Dorinel Munteanu, acid la adresa fostei sale echipe: „Le transmit să fie mai inteligenți”

Sport.ro, 12 decembrie 2025 22:20

Dorinel Munteanu, replică dură către contestatari și mesaj acid despre fosta echipă. 

Acum 10 minute
22:30
Mutu și-a ales "clona" din fotbal: "Cel mai mult mă văd în el" Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani), golgheterul all-time al naționalei României, la egalitate cu Gică Hagi, a numit fotbalistul actual care se aseamănă cel mai mult cu stilul său de joc.
Acum 30 minute
22:20
I-a dat 10 lui FCSB în urmă cu trei ani, iar acum e de nerecunoscut. Ce s-a ales de Silkeborg, coșmarul lui Nicolae Dică Sport.ro
Silkeborg, printre ultimele clasate în primul eșalon din Danemarca.
22:20
Dorinel Munteanu, acid la adresa fostei sale echipe: „Le transmit să fie mai inteligenți” Sport.ro
Dorinel Munteanu, replică dură către contestatari și mesaj acid despre fosta echipă. 
22:20
Carlo Ancelotti semnează! Echipa i-a pus contractul pe masă Sport.ro
Carlo Ancelotti este unul dintre cei mai importanți antrenori din fotbal.
Acum o oră
22:00
Dublă spectaculoasă pentru Andrei Cordea în CFR Cluj - Csikszereda! Locul ocupat în clasamentul golgheterilor din Superligă Sport.ro
Andrei Cordea, omul decisiv din CFR Cluj - Csikszereda!
22:00
Fanii Craiovei s-au convins după eșecul cu Sparta Praga. Ce au spus despre Filipe Coelho Sport.ro
Filipe Coelho (45 de ani) a semnat cu Universitatea Craiova în urmă cu o lună, după ce oltenii s-au despărțit de Mirel Rădoi.
21:40
Omul record din Superligă și-ar fi dorit să joace în naționala României: „E marele regret al carierei mele” Sport.ro
Eric de Oliveira este unul dintre cei mai buni străini care au trecut prin Superligă.
Acum 2 ore
21:20
5 cluburi se bat pentru semnătura fotbalistului de la Real Madrid! Anunțul presei spaniole Sport.ro
Marca a făcut anunțul referitor la variantele pe care le are la dispoziție atacantul lui Real Madrid. 
21:20
Memorialul Ioan Alexandru Ganea | Ionel Ganea, înconjurat de foștii colegi în cel mai greu moment al vieții. Rotariu: "Îi dau un sfat" Sport.ro
Fostul internațional Ionel Ganea (52 de ani) a organizat, vineri, prima ediție a Memorialului „Ioan Alexandru Ganea”, un eveniment în memoria fiului său, decedat în acest an, în urma unui tragic accident rutier.
21:00
Ilie Dumitrescu știe cine e țapul ispășitor de la Feyenoord: ”A crezut că a câștigat meciul” Sport.ro
FCSB a învins-o cu 4-3 pe Feyenoord în etapa #6 din faza principală a competiției UEFA Europa League.
20:50
Gol de pus în ramă: cum a înscris Andrei Cordea în CFR Cluj - Csikszereda Sport.ro
CFR Cluj - Csikszereda, LIVE TEXT - AICI.
Acum 4 ore
20:30
Surpriză imensă: Franța, campioana mondială la handbal feminin, out! Avem prima finalistă! Sport.ro
La Rotterdam, s-a jucat un meci sufocant, încheiat cu un rezultat-bombă.
20:10
Spectacolul din Premier League continuă în exclusivitate pe VOYO. Programul etapei a 16-a Sport.ro
Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO. 
20:10
Au făcut pace! Mohamed Salah revine în lotul lui Liverpool Sport.ro
Mohamed Salah (33 de ani) a avut parte de o săptămână foarte complicată la Liverpool, însă lucrurile par să revină la normal, cel puțin pentru moment.
20:00
Imagini de colecție cu Ronald Gavril după KO-ul de la gala din SUA Sport.ro
Ronald Gavril a participat la gala din SUA Rock Hill (Carolina de Sud).
19:50
Sepsi OSK a bifat o nouă victorie în Liga 2, iar ungurii au reacționat imediat: ”Pentru prima dată în acest sezon!” Sport.ro
Sepsi OSK face pași mărunți către revenirea pe prima scenă fotbalistică din România.
19:50
Fabulos: Rapperul Snoop Dogg, în lotul Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice! Sport.ro
Celebrul artist, ajuns la 54 de ani, a primit un rol onorific în lotul olimpic al țării sale.
19:40
De ce i-au ridicat statuie indienii lui Leo Messi și cine a fost în spate: ”Cea mai mare pe care am realizat-o” Sport.ro
Suporterii indieni din Calcutta au ridicat o statuie de 21 de metri în onoarea lui Lionel Messi, care va petrece trei zile în ţară în cadrul unui turneu, relatează AFP.
19:40
Transferul carierei: a impresionat în Superliga, Mutu l-a descris drept "incredibil", iar acum îl așteaptă Premier League Sport.ro
Philip Otele (26 de ani), fotbalistul plecat vara trecută din România, se îndreaptă acum spre transferul carierei, în Premier League.
19:20
Palmă după palmă pentru Xabi Alonso la Real Madrid! Mbappe, OUT + numărul incredibil de accidentări pentru „Los Blancos” Sport.ro
Probleme mari pentru Xabi Alonso la Real Madrid!
19:20
Surpriză uriașă! Roberto De Zerbi, ex-CFR Cluj: ”El poate concura pentru Balonul de Aur” Sport.ro
Fostul jucător de la CFR Cluj, Roberto De Zerbi (46 de ani) o antrenează pe Olympique Marseille din iulie 2024.
19:00
Luis Enrique a transmis un mesaj clar! Ce se întâmplă cu „Balonul de Aur” Sport.ro
Paris Saint-Germain trebuie să fie prudentă cu utilizarea fotbalistului Ousmane Dembele după ce acesta a redevenit apt de joc, a declarat vineri antrenorul campioanei Franţei şi a Europei, Luis Enrique, înaintea meciului din Ligue 1 de la Metz, scrie site-ul eurosport.fr.
18:50
Reacția antrenorului de la Ajax după ce a văzut ce a pățit Feyenoord contra lui FCSB Sport.ro
Feyenoord a încasat o adevărată lovitură la București, după ce a pierdut contra lui FCSB, deși în minutul 51 marca pentru 3-1.
18:50
Răzvan Marin, mândria României: golul său, cel mai frumos în etapa a 5-a din Conference League Sport.ro
Internaționalul român a înscris cu o execuție magnifică, în meciul Samsunspor – AEK Atena (1-2).
18:50
Gigi Becali a dat verdictul despre Ștefan Târnovanu după cele trei goluri încasate în FCSB - Feyenoord Sport.ro
FCSB a învins-o cu 4-3 pe Feyenoord.
Acum 6 ore
18:30
Daniele De Rossi l-a caracterizat pe Cristian Chivu în câteva fraze înaintea meciului direct Sport.ro
Ce a spus Daniele De Rossi (42 de ani) despre Cristian Chivu (45) înaintea duelului direct dintre cei doi antrenori tineri din Genoa - Inter Milano
18:20
Cu cine ar putea juca FCSB și Craiova: cele mai probabile adversare din play-off-urile europene Sport.ro
FCSB și Universitatea Craiova, cele două reprezentante ale României în competițiile europene, păstrează șanse pentru avansarea în Europa, respectiv Conference League.
18:20
„Nu era conștient la ce nivel ar fi putut ajunge!” Românul comparat cu Hagi și Dobrin Sport.ro
Fotbalul românesc a fost plin de jucători care ar fi putut juca la cel mai înalt nivel.
18:10
FCSB, printre „nebunele Europei.” Campioana României se înscrie pe lista celor mai tari reveniri din ultimii treizeci de ani Sport.ro
FCSB, în topul echipelor care au arătat un psihic de fier, în competițiile UEFA.
18:10
Liverpool a stabilit! Ce se va întâmpla cu Mo Salah: dezvăluirile lui Arne Slot Sport.ro
Situația lui Mohamed Salah (33 de ani) la Liverpool nu e deloc roz.
18:00
Olăroiu, în fața unui moment istoric pe banca Emiratelor: meci uriaș pentru Oli, diseară Sport.ro
Tehnicianul român poate încheia anul cu o mare performanță, care să mai îndulcească amarul ratării calificării la Mondiale.
18:00
Statuie gigantică în India pentru Lionel Messi Sport.ro
Gest de omagiu făcut în India în cinstea lui Lionel Messi. 
17:40
FCSB, mesaj superb după ”remontada” cu Feyenoord: ”Noapte magică! Tănase a așezat cireașa pe tort” Sport.ro
FCSB - Feyenoord s-a încheiat 4-3.
17:30
„I-a ridicat în picioare pe fani!” Execuția senzațională a lui Răzvan Marin, elogiată de greci Sport.ro
Răzvan Marin a fost titular în meciul din Conference League Samsunspor - AEK 1-2.
17:30
Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter Sport.ro
Inter Milano a organizat petrecerea de Crăciun din acest an, iar antrenorul Cristi Chivu a fost însoțit de familie.
17:00
Sorin Paraschiv stinge euforia de la FCSB: „Este ceva în neregulă”. Cine sunt vinovații pentru rezultatele slabe din Superligă Sport.ro
Sorin Paraschiv a acordat în exclusivitate pentru Sport.ro un interviu după FCSB - Feyenoord 4-3. 
17:00
Mircea Lucescu nu a mai suportat și a spus-o clar: „Sunt prea multe” Sport.ro
Mircea Lucescu a răbufnit după ce a România a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026.
17:00
Rapidiștii pun paie pe foc înainte de meciurile cu Oțelul și FCSB: ”E clar un singur lucru” Sport.ro
Final de foc de an pentru Rapid.
16:50
FCSB, premiată de UEFA! Anunțul venit după 4-3 cu Feyenoord Sport.ro
FCSB a obținut o victorie uriașă contra lui Feyenoord, scor 4-3, după ce formația din Olanda a condus cu 3-1 în repriza secundă.
16:40
Divorț la Rapid în plin sezon: "Cu mine s-a terminat! Nu e la prima abatere" Sport.ro
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați, programat sâmbătă, de la 20:30. 
16:40
Cota lui Andrei Rațiu a explodat: cât a ajuns să valoreze fotbalistul lui Rayo. Un singur român e peste el Sport.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) este legitimat la Rayo Vallecano din august 2023.
Acum 8 ore
16:30
„S-au făcut de râs” Ce nu au acceptat olandezii după eșecul imposibil de uitat, suferit de Feyenoord la București Sport.ro
Feyenoord a condus cu 3-1 la București, dar a părăsit România fără niciun punct.
16:00
Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință România: „Vor curge sancțiunile UE!“ Sport.ro
Ionuț Stroe (46 de ani), deputat PNL, a acordat un interviu pentru Sport.ro, în care a atras atenția asupra unui pericol imens pentru întreg sportul românesc.
15:30
Angers - Nantes, LIVE TEXT, de la ora 21:45! Nantes își joacă viitorul la Angers cu un nou antrenor pe bancă Sport.ro
FC Nantes, aflată într-o situație critică în clasament, merge pe terenul rivalei Angers în deschiderea etapei a 16-a din Ligue 1.
15:30
Cele patru județe care nu au avut niciodată echipă în prima ligă din România Sport.ro
În prima ligă au evoluat și șapte cluburi din două orașe care nu mai fac acum parte din România.
15:30
După ce Halep s-a antrenat cu Sinner, Sabalenka s-a pronunțat ferm asupra italianului, în cazul de dopaj Sport.ro
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a readus cazul de dopaj al italianului Jannik Sinner în centrul atenției.
15:10
Ștefan Grasu a numit cei mai buni trei baschetbaliști din istorie! Pe ce loc l-a pus pe Michael Jordan Sport.ro
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.
15:00
Wayne Rooney, dezvăluiri șocante: ”Am primit amenințări cu moartea” Sport.ro
Fostul internaţional englez Wayne Rooney spune că a primit ameninţări cu moartea atunci când s-a transferat de la clubul din copilărie, Everton, la Manchester United relatează BBC.
15:00
Răsturnare de situație! Ce șanse are FCSB să fie eliminată din Europa League după 4-3 cu Feyenoord Sport.ro
FCSB continuă să spere la primăvara europeană, însă cifrele arată în continuare un drum extrem de dificil. 
15:00
„Sunt nebuni!” Revoltă mondială după ce FIFA a mărit prețurile biletelor pentru 2026: costă de 7 ori mai mult Sport.ro
FIFA a reușit să-și pună toți suporterii în cap printr-o decizie controversată legată de Cupa Mondială din SUA (2026). Forul internațional a majorat pe neașteptate prețurile biletelor, depășind chiar și estimările inițiale, iar comparația cu ediția din Qatar este de-a dreptul șocantă.
