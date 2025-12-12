Scumpiri la carburanți în România după sancțiunile impuse Lukoil / Cu cât vor crește prețurile de la 1 ianuarie
HotNews.ro, 12 decembrie 2025 10:50
Sancțiunile impuse asupra Lukoil și Rosneft vor duce la scumpirea carburanților în toată Europa Centrală și de Sud-Est la începutul anului viitor, în condițiile în care aceste companii sunt furnizori importanți în regiune, arată o…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
11:10
Ministrul Justiției afirmă că va „clarifica” acuzațiile aduse în documentarul Recorder / Ce spune despre cei aproape 200 de magistrați care s-au solidarizat cu colegii lor # HotNews.ro
Ministrul Justiției Radu Marinescu susține că este „inacceptabilă” orice formă de persecuție „a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia sa, constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul care activează”. Într-un mesa pe…
11:10
OpenAI a anunțat joi cea mai recentă versiune a modelului său de inteligență artificială de vârf, GPT-5.2, ca răspuns la tentativa continuă de a ține pasul cu rivalii săi. Și, deși GPT-5.2 se descurcă bine…
Acum 10 minute
11:00
Digitalizarea IMM-urilor: Unde avansează România și ce obstacole întâmpină. Cosmin Vladimirescu, Mastercard: „Au nevoie de sprijin personalizat și mentorat” # HotNews.ro
Digitalizarea IMM-urilor din România a ajuns într-un punct decisiv: se avansează rapid în unele sectoare, dar rămân blocaje majore în altele. Datele arată o dorință tot mai mare pentru tehnologie, însă și un decalaj vizibil…
11:00
Valentin-Alexandru Jucan, vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, a declarat vineri că afirmația făcută de președinta Curții de Apel București, conform căreia difuzarea la TVR a documentarului Recorder despre Justiție este „instigare împotriva ordinii constituționale”, este…
Acum 30 minute
10:50
Scumpiri la carburanți în România după sancțiunile impuse Lukoil / Cu cât vor crește prețurile de la 1 ianuarie # HotNews.ro
Sancțiunile impuse asupra Lukoil și Rosneft vor duce la scumpirea carburanților în toată Europa Centrală și de Sud-Est la începutul anului viitor, în condițiile în care aceste companii sunt furnizori importanți în regiune, arată o…
Acum o oră
10:30
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, care a câștigat primul tur al scrutinului din decembrie 2024 a avut vineri o primă reacție în scandalul generat de documentarul Recorder „Justiției capturată”. „Timpul lămurește esențialul: minciuna se…
10:30
Pasagerul unui avion ce a decolat din SUA a fost arestat după ce a încercat să deschidă ușa în timpul zborului # HotNews.ro
Poliția din Hong Kong a declarat vineri că a arestat un pasager aflat la bordul zborului CX811 al companiei Cathay Pacific, după ce transportatorul a spus că respectivul individ a încercat să deschidă o ușă…
Acum 2 ore
10:10
De ce politicile anti-fumat ignoră știința și ce spun cercetătorii despre alternativele fără ardere # HotNews.ro
În jur de un miliard de oameni fumează astăzi în lume. Este o cifră care rămâne aproape neschimbată, în ciuda deceniilor de campanii de prevenție, avertismente, interdicții și politici publice restrictive. Din acest paradox vine…
09:50
Prin difuzarea filmului „Justiție capturată”, TVR a obținut o audiență cum nu a mai avut în 2025 decât la dezbaterea prezidențială. În plus, dacă pe 9 decembrie, cu o zi înainte să difuzeze documentarul doar…
09:40
Inflația nu cedează și rămâne în zona lui 10%. Isărescu poate reduce cererea, dar nu poate aduce mecanici auto sau medici în plus # HotNews.ro
Inflația anuală a rămas în noiembrie 2025 la 9,8%, practic neschimbată de două luni, după un vârf de 9,9%, potrivit anunțului Statisticii de vineri . Este a doua lună consecutivă în care prețurile stau ca…
09:30
Snoop Dogg, numit antrenor onorific al SUA pentru Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 / „Dacă pot contribui cu puţină dragoste” # HotNews.ro
Rapperul Snoop Dogg va prelua „un rol voluntar de celebrare și susținere a sportivilor americani în afara terenului de joc”, a anunțat joi Comitetul Olimpic şi Paralimpic al Statelor Unite. Artistul în vârstă de 54…
09:30
Temperaturi neobișnuite până la sfârșitul anului. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion # HotNews.ro
Meteorologii estimează că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, până spre sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun. La începutul lunii ianuarie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice, potrivit…
09:30
Un startup AI cu un fondator de origine română atrage peste 12 milioane dolari finanțare de la Andreessen Horowitz și alte fonduri de investiții # HotNews.ro
Startup-ul Pryzm, care are un român în echipa de fondatori și care dezvoltă o platformă cu inteligență artificială pentru gestionarea de tranzacții între guvernul federal SUA și industrie, primește 12,2 milioane dolari finanțare de tip…
Acum 4 ore
08:50
Al doilea om din CSM, procurorul care apare în documentarul Recorder, mesaj adresat direct lui Ilie Bolojan # HotNews.ro
Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentantul procurorilor în instituția cu rol de garant al independenței justiției, Claudiu Sandu, a declarat la Euronews România că România a ajuns să fie un un „paradis al infractorilor” în…
08:40
VIDEO Primele imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk în fața instanței. Decizie luată de judecător înainte de începerea procesului # HotNews.ro
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistului conservator Charlie Kirk într-un campus din Utah, în luna septembrie, a apăut pentru prima dată în fața instanțe joi, în timp ce…
08:20
În timp ce tu citești acest articol, un milion de români se feresc de Internet ca de foc # HotNews.ro
România anului 2025 este, în același timp, una dintre cele mai conectate și una dintre cele mai deconectate țări din Uniunea Europeană, arată o analiză a Statisticii. De o parte, rețelele 5G, platformele online și…
07:40
Singurul oraș în care valoarea medie a unui credit ipotecar nou depășește 100.000 euro. Ce rate își asumă românii pentru a ajunge proprietari # HotNews.ro
Clujenii au avut nevoie de cele mai mari împrumuturi în 2025 pentru a deveni proprietari, în timp ce timișorenii au luat de la bancă cele mai mici sume de bani, arată o analiză transmisă HotNews…
07:30
Un nou cutremur masiv în Japonia. Seismul a fost urmat de două replici. A fost emisă alertă de tsunami # HotNews.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunțat Agenția niponă de meteorologie (JMA), la doar câteva zile după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 în aceeași…
07:30
EXCLUSIV Salarii puternic tăiate și concedieri la ASF. Tăierea salariilor va viza toți angajații, inclusiv membrii Consiliului # HotNews.ro
Salariile tuturor angajaților Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) vor fi tăiate cu 30% de la 1 ianuarie 2026, dată de la care ar urma să fie disponibilizati și 30 de angajați, iar 50 de posturi…
07:30
Submarinul rusesc Krasnodar, extrem de silențios, vânat timp de trei zile de marina britanică prin apele Canalului Mânecii. Ce a urmat # HotNews.ro
Marina Regală a vânat trei zile un submarin rusesc care naviga în Canalul Mânecii, a anunțat aceasta joi, într-un moment în care Regatul Unit acționează pentru consolidarea luptei sale împotriva acestei amenințări, informează AFP. O…
Acum 6 ore
07:00
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a fost încadrată la pupitru, de unde a susținut conferința de presă de joi, de doi dintre vicepreședinții instanței – judecătoarele Ionela Tudor și Sabina Adomniței. În sală…
Acum 12 ore
00:20
Moment controversat din conferința de presă de la Curtea de Apel, semnalat de judecătorul Cristi Danileț: „Nu am găsit vreo normă care să permită asta” # HotNews.ro
Regulamentul instanțelor nu permite unor persoane străine de cauză să intre în posesia unei înregistrări din ședința de judecată, spune fostul judecător Cristi Danileț, semnalând un moment controversat din conferința de presă de la Curtea…
00:00
Un ultim apel al șefului OMS către Statele Unite să nu părăsească organizația. „Vom pierde toți” # HotNews.ro
Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lansat joi un ultim apel către SUA să nu părăsească această organizaţie, din care principala putere a lunii ar urma să se retragă…
11 decembrie 2025
23:50
SUA se pregătesc să reţină și alte petroliere în largul Venezuelei, după prima captură. A fost întocmită o listă # HotNews.ro
Statele Unite pregătesc interceptarea altor nave care transportă petrol venezuelean, după ce săptămâna aceasta au reţinut primul petrolier încărcat, au declarat şase surse familiare cu situaţia, citate de agenția de presă Reuters, transmite News.ro. Măsura…
23:30
Irlanda își crește cheltuielile militare după vizita lui Zelenski în timpul căreia drone au fost văzute pe traiectoria avionului liderului ucrainean # HotNews.ro
Ministrul irlandez al apărării, Helen McEntee, a anunţat joi o creştere cu 55% a cheltuielilor militare, cu investiţii în tehnologia anti-drone, la doar câteva zile după ce drone neidentificate au fost detectate în timpul vizitei…
23:10
Câștigătorul Eurovision 2024 anunță că renunță la trofeu din cauza prezenței Israelului la ediția din 2026 # HotNews.ro
Cântărețul elvețian Nemo, câștigătorul concursului muzical Eurovision în 2024, a anunțat joi că renunță la trofeu în semn de protest față de participarea Israelului la ediția din 2026. Reprezentantul Elveției a declarat pe Instagram că…
23:00
Trump este „extrem de frustrat” atât de Rusia, cât şi de Ucraina: „Nu mai vrea discuţii, vrea acţiuni” # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât şi de cea a Ucrainei faţă de procesul de pace pe care el încearcă să-l impulsioneze, a declarat joi purtătoarea de cuvânt…
22:50
SuperLiga: Daniel Pancu, primul meci după obținerea licenței PRO: „Nu se schimbă lucrurile”. Ce spune antrenorul de la CFR Cluj despre șansele la play-off # HotNews.ro
Daniel Pancu, tehnicianul echipei CFR Cluj, a prefațat meciul programat vineri, de la ora 20:30, împotriva celor de la Csikszereda, în etapa a 20-a din SuperLiga. Partida din Gruia va fi prima pentru tehnician după…
22:50
Părul alb, un semn de sănătate. Boala gravă la care persoanele cărunte sunt mai puțin expuse # HotNews.ro
Încărunţirea părului ar putea fi un semn că organismul se protejează eficient de cancer, sugerează un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Tokyo şi publicat în revista Nature Cell Biology, transmite Live…
22:30
Andrew Tate și fratele său, Tristan, influenceri controversați din așa-numita „manosferă”, au fost eliberați din România după doi ani de arest, într-un context care implică intervenția unor oficiali americani de rang înalt, potrivit unei anchete…
Acum 24 ore
22:10
„Sunt discuții la Inspecția Judiciară să ne potolească pe toți”. Ce spune o judecătoare aflată pe lista magistraților care s-au solidarizat cu cei din documentarul Recorder # HotNews.ro
Sorina Marinaș, judecătoare la secția penală de la Curtea de Apel Craiova, spune că este sigură că urmează „repercusiuni” ale Inspecției Judiciare împotriva magistraților „care au îndrăznit” să vorbească despre problemele din justiție. Ea este…
22:00
Lapte praf pentru sugari, retras de la comercializare de Nestle, după identificarea unei bacterii pe linia de producţie. Anunțul hipermarketurilor # HotNews.ro
Auchan, Selgros şi Kaufland anunţă retragerea unor loturi de lapte praf Nestle pentru sugari, după identificarea prezenţei Bacillus cereus pe linia de producţie, transmite News.ro. Produsele trebuie predate în magazine. „Nestlé România iniţiază rechemarea voluntară…
21:50
Culisele conferinței de presă care a stupefiat România, povestite de un cunoscut jurnalist de investigații # HotNews.ro
Întâlnirea conducerii Curții de Apel București cu presa a avut momentele televizate – acestea au surprins sau chiar șocat publicul. Dar au existat și secvențe pe care oamenii nu le-au văzut și pe care le…
21:20
Primul caz de lepră confirmat în România după mai bine de 40 de ani. Alte trei cazuri sunt în curs de evaluare # HotNews.ro
Ministerul Sănătății a anunțat că a fost confirmat, joi, un caz de lepră, cunoscută și ca boala Hansen, la Cluj-Napoca, iar teste se fac în continuare în cazul altor trei persoane. Este vorba de patru…
21:00
Rusia a revendicat joi capturarea orașului Siversk din estul Ucrainei, una dintre ultimele redute ale armatei ucrainene care împiedica înaintarea trupelor ruse în direcția marilor orașe regionale Kramatorsk și Sloviansk, scriu AFP, EFE și Agerpres.…
20:50
Circulația pe podul de la Giurgiu se va relua complet pe durata sărbătorilor de iarnă. Când vor fi reîncepute lucrările pe partea bulgară # HotNews.ro
Prefectura Giurgiu anunţă că pe durata sărbătorilor se va putea circula pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, circulaţia urmând a fi deschisă în 18 decembrie. Lucrările vor fi reluate în zonă în 8 ianuarie, informează News.ro. „Autorităţile…
20:20
Nicușor Dan îi cheamă pe toți magistrații care vor să reclame probleme în justiție la „o discuție fără limită de timp” / Mesajul său, în timp ce sute de oameni îi cer în Piața Victoriei să intervină # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații care vor să semnaleze probleme de integritate în sistemul de justiție într-o discuție „fără limită de timp” la Palatul Cotroceni, pe 22 decembrie. Șeful statului susține că „lucrurile…
20:00
FOTO. OZN în mijlocul Capitalei! Imagini de ultimă oră cu construcția de 117 milioane de euro » Unde va fi ridicată și cum va arăta # HotNews.ro
Au apărut randările oficiale ale noului stadion Dinamo, arenă care va fi construită în centrul capitalei, în locul actualului stadion din „Ștefan cel Mare”. Alături de stadion va mai fi construit și un parc sportiv…
20:00
Doi politicieni fugari înveninează relațiile dintre Budapesta și Varșovia. „Conducerea Ungariei este mai aproape de Moscova decât de UE” # HotNews.ro
Ministrul polonez al justiţiei, Waldemar Zurek, l-a acuzat joi pe premierul ungar, Viktor Orban, că este mai aproape de Rusia decât de Europa, reluând o dispută între cele două state membre ale Uniunii Europene pe…
20:00
Unul dintre cei 200 de magistrați protestatari, judecător de la Tribunalul Covasna, îi explică unui membru din CSM „de ce sunt profund revoltat” # HotNews.ro
Judecătorul Liviu Cîrneciu de la Tribunalul Covasna este unul dintre cei 200 de magistrați care au inițiat joi o listă în care spun că „adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”. Cîrneciu a intrat…
19:30
„Mă zgârie eticheta, mă strânge elasticul, mă doare cusătura de la șosetă”. Ce probleme au, de fapt, copiii care plâng și se zbat când îi îmbraci. Nu, nu sunt mofturi # HotNews.ro
Unii copii nu suportă anumite texturi și materiale. Pe alții îi deranjează cusătura de la șosete sau etichetele hainelor. Dacă pentru mulți dintre noi un tricou e doar un tricou, pentru ei, se simte ca…
19:30
Furnizarea apei în Prahova și Dâmbovița va fi reluată în cursul săptămânii, dacă analizele DSP confirmă că este potabilă, anunță ministrul Mediului # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Europa FM că probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele de apă vor fi conforme, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă în zona afectată…
19:30
O nouă Autostradă în România: Șoseaua de mare viteză ar putea funcționa ca o altă variantă de ocolire a Bucureștiului / A fost semnat contractul # HotNews.ro
O nouă șosea de mare viteză va fi construită în România și va face legatură dintre Capitală și viitorul nou pod peste Dunăre care se va construit între Giurgiu și Ruse. Viitoarea șosea ar putea…
19:10
Victorie pentru industria auto europeană. UE renunță la un plan controversat privind mașinile cu combustie internă # HotNews.ro
Planurile de a interzice vânzarea de mașini noi cu combustie internă în Uniunea Europeană au fost abandonate, relatează publicația germană Bild, citată de Reuters. În locul acest interdicții, vor exista reguli mai flexibile pentru a…
19:10
SuperLiga: Dorinel Munteanu a vorbit despre posibila plecare a lui Kevin Ciubotaru de la FC Hermannstadt: „Pentru asta suntem puși aici” # HotNews.ro
Dorinel Munteanu, noul antrenor al echipei FC Hermannstadt, a vorbit despre posibilul transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB, dar și despre obiectivul său la gruparea sibiană. Campioana en-titre a României a anunțat că este…
19:00
VIDEO Cum răspunde judecătoarea Daniela Panioglu acuzațiilor șefei Curții de Apel București că și-a decontat chiria, deși avea cumpărat un apartament # HotNews.ro
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a acuzat-o în timpul conferinței de presă de vineri pe fosta judecătoarea Daniela Panioglu că a comis fals în declarații și că a dat dovadă de „conduită ilicită”.…
19:00
Zelenski despre negocierile de pace: Controlul asupra regiunii Donețk și a centralei nucleare Zaporojie sunt chestiunile cheie încă nerezolvate # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că statutul centralei nucleare de la Zaporojie și controlul asupra regiunii ucrainene estice Donetsk și sunt cele două puncte principale care rămân „nerezolvate” în negocierile pentru încetarea războiului…
18:50
Primul mesaj al judecătorului care apare în documentarul Recorder, după ce a fost atacat virulent de conducerea Curții de Apel București: Tot ce am spus este adevărat și se poate verifica # HotNews.ro
Unul dintre magistrații care apar în documentarul Recorder „Justiție capturată”, judecătorul Laurențiu Beșu, a reacționat pentru Euronews după ce Curtea de Apel București l-a acuzat de minciună și i-a cerut să își clarifice urgent statutul.…
18:30
BREAKING Aproape 200 de magistrați, mesaj de solidaritate cu judecătorii și procurorii care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder # HotNews.ro
„Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”, este mesajul transmis joi seară de 178 de judecători și procurori, o mică parte dintre ei pensionari. Ei se declară solidari cu magistrații care au făcut dezvăluirile…
18:30
Unde a plecat imediat judecătoarea Raluca Moroșanu după ce a provocat momentul de șoc public # HotNews.ro
Magistrata nu a mai avut timp să guste succesul provocat de propriul gest, pentru că s-a întors imediat în sala de judecată. A avut pe rol 11 dosare, printre care: tentative de omor (3), viol,…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.