De luni se depun cererile! O nouă finanțare AFIR de 165 de milioane de euro!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) face joi un anunț esențial pentru fermierii care vor subvenția la motorină 2026: cererile de acord pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat se pot depune până la data de 22 decembrie 2025 inclusiv. Potrivit unui comunicat al APIA remis redacției AgroTV, fermierii au posibilitatea de […]