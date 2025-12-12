Donald Trump vrea să elimine Europa de la „masa greilor”?! Ce grup vrea să își facă alături de China și Rusia
Cancan.ro, 12 decembrie 2025 07:50
Administrația președintelui american Donald Trump analizează tot mai des scenarii care ar putea modifica fundamental arhitectura de cooperare internațională. Una dintre ideile vehiculate în ultimele săptămâni, potrivit informațiilor apărute în presa americană, este conturarea unui […]
• • •
Acum 5 minute
08:00
Ce filme apar în ianuarie 2026 la Hollywood: Return to Silent Hill, Melania, Shelter sau Leave te vor fascina! # Cancan.ro
Iubitorii de filme abia așteaptă venirea lui 2026 pentru a începe să vizioneze din producțiile care vor fi lansate la Hollywood. Iar cinefilii chiar au de ce să fie entuziasmați, pentru că luna viitoare se […]
Acum 15 minute
07:50
Acum 30 minute
07:40
Rețete de sarmale pentru masa de Crăciun. Trucurile de care trebuie să ții cont dacă vrei să iasă perfect # Cancan.ro
Bucătăria noastră națională nu poate fi gândită fără sarmale și mămăligă, motiv pentru care azi vă prezentăm mai multe rețete de sarmale pentru masa de Crăciun. Uneori chiar și celebrul tir roșu din reclama de […]
Acum o oră
07:30
Un nou cutremur de 6,7 grade Richter a lovit Japonia! Autoritățile au emis o nouă avertizare de tsunami # Cancan.ro
Nord-estul Japoniei a fost zguduit de un cutremur major, cu magnitudinea de 6,7, produs în apropierea prefecturii Aomori, eveniment ce a readus tensiunea într-o zonă considerată de ani buni una dintre cele mai vulnerabile la […]
07:20
Dragi cititori, echipa CANCAN.ro vă aduce, în această zi de vineri, bancul zilei. Protagonistul este celebrul nostru personaj Bulă, pe care îl știm cu toții. Acesta află de la doctor că mai are 24 de […]
07:10
Horoscop rune 12 decembrie 2025. Ce ne indică Sowilo, simbolul energiei solare și al victoriei personale # Cancan.ro
Horoscop rune 12 decembrie 2025. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări […]
Acum 2 ore
07:00
Secretul cel mai bine păzit. Ionuț Rusu și-a tras căciula strategic și a sperat că nimeni nu-l observă # Cancan.ro
Ionuț Rusu, actorul care parodiază superb vedetele din România a fost surprins de CANCAN.RO în mall, unde pune la cale o investiție majoră. Ce-și ia? Un set nou de peruci? O trusă de farduri? Aflăm […]
06:50
Calendar ortodox 12 decembrie, ora 12 – Hotarul nevăzut al lumii. Ziua în care fiara se ridică, iar Sf. Spiridon pleacă la drum # Cancan.ro
Pe 12 decembrie, la ora 12 fix, lumea pare să-și țină respirația. De sute de ani, această zi este încărcată de o teamă greu de explicat: profeții ascunse în Athos, miracole la racla Sfântului Spiridon, […]
06:40
Tarotul nu este doar un joc al simbolurilor, ci o fereastră spre energia subtilă care ne însoțește în fiecare zi. De secole, oamenii au tras cărți pentru a înțelege mai bine ce îi așteaptă, ce […]
06:20
Kim Kardashian dă din nou lovitura. Va deveni personaj într-unul din cele mai populare jocuri video # Cancan.ro
Celebra Kim Kardashian se alătură oficial personalităților care au devenit personaje ale jocului video online Fortnite. Avatarul ei digital va deveni disponibil jucătorilor începând cu 13 decembrie, scrie The Independent. Influencerița, în vârstă de 45 […]
06:10
Horoscop chinezesc 12 decembrie 2025. Astăzi, energiile astrologiei chinezești se manifestă sub forța intensă și imprevizibilă a Dragonului, un semn care scoate la suprafață adevăruri, curaj și tensiuni ascunse. Este o zi în care fiecare […]
Acum 4 ore
06:00
Misha Miller, la momentul adevărului. Cine este persoana care i-a schimbat destinul celebrei artiste # Cancan.ro
Misha Miller este una dintre artistele care a avut parte de un succes răsunător în ultima perioadă. Însă puțini sunt cei care știu cine este artista de la noi care a inspirat-o și a motivat-o […]
05:50
Cum poți scăpa de durerile articulare din sezonul rece. Soluții naturiste pentru articulații sensibile # Cancan.ro
CANCAN.RO adună zi de zi cele mai utile recomandări medicale, trucuri de prevenție, explicații simple pentru probleme complicate și obiceiuri sănătoase pe care le poți integra imediat în viața ta. Indiferent dacă vorbim despre alimentație, somn, […]
05:40
Prognoza meteo de vineri, 12 decembrie 2025. Vremea se menține neobișnuit de caldă, dar ceața își face apariția # Cancan.ro
România rămâne sub influența unui aer temperat, blocând încă accesul maselor de aer polar. Vineri se anunță o zi similară cu precedenta, însă cu mai multă nebulozitate în vest și nord, și condiții de ceață […]
Acum 8 ore
01:00
Cum a reușit Melissa McCarthy să slăbească spectaculos. Actrița a dat jos aproape 45 de kilograme # Cancan.ro
Actrița Melissa McCarthy a reușit să slăbească în mod spectaculos, iar rezultatul l-a arătat recent publicului în cadrul celui mai recent episod al emisiunii „Saturday Night Live”. McCarthy a reușit să dea jos aproape 45 […]
00:20
Horoscop 12 decembrie 2025. Află care este zodia care se ceartă cu cineva apropiat, dar și ce au prezis astrele pentru restul nativilor din zodiacul european. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Bani. Zi excelentă […]
Acum 12 ore
00:00
Ea este tânăra de 26 de ani ucisă de soț! Ce a putut să facă bărbatul după fapta odioasă # Cancan.ro
O crimă înfiorătoare a șocat pe toată lumea. O tânără de 26 de ani a fost ucisă cu sânge rece chiar de bărbatul pe care îl considera iubirea vieții ei. Deși părea o poveste de […]
11 decembrie 2025
23:50
Primul bărbat din România care a rămas indiferent în fața Mădălinei Ghenea. A trecut top-modelul, dar el… # Cancan.ro
Adrian Nartea a bifat seara trecută performanța pe care mulți ar considera-o imposibilă: să rămână complet imun în momentul în care Mădălina Ghenea trece pe lângă el. Da, da, ai citit bine. În timp ce […]
23:40
E oficial! Când apare filmul „Peaky Blinders” pe Netflix și ce actori fac parte din distribuție # Cancan.ro
Universul „Peaky Blinders” se extinde oficial, după ani de speculații, discuții în mediul online și numeroase promisiuni privind continuarea poveștii clanului Shelby. Netflix a anunțat în mod oficial producția unui lungmetraj dedicat seriei, marcând astfel […]
23:30
Bogdan Vlădău are viață grea de când e singur și caută ajutor în gospodărie: „Nu are cine să-mi calce hainele” # Cancan.ro
Bogdan Vlădău nu o duce prea bine la capitolul amor. Deși de curând l-am văzut alături de o brunetă carea seamănă izbitor cu fosta soție, artistul spune că este singur. În interviul în exclusivitate pentru […]
23:20
Când a apărut prima oară la matinalul ProTV cu Andi Moisescu (Ora 7, Bună dimineața!), în anul 1996, era imposibil să nu te îndrăgostești de Andreea Raicu. Era pe atunci o tânără frumsețe carpatină, o […]
23:10
Mădălina Ghenea a fost prezentă la gala Elle Style Awards, fiind una dintre cele mai ravisante apariții de pe covorul roșu, unde eleganța, grația și magnetismul său au determinat ca toate privirile și flshurile camerelor […]
23:10
23:00
Cynthia Erivo scrie istorie în actorie! Actrița a atins o performanță uriașă la Globurile de Aur # Cancan.ro
Cynthia Erivo a intrat în istorie la Globurile de Aur, devenind prima femeie de culoare nominalizată de două ori la categoria cea mai bună actriță în rol principal (comedie sau musical). Recunoașterea vine pentru interpretarea […]
22:50
Primul caz de lepră în România, confirmat după 44 de ani. Alexandru Rogobete: ”Alte trei femei sunt în curs de evaluare” # Cancan.ro
Este oficial! Primul caz de lepră din România a fost confirmat după mai bine de 44 de ani. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a făcut anunțul. Alte trei persoane sunt în curs de evaluare. Joi, 11 […]
22:50
Poza zilei | Cum arăta Andra Măruță în urmă cu 25 de ani: ținute sexy și atitudine de divă # Cancan.ro
Andra Măruță, în prezent în vârstă de 39 de ani, rămâne una dintre cele mai îndrăgite prezențe din industria muzicală românească. Înainte să devină una dintre cele mai puternice voci ale scenei autohtone, artista a […]
22:30
Deși producătorii Survivor 2026 nu au anunțat oficial viitorii concurenți, în spațiul public au apărut deja numele principalelor vedete care pleacă în Republica Dominicană. Survivor România duce competiția din Republica Domninicană la un alt nivel. […]
22:30
22:20
În ce stare se află Miss Jamaica acum, la 22 de zile de când a căzut de pe scena Miss Univers 2025. Organizatorii au făcut anunțul # Cancan.ro
Organizația Miss Univers (MUO) a oferit o actualizare privind starea de sănătate a concurentei din Jamaica, Gabrielle Henry, care a căzut de pe scenă în timpul unei runde preliminare a concursului, pe 19 noiembrie. Organizatorii […]
22:20
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, prof. Adrian Severin și prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai […]
21:20
Motivul uluitor pentru care un client i-a returnat comanda Annei Lesko. Artista lucrează manual globuri de Crăciun # Cancan.ro
Anna Lesko și-a surprins fanii în acest sezon cu o colecție de globuri de Crăciun lucrate manual, fiecare piesă fiind unicat și realizată cu multă creativitate. Deși proiectul ei a fost primit cu entuziasm, artista […]
21:10
Future va cânta la Beach, please! 2026. Artistul internațional urcă pentru prima oară pe o scenă din România # Cancan.ro
Selly, co-fondatorul celui mai mare festival de muzică din Europa, duce Beach, Please! la un alt nivel și confirmă unul dintre cei mai puternici headlineri de până acum. Artistul numit ”Best Rapper Alive” face parte […]
20:40
Vedeta de la Kanal D se confruntă cu probleme de sănătate. Îi este afectată viața de zi cu zi: ”Nu mai pot dormi cum trebuie” # Cancan.ro
În ultima perioadă, Ana Maria Barnoschi trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care au început să-i afecteze serios ritmul zilnic. Durerile persistente, stările de disconfort și nopțile nedormite au împins-o să […]
20:30
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 12 decembrie, de la ora 15.00 # Cancan.ro
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți […]
20:30
Georgiana Lobonț (31 de ani) a făcut tot posibilul să îi organizeze fiului ei o petrecere de neuitat. Cel mic a împlinit 8 ani, ocazie numai bună de a-i aduce aproape cei mai buni prieteni. […]
20:10
Suntem în plin sezon de iarnă, iar odată cu temperaturile scăzute, apar și virozele și cazurile de gripă, care afectează tot mai mulți români. Simptomele specifice precum febră, tuse, dureri de gât și oboseală accentuată […]
19:30
Fiica Gabrielei Lucuțar a ajuns pe masa de operație, după o provocare bizară de pe TikTok: ”Nu am știut ce să fac!” # Cancan.ro
Gabriela Lucuțar (41 de ani) a fost la un pas să leșine de spaimă după ce fiica ei a acceptat o provocare bizară de pe TikTok. Adolescenta de 12 ani a ajuns direct pe masa […]
19:30
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Era lovită și subnutrită, dar nimeni nu știe cauza exactă a morții # Cancan.ro
Moartea Rodicăi Stănoiu ridică tot mai multe semne de întrebare. La doar o săptămână după dispariția fostului ministru al Justiției, ies la iveală detalii cutremurătoare: ar fi ajuns la spital cu răni pe corp, vânătăi, […]
Acum 24 ore
18:50
Decizia luată de Emma Răducanu, la aproape un an de la scandalul hărțuirii: ”Chiar am nevoie!” # Cancan.ro
Emma Răducanu pare să fi depășit momentele dificile de la începutul anului, când a fost implicată într-un scandal de hărțuire, și se concentrează acum pe reconstrucție și echilibru. După luni agitate, jucătoarea britanică și-a oferit […]
18:50
Emil Rengle și Alejandro de la Asia Express 2025 au stabilit data nunții! Când va avea loc evenimentul: ”Mi-e teamă să nu mi-l fure cineva” # Cancan.ro
Emil Rengle și partenerul său, Alejandro Fernandez, formează unul dintre cele mai vizibile din showbizul românesc, iar planurile lor de viitor devin tot mai clare. După o perioadă plină de provocări, aventuri și transformări, cei […]
18:20
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Se întâlnesc ursul, vulpea și lupul în pădure, dar nu au nimic de băut. Te vei amuza copios atunci când vei află ce s-a întâmplat […]
18:00
Stele ale operei se alătură tenorului Ştefan von Korch în concertul “Christmas Extravaganza” la Sala Dalles # Cancan.ro
Atmosfera sărbătorilor de iarnă își face loc, în acest an, la Sala Dalles, unde pe 17 decembrie va avea loc concertul „Christmas Extravaganza”, un eveniment muzical dedicat celor mai îndrăgite colinde și cântece de Crăciun […]
18:00
O cunoscută influenceriță a trecut printr-un epidod halucinant, iar suspecta ar fi chiar Andreea Bostănică. Videoclipul viral care a stârnit haos online # Cancan.ro
Holly Scarfone, fosta vedetă a emisiunii ”Too Hot To Handle”, a povestit pe TikTok o tentativă șocantă de răpire în Dubai — iar descrierea pe care o face despre „femeia care o aborda insistent” seamănă […]
18:00
În preajma Sărbătorilor de iarnă, tot mai mulți români ajung să se confrunte cu nopți neliniștite și dificultăți de adormire, deși luna decembrie este percepută în mod tradițional ca o perioadă dedicată familiei, relaxării și […]
18:00
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit # Cancan.ro
Este doliu în lumea muzicii internaționale! Camryn Betsy Magness a încetat din viață la vârsta de 26 de ani. Tânăra artistă a murit în urma unui accident rutier petrecut în Florida. Camryn Betsy Magness a […]
17:40
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 68. Găsiți-l pe singurul diferit! # Cancan.ro
Provocarea de astăzi constă într-un test special: trebuie să găsești numărul 86 ascuns în imaginea de mai jos. Este un exercițiu care îți va testa atenția la detalii și viteza de reacție. Analizează cu atenție […]
17:20
Ce a putut să pățească un bărbat care bea 8 energizante pe zi. Medicii trag un semnal de alarmă! # Cancan.ro
Un bărbat aparent sănătos a ajuns recent în atenția medicilor după ce a consumat zilnic câte opt băuturi energizante, punându-și sănătatea în pericol major. Deși astfel de produse sunt adesea privite ca soluții rapide pentru […]
17:20
Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 stele și prețuri pe măsură # Cancan.ro
Sărbătorile de iarnăm se apropie, iar majoritatea românilor au decis să petreacă zilele libere la malul mării. Pentru cei cu dare de mână, hotelul de 4 stele al lui Gică Hagi este în topul preferințelor. […]
17:10
Fiica lui Liviu Vârciu a răbufnit după ce a fost pusă la zid din cauza siluetei sale: ”Nu mai am răbdare!” # Cancan.ro
Fiica lui Liviu Vârciu este o prezență activă în mediul online și a reușit să își formeze o comunitate mare de fani. Prin urmare, influencerița are parte de o mulțime de păreri bune sau răutăcioase […]
