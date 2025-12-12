Six-seven, cu Grindeanu și Ciolacu

Un singur lucru e cu adevărat de mirare la români: cum se miră ei când văd că nimic nu merge, nici justiția, nici sistemul de sănătate, nici acela de educație, și cu siguranță nici acela de cultură. Se miră și zic ia uite, bă. Și apoi: și apoi, nimic. Six-seven! Ce înseamnă six-seven? Nu înseamnă […]

