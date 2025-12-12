Românii ies din nou în stradă. Protest astăzi, în Piața Victoriei,...
StiriDiaspora.ro, 12 decembrie 2025 15:50
Românii ies din nou în stradă. Protest astăzi, în Piața Victoriei,...
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum o oră
15:50
Acum 2 ore
15:10
Lia Savonea, o nouă "lovitură". A desființat și reorganizat toate...
Acum 4 ore
14:20
Un cimitir din Modena a ajuns "hotel" pentru săraci. Oamenii dorm...
14:20
Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj
12:50
Român condamnat pentru furt de motorină în Franța. ADN-ul lăsat pe...
Acum 6 ore
11:50
CSM sesizează Inspecția Judiciară după dezvăluirile din...
10:50
MAE, atenţionare de călătorie în Portugalia: Cod roşu pentru...
10:40
Un tânăr a provocat haos pe autostradă în Germania: conducea fără...
Acum 8 ore
09:20
Doi români au jefuit și terorizat pacienții bătrâni dintr-un spital...
09:10
Doi români au ajuns spaima proprietarilor din Germania. Ionel și...
Acum 12 ore
08:20
Ursula von der Leyen: Săptămâna viitoare va fi decisivă pentru Ucraina
Acum 24 ore
23:40
Un celebru brand de haine, cu 2200 de magazine în UE, a fost...
22:30
Protest în Piața Victoriei. Câteva sute de oameni au venit din nou...
21:20
Patru posibile cazuri de lepră în România, la un salon de masaj
20:20
Nicușor Dan cheamă la Cotroceni toți magistrații care vor să...
19:40
Zelenski susține că două chestiuni au rămas nerezolvate, înainte de...
18:30
Grevă generală în Italia, pe 12 decembrie. Toată țara va fi blocată
18:30
Peste 100 de judecători și procurori s-au solidarizat cu...
17:30
Un român din Austria i-a "speriat" și pe polițiștii cu ceea ce avea...
17:00
S-a aflat cine sunt românii morți în Tenerife: "Ultimul ei mesaj a...
Ieri
15:50
Detalii halucinante de la conferința CAB. Savonea a sunat și a dat...
15:40
Rețeaua EURES: 307 joburi pentru români în Europa, cele mai multe...
15:10
Dilema unei românce, după 10 ore de cules roșii într-o seră din...
13:50
DSP anunță că apa din mai multe localităţi afectate de criza de la...
12:40
Judecătoare de la Curtea de Apel București, după ancheta Recorder:...
11:50
CSM, prima reacție după documentarul Recorder. Acuză o campanie de...
11:10
Rujeola a revenit în Spania. Principalele "surse": Persoane...
10:10
E scumpă sau nu viața în Spania? O româncă a pus toate cheltuielile...
09:20
Planul lui Trump de "pace" e mai mult de business: vrea investiţii...
09:00
O femeie din Italia care racola și exploata badante străine,...
08:40
Instanța a permis în premieră, unei românce din Spania, să-i facă...
10 decembrie 2025
23:50
România a atins limita maximă de muncitori străini permiși....
23:20
UE adoptă legile Italiei de returnare a migranților: "Modelul...
22:10
Ce se întâmplă cu salariul minim în România în 2026. Ilie Bolojan a...
21:40
Ce sancțiune a primit un șofer român din Italia, prins la volan...
21:10
Mai mulți români, prinși fără permis de muncă pe șantier în...
20:30
Sute de protestatari, în fața CSM. Oamenii sunt revoltați și cer...
20:00
Badantă româncă, dată dispărută după moartea bătrânului pe care-l...
19:10
Soțul senatoarei Ana Mara Gavrilă, ieșire publică despre zvonurile...
18:00
Nicușor Dan, primul mesaj după documentarul Recorder: "Cel mai...
17:50
Jumătate dintre firmele din Germania vor săptămâna de patru zile de...
16:50
Patru tineri, prinși în timp ce furau motorină dintr-un camion...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Horoscop 11 decembrie 2025: O zi în care secretele ies la iveală
15:20
CCR, decizie privind tăierea pensiilor magistraților
14:40
Românii se mobilizează. Protest împotriva abuzurilor din justiție,...
14:00
Un italian a vrut să ajungă la Târgul de Crăciun din Craiova, dar a...
12:50
Concert de colinde româneşti în centrul Romei
11:40
CCR a decis că legea prin care cresc taxele locale este...
11:00
Cât câștigă un asistent român în Germania. Ruja: "Mulți cred că...
09:40
MAE, atenţionare de călătorie în Portugalia: grevă generală în...
