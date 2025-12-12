CIO recomandă forurilor sportive să permită echipelor de juniori şi sportivilor ruşi să concureze din nou
Bursa, 12 decembrie 2025 06:50
Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a făcut joi un pas important către reintegrarea Rusiei şi Belarusului în lumea sportului, recomandând organismelor de conducere să permită echipelor de juniori şi sportivilor din aceste ţări să concureze cu identitatea lor completă, reprezentată de steagul şi imnul naţional.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
06:50
Karim Benzema a vorbit joi despre o posibilă revenire în echipa Franţei, în contextul în care Cupa Mondială din 2026 se apropie cu paşi repezi, relatează Le Figaro.
06:50
CIO recomandă forurilor sportive să permită echipelor de juniori şi sportivilor ruşi să concureze din nou # Bursa
Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a făcut joi un pas important către reintegrarea Rusiei şi Belarusului în lumea sportului, recomandând organismelor de conducere să permită echipelor de juniori şi sportivilor din aceste ţări să concureze cu identitatea lor completă, reprezentată de steagul şi imnul naţional.
Acum o oră
06:40
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-3, formaţia olandeză Feyenoord Rotterdam, în etapa a şasea din Liga Europa. Oaspeţii au condus cu 3-1.
06:40
Fotbalistul echipei AEK Atena, Răzvan Marin, a înscris un gol în meciul câştigat, joi seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Samsunspor, în etapa a cincea a fazei principale a Conference League.
06:40
Formaţia Universitatea Craiova a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Sparta Praga, în etapa a cincea a fazei principale a Conference League.În minutul 38, craiovenii au ratat un penalti prin Mekvabishvili.
Acum 8 ore
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,04 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0898 lei/euro.
00:00
GameStop Corp., retailer american de jocuri video, electronice şi servicii wireless, a raportat venituri sub aşteptările analiştilor în al treilea trimestru din 2025, pe fondul dificultăţilor întâmpinate în procesul de adaptare la descărcările digitale şi streaming, ceea ce a determinat scăderea acţiunilor cu aproape 6% în tranzacţiile after-hours, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
00:00
Prognoza pentru RomâniaÎn regiunile intracarpatice vremea va fi în general închisă cu nebulozitate persistentă şi pe arii restrânse burniţă sau ploaie slabă, iar în aceste condiţii valorile termice diurne se vor situa în jurul normelor climatologice.
00:00
Peste două milioane de consumatori din zona metropolitană Sao Paulo au rămas fără energie electrică, miercuri, după ce rafale puternice de vânt generate de un ciclon extratropical au lovit cel mai mare oraş al Braziliei.
00:00
Sănătatea mintală, prioritate naţională: Ministerul Sănătăţii anunţă extinderea programelor pentru copii şi tineri # Bursa
Prevalenţa tulburărilor mintale este în creştere în România, iar efectele lor sociale şi economice sunt and #8222;majore and #8221;, a avertizat Stela Firu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, în cadrul evenimentului and #8222;Împreună pentru sănătatea mintală: viziune şi perspective and #8221;.
00:00
Programul naţional 'Masă sănătoasă and #8221; continuă în 2026, peste 1,5 miliarde de lei alocaţi # Bursa
Ministerul Educaţiei şi Cercetării propune continuarea Programului naţional and #8222;Masă sănătoasă and #8221; şi în anul 2026, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă publicat în transparenţă decizională.
00:00
Bursele europene au fluctuat ieri, pe fondul noilor temeri cu privire la evaluările acţiunilor din domeniul tehnologiei.
00:00
Studiu: Majoritatea angajaţilor care muncesc de acasă consideră că nu sunt apreciaţi profesional # Bursa
Peste jumătate (58%) dintre angajaţii din România simt că depun muncă and #8222;invizibilă and #8221;, adică sarcini esenţiale, dar puţin vizibile în ochii managerilor şi al colegilor, arată un studiu realizat de Genesis Property.
00:00
SK On renunţă la parteneriatul cu Ford pentru fabricarea de baterii necesării vehiculelor electrice # Bursa
Producătorul sud-coreean de baterii SK On a anunţat ieri că a decis să pună capăt societăţii sale mixte cu Ford dedicată fabricilor de baterii în SUA, ca parte a revizuirii afacerilor sale, pentru a se concentra pe domenii care înregistrează creştere, cum ar fi sistemele de stocare a energiei, transmite Reuters, conform Agerpres.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,70%.
00:00
Randamentele obligaţiunilor guvernamentale la nivel global a atins recent un maxim al ultimilor 16 ani, după cum scrie Bloomberg.
00:00
Prima cameră senzorială pentru recuperarea pacienţilor cronici, amenajată la Spitalul Smeeni # Bursa
Spitalul de Boli Cronice de la Smeeni, salvat de la închidere de numeroasele proiecte cu fonduri europene derulate în ultimii ani, marchează o nouă premieră.
00:00
Lumea s-a îmbogăţit în 2024, averea personală globală crescând cu 4,6%, însă distribuţia acesteia rămâne inegală, conform unei analize visualcapitalist.com.
00:00
Panică la vârful Justiţiei: discurs halucinant al Lianei Arsenie, preşedintele Curţii de Apel Bucureşti # Bursa
* Moment şocant la Curtea de Apel Bucureşti - judecătoarea Raluca Moroşanu confirmă acuzaţiile din filmul Recorder şi susţine că judecătorii sunt terorizaţi cu acţiuni disciplinare de conducerea CAB
00:00
Putrefacţia în care a intrat justiţia este rezultatul victoriei infractorilor asupra Legii, bine ilustrată de documentarul Recorder, intitulat and #8222;Justiţie capturată and #8221;.
00:00
Scandalul iscat de documentarul realizat de Recorder cu privire la justiţia capturată şi mecanismul descris de judecătorii şi procurorii care au vorbit cu jurnaliştii seamănă izbitor cu ceea ce se întâmplă de ani buni în ceea ce priveşte dosarele penale şi civile legate de manipularea pieţei de capital din ţara noastră, dosare legate de evenimente petrecute pe vremea când Autoritatea de Supraveghere Financiară era condusă de Nicu Marcu sau de evenimente anterioare, aşa cum este cazul preluării de către clanul Drăgoi a societăţii Comvex, dar şi a SIF1, SIF4 şi SIF5.
00:00
Premierul bulgar, Rosen Jeliazkov, a prezentat ieri demisia guvernului său în urma unei serii de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia şi a eşecului în combaterea corupţiei, conform Reuters.
00:00
Grids Package: Planul UE care ar putea lăsa prosumatorii şi maşinile electrice cu bateriile goale # Bursa
Propunerea Comisiei Europene privind modernizarea reţelelor energetice ale UE, prezentată miercuri, 10 decembrie, se prezintă oficial ca un salt înainte, dar dacă privim în profunzime documentele, de la and #8222;Guidance on efficient and timely grid connections and #8221; la and #8222;Planul de acţiune pentru energie la preţuri accesibile and #8221;, propunerea de Regulament TEN-E revizuit şi comunicatul privind Grids Package, ceea ce se conturează este un conglomerat de ambiţii declarative, lipsuri structurale, riscuri majorate şi o serie de implicaţii tehnice insuficient evaluate, care pot afecta direct consumatorii, industria şi securitatea energetică a statelor membre.
00:00
CNBC: Marea Britanie şi Germania devin centre importante pentru noul val de startup-uri de apărare bazate pe AI # Bursa
* Abilităţile tehnice, politicile favorabile startup-urilor, accesul la pieţe noi şi la instruire pe linia frontului au ajutat aceste ţări să ajungă lideri regionali, conform publicaţiei menţionate* Finanţarea privată pentru startup-uri în regiune a crescut, pe măsură ce investitorii vor să valorifice bugetele militare în creştere, scrie CNBC
00:00
* Tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania - pe prima treaptă în topul lichidităţii
Acum 12 ore
22:00
Teama că inteligenţa artificială va înlocui oamenii în foarte multe profesii a devenit una dintre cele mai puternice preocupări ale ultimilor ani, însă, în realitate, spune antreprenoarea şi investitoarea Andra Nicolau, există domenii în care inteligenţa artificială poate sprijini munca oamenilor, dar nu o poate substitui, pentru că îi lipsesc tocmai elementele care ne fac umani: simţurile, empatia, intuiţia şi mai ales experienţa de viaţă trăită, potrivit unei analize semnate de investitoarea Andra Nicolau, de la care transmitem cele ce urmează.
21:50
Înmatriculările de autovehicule au consemnat creşteri semnificative în luna noiembrie 2025, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor DGPCI. Autoturismele noi au înregistrat un avans de 36,6%, iar segmentul and #8222;electrificat and #8221; a urcat cu 52%, ajungând la o cotă de piaţă de 56,5%, impulsionat de creşterile puternice ale modelelor BEV (+114%) şi PHEV (+81,6%). În acelaşi timp, vehiculele comerciale uşoare şi minibus au urcat cu 23,7%, iar cele grele şi bus au avansat cu 21,5% faţă de noiembrie 2024, potrivit unui comunicat remis redacţiei.
21:50
Tot mai mulţi români aleg croazierele de lux şi cele de expediţie, iar cererea pentru aceste experienţe s-a dublat în ultimii doi ani, potrivit CruiseHub, parte din grupul Aerotravel, de la care transmitem cele ce urmează.
21:40
Provident: Românii se pregătesc de Sărbători cu bugete chibzuite şi visează la destinaţii exotice # Bursa
Românii îşi pregătesc Sărbătorile cu mai multă atenţie ca oricând. Jumătate dintre ei spun că vor cheltui până în 1.000 de lei, iar pentru a rămâne în buget se bazează pe o metodă simplă: lista de cadouri. Aşa arată cel mai recent sondaj Provident, realizat de iVox.
21:30
IT Genetics intră în linie dreaptă pentru listarea pe piaţa AeRO a BVB în prima parte a anului 2026 # Bursa
IT Genetics S.A., companie românească de tehnologie specializată în soluţii de automatizare digitală şi eficienţă operaţională pentru afaceri, anunţă închiderea plasamentului privat pentru acţiunile sale, intermediat de SSIF TradeVille S.A., în urma căruia a atras 5,2 milioane de lei de la investitori. Plasamentul privat, care a avut loc în perioada 5-11 decembrie 2025, a înregistrat în total 81 de subscrieri, potrivit unui comunicat al companiei, de la care transmitem cele ce urmează.
21:30
Schneider Electric a lansat GM AirSeT, noua sa tehnologie primară de comutaţie fără SF and #8326;, marcând un pas esenţial în modernizarea şi decarbonizarea infrastructurilor electrice din întreaga lume, potrivit unui comunicat al companiei.
21:20
Clujenii au avut nevoie de cele mai substanţiale împrumuturi în 2025 pentru a deveni proprietari, în timp ce timişorenii au luat de la bancă cele mai mici sume de bani, arată o analiză a creditelor ipotecare accesate de locuitorii marilor oraşe prin intermediul brokerilor reţelei Imobiliare.ro Finance, conform unei analize Imbobiliare.ro.
21:20
Diana Buzoianu: Politicul a creat injustiţiile din justiţie şi tot politicul trebuie să le repare # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi că dezvăluirile din ancheta Recorder privind sistemul judiciar arată consecinţele unor and #8222;pacte complet injuste and #8221; încheiate în ultimii ani între politicieni şi anumite grupuri de magistraţi, subliniind că Parlamentul are obligaţia de a corecta legislaţia care a generat aceste disfuncţii.
21:00
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi seară că semnalul tras de cei aproape 200 de magistraţi care au vorbit public despre probleme de integritate în sistemul de justiţie este and #8222;foarte serios and #8221;, anunţând organizarea unei discuţii dedicate acestor teme în data de 22 decembrie, începând cu ora 10:00.
20:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că orice compromis privind regiunile estice aflate sub presiunea negocierilor cu Rusia trebuie să fie and #8222;echitabil and #8221; şi aprobat prin alegeri sau referendum, relatează mass-media, de la care transmitem cele ce urmează.
20:10
Pachetul 2 de măsuri fiscale: CCR validează noile dispoziţii privind majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026 # Bursa
Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, evidenţiază faptul că al doilea pachet al reformei fiscal-bugetare reprezintă una dintre cele mai ample schimbări legislative din ultimii ani, cu impact direct asupra mediului de afaceri din ţara noastră, potrivit unui comunicat remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
20:00
UniCredit Bank a fost desemnată Banca Anului în România de către prestigioasa revistă britanică The Banker # Bursa
UniCredit Bank, care a fuzionat recent cu Alpha Bank România şi şi-a consolidat poziţia pe piaţă, a fost desemnată Banca Anului în România de revista britanică The Banker, potrivit unui comunicat remis redacţiei.
19:50
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, dezvăluie experienţa gastronomică inclusă în noile pachete PRIORITY ALL INCLUSIVE şi PRIORITY ALL INCLUSIVE PLUS, disponibile începând din această săptămână pe zborurile interne şi internaţionale, potrivit unui comunicat remis redacţiei, de la care informăm cele ce urmează. Meniul complet cuprinde preparate reci sau calde, băuturi alcoolice şi non-alcoolice, precum şi gustări dulci şi sărate, toate integrate într-un concept de tip all inclusive la 10.000 de metri altitudine.
19:40
Un nou raport al Curţii de Conturi Europene constată că nu este clar cât au ajutat proiectele strategice LIFE la construirea unei Europe mai verzi, potrivit unui comunicat remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
19:40
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, va participa,vineri, 12 decembrie, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), organizată la Bruxelles, potrivit unui comunicat reemis redacţiei de la care transmitem cele ce urmează.
19:30
Preşedintele Slovaciei a blocat prin veto desfiinţarea Biroului pentru Protecţia Avertizorilor de Integritate # Bursa
Preşedintele slovac Peter Pellegrini a respins prin veto legea adoptată recent de parlament, care prevedea desfiinţarea Biroului pentru Protecţia Avertizorilor de Integritate (UOO) şi înfiinţarea unui nou organism sub controlul guvernului, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Proiectul legislativ, susţinut de executivul naţionalist condus de Robert Fico, a fost adoptat marţi şi ar fi permis guvernului să desemneze conducerea noii instituţii, programată să-şi înceapă activitatea în ianuarie 2026.
19:20
Călin Matieş (deputat AUR): and #8222;Haos în subordinea ministrului Agriculturii: 17 ani în care ADS nu respectă legea and #8221; # Bursa
Deputatul AUR Călin Matieş atrage atenţia asupra unui scandal care durează de 17 ani, în care staţiunile de cercetare sunt lăsate în paragină, şefii stau pe funcţii fără activitate, hotărârile judecătoreşti sunt ignorate, iar milioane de lei se pierd sub ochii ministrului Agriculturii, conform unui comunicat remis redacţiei, de la care informăm cele ce urmează. Agenţia Domeniilor Statului refuză să aplice legea, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice este blocată într-un conflict absurd, iar cercetarea agricolă a României e sacrificată prin indiferenţă politică.
19:20
Judecătorul Laurenţiu Beşu, unul dintre magistraţii care apar în documentarul Recorder and #8222;Justiţie capturată and #8221;, reacţionează după ce Curtea de Apel Bucureşti l-a acuzat de minciună şi i-a cerut clarificarea de urgenţă a statutului profesional, relatează Euronews, de la care transmitem cele ce urmează. Beşu afirmă că informaţiile privind activitatea sa anterioară în serviciile de informaţii ale Ministerului de Interne au fost întotdeauna publice şi că instituţia încearcă acum să îl discrediteze pentru că a vorbit despre problemele din sistemul judiciar.
19:10
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 61.328.848,91 de lei pentru 132 de investiţii realizate prin componentele C10 - Fondul local şi C15 - Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - a anunţat ministrul Cseke Attila, potrivit unui comunicat oficial remis redacţiei.
19:10
ADR Vest a lansat platforma digitală de monitorizare a investiţiilor finanţate prin Programul Regional Vest # Bursa
Locuitorii Regiunii Vest pot afla acum foarte simplu stadiul proiectelor europene implementate de autorităţile din oraşul lor prin Programul Regional Vest, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care preluăm informaţiile următoare. Instrumentul lansat de ADR Vest permite vizualizarea în timp real a informaţiilor privind investiţiile europene ale administraţiilor locale şi judeţene.
19:10
Raport CE: România îşi menţine stabilitatea încasărilor din TVA şi reduce decalajul fiscal prin digitalizare # Bursa
Cel mai recent raport publicat de Comisia Europeană (CE) privind deficitul de încasare a TVA (VAT Gap), care vizează perioada 2019 - 2024, indică un gap de conformare de 30% la nivelul anului 2023, situându-se la acelaşi nivel cu anul 2019, potrivit unui comunicat remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
18:50
Deşi prezentată publicului larg ca un scut de protecţie pentru cumpărători, Legea nr. 207/2025 (cunoscută drept and #8222;Legea Nordis and #8221;) este, în esenţă, un instrument dur de disciplină financiară impus dezvoltatorilor, conform firmei de avocatură Buju Stanciu and Asociaţii, de la care prezentăm următoarele considerente. Pentru jucătorii din piaţa de Real Estate, noua reglementare nu aduce doar birocraţie suplimentară, ci forţează o schimbare de paradigmă în modelul de business: tranziţia de la finanţarea speculativă, bazată pe avansuri, la o capitalizare solidă şi predictibilă.
18:40
Liderii din Marea Britanie, Franţa, Germania şi Ucraina s-au reunit la Londra pentru a-şi alinia poziţiile în faţa presiunilor Washingtonului pentru un acord de pace în Ucraina, însă Polonia nu s-a numărat printre invitaţi - pentru a doua oară în două luni, după absenţa de la summitul de la Geneva din 23 noiembrie, scrie POLITICO, de la care transmitem cele ce urmează. Varşovia, un actor-cheie al NATO şi unul dintre cei mai vocali susţinători ai Kievului, este tot mai iritată de această marginalizare diplomatică.
18:40
Circa 178 de judecători şi procurori au transmis un mesaj de solidaritate cu magistraţii, care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder, ei spunând că and #8222;adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate and #8221;.
18:30
Siegfried Mureşan: and #8222;Solicităm o creştere de 10% a viitorului buget multianual al Uniunii Europene and #8221; # Bursa
Deputatul european Siegfried Mureşan (PPE/PNL), negociator-şef al Parlamentului European pentru bugetul multianual 2028-2034, a prezentat astăzi în Comisia pentru bugete propunerea de raport interimar, care prevede o creştere de 10% a bugetului faţă de varianta Comisiei Europene din iulie, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.