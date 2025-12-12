Cum să păstrezi baia ordonată: Suporturi și organizatoare pentru prosoape
Baia este, poate, una dintre cele mai neglijate încăperi atunci când vine vorba despre design și organizare. Și totuși, în fiecare dimineață, aici începe ziua. E locul unde cauți un moment de liniște, dar te împiedici de sticle de șampon răsturnate și prosoape aruncate în grabă. Iar dacă vorbim despre băile moderne, cu cadita de […]
Președinta CAB, afirmație „iresponsabilă și incompatibilă cu înalta funcție ocupată”, susține un membru CNA. Cele „3 teze grave” sunt analizate de Valentin-Alexandru Jucan # Libertatea
Un membru CNA a avut o primă reacție după conferința de presă organizată, joi, de Curtea de Apel București(CAB). Valentin-Alexandru Jucan susține că Liana Arsenie, președința Curții a făcut o afirmație iresponsabilă și incompatibilă cu înalta funcție deținută”, care conține „3 teze grave” ce sunt desființate punct cu punct. „O tentativă de intimidare a presei” […]
Ucraina este de acord să retragă trupele din Donbas, pentru o „zonă economică liberă” demilitarizată # Libertatea
Ucraina a propus un nou plan de pace care prevede transformarea unei părți din Donbas într-o „zonă economică liberă” demilitarizată, în care ar putea opera companii americane. Măsura este menită să atragă sprijinul președintelui Donald Trump, care nu a dat încă un răspuns oficial, potrivit informațiilor publicate de Politico. Un nou plan de pace, cu […]
5 stiri by Libertatea – Actualitate: Cum te poți feri de țepe în stil Nordis | Ce metodă de izolare le pregătește Vladimir Putin rușilor # Libertatea
5 știri by Libertatea – Actualitate, rubrica de știri găzduită de Dorin Chioțea, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din România. Vladimir Putin pregătește blocarea apelurilor telefonice din „țările neprietenoase”, pe motiv că acestea pot provoca fraude, scrie Libertatea.ro. Guvernul rus a publicat anul trecut o listă cu 47 de […]
Alăptarea este un moment magic între mamă și copil, un timp plin de apropiere, căldură și iubire. În același timp, alăptarea poate veni cu provocări: mameloane sensibile, sâni tensionați sau dificultăți în menținerea fluxului de lapte. Fiecare sesiune de alăptare a bebelușului este importantă, iar alegerea unor produse sigure și eficiente poate transforma aceste momente […]
Sore s-a lăsat pe mâna medicului estetician. Ce intervenție și-a făcut la nivelul feței. „Mă doare capul. Nu mai pot așa” # Libertatea
Sore, în vârstă de 36 de ani, s-a lăsat pe mâna medicului estetician, înainte de sărbătorile de iarnă. Artista a postat pe contul de socializare o imagine, alături de care a transmis un mesaj în care dezvăluie ce imperfecțiune vrea să corecteze, la nivelul feței. Nu este pentru prima oară când Sore apelează la inetervențiile […]
Iarna pune de multe ori presiune pe încălțăminte. Temperaturile scăzute, umezeala, drumurile lungi și nevoia de stabilitate fac ca ghetele să devină una dintre cele mai importante piese din garderobă. Tocmai de aceea, multe femei se orientează către ghete damă piele naturală, o opțiune sigură atunci când îți dorești durabilitate și confort real. La Vanilla […]
Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, în contextul noii programe școlare: „Editurile au un interes. S-au făcut presiuni. Manualele sunt deja făcute”. Reacția profesorului Liviu Papadima # Libertatea
În cadrul dezbaterii pe marginea noii programe școlare pentru Limba și literatura română, care a avut loc joi, 11 decembrie, președintele Academiei Române a făcut o declarație extrem de gravă. Ioan-Aurel Pop a spus că editurile care tipăresc manualele au făcut presiuni indirecte asupra comisiei de elaborare a programelor și chiar asupra sa pentru a […]
Mobilă de bucătărie la comandă în 2026: tendințe în materiale, texturi și combinații cromatice # Libertatea
În 2026, bucătăria nu mai este doar locul în care gătești, ci spațiul în care îți începi diminețile, lucrezi uneori de la laptop și primești prieteni la un pahar de vin. Iar aici, mobilă de bucătărie la comandă nu mai înseamnă doar să încapă tot, ci să arate și să se simtă la fel de […]
Călin Georgescu l-a copiat pe Alexandru Vlahuță ca să câștige like-uri, după documentarul Recorder: Justiție capturată # Libertatea
Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a reacționat în urma scandalului din justiție, ca urmare a investigației Recorder. El îl copiază pe scriitorul Alexandru Vlahuță, fără să-l citeze. „Adevărul aşteaptă. Numai minciuna e grăbită” – citatul lui Alexandru Vlahuță, preluat de Călin Georgescu Într-un mesaj publicat, vineri, pe rețelele sociale, Călin Georgescu a făcut […]
O femeie a ajuns la spitalul din Constanța cu arsuri pe 50% din corp, după ce casa i-a fost mistuită de un incendiu violent # Libertatea
Un incendiu devastator a avut loc în Medgidia, pe strada Arțarilor. Potrivit publicației locale Constanța100%, pompierii ISU Dobrogea au intervenit prompt cu două autospeciale de stingere. Focul a cuprins o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați a locuinței. Situația a fost deosebit de periculoasă, întrucât în casă se aflau două butelii, care au fost […]
Românul care și-a furat propriul BMW, pe care l-a găsit în Germania după ce-i fusese furat în țară, nu-și primește mașina înapoi # Libertatea
Un român din Mannheim și-a recuperat mașina furată, după ce a găsit-o în Dortmund, dar disputa asupra proprietății BMW-ului a fost soluționată de autorități. Potrivit siteului companiei publice regionale de radiodifuziune german Sudwestrundfunk, mașina va fi redată unui dealer auto, conform deciziei Parchetului din Dortmund. În primăvară, bărbatul din Mannheim intenționa să vândă BMW-ul său […]
David Popovici aduce „Sprint With The Stars” în România: amatorii pot înota braț la braț cu elitele mondiale # Libertatea
David Popovici, campionul olimpic și cvadruplu campion mondial, anunță organizarea primei ediții internaționale a evenimentului de înot „Sprint With The Stars România”. Competiția, fondată de triplul campion olimpic britanic Adam Peaty, propune un format spectaculos care oferă înotătorilor amatori oportunitatea unică de a concura alături de elitele mondiale. Un format spectaculos pentru toată lumea Evenimentul […]
Fabrica Te-Rox Prod din Pașcani a fost scoasă la vânzare pentru 2.490.000 de euro, la cinci ani după ce a fost preluată de suedezi # Libertatea
Unul dintre cei mai mari producători europeni de componente pentru scaune auto pentru copii, Te-Rox Prod din Pașcani, a fost scos la vânzare pentru 2,49 milioane de euro, conform Ziarul de Iași. Te-Rox Prod din Pașcani, din topul mondial în faliment Fabrica Te-Rox Prod din Pașcani, care ajunsese un exemplu de succes în industria românească, […]
Importanța controalelor ginecologice regulate: Ghid complet pentru sănătatea feminină pe termen lung # Libertatea
priorități. Totuși, statisticile recente arată că peste 70 % dintre afecțiunile ginecologice grave pot fi prevenite sau tratate cu succes dacă sunt descoperite în stadii incipiente. Un simplu control ginecologic anual nu este doar o „formalitate”, ci una dintre cele mai puternice forme de auto-îngrijire pe care ți le poți oferi. Ce se întâmplă exact […]
Scorul de comă Glasgow este unul dintre cele mai utilizate instrumente medicale de evaluare neurologică din lume. Creat pentru a oferi un criteriu obiectiv și ușor de aplicat, acest sistem de notare se bazează pe anumiți parametri astfel încât să fie evaluat nivelul de conștiență al unui pacient aflat în stare critică. Înțelegerea felului în […]
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025. Marte va intra în zodia Capricornului # Libertatea
Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 13 – 19 decembrie 2025 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești. Horoscop săptămânal Berbec – 13 […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Berbec. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec. Horoscop săptămânal Berbec – 13 – 19 decembrie 2025 Între 13 și 15 decembrie dimineața, dialoguri, contacte umane cu persoane cu care nativii întrețin relații parteneriale, fără […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Taur. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur. Horoscop săptămânal Taur – 13 – 19 decembrie 2025 Între 13 și 15 decembrie dimineața, context astral mai puțin semnificativ pentru evoluția stării de sănătate sau a […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Gemeni. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni. Horoscop săptămânal Gemeni – 13 – 19 decembrie 2025 Între 13 și 15 decembrie dimineața, mulți nativi, indiferent de vârstă, vor simți nevoia să se distreze, să […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Rac. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac. Horoscop săptămânal Rac – 13 – 19 decembrie 2025 Între 13 și 15 decembrie dimineața, efort real de a menține un echilibru în viața de familie, de […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Leu. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu. Horoscop săptămânal Leu – 13 – 19 decembrie 2025 Între 13 și 15 decembrie dimineața, nativii vor căuta soluții diplomatice pentru a evita întâlnirea cu persoane certărețe, […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Fecioară. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară. Horoscop săptămânal Fecioară – 13 – 19 decembrie 2025 Între 13 și 15 decembrie dimineața, gesturi financiare atent analizate. Între 15 decembrie, după ora 5:51′, și 17 […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Balanță. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță. Horoscop săptămânal Balanță – 13 – 19 decembrie 2025 Între 13 și 15 decembrie dimineața, nativii se vor simți în largul lor și își vor etala calitățile […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Scorpion. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion. Horoscop săptămânal Scorpion – 13 – 19 decembrie 2025 Între 13 și 15 decembrie dimineața, context mai puțin expresiv pentru evoluția celor două case ale sănătății. Între […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Săgetător. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător. Horoscop săptămânal Săgetător – 13 – 19 decembrie 2025 Între 13 și 15 decembrie dimineața, relațiile de prietenie vor tinde să se desfășoare într-o atmosferă plăcută, relaxată, […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Capricorn. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn. Horoscop săptămânal Capricorn – 13 – 19 decembrie 2025 Între 13 și 15 decembrie dimineața, aparent moment de respiro profesional, când o serie de responsabilități au fost […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Vărsător. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător. Horoscop săptămânal Vărsător – 13 – 19 decembrie 2025 Între 13 și 15 decembrie dimineața, Vărsătorii nu vor acorda o prea mare atenție relațiilor bazate pe comunicare, […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Pești. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești. Horoscop săptămânal Pești – 13 – 19 decembrie 2025 Între 13 și 15 decembrie dimineața, axa câștigurilor bănești provenind din muncă, dar și din relația nativilor cu […]
Laurențiu Beșu spune că sunt foarte mulți procurori și judecători în sistem care au lucrat pentru serviciul de informații „Doi și un sfert” # Libertatea
Laurențiu Beșu, unul dintre magistrații care apar în documentarul Recorder-Justiție capturată, spune că sunt foarte mulți procurori și judecători în sistem care au lucrat pentru serviciul de informații „Doi și un sfert”, relatează Euronews. Reacția vine după ce Curtea de Apel București (CAB) l-a acuzat de „minciună” pentru că în cariera sa a fost ofițer […]
Imagini neașteptate cu Raluca Pastramă îmbrăcată în rochie de mireasă. Apariția ei nouă a creat controverse # Libertatea
Raluca Pastramă a creat controverse cu cea mai nouă apariție. Ea apare în rochie de mireasă, inclusiv cu voalul pe cap. Vedeta nu a făcut nicio declarație, însă Brigitte Pastramă s-a dat de gol. Noile imagini în care Raluca Pastramă poartă o rochie de mireasă spectaculoasă, una amplă, cu detalii sculpturale, aplicații strălucitoare și un […]
KFC și Taco Bell încheie un parteneriat strategic cu Nibiru, marcând deschiderea primelor restaurante în cadrul unei stațiuni premium de pe litoralul românesc # Libertatea
Această colaborare evidențiază intrarea unor branduri globale de renume în proiecte turistice moderne din România. NIBIRU, cea mai nouă și ambițioasă stațiune de entertainment și lifestyle, anunță încheierea unui parteneriat strategic cu Sphera Franchise Group, holding-ul care deține companiile ce operează în sistem de franciză brandurile KFC și Taco Bell în România. Acordul marchează integrarea […]
Un zid gigantic vechi de 7.000 de ani a fost descoperit în largul regiunii Bretania, Franța: „Nu îmi venea să cred” # Libertatea
O descoperire arheologică subacvatică remarcabilă a fost făcută recent în largul coastei Bretaniei, Franța. Potrivit publicației britanice BBC, o echipă de arheologi marini francezi a găsit un zid masiv subacvatic, datând din jurul anului 5000 î.Hr. Această structură ar putea fi legată de o societate din epoca de piatră a cărei dispariție sub apele în […]
Aburirea geamurilor mașinii este una dintre cele mai frecvente și frustrante probleme cu care se confruntă șoferii, mai ales în sezonul rece. Fenomenul reduce vizibilitatea, prelungește timpul de pregătire înainte de plecare și poate deveni chiar periculos pentru siguranța rutieră. Din fericire, există câteva metode simple și eficiente prin care poți preveni apariția acestei probleme. […]
O familie cu doi copii a vândut tot ca să trăiască într-o rulotă de lux, dar firma a intrat în faliment: „Nu ne-a mai rămas nimic” # Libertatea
O familie din Noua Zeelandă a pierdut aproape toate economiile după ce visul unei vieți pe drumurile Australiei s-a prăbușit brusc. Alexis și Cade Thornton, părinții a doi copii de 7 și 9 ani, au vândut afacerea, au închiriat casa și au investit o sumă uriașă într-o rulotă de lux. Cu puțin timp înainte de […]
Cum își petrece Bogdan Vlădău timpul cu fiica lui, după despărțirea de Gina Chirilă. „Tati știe și o învață și pe ea” # Libertatea
În 2024, Bogdan Vlădău și Gina Chirilă s-au despărțit după 11 ani de relație. Cei doi au împreună o fetiță și de dragul acesteia au încercat să aibă o relație cât mai bună. Bogdan Vlădău a fost prezent zilele trecute la Elle Style Awards și a acordat un interviu în care a vorbit despre ceea […]
Un șofer din orașul german Nürnberg a fost surprins intenționat de un radar de viteză, conducând cu peste 50 km/h, în timp ce doi pasageri stăteau pe cadrul ușii. Aceștia s-au întors ulterior la echipajul de măsurare pentru a vedea fotografia. Șoferul și cei doi pasageri au vrut să obțină o amintire foto S-a constatat […]
Peste 150 de mii de locuitori din Brăila vor rămâne fără apă potabilă, câteva ore, săptămâna viitoare # Libertatea
Peste 150 de mii de locuitori din Brăila vor rămâne fără apă potabilă, câtva ore, săptămâna viitoare. Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila va întrerupe furnizarea apei potabile, marți, 16 decembrie 2025, între orele 09.00 – 14.00, pentru executarea unor lucrări de reabilitare a rețelelor, relatează Pro Brăila. Astfel, vor rămâne fără apă toți utilizatorii […]
Oamenii săraci au ajuns să doarmă printre morți, în morminte goale, ca să nu înghețe de frig, în Modena: „M-am speriat și am fugit” # Libertatea
Oamenii fără adăpost din Modena, Italia, au ajuns să doarmă în mormintele goale ale cimitirului San Cataldo, unde își amenajează culcușuri cu pături și saltele vechi pentru a se adăposti de frig. Descoperirea a fost făcută întâmplător, de o localnică. Modena: oamenii fără adăpost dorm în mormintele goale În Modena, oraș considerat de ani de […]
Beach, Please! anunță un nou headliner: Future, un superstar internațional, urcă pe scena ediției 2026 # Libertatea
Beach, Please! ridică din nou standardele și confirmă unul dintre cei mai puternici headlineri de până acum: Future, superstar global, pionier al trap-ului modern și unul dintre cei mai influenți artiști ai ultimului deceniu. Revista GQ l-a numit „Best Rapper Alive”, un titlu care reflectă impactul său uriaș asupra muzicii contemporane și culturii urbane. Prezența […]
Ați văzut probabil că se tot anunță schimbarea programelor de învățământ la toate disciplinele. O să vă vorbesc puțin despre română, unde au loc niște schimbări tragi-comice, în perfect ton cu ce se întâmplă, de altfel, în toată educația anul ăsta. Suntem suspecți că ne simțim bine la școală. Mai întâi, să ne înțelegem, programa […]
Reacția lui Dan Negru despre revenirea la TV a Mihaelei Rădulescu și a Andreei Marin: „Am avut șansa să lucrez cu ambele” # Libertatea
Dan Negru și-a spus părerea despre revenirea în televiziune a Mihaelei Rădulescu, la Pro TV, dar și a Andreei Marin, la TVR 1. Toți trec fac parte din aceeași generație. Dan Negru, care e prezentator la Kanal D, a vorbit despre revenirea pe sticlă a Mihaelei Rădulescu, care a apărut într-o emisiune specială Pro TV […]
Planul secret al SUA prin care voiau să „retragă din UE” patru țări: ce scrie în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate # Libertatea
Strategia de securitate națională a SUA continuă să provoace agitație. Există rapoarte despre o versiune nepublicată în care, printre altele, existau planuri de „retragere din UE” a Austriei, Italiei, Ungariei și Poloniei, relatează Focus și Defense One. „Să facem Europa din nou măreață” Defense One a dezvăluit informații despre această versiune a strategiei de securitate, care […]
O tânără sportivă de 19 ani, găsită moartă în SUA, după ce a participat pe TikTok la o provocare controversată. Ce este „Devil Trend”, apărut în postările ei # Libertatea
O sportivă de doar 19 ani, jucătoare de fotbal la Universitatea Rice din Houston, SUA, a fost găsită moartă într-o locuință din afara campusului, la scurt timp după ce a participat pe TikTok la o provocare online numită „devil trend”. Moartea tinerei a stârnit un val de reacții și întrebări, mai ales după apariția unor […]
Uniunea Europeană cere Ungariei să elimine plafonul la prețurile alimentelor și produselor de farmacie pentru comercianții străini # Libertatea
Comisia Europeană a cerut joi, 11 decembrie, Ungariei să renunțe la plafonul aplicat prețurilor de vânzare cu amănuntul pentru produsele alimentare și articolele de farmacie, valabil doar pentru distribuitorii străini. Ungaria susține că menține plafonul de prețuri în ciuda avertismentului UE Instituția Uniunii Europene (UE) avertizează Ungaria că nerespectarea măsurii ar putea duce la acțiuni […]
Cătălin Botezatu, declarații sincere despre povestea de dragoste cu Vanda Vlasov. „E un avocat foarte bun” # Libertatea
Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, este unul dintre cei mai apreciați designeri români, dar și unul dintre cei mai râvniți burlaci. De-alungul anilor, acesta a avut relații cu femei celebre și frumoase, iar despre majoritatea are numai cuvinte de laudă. Printre acestea s-a numărat și Vanda Vlasov, un avocat de succes. În […]
„Nu am plănuit să dau trei goluri, dar câteodată se întâmplă!”, a spus, cu o sinceritate dezarmantă, Jovo Lukic, la finalul meciului pe care U Cluj l-a câștigat cu 3-0 în fața lui Hermannstadt. Vârful bosniac tocmai reușise primul hat-trick al carierei în Superliga, prin care a a dus echipei sale un succes important în […]
Ucigașul lui Charlie Kirk a apărut pentru prima dată în instanţă, cu cătușe la mâini și la picioare. A împărțit zâmbete în sala de judecată # Libertatea
Bărbatul acuzat că l-a ucis pe 10 septembrie pe activistul conservator Charlie Kirk, într-un campus din Utah, a apărut pentru prima dată în faţa instanţei, unde un judecător delibera asupra gradului de acces al presei la procesul de mare interes, relatează BBC. S-a cerut interzicerea camerelor de filmat Avocații lui Tyler Robinson, în vârstă de […]
Donald Trump „e în cârdășie” cu Vladimir Putin: „Doi gangsteri, un singur țel”, scrie pe copertă Der Spiegel, cel mai mare săptămânal german # Libertatea
„Președintele SUA nu își ascunde disprețul față de bătrânul continent și face înțelegeri cu liderul de la Kremlin. Europa nu poate găsi nicio strategie împotriva acestei alianțe de ticăloși.” Acesta este primul paragraf dintr-un amplu articol care deschide edița de vineri, 11 decembrie 2025, a revistei săptămânale germane Der Spiegel (n.red. Oglinda), cel mai mare […]
Ministrul Justiției susține că nu a primit nici o sesizare de la magistrați înainte de documentarul Recorder: „Orice lege poate fi modificată în acord cu evoluția societății” # Libertatea
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a luat poziție în urma controverselor generate de documentarul Recorder despre sistemul judiciar din România. Potrivit News.ro, ministrul susține necesitatea clarificării tuturor aspectelor semnalate de magistrați în acest material. Reacția ministrului Justiției la documentarul Recorder Marinescu a subliniat importanța verificării și clarificării acestor sesizări, nu reprimarea lor. „Este inacceptabilă orice formă […]
