu Feyenoord, 4-3, dar nu a fost suficient pentru ca România să rămână în fața Ungariei în clasamentul coeficienților UEFA. Craiova a cedat cu Sparta Praga, la capătul unui alt meci dramatic.
01:40
Fotbalistul de la FCSB care l-a lăsat mască pe Mihai Stoica după 4-3 cu Feyenoord: „E fenomenal! Va face înconjurul lumii” Fanatik
Mihai Stoica a rămas fără voce după victoria de poveste pe care FCSB a obținut-o cu Feyenoord, scor 4-3. Un jucător al campioanei l-a impresionat cel mai tare pe președintele C.A.
Acum 2 ore
01:30
Olandezii l-au văzut pe van Persie înmărmurit la București și nu au avut milă după FCSB – Feyenoord 4-3: „Umilință” Fanatik
Presa din Olanda a reacționat dur după ce Feyenoord s-a prăbușit complet pe Arena Națională, fiind învinsă cu 4-3 de FCSB în Europa League. Ce a scris despre Robin van Persie
01:20
Siyabonga Ngezana dinamitează o seară fantastică: „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB”. Gigi Becali, acuzații grave: „Așa îl învață ei” Fanatik
Siyabonga Ngezana a făcut un anunț surprinzător după FCSB - Feyenoord, scor 4-3 în UEFA Europa League. Fundașul sud-african și-a anunțat plecarea, iar Gigi Becali a avut un răspuns pe măsură.
01:00
Gigi Becali a numit singurii jucători pe care nu mai contează după FCSB – Feyenoord 4-3: „Am văzut în seara asta” Fanatik
Gigi Becali a debordat de entuziasm după FCSB - Feyenoord 4-3. Latifundiarul din Pipera și-a lăudat aproape întreaga echipă. Au fost însă și jucători care l-au nemulțumit și care nu mai au viață la campioana României
00:50
Florin Tănase nu s-a mai ferit după ”remontada” din FCSB – Feyenoord 4-3: ”Doar Steaua poate oferi asemenea seri în Europa” Fanatik
Florin Tănase a fost entuziasmat de victoria obținută în meciul FCSB - Feyenoord 4-3. Ce a spus, de fapt, căpitanul campioanei României după revenirea de senzație.
00:40
Cum se califică FCSB în primăvara europeană din Europa League după victoria miraculoasă cu Feyenoord! Toate calculele Fanatik
FCSB a obţinut o victorie fabuloasă cu Feyenoord în Europa League, scor 4-3. Campioana României rămâne în cursa pentru play-off-ul Europa League, cu două etape înainte de final.
Acum 4 ore
00:30
Elias Charalambous, cursă de zeci de metri după golul care a decis FCSB – Feyenoord 4-3! Cipriotul a sărit cu Pintilii în Peluza Nord. Video Fanatik
Golul lui Florin Tănase, care a decis FCSB - Feyenoord 4-3, a declanșat nebunia pe Arena Națională. Elias Charalambous a făcut o cursă nebună și a sărit cu Mihai Pintilii în Peluza Nord
00:20
(P) Super Drop: roata e câștigătoare toată ziua, exclusiv la Superbet! Fanatik
Pregătește-te de weekend în cel mai inspirat mod: încercându-ți norocul la SuperSpin într-o zi cu Super Drop! Ce înseamnă mai exact? Orice rotire e câștigătoare. Da, ai citit bine. Între 00:01 și 23:55, rotești și […]
00:20
Semnează cu FCSB! Gigi Becali, anunț-bombă după nebunia cu Feyenoord: „O să vorbesc personal cu el” Fanatik
Gigi Becali a făcut un anunț incredibil după victoria obținută de FCSB, scor 4-3 cu Feyenoord în UEFA Europa League.
00:10
Mustață anunță un plan împotriva FCSB! Mesajul dat suporterilor la meciul cu Feyenoord: „E păcat să avem probleme”. Video Fanatik
Gheorghe Mustață a avut un mesaj direct pentru fanii din Peluza Nord a FCSB, pe care l-a spus la portavoce în startul reprizei secunde a meciului cu Feyenoord.
00:10
A urlat de durere după accidentarea din FCSB – Feyenoord! Pierdere uriașă pentru campioană. Foto Fanatik
Mihai Lixandru a părăsit terenul în minutul 61 al partidei dintre FCSB și Feyenoord, după ce a suferit o accidentare, iar semnele nu sunt pozitive pentru fotbalistul campioanei.
11 decembrie 2025
23:50
Fanii FCSB, banner cu mesaj direct către un celebru comentator român! Ce s-a afișat în tribune la meciul cu Feyenoord. Foto Fanatik
Un celebru comentator nu a fost uitat de fanii campioanei României. Jurnalistul a ajuns în fața membrilor CNA, iar suporterii roș-albaștrilor l-au susținut. Ce mesaj a fost afișat în tribune.
23:40
Cine ar fi crezut?! Mihai Toma, gol cu capul de lângă Lotomba în FCSB – Feyenoord. Underul roș-albaștrilor a „spart gheața” Fanatik
Inspirație uriașă pentru staff-ul FCSB la meciul cu Feyenoord din Europa League. Introdus la pauză, Mihai Toma a marcat în premieră în tricoul roș-albastru
23:20
Pontul zilei de vineri, 12 decembrie. Bet Builder de cotă 4.46 la Superbet pentru CFR Cluj – Csikszereda Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 12 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.46 la meciul CFR Cluj – Csikszereda.
23:20
Imagini incredibile! Titularul Universității Craiova a venit plâns la interviu: „Jur, am dat totul”. Video Fanatik
Titularul Universității Craiova a fost vizibil emoționat la finalul partidei pe care oltenii au pierdut-o, 1-2, contra celor de la Sparta Praga. Cum s-a prezentat în fața jurnaliștilor.
23:10
Fostul fotbalist care a ajuns să trăiască pe străzi, în orașul natal. Și-a pierdut casa, iar viața lui s-a schimbat total după un succes uriaș Fanatik
Un fost fotbalist care a avut o carieră incredibilă a ajuns să trăiască pe străzi. Și-a pierdut casa, a rămas fără bani, iar în prezent viața lui e cu totul alta.
23:10
Nu au venit singuri la FCSB – Feyenoord! Cine i-a însoțit pe Arena Națională pe marii absenți ai serii. Foto exclusiv Fanatik
Darius Olaru și David Miculescu au fost marii absenți de la FCSB - Feyenoord, din etapa a 6-a a Europa League. Cei doi au venit însă în tribunele Arenei Naționale, și nu singuri
23:00
Ngezana, replică pentru critici la ultimul meci al anului pentru FCSB! Sud-africanul, premieră în Europa League. Video Fanatik
Ngezana a jucat ultimul meci pentru FCSB în 2025, împotriva lui Feyenoord. Fundaşul sud-african a deschis scorul în minutul 11 şi le-a dat o replică celor care îl criticau pentru evoluţiile din ultima vreme.
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 12 decembrie 2025. Câștig de 328 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 12 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 328 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League
22:40
Filipe Coelho a găsit vinovatul! Portughezul nu s-a ferit după U Craiova – Sparta Praga 1-2: „E decizia mea” Fanatik
Cine este principalul vinovat pentru înfrângerea suferită de Universitatea Craiova cu Sparta Praga. Filipe Coelho nu s-a ferit de cuvinte la interviu după meciul din Conference League.
Acum 6 ore
22:30
Jucătorii Universității Craiova, reacții împărțite după penalty-ul ratat de Anzor în meciul cu Sparta Praga: „Nu avem cum!” /„Poate era alt joc” Fanatik
Universitatea Craiova a scăpat printre degete un punct cu Sparta Praga. Oltenii puteau da lovitura dacă Anzor ar fi transformat un penalty la scorul de 0-0
22:20
„Se mai poate face performanță în sport fără violență?”. Giovanni Becali a izbucnit în direct: „Oameni care nu trebuie să existe” Fanatik
Giovanni Becali a avut o reacție categorică în privința violenței în sportul de performanță. Cum a comentat cele mai recente episoade care au tulburat spațiul public.
21:50
Apariție de marcă în Bănie! Cu cine a văzut Mihai Rotaru meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga Fanatik
Prezență surpriză alături de Mihai Rotaru la meciul Universitatea Craiova - Sparta Praga din Conference League! Cine a atras toate privirile
21:50
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90 Fanatik
Universitatea Craiova a pierdut dramatic cu 1-2 meciul împotriva Spartei Praga, din Conference League. Rynes a marcat golul victorie în minutul 90, iar punctul pierdut de olteni îi poate costa scump.
21:40
De ce a bătut Anzor penalty pentru Universitatea Craiova şi nu Cicâldău! Ce s-a întâmplat la antrenament înaintea meciului cu Sparta. Exclusiv Fanatik
Universitatea Craiova a irosit o lovitură de pedeapsă în prima repriză cu Sparta Praga. FANATIK a aflat cum s-a decis ca Anzor să bată penalty-ul şi nu Cicâldău, care era aşteptat să execute.
21:30
Fanatik SuperLiga, vineri, 12 decembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, spectacol cu invitați de top după cupele europene Fanatik
FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, ediție de colecție vineri, 12 decembrie, ora 12:00, după jocurile din cupele europene. O să fie show cu invitați de top: Adrian Mutu, Marius Șumudică, Florin Gardoș și Marius Mitran!
21:10
Marius Şumudică, din nou pe banca tehnică la şapte luni de la despărţirea de Rapid: „Revin unde îmi e locul!” Fanatik
Marius Șumudică și-a dezvăluit planul cu privire la revenirea pe banca tehnică. Fostul antrenor al giuleștenilor a analizat și situația din clasamentul Superligii.
21:10
Câți bani aduc la buget băncile de stat. Ce se întâmplă în 2025 cu băncile acuzate că „fac profituri colosale” Fanatik
Vocile din mișcarea suveraniste au acuzat băncile că „fac profituri colosale” pe seama românilor. Ce spune cifrele cu privire la rezultatele băncilor de stat
20:40
Cehii, blocați în Craiova?! Avionul jucătorilor de la Sparta Praga nu a putut să aterizeze și a fost redirecționat. Exclusiv Fanatik
Veniți în România pentru duelul cu Universitatea Craiova, din grupa principală a Conference League, cehii de la Sparta Praga au avut mari probleme la care nu se așteptau.
20:40
Imagine cât 1000 de cuvinte! Cum a fost surprins Mihai Rotaru la faza penalty-ului ratat de Anzor în Universitatea Craiova – Sparta Praga. Foto exclusiv Fanatik
Mihai Rotaru a trăit cu sufletul la gură penalty-ul executat şi, din păcate pentru olteni, ratat de Anzor. Patronul oltenilor şi-a pus mâinile în cap când a văzut execuţia mijlocaşului.
Acum 8 ore
20:20
Cei patru politicieni care se vor lupta pentru funcția de președinte al României. Surpriza vine de la PSD: „E sclipitor!” Fanatik
La doar câteva zile după alegerea noului primar al Capitalei, Mitică Dragomir lansează deja scenarii pentru 2030, indicând patru nume care, în opinia sa, vor transforma cursa prezidenţială într-una foarte strânsă.
20:20
FCSB, obligată să improvizeze din nou: „Trebuie să-și elibereze jucătorii!” Fanatik
Probleme uriașe de efectiv pentru FCSB! După meciul cu Feyenoord, campioana României va mai pierde doi fotbaliști. Elias Charalambous va trebui să improvizeze la ultimele două partide din 2025
20:10
Fiul lui Ion Țiriac a găsit ”sensul vieții”. La ce concluzie a ajuns Ion Ion Țiriac la 49 de ani Fanatik
Fiul lui Ion Țiriac a ajuns la o concluzie la cei 49 de ani ai săi. Mai exact, Ion Ion Țiriac pare că a găsit ”sensul vieții” și că a avut o revelație în acest sens.
19:50
Europa League, rezultate etapa 6. 9 partide se joacă acum. Meci important pentru Răzvan Lucescu Fanatik
Europa League, rezultatele din etapa 6. Toate scorurile finale, clasament actualizat live și program complet al următoarei etape din cea de-a doua competiție continentală sunt pe FANATIK.
19:40
Gestul făcut de Shakira după împăcarea cu Gerard Pique: ”Un moment care va rămâne în istorie” Fanatik
Acțiunea la care a recurs Shakira după ce a căzut la pace cu fostul iubit Gerard Pique. Celebra cântăreață a uimit pe toată lumea cu această faptă specială.
19:00
Momente de groază înainte de meciul echipei lui Andrei Rațiu. Huliganii au atacat autocarele cu bâte și ciocane Fanatik
Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu, are meci în Polonia în etapa a 5-a din Conference League. Înaintea meciului cu Jagiellonia, fanii spanioli au avut parte de o aventură teribilă
19:00
Conference League, rezultate etapa 5. Andrei Rațiu și Răzvan Marin, titulari în meciurile de la 19:45. Vladislav Blănuță e doar rezervă Fanatik
Conference League, rezultatele din etapa 5. Toate scorurile finale, clasament actualizat live și programul complet al următoarei etape din cea de-a treia competiție europeană le găsești pe FANATIK.
18:40
Șoc în lumea tenisului! Suspendare record pentru un jucător considerat capul unei rețele de pariuri ilegale Fanatik
Un jucător de tenis a primit o suspendare uriașă după ce s-a dovedit că era implicat în pariuri ilegale. Ce pedeapsă a primit, de fapt, sportivul de 26 de ani.
Acum 12 ore
18:30
„Coșmarul” FCSB-ului a jucat la Feyenoord și îi sfătuiește pe roș-albaștri: „Să joace așa!” Fanatik
FCSB dă piept cu Feyenoord în etapa a 6-a din „faza ligii” UEFA Europa League. Un fost jucător al olandezilor i-a pus în gardă pe roș-albaștri înaintea meciului de pe Arena Națională
18:10
Dat afară de la FCSB de Gigi Becali, atacantul are cifre mai bune decât Bîrligea într-un campionat mai puternic decât SuperLiga României Fanatik
Gigi Becali nu l-a păstrat la FCSB, însă vârful de atac a mers într-un campionat mai bun decât cel al României și are cifre mai bune decât Daniel Bîrligea la FCSB. Despre cine este vorba
18:00
Olandezii au luat cu asalt centrul vechi din București! Cum au petrecut înainte de meciul cu FCSB – Feyenoord. Video Fanatik
Ultrașii olandezi ai lui Feyenoord s-au distrat în București înainte de meciul pe care echipa lor favorită îl joacă împotriva celor de la FCSB în grupa principală din Europa League.
18:00
Ioana Francia, unul dintre cele mai admirate fotomodele din România, a debutat spectaculos ca designer la Bukarest Fashion Week Fanatik
Câștigătoare a titlului Top Model România 1997, Ioana Francia a debutat și în lumea modei, stârnind admirația și încântarea publicului, dar și a specialiștilor
17:40
Co-finanțare de 25 de milioane de euro pentru noul stadion Dinamo: ”Avem banii, putem începe!”. Video Fanatik
Noul stadion Dinamo se va face în cele din urmă. Consiliul Local al Sectorului 2 ia în calcul să co-finanțeze proiectul cu suma de 25 de milioane de euro.
17:30
Investiție de 3 milioane de euro în SuperLiga! Mutarea surprinzătoare în care este implicată primăria. Exclusiv Fanatik
Vești importante pentru suporterii unei echipe de tradiție din SuperLiga, asta după ce primăria orașului a decis să aprobe o investiție considerabilă
17:10
Judecătorul din documentarul Recorder renunță la robă. Ionel Laurențiu Beșu pleacă de la Tribunalul București și cere să devină procuror Fanatik
Judecătorul Ionel Laurențiu Beșu, care apare în documentarul despre justiție publicat de Recorder, a făcut cerere să părăsească Tribunalul București.
17:10
Ştefan Baiaram, mesaj războinic pentru coechipieri înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga: „Vreau să ne calificăm în primăvara europeană! Avem un meci crucial şi vrem să câştigăm” Fanatik
Ștefan Baiaram a strigat adunarea înaintea duelului de foc dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga. Vedeta oltenilor e disperată după cele 3 puncte și vrea calificarea în primăvara Conference League
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.