Japonia şi SUA au avertizat că Beijingul and #8222;nu favorizează pacea şi stabilitatea regională and #8221;

Scandalul iscat de documentarul realizat de Recorder cu privire la justiţia capturată şi mecanismul descris de judecătorii şi procurorii care au vorbit cu jurnaliştii seamănă izbitor cu ceea ce se întâmplă de ani buni în ceea ce priveşte dosarele penale şi civile legate de manipularea pieţei de capital din ţara noastră, dosare legate de evenimente petrecute pe vremea când Autoritatea de Supraveghere Financiară era condusă de Nicu Marcu sau de evenimente anterioare, aşa cum este cazul preluării de către clanul Drăgoi a societăţii Comvex, dar şi a SIF1, SIF4 şi SIF5.