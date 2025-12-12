Test IQ exclusiv pentru genii | Ce număr de 3 cifre se ascunde în această iluzie optică?
Gândul, 12 decembrie 2025 17:20
Poți deveni cea mai inteligentă persoană din anturajul tău, dacă găsesști numărul ascuns în această iluzie optică cu cerc galben. În general, puzzle-urile cu iluzii optice sunt cunoscute ca fiind provocări cerebrale distractive și fascinante, concepute în așa fel încât să-ți facă feste atât ochilor, cât și minții. Iluziile optice folosesc adesea o utilizare inteligentă […]
• • •
Acum 30 minute
17:40
Fostul model Dana Săvuică, în vârstă de 55 de ani, a făcut declarații despre fiica sa, Julie, și a dezvăluit ce carieră a ales aceasta să urmeze. Dana Săvuică a format o familie, timp de 26 de ani, alături de Răzvan Stanciu, însă mariajul lor a ajuns la final în anul 2016. Cei doi au […]
17:40
Nestle retrage de la comercializare mai multe loturi de lapte praf din cauza unei bacterii pe linia de producție # Gândul
Nestle România, împreună cu mai mulți retaileri importanți din țară, a inițiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din cauza prezenței bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de originze. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că loturile vizate sunt cele din gamele NAN […]
17:40
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023 a fost arestată în Iran. Ea luptă pentru drepturile femeilor și a fost arestată de autorități de 14 ori # Gândul
Narges Mohammadi luptă de zeci de ani pentru drepturile omului și împotriva oprimării femeilor în regimul mullahilor din Iran. În 2023, aceasta a primit Premiul Nobel pentru Pace. Acum, Narges a fost arestată din nou, pentru a 14-a oară au anunțat astăzi susținătorii ei. Fundația cu sediul la Paris a declarat că Mohammadi a fost „reținută […]
Acum o oră
17:30
Realitatea nefiltrată a guvernării Bolojan: „Inflație uriașă, energia cu 62% mai scumpă, scăderea nivelului de trai” # Gândul
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, afirmă că nivelul „extrem de ridicat” al inflației, 10%, este o consecință directă a creșterii tarifelor la Energie, și a taxelor. Acesta avertizează că nivelul de trai al cetățenilor este în scădere și se va accentua dacă Guvernul Bolojan va decide înghețarea salariilor. „Aflăm că inflația rămâne în continuare la […]
17:20
Poți deveni cea mai inteligentă persoană din anturajul tău, dacă găsesști numărul ascuns în această iluzie optică cu cerc galben. În general, puzzle-urile cu iluzii optice sunt cunoscute ca fiind provocări cerebrale distractive și fascinante, concepute în așa fel încât să-ți facă feste atât ochilor, cât și minții. Iluziile optice folosesc adesea o utilizare inteligentă […]
17:10
Primarul din Livezile, arestat preventiv pentru agresiune sexuală și influențarea declarațiilor. Decizia este definitivă # Gândul
Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, a fost arestat preventiv, după ce Tribunalul Bistrița-Năsăud a decis vineri, 12 decembrie, să admită contestaţia formulată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa. Decizia este definitivă. În cazul primarului Traian Simionca a fost dispusă măsura arestului preventiv pentru 13 zile. Edilul era inițial plasat în arest la domiciliu, […]
17:10
Bulă voia să se angajeze la CFR, la macazuri. Încearcă să treacă testul suprem. Inspectorul CFR îl întreabă: – Bulă, ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse? – Aș trece un tren pe altă linie! – Și dacă macazul este defect? – Aș merge pe linii și aș folosi […]
Acum 2 ore
17:00
Presiunile diplomatice din Asia de Est par să nu aibă sfârșit, însă președintele Donald Trump este pregătit să le facă față, a anunțat joi secretarul de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt. Trump a declarat joi, 11 decembrie, că America este capabilă să fie echidistantă în raport cu Japonia și China, deoarece ambele guverne au […]
17:00
Cel mai inteligent om pripășit vreodată pe Pământ ar fi fost un american născut în 1898, William James Sidis. Se estimează că IQ-ul său era cuprins între 250 și 300. Spre comparație, un om cu inteligență medie are un IQ de 100, iar Albert Einstein a fost evaluat la aproximativ 160. Evident, nu există dovezi […]
17:00
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“ # Gândul
În fiecare lună, câteva mii de turiști vizitează Caiazzo, o comună cu 5.000 de locuitori situată la o oră distanță de Napoli. Nu peisajele impresionante sau arhitectura spectaculoasă a Italiei îi atrage aici, ci pizzeria Pepe In Grani, unde se mămâncă „cea mai bună pizza din lume“, relatează Financial Times. Cea mai populară pizza din […]
17:00
Zelenski a scris în planul lui de pace că Ucraina ar urma să adere la UE într-un an, dezvăluie Financial Times # Gândul
Ucraina ar urma să adere la UE anul viitor în baza unei propuneri susținute de Bruxelles în negocierile actuale de pace, o mișcare care ar transforma abordarea blocului comunitar privind admiterea de noi membri. Aderarea la UE până la 1 ianuarie 2027 este specificată în cel mai recent proiect al propunerii de pace pe care […]
16:40
Cântăreața Alexandra Ungureanu, în vârstă de 43 de ani, a spus cum a fost anul 2025 pentru ea din punct de vedere profesional. Alexandra Ungureanu este o apariție foarte plăcută în industria muzicală din România. Artista este foarte preocupată de imaginea sa și de felul în care se prezintă în public. Artista are o relație […]
16:40
DSP Prahova ridică restricțiile privind consumul de apă în alte 5 localități. Pentru 3 localități consumul rămâne încă interzis # Gândul
După două săptămâni de la izbucnirea Crizei apei, Direcția de Sănătate Publică Prahova anunţă că apa poate fi consumată în alte 5 localități. Restricțiile de la această măsură sunt menținute pentru localitățile Aluniș, Vărbilău și Șotrile până la confirmarea apei furnizate în parametrii e potabilitate. DSP Prahova a anunțat, vineri, ridicarea restricțiilor privind consumul apei […]
16:40
Diana Buzoianu se leagă cu lanțurile de scaunul de ministru, cu trei zile înainte de moțiunea pentru demiterea din funcție: „Cereri pe fond politic” # Gândul
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat în cadrul unei conferințe de presă la Brașov că nu își va demsia. Oficialul a reiterat aceste afirmații după ce Sorin Grindeanu i-a solicitat premierului Bolojan să o demită pe Buzoianu. Luni 15 decembrie, plenul Parlamentului va vota moțiunea depusă de senatorii AUR și grupul „Pace Întâi România”, pentru […]
16:40
Ce urmează în atacul taberei USR asupra Justiției. Ministrul Justiției pentru Gândul : „Simplele alegații nu pot construi un adevăr” # Gândul
Este o tensiune care crește progresiv în spațiul public, iar sistemul de justiție din România a devenit ținta unor acuzații lansate dinspre partea „Rezist” a scenei politice. Documentarul „Justiție capturată”, realizată de Recorder, a creat o falie adâncă între magistrați, iar în spatele lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-a format o adevărată „armată” care […]
16:30
Donald Trump avertizează că „vom ajunge la al Treilea Război Mondial” dacă războiul din Ucraina continuă iar Kievul și Moscova nu cad la pace # Gândul
În urma conferinței de presă de joi seara de la Casa Albă, Donald Trump a declarat că „vărsarea de sânge” din Ucraina trebuie să înceteze, arătându-se dezamăgit față de lipsa progresului în demersurile pentru pace. Doar luna trecută, cel puțin 25.000 de persoane au fost ucise în războiul dintre Rusia și Ucraina. Potrivit secretarului de […]
16:20
Juriști marcanți și magistrați celebri descifrează asaltul taberei #rezist asupra Justiției: „Nicușor Dan se joacă cu focul! Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei căutau case în Brazilia și ne-am pierdut 2 luni? Am înnebunit cu toții?”/„Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete/ Au murit dosarele când Bologa a condus DNA”/ „Asistăm la o încercare de resubordonare a Justiției” # Gândul
Justiția din România se află sub un asediu prelungit, iar cei care s-au aliniat în spatele Ilie Bolojan și Nicușor Dan – după ce a fost publicat controversatul documentar realizat de Recorder – sunt „soldații” din „armata Rezist”. Cuvântul de ordine, după ce s-a dat „alarma” și atacul a fost declanșat, este „corupția”. Acuzațiile se […]
Acum 4 ore
15:40
Ce cadou costisitor i-a făcut Alin Oprea soției sale. ”Am admirat-o în momentul în care am văzut-o într-un showroom” # Gândul
Alin Oprea i-a făcut un super cadou partenerei sale de viață, Medana, cu ocazia zilei de naștere a acesteia. Este vorba despre o mașină de lux. Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și-a găsit liniștea alături de actuala sa parteneră, Medana, după separarea de Larisa, fosta sa soție. Alin Oprea și Medana s-au cununat religios în […]
15:40
Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și de interferență în alegeri. Ambasadorul rus a fost convocat. Ce au descoperit autoritățile de la Berlin # Gândul
Germania acuză Rusia de atacuri „hibride” pe teritoriul său, inclusiv un atac cibernetic împotriva securității aviației, relatează publicația Deutschlandfunk. Din acest motiv, ambasadorul rus a fost convocat, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Berlin. Există, de asemenea, dovezi ale interferenței Rusiei în alegeri. Potrivit sursei citate, un atac cibernetic […]
15:30
ANAF a dat amenzi de peste 3 milioane de lei firmelor de ride-sharing și a suspendat peste 12.000 de mașini # Gândul
ANAF a amendat firmele de ride-sharing cu peste 3 milioane de lei și a suspendat activitatea a peste 12.000 de autoturisme , după verificările care au avut loc în perioada septembrie-noiembrie. Potrivit comunicatului emis, controalele au fost intensificate începând cu luna septembrie și s-au desfășurat în toată țara. Au fost verificate în special firmele considerate […]
15:20
SUA se confruntă cu inundații istorice în statul Washington. 100.000 de oameni sunt evacuați în timp ce râurile ating niveluri record # Gândul
Vestul statului Washington se confruntă cu o criză „istorică” a inundațiilor, care a forțat zeci de mii de oameni să-și părăsească locuințele și ar putea duce la strămutarea altor mii, pe măsură ce râurile ating niveluri record. Mai multe orașe din statele Oregon, Washington, până în provincia canadiană Columbia Britanică, au fost evacuate după ce […]
15:10
Cât de periculos este cazul de lepră descoperit în România. Un medic a explicat cum se manifestă boala și ce tratament există # Gândul
Un caz de lepră a fost confirmat în România și alți trei pacienți sunt suspecți de boală. Totuși, managerul Spitalului de Boli Infecţioase, medicul Simin Aysel Florescu, a trimis asigurări că ”nu există nimic tragic sau amenințător pentru populația Rmâniei”. Într-un interviu pentru News.ro, medicul Simin Aysel Florescu a explicat de ce românii nu ar […]
15:10
Nu te lăsa prins în dramele altora. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 12 decembrie 2025. Berbec Astăzi este o zi plină de contradicții pentru tine. S-ar putea să sari de la o treabă la alta. Cumva, nimic nu pare să-ți convină, așa că aceastp căutare a ta se intensifică. Încearcă să […]
15:00
(P)Vlad Popescu Piedone: „Continuăm reamenajarea uneia dintre cele mai importante artere din Sectorul 5” # Gândul
Primăria Sectorului 5 continuă lucrările de reabilitare a străzilor şi trotuarelor. Primarul Vlad Popescu Piedone a anunţat că tocmai a intrat în lucru Şoseaua Alexandriei. Primarul Vlad Piedone îi asigură pe locuitori că activităţile de acest gen vor continua în toate zonele în care se impune o îmbunătăţire a infrastructurii. „Prin fiecare proiect, contribuim la […]
15:00
Diana Buzoianu anunță câți urși sunt, de fapt, în România. Ce arată analizele genetice efectuate pe aproximativ 24.000 de probe # Gândul
România are, în premieră, date științifice complete pentru un management responsabil al populației de urs brun, afirmă ministrul Mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu. Deși se află în centrul unui scandal uriaș după Criza apei, cerându-i-se demisia inclusiv în Parlament, Diana Buzoianu și-a făcut timp să facă inventarul complet al urșilor bruni cu care se […]
14:40
Cele mai haioase întâmplări ale lui Gabi Tamaș și Dan Alexa la ”Asia Express”. ”Am râs mult în noaptea aia” # Gândul
Gabi Tamaș și Dan Alexa au povestit care au fost cele mai haioase întâmplări de care au avut parte la emisiunea ”Asia Express”. Gabi Tamaș a participat la ”Asia Express” 2025, unde a făcut echipă cu colegul și prietenul său Dan Alexa. Cei doi au câștigat finala concursului difuzat de postul de televiziune Antena 1. […]
14:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, pe șantierul autostrăzii A3, că una din problemele majore pe care le au de gestionat este supracontractarea pe proiectele de investiţii, precizând că este important ca lucrările care sunt astăzi începute să aibă finanţare. El a adăugat că tot spaţiul bugetar pe care-l are România este ocupat în prezent […]
14:30
A fost confirmat al doilea caz de lepră în România. Ce spune Ministrul Sănătății despre situație # Gândul
Direcția de Sănătate Publică Cluj a anunțat, vineri, că un al doilea caz de lepră a fost confirmat. Vestea vine după ce joi, 11 decembrie, a fost confirmat primul caz, după 44 de ani. Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj „În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz de lepră […]
14:30
Ministrul Transporturilor anunță că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anuțat într-o postare pe Facebook că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț. Contractele de proiectare și execuție pentru loturile 1C Sărățeni-Joseni și 1D Joseni-Ditrău au o valoare de aproape 6 miliarde de lei. Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat la finalul lunii […]
14:30
Ucraina va primi arme în valoare de 5 miliarde de dolari din Statele Unite, până la finalul anului. De ce țări sunt finanțate # Gândul
Ucraina va primi arme în valoare de aproximativ 5 miliarde de dolari din stocurile SUA, prin intermediul programului PURL. Acest lucru se va întâmpla până la finalul anului, a declarat secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska, într-un interviu acordat publicației Suspilne. Livrările de arme includ sisteme de apărare aeriană, muniții și piese de schimb […]
14:20
Geminidele, un spectacol fascinant de stele căzătoare, are loc în aceste zile, când Pământul trece printr-o zonă în care se află cantități mari de praf lăsate de asteroidul activ (3200) Phaethon. La contactul cu atmosfera, particulele de praf vor aprinde (ioniza) gazul atmosferic, lăsând o dâră luminoasă pe cer: steaua căzătoare, anunță Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. […]
14:10
Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund # Gândul
Un român din Mannheim și-a recuperat mașina furată în România, după ce a găsit-o în Dortmund, dar disputa asupra proprietății BMW-ului a fost soluționată de autorități. Potrivit siteului companiei publice regionale de radiodifuziune german Sudwestrundfunk, mașina va fi redată unui dealer auto, conform deciziei Parchetului din Dortmund. În primăvară, romînul din Mannheim intenționa să-și vândă […]
14:10
Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților # Gândul
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European și fosta șefă a DNA, a reacționat în sprijinul magistraților care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder și prin alte ieșiri publice. Aceasta și-a exprimat ”îngrijorarea” cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii. Șefa EPPO a semnat, de altfel, și apelul magistraților. Șefa Parchetului […]
Acum 6 ore
14:00
SUA vrea o alianță prin care să combată dominația Chinei în domeniul metalelor rare: Va fi pentru era A.I. ceea ce a fost G7 pentru era industrială # Gândul
Administrația lui Donald Trump vrea să formeze o coaliție al cărei scop va fi acela de a reduce influența Chinei pe piața metalelor rare, precum și de a limita avantajele chineze în domeniul inteligenței artificiale și a altor tehnologii, se arată într-un material POLITICO. Washingtonul intenționează să lanseze coaliția de parteneri odată cu semnarea, vineri, […]
14:00
Care este planul ambițios al primarului Ciprian Ciucu pentru București. Pe ce investiții pune accent noul edil al Capitalei # Gândul
Ciprian Ciucu, noul primar general al Bucureștiului, a anunțat principalele direcții pe care le va urma în următorii doi ani și jumătate. Edilul pune accent pe investiții consistente în transportul public, modernizarea rețelei de termoficare și revitalizarea urbană a zonelor defavorizate. Toate acstea au fost anunțate în prima sa conferință de presă, organizată după alegerile […]
13:50
Noua taxă de oraș, introdusă în 2026: unde se percepe și cum variază sumele în funcție de zonă # Gândul
La nivel european, ceea ce este numită taxă de oraș este o taxă turistică locală. În multe țări se numește „tourist tax” sau „city tax” și reprezintă o sumă pe care o plătesc vizitatorii unui oraș, de obicei per persoană, per noapte de cazare. În cele mai multe cazuri, taxa nu este inclusă în prețul […]
13:50
Covoare, bijuterii, pantofi de piton: Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la lideri precum Biden, Orban, Milei sau Zelensky # Gândul
Cadourile primite de prim-ministrul italian Giorgia Meloni, în timpul mandatului său, vor fi scoase la licitație, relatează La Repubblica. Se vor putea achiziționa pantofi din piele de piton cu tocuri aurii, tablete, bijuterii, eșarfe și covoare. Valoarea totală a obiectelor este de 800.000 de euro, iar veniturile vor fi donate organizațiilor non-profit. Presa din Italia […]
13:50
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” și protestatara de la Curtea de Apel, este singurul magistrat al instanței din totalul de 243 care a votat „pentru” legea lui Bolojan pe pensiile magistraților # Gândul
Raluca Moroșanu, judecătorul care vrut să fie „eroină” la Curtea de Apel București, luând cuvântul înainte de începerea conferinței de presă, este cunoscută pentru pozițiile ei pro- actuala guvernare, spun surse din magistratură. Așa se face că, pe 24 noiembrie 2025, acum 2 săptămâni jumătate, când toți judecătorii Curții de Apel strânși în Adunarea Generală, […]
13:40
Cântăreața Anna Lesko, în vârstă de 46 de ani, a spus ce fel de mămică este. Artista are un băiat pe nume Adam. Anna Lesko este una dintre cele mai senzuale apariții de pe scena muzicală din România. Anna Lesko este mamă singură. Fiul ei, Adam, a venit pe lume din povestea de dragoste pe […]
13:40
Scandal la înmormântarea generalului de 101 ani. Familia lui Radu Theodoru a făcut plângere împotriva MApN # Gândul
Scandal la înmormântarea generalului (r) Radu Theodoru, decedat la vârsta de 101 ani. Familia acuză autoritățile că acesta nu a primit onoruri militare, așa cum consideră că ar fi meritat fostul general. Radu Theodoru a fost cercetat, în această primăvară, sub acuzația de tentativă de schimbare a ordinii constituționale. Generarul (r.) Radu Theodoru a încetat […]
13:40
DNA a trimis în judecată pe fostul secretar de stat în Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea şi pe foştii şefi ai ANPC, Ioan Hotca şi Paul Anghel # Gândul
Un fost secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a fost trimis în judecată sub acuzaţia de abuz în serviciu în formă continuată. În dosarul lui Flavius Nedelcea, mai sunt trimiși în judecată și fostul şef al Autorităţii naţionale pentru protecţia Consumatorilor, Sebastian Ioan Hotca, precum şi directorul Paul Silviu Anghel […]
13:40
Cât de periculos este ca cazul de lepră descoperit în România. Un medic a explicat cum se manifestă boala și ce tratament există # Gândul
Un caz de lepră a fost confirmat în România și alți trei pacienți sunt suspecți de boală. Totuși, managerul Spitalului de Boli Infecţioase, medicul Simin Aysel Florescu, a trimis asigurări că ”nu există nimic tragic sau amenințător pentru populația Rmâniei”. Într-un interviu pentru News.ro, medicul Simin Aysel Florescu a explicat de ce românii nu ar […]
13:40
Codul Rutier stabilește clar ce se întâmplă în cazul șoferilor care circulă cu permisul suspendat sau anulat. Potrivit legislației rutiere în vigoare, a doua opțiune conduce direct către zona penală. Iată mai jos, în articol, ce arată legea. Vezi AICI care sunt noile reguli pentru șoferi privind taxarea rutieră. Persoanele care circulă pe drumurile publice […]
13:40
Covoare, bijuterii, pantofi de piton: Meloni scoate la licitație cadourile de la lideri precum Biden, Orban, Milei sau Zelensky # Gândul
Cadourile primite de prim-ministrul italian Giorgia Meloni, în timpul mandatului său, vor fi scoase la licitație, relatează La Repubblica. Se vor putea achiziționa pantofi din piele de piton cu tocuri aurii, tablete, bijuterii, eșarfe și covoare. Valoarea totală a obiectelor este de 800.000 de euro, iar veniturile vor fi donate organizațiilor non-profit. Presa din Italia […]
13:30
Scopul și durata vizitei. De ce achităm taxa de oraș pe factura de cazare în marile orașe europene # Gândul
La nivel european, ceea ce este numită taxă de oraș este o taxă turistică locală. În multe țări se numește „tourist tax” sau „city tax” și reprezintă o sumă pe care o plătesc vizitatorii unui oraș, de obicei per persoană, per noapte de cazare. În cele mai multe cazuri, taxa nu este inclusă în prețul […]
13:30
Directorul CNAIR și premierul Ilie Bolojan spun că: „Mobilizarea constructorului român între Suplacu de Barcău și Chiribiș este foarte bună” # Gândul
Directorul CNAIR și premierul Ilie Bolojan au verificat vineri stadiul lucrărilor pe șantierul autostrăzii A3 dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș. Cristian Pistol a transmis pe pagina personală de facebook un mesaj important alături de premierul României. Directorul Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere spune că mobilizarea constructorului român este foarte bună. Premierul Bolojan, directorul […]
13:10
Ursula von der Leyen reacționează la criticile lui Donald Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană!” # Gândul
Ursula von der Leyen a răspuns acuzațiior recente ale lui Donald Trump, care a descris Europa ca fiind în „declin” și consusă de lideri „slabi”. Von der Leyen a subliniat că decizia privind liderii europeni aparține exclusiv cetățenilor europeni și că suveranitatea lor trebuie protejată, ca răspuns la sugestiile lui Trump privind influențarea alegerilor din […]
13:10
Vicepreședintele CNA apără difuzarea documentarului Recorder de către TVR și o atacă pe șefa Curții de Apel București # Gândul
Documentarul „Justiție capturată”, realizat de Recorder și difuzat de către TVR a încis spiritele și continuă să nască reacții. Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, Valentin-Alexandru Juncan, a criticat într-o postare pe pagina personală de Facebook afirmația președintei Curții de Apel București, Liana Arsenie, potrivit căreia difuzarea investigației Recorder la TVR ar fi „instigare publică împotriva […]
13:10
Un șofer din orașul german Nürnberg a fost surprins intenționat de un radar de viteză, conducând cu peste 50 km/h, în timp ce doi pasageri stăteau pe cadrul ușii. Ei s-au întors apoi la echipajul de măsurare pentru a vedea fotografia. S-a constatat că șoferul a provocat intenționat radarul de viteză pentru o amintire foto. […]
13:00
O familie din Noua Zeelandă a pariat totul pe o aventură de vis și s-a pricopsit cu un coșmar de neuitat # Gândul
O familie din Noua Zeelandă a pierdut aproape toate economiile după ce visul unei vieți pe drumurile Australiei s-a prăbușit brusc. Alexis și Cade Thornton, părinții a doi copii de 7 și 9 ani, au vândut afacerea, au închiriat casa și au investit o sumă considerabilă într-o rulotă de lux. Cu puțin timp înainte de […]
