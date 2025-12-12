De luni se depun cererile! O nouă finanțare AFIR de 165 de milioane de euro!
Agro-TV.ro, 12 decembrie 2025
O nouă finanțare AFIR va fi la dispoziția beneficiarilor începând de luni, 15 decembrie, ora 9.00, atunci când Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va da startul sesiunii de depunere a cererilor pentru prin intervenția DR 23 Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse alimentare și produse transformate, altele decât cele […]
Noua finanțare de 200.000 EURO/fermă în 2026 – Sprijin 100% nerambursabil din fonduri europene # Agro-TV.ro
AFIR va deschide pe 9 februarie 2026 apelul pentru DR-19 – Investiții neproductive la nivelul fermei, una dintre cele mai așteptate linii de finanțare din noul PNS. Măsura este dedicată fermierilor care vor să își crească reziliența exploatațiilor în fața fenomenelor climatice extreme, prin înființarea de perdele naturale de protecție. Este pentru prima dată când […]
România trece printr-o schimbare majoră în structura culturilor agricole, pe fondul secetei repetate și al pierderilor economice din ultimii ani. Tot mai mulți fermieri renunță la porumb, considerat cândva cultura-rege în fermele neirigate, și se orientează către alternative neobișnuite, dar mult mai rezistente și mai profitabile. În zone precum Vrancea, unde porumbul ocupa odinioară peste […]
România își menține poziția de lider în cadrul Uniunii Europene la exportul de cereale, conform celor mai recente date publicate de Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG-AGRI) din cadrul Comisiei Europene. Cifrele valabile pentru perioada 1 iulie – 9 decembrie 2025 confirmă faptul că țara noastră continuă să fie principalul furnizor european de […]
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a transmis joi un comunicat în care aduce unele explicații cu privire la diferența de 1,5 milioane de hectare de teren agricol ce apare între datele sale și cele furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), diferență care a creat o serie de controverse în spațiul public. […]
Nu ne surprinde faptul că vânzările de terenuri agricole din România au mai scăzut în luna noiembrie (11.145 de tranzacții) față de luna anterioară (12.988 de tranzacții), așa cum reiese din datele publicate joi de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANPCI). Ceea ce remarcăm însă este că și de această dată avem un […]
Fermierii români, apel către președintele Nicușor Dan privind noile impozite: „Va fi final de drum!” # Agro-TV.ro
Fermierii din cadrul Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC) îi cer președintelui Nicușor Dan să nu promulge legea care va permite majorarea sau introducerea de noi impozite începând de anul viitor, atrăgându-i atenția că aplicarea acesteia în forma actuală va însemna finalul de drum pentru multe afaceri agricole românești, ferme de familie și mici fabrici […]
Divizia Crop Science a Bayer, lider global în inovație agricolă, anunță astăzi implementarea unei noi identități vizuale care va consolida prezența mărcii și va îmbunătăți experiența clienților în era digitală. Această actualizare strategică vine ca răspuns la evoluția rapidă a industriei agricole, caracterizată prin cicluri de inovare mai rapide și complexitate crescută. În contextul în […]
Fermierii români s-au mobilizat azi pentru un viitor mai bun! Ce subiecte au pus pe masă # Agro-TV.ro
Pentru fermierii români, Târgu Frumos, județul Iași, a devenit joi un fel de capitală a agriculturii, unde s-au strâns pentru a discuta despre viitorul sectorului. Clubul Fermierilor Români (CFRO) a organizat în orașul ieșean Conferința Regională Agri4Future România: Obiectiv 2035 – Moldova Nord, un eveniment strategic dedicat dialogului și soluțiilor pentru viitorul agriculturii românești. Evenimentul […]
Verificați conturile! Noi plăți APIA pentru crescătorii de animale au fost anunțate joi dimineață de către Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură. Este vorba despre ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna septembrie/trimestrul III 2025. Potrivit unui comunicat al APIA remis joi redacției […]
Anul 2025 a început sub presiunea unuia dintre cele mai mari riscuri financiare din istoria recentă a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Potrivit directorului general al instituției, Adrian Chesnoiu, la momentul revenirii sale la conducerea agenției, în decembrie 2024, România se confrunta cu un risc de dezangajare de 1,2 miliarde de euro din fonduri […]
Apicultorii și asociațiile acreditate pentru activitatea de ameliorare în zootehnie trebuie să depună de urgență documentele obligatorii la Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ), pentru ca bazele oficiale de date să fie corecte, iar bugetele pentru plăți și ajutoare de stat să poată fi stabilite pentru anul 2026. Anunțul a fost făcut de Florinel Bîrcă, directorul […]
Fermierii sunt din nou în alertă! Legea pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care prevede creșterea taxelor locale și instituie, printre altele, impozitul pe solarii, a trecut miercuri de Curtea Constituțională a României (CCR). Astfel, impozitul pe solarii are, deocamdată, cale liberă, […]
Mutare strategică pe piața furajelor: Protena trece sub controlul East Grain și Hodler Capital # Agro-TV.ro
Grupul East Grain și Poultry Investment SA au preluat participația de 45% deținută anterior de UBM Group în UBM Feed Romania, consolidându-și astfel poziția și devenind acționari principali cu cote egale. Mișcarea marchează o etapă strategică pentru unul dintre cei mai mari producători de furaje din România, care va opera sub noul brand Protena. Compania […]
MADR, explicații de ultimă oră pentru fermieri: Ce se va întâmpla cu soiurile de semințe # Agro-TV.ro
Printre fermierii români există o stare accentuată de îngrijorare cu privire la faptul că accesul la diverse soiuri de de semințe le va fi îngreunat odată cu reorganizarea unor instituții din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Astfel, există temeri că vor exista disfuncționalități în activitatea de testare și omologare a soiurilor, de certificare […]
O nouă fabrică de procesare a laptelui în România, cu o capacitate de 150.000 de litri pe zi! # Agro-TV.ro
O nouă fabrică de procesare a laptelui va fi ridicată la Straja, în județul Alba, printr-o investiție de 3,5 milioane de euro făcută de DN Agrar Group, una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România, informează AGERPRES, citând un comunicat al companiei. Noua fabrică de procesare a laptelui va avea o capacitate de circa 150.000 […]
Prețurile cerealelor continuă să le dea mari bătăi de cap fermierilor români, care avertizează că valorile din piață au ajuns la un nivel extrem de scăzut, comparabil cu cel de acum 15 ani, prin prisma inflației. În contextul creșterii accentuate a costurilor de producție, de la îngrășăminte și motorină până la forță de muncă și […]
Premieră la finanțarea pentru micii fermieri – Ce trebuie să facă cei care vor să primească banii # Agro-TV.ro
Linia de finanțare DR-14, destinată investițiilor în fermele de mici dimensiuni, va suferi o schimbare majoră față de vechea măsură de finanțare pentru micii fermieri. Pentru prima dată de la lansarea acestui tip de sprijin, beneficiarii vor fi obligați să asigure o cofinanțare proprie, în procent fix de 15%. Cofinanțare de 15% impusă în premieră […]
DR-12, sprijin de 200.000 de euro pentru tinerii fermieri – Care vor fi criteriile de selecție # Agro-TV.ro
Programul DR-12 – „Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați” se pregătește pentru lansare cu reguli noi, praguri diferite de cofinanțare și un sistem de punctare care va face diferența între proiectele eligibile și cele respinse. Consultantul în fonduri europene Ion Păunel a explicat ce criterii vor sta la baza […]
Declarațiile secretarului de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Dumitru, potrivit cărora o mare parte din subvenții ajung la fermieri care lucrează pe persoană fizică, sunt contestate din teren de crescătorii de animale. Ioan Bodea, fermier cu experiență în sectorul ovin, susține că această etichetă este profund greșită și produce discriminări majore între diferitele forme de […]
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat marți că în perioada 1-30 noiembrie 2025 s-au efectuat plăți pentru fermieri, procesatori și autorități locale din zonele rurale, având o valoare totală de peste 1,5 miliarde de lei, echivalentul a 306,6 milioane de euro. Potrivit unui comunicat AFIR remis redacției AgroTV, aceste fonduri nerambursabile sunt acordate pentru decontarea […]
În agricultură, performanța nu este niciodată întâmplătoare. În spatele unei producții record stau alegeri bine cântărite, tehnologie de vârf și multă disciplină în câmp. Așa se poate descrie și cazul tânărului fermier Cosmin Iancu, din județul Ilfov, care a reușit să transforme cultura de rapiță într-un adevărat exemplu de productivitate. În contextul schimbărilor climatice și […]
Sprijin pentru fermieri de 12 miliarde de dolari! Banii vor intra până la finalul lunii februarie # Agro-TV.ro
Un pachet de sprijin pentru fermieri de 12 miliarde de dolari a fost anunțat luni de președintele Donald Trump, într-un discurs susținut la Casa Albă în care a subliniat că agricultorii, un segment important al susținătorilor săi, sunt coloana vertebrală a țării, transmite DPA, citată de AGERPRES. „12 miliarde de dolari sunt o mulțime de […]
Ce au găsit inspectorii fitosanitari în câmp. Tratamentele recomandate pentru această perioadă # Agro-TV.ro
Inspectorii fitosanitari se află în aceste zile în teren, pentru a monitoriza atent situația privind evoluția dăunătorilor în culturile de toamnă în contextul creat de condițiile climatice din această perioadă, anunță Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF). Potrivit specialiștilor, aplicarea de tratamente fitosanitare se recomandă doar atunci când este depășit pragul economic de dăunare (PED) – adică […]
Ministerul Agriculturii pregătește o nouă formă de finanțare pentru sectorul ovin în anul 2026, cu obiectivul clar de a stimula creșterea efectivelor de animale din România. Anunțul a fost făcut de ministrul Florin Barbu, într-un interviu acordat jurnalistului Ovidiu Ghinea. Aceasta a precizat că în prezent au loc discuții intense la nivelul Comisiei Europene pentru […]
Se înființează Uniunea Oierilor din România – Ciobanii se unesc pentru o voce comună în fața autorităților # Agro-TV.ro
Un demers așteptat de ani întregi de crescătorii de ovine din România a intrat oficial pe linia dreaptă. Uniunea Oierilor din România este în curs de constituire, după ce peste 120 de ciobani și reprezentanți ai asociațiilor de profil din întreaga țară s-au reunit ieri, la Sibiu, la cea de-a doua întâlnire de organizare, unde […]
Sistemul antigrindină intră într-o nouă etapă de analiză la nivel guvernamental, după ce ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că subiectul va fi discutat inclusiv în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Oficialul a precizat că i-a fost solicitată o evaluare completă a modului de funcționare a acestui mecanism, în contextul controverselor tot mai […]
Un nou proiect de Ordin MADR vine să desființeze practic sprijinul pentru apicultori acordat prin intervenția IS A-01-02 din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. Astfel, noul act normativ stabilește că pentru anii 2026-2027 nu se vor mai depune cereri pentru intervenţia IS A-01-02 „Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură”, fondurile alocate urmând să fie […]
Fermierii europeni urmează să se confrunte cu o nouă provocare legată de îngrășăminte, odată cu intrarea în vigoare a Mecanismului de Ajustare la Frontieră pentru Carbon (CBAM), de la 1 ianuarie. CBAM se traduce prin introducerea unei taxe suplimentare pentru produsele importate care au emisii mari de carbon – deci inclusiv a îngrășămintelor folosite de […]
Guvernul pregătește un nou act normativ ce îi vizează pe crescătorii de porci. Mai exact, este vorba despre schema de ajutor de minimis pentru crescătorii de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa. Noul act normativ, pus în luni în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) stabilește că „valoarea totală […]
Atenție! E ultima săptămână în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru acest tip de proiecte! # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că, printr-o decizie a ministrului Florin Barbu, fermierii și beneficiarii de proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020 mai pot depune încă cererile de plată până la data de 15 decembrie 2025. Potrivit MADR, prelungirea termenului-limită pentru depunerea cererilor de plată vine în sprijinul beneficiarilor […]
Prognoza meteo pentru următoarea perioadă nu prea îi lasă pe fermieri să se bucure în liniște de sărbătorile de iarnă. Potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) privind temperatura aerului și cantitățile de precipitații în următoarele patru săptămâni, debutul iernii nu pare a fi unul propice pentru culturile de toamnă. Astfel, în săptămâna […]
Fermierii din România vor primi în luna decembrie subvenţia la motorină aferentă trimestrului II al anului 2025, a anunţat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Potrivit declaraţiei sale, actul normativ necesar (Hotărâre de Guvern) va fi aprobat în această săptămână, iar banii vor fi viraţi până cel târziu pe 25 decembrie. Și banii pentru trimestrele III și […]
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început, săptămâna trecută, campania de plăți regulare pentru anul de cerere 2025. După o campanie de plată în avans în care s-au virat peste 900 de milioane de euro în conturile fermierilor, APIA a mai plătit, în cursul săptămânii trecute, aproape 200 de milioane de euro. […]
Surpriză unică, de Moș Nicolae, pentru 200 de copii de la mai multe centre de plasament și care provin din familii defavorizate. Aceștia au fost aduși vineri, cu ajutorul unui ONG, la un supermarket din Iași de unde și-au putut cumpăra cadouri în valoare de 300 de lei de copil. Totul a fost posibil datorită […]
Report la finanțările AFIR! Ce proiecte cu fonduri europene pot continua de la 1 ianuarie și în ce condiții # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) vine cu o veste bună pentru o bună parte din fermierii și ceilalți beneficiari de fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 care nu au apucat să-și ducă la bun sfârșit proiectele ce aveau ca termen de finalizare data de 31 decembrie 2025. Astfel, MADR va […]
Forumul APPR și Moldova Fruct colaborează pentru digitalizarea fermelor și modernizarea unităților de procesare # Agro-TV.ro
România și Republica Moldova fac un pas important pentru industria fructelor, semnând un protocol de colaborare între fermieri și procesatori. Forumul APPR și Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe din Republica Moldova (Moldova Fruct) au semnat pe data de 27 noiembrie 2025, la Chișinău, un protocol de colaborare în cadrul conferinței „Businessul Fructelor”. Parteneriatul marchează […]
VIDEO Control total în semănat – utilajul Väderstad Tempo cucerește fermierii la Agritechnica 2025 # Agro-TV.ro
În ultimii 15 ani, Väderstad a dezvoltat constant tehnologia semănatului prin sistemul Tempo transformând-o într-un reper global al preciziei la viteze mari. Compania a reușit să stabilească noi standarde pentru utilajele de semănat, consolidându-și statutul de lider în inovație. Anul acesta, la Agritechnica, Väderstad a atras atenția fermierilor din întreaga lume cu o nouă inovație: […]
URGENT la APIA – ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor! Termene și cuantumuri pentru anul 2026 # Agro-TV.ro
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că termenul limită pentru depunerea cererilor inițiale de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2026 este 15 decembrie 2025, inclusiv. Potrivit unui comunicat al APIA remis vineri redacției AgroTV, cererile trebuie avizate în prealabil de către ANZ și se depun la Centrele Judeţene […]
România ar putea reveni pe piața europeană a comerțului cu ovine vii începând cu 1 ianuarie 2026, după mai multe luni de restricții impuse de Comisia Europeană. Autoritățile sanitar-veterinare susțin că măsurile de monitorizare, recoltare de probe și supraveghere epidemiologică au fost consolidate, iar șansele de ridicare a restricțiilor pentru oierii români cresc considerabil. Vicepreședintele […]
Acordul UE-Mercosur, aproape de adoptare – Macron cere măsuri de protecție pentru fermierii europeni # Agro-TV.ro
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele din blocul Mercosur se apropie de un moment decisiv, în ciuda opoziției ferme venite din partea mai multor state membre. Franța, România, Polonia și Ungaria avertizează că forma actuală a înțelegerii riscă să afecteze grav fermierii europeni, în special prin creșterea importurilor agricole din America de Sud. Achim […]
Noul buget pentru agricultură: tăieri masive la investiții, subvenții plafonate și excluderea fermierilor pensionari # Agro-TV.ro
România contestă ferm mai multe prevederi-cheie din noua Politică Agricolă Comună (PAC), aflată în fază de propunere la nivel european. Reducerea drastică a fondurilor pentru investiții în dezvoltare rurală, introducerea plafonării subvențiilor și eliminarea plăților pentru fermierii pensionari sunt principalele puncte care stârnesc îngrijorare la București. Achim Irimescu, ministru plenipotențiar al României la Uniunea Europeană, […]
Zi tragică pentru în familia unui fermier de 57 de ani din Galați, care a fost găsit în magazia din spatele casei, împușcat în cap cu o armă pentru asomat porci, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați. La prima vedere, pare a fi vorba despre o tentativă eșuată de sinucidere. Fiica fermierului este cea […]
Subvenții una da, una ba pentru femierii români. Ce spune ministrul agriculturii că se va întâmpla în 2026 # Agro-TV.ro
Subvențiile pentru fermierii români din sectorul legumicol au fost acordate anul acesta după cum s-a nimerit, în toată brambureala legată de resursele bugetare prin care trecem. Astfel, legumicultorii au fost împărțiți, fără voia lor, în două tabere: pe de-o parte, cultivatorii de usturoi și de cartofi care, după ce au muncit tot anul, s-au trezit […]
Compania Shaktiman își adaptează utilajele agricole pentru nevoile fermierilor din România, oferind soluții moderne și eficiente pentru lucrările solului. Deltateh, importatorul exclusiv al utilajelor Shaktiman pe piața românească, pune la dispoziția fermierilor o gamă completă de freze de sol și grape rotative de ultimă generație. Cele două companii au reprezentat România la Agritechnica 2025, Hanovra, […]
Piața agricolă din România se schimbă rapid. Tot mai mulți fermieri își optimizează costurile și caută utilaje eficiente, economice și ușor de manevrat. Din acest motiv, categoria de tractoare mici a devenit una dintre cele mai căutate soluții, atât pentru ferme mici și medii, cât și pentru livezi, vii, spații verzi sau activități zilnice în […]
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) face joi un anunț esențial pentru fermierii care vor subvenția la motorină 2026: cererile de acord pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat se pot depune până la data de 22 decembrie 2025 inclusiv. Potrivit unui comunicat al APIA remis redacției AgroTV, fermierii au posibilitatea de […]
Meteorologii anunță vreme rea până sâmbătă seară. Potrivit unei infprmări transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) ce vizează intervalul 4 decembrie, ora 10:00 – 6 decembrie, ora 22:00, vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de joi, 4 decembrie, în sud-vestul țării, precum și în zonele de munte, vineri, 5 decembrie, în sud, centru […]
Scandalul subvențiilor acordate ilegal – România riscă sancțiuni de sute de milioane de euro # Agro-TV.ro
România se află în pericol major de a pierde sume uriașe din fondurile europene pentru agricultură din cauza unor nereguli grave în acordarea subvențiilor, iar avertismentul vine chiar din interiorul Ministerului Agriculturii. Secretarul de stat Emil Dumitru a vorbit deschis despre riscul unor corecții financiare de ordinul sutelor de milioane de euro, generate de practici […]
Condiționalitatea socială devine un criteriu-cheie pentru plata subvențiilor agricole, iar fermierii care folosesc muncă nedeclarată riscă sancțiuni severe, inclusiv excluderea totală de la plata subvențiilor. Avertismentul vine direct de la Emil Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR0, care atrage atenția asupra unei realități sensibile din agricultura României. Potrivit oficialului MADR, […]
