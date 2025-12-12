Proteste pentru schimbări în justiție au loc vineri seară în București și în alte orașe din țară: „Susținem judecătorii corecți!”, transmit oamenii. Se cere din nou demisia șefei ÎCCJ | AUDIO
Europa FM, 12 decembrie 2025 23:40
Câteva sute de persoane protestează și vineri această seară în mai multe orașe din țară, după dezvăluirile din documentarul Recorder despre abuzurile din Justiție. București, Cluj Napoca, Sibiu, Timișoara, Brașov, Iași și Craiova sunt câteva dintre orașele unde piețele centrale s-au umplut de oameni care cer o justiție independentă. Unul dintre organizatori, ONG-ul Corupția Ucide, […]
• • •
Acum 6 ore
19:40
Peste 130.000 de oameni au semnat petiția adresată preşedintelui Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan prin care solicită modificarea de urgenţă a Legilor Justiţiei | AUDIO # Europa FM
Aproape 132.000 de persoane au semnat până vineri după-amiază petiţia adresată preşedintelui Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan prin care solicită modificarea de urgenţă a Legilor Justiţiei. Petiţia a fost lansată de Comunitatea Declic şi Funky Citizens după documentarul „Justiție capturată”, realizat de Recorder, care a dezvăluit existenţa unui grup de interese care controleaza sistemul […]
19:40
Neamț: Un bărbat este cercetat pentru braconaj arheologic, după ce ar fi pătruns în zone de patrimoniu fără a avea autorizație. A găsit monede vechi, fragmente de bijuterii și unele unelte | AUDIO # Europa FM
Un bărbat din județul Neamț este cercetat pentru braconaj arheologic, după ce a pătruns în zone cu patrimoniu cultural, fără să aibă autorizație de la Ministerul Culturii. Polițiștii au făcut două percheziții domiciliare în acest caz și au ridicat monede și bijuterii cu valoare istorică. Stelian Chiriac, în vârstă de 57 de ani, din comuna […]
19:40
Un alt magistrat confirmă neregulile din justiție. Procurorul Zafer Sadîc: S-au tot strâns numeroase probleme sistemice. Ce au afirmat judecătorii mi s-a părut un fel de strigăt de ajutor | VIDEO # Europa FM
Tot mai multe voci din sistemul judiciar semnalează probleme, după documentarul Recorder: „Nu se mai cercetează magistrați”, dezvăluie într-un interviu pentru Europa FM Zafer Sadîc, șeful Secției Penale a Parchetului Tribunalului Constanța. „Un strigăt de ajutor”, așa a descris Șeful Secției Penale din Constanța, Zafer Sadîc, mărturiile magistraților din documentarul Recorder, dar și a judecătoarei […]
19:40
Două tipuri de lapte praf pentru bebeluși au fost retrase din magazine, după găsirea unei bacterii care provoacă toxiinfecţii alimentare | AUDIO # Europa FM
Două tipuri de lapte praf pentru bebeluși au fost retrase de urgenţă din magazine, după ce producătorul a sesizat că o linie de fabricaţie a fost contaminată cu o bacterie ce provoacă toxiinfecţii alimentare. Șase mari retaileri au scos deja loturile cu probleme de la raft, iar clienții sunt sfătuiți să returneze produsele. Totodată, Autoritatea […]
19:40
Vrancea: Două femei au ajuns la spital cu suspiciune de botulism. Medicii veterinari au prelevat probe din mâncarea consumată | AUDIO # Europa FM
Două femei din Vrancea au ajuns la spital cu suspiciune de botulism după ce au consumat produse conservate. Una dintre ele este în stare foarte gravă, la terapie intensivă. Sunt primele cazuri înregistrate în ultimii șase ani în județul Vrancea. Cele două paciente, de 56 și 67 de ani, nu au legătură una cu cealaltă, […]
19:40
Solidaritate între magistrați, după denunțarea problemelor din justiție. Patru judecători din Arad au semnat scrisoarea magistraților: „Există acele probleme și e necesar să apară schimbări legislative. De aceea am semnat” | AUDIO # Europa FM
Sute de judecători și procurori din România, în frunte cu procurorul șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, solicită schimbări în sistemul judiciar după publicarea documentarului Recorder. Cei peste 500 de magistrați au semnat o scrisoare publică prin care cer rezolvarea problemelor din justiție. Printre aceștia și patru judecători din Arad. Colegul nostru, Ciprian Boițiu, […]
19:40
Ce dosare importante au avut unii dintre magistrații care au stat în spatele președintei Curții de Apel București în timpul primei conferințe de presă din istoria instituției | AUDIO # Europa FM
Peste 20 de magistrați au fost în spatele președintei Curții de Apel București, Liana Arsenie și vicepreședintelor Ionela Tudor și Sabina Adomniței, la prima conferință de presă din istoria acestei instituții. Au fost chemați în sprijinul conducerii și mulți dintre ei au fost luați prin surprindere de ieșirea curajoasă a Ralucăi Moroșanu, judecătoarea care a […]
Acum 12 ore
15:40
15:40
15:40
Tronsonul autostrăzii Transilvania A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș va fi gata în toamna anului viitor, anunță premierul Ilie Bolojan | AUDIO # Europa FM
Tronsonul autostrăzii Transilvania A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș va fi gata în toamna anului viitor, anunță premierul Ilie Bolojan. Aflat la șantierul lucrărilor, alături de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, și de directorul de investiții al instituției, Grigore Chiș, prim-ministrul a discutat și despre stadiul general al […]
15:40
15:40
Ministrul Justiției, după ce secția pentru judecători a CSM a anunțat sesizarea Inspecției Judiciare: „Investigațiile IJ trebuie făcute fără întârziere, iar dacă există vinovății, să fie constatate și sancționate” | AUDIO # Europa FM
Acuzațiile din documentarul Recorder trebuie lămurite, a transmis vineri ministrul Justiției, care a salutat decizia secției pentru judecători a a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza Inspecția Judiciară în legătură cu dezvăluirile din documentar. Ministrul Radu Marinescu a mai spus că „dacă există vinovății, să fie constatate prompt, corect și să fie sancționate”. […]
15:40
Administrația Trump ar urmări să apropie patru țări europene de Washington pentru a slăbi Uniunea Europeană | AUDIO # Europa FM
Donald Trump ar vrea să îndepărteze patru țări europene de Uniune și să le apropie mai mult de Washington, susține site-ul Defense One. Publicația americană ar fi consultat o versiune mai lungă a Strategiei Naționale de Securitate a Statelor Unite, neoficială. Casa Albă a declarat că nu recunoaște documentul. Austria, Ungaria, Italia și Polonia ar […]
15:40
Criza justiției. Merită să fii erou în România? Președintele Nicușor Dan a cerut magistraților nemulțumiți de sistemul justiției să-i scrie până joi, săptămâna viitoare. Apoi, luni, pe 22 decembrie, președintele se va întâlni într-o ședință nelimitată ca timp cu magistrații care doresc să meargă la președinție. Gestul președintelui vine în mijlocul unei crize a justiției […]
15:40
Premierul propune o analiză a legislației din domeniul juridic printr-o colaborare cu asociațiile de magistrați și experții ministerului Justiției | AUDIO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan susține că ar trebui să se facă o analiză a legislației, după dezvăluirile din documentarul Recorder despre sistemul de justiție. Concret, ar trebui analizate aspectele care au tras un semnal de alarmă în societatea civilă ca urmare a mărturiilor unor judecători în funcție, precum prescripția și durata proceselor. Ca urmare, s-a convenit […]
15:40
Primele două cazuri de lepră, confirmate în România. Ce măsuri s-au luat și ce spun medicii despre riscul răspândirii acestei boli | AUDIO # Europa FM
În România, au fost confirmate primele două cazuri de lepră, după 44 de ani, a informat vineri, 12 decembrie, Direcția de Sănătate Publică Cluj. Boala e provocată de o bacterie și a fost confirmată la o maseuză originară din Asia, angajată a unui salon SPA din Cluj-Napoca. Alte trei persoane angajate ale salonului, tot din […]
15:40
Un tânăr consilier juridic spune că actualele probleme din justiție nu ar trebui să-i facă pe magistrați să părăsească profesia: „Am cunoscut și oameni onești în sistemul de justiție” | AUDIO # Europa FM
Expunerea problemelor din justiție în documentarul Recorder nu ar trebui să-i determine pe magistrații onești să părăsească profesia. Este părerea unui tânăr consilier juridic, prezent la protestul de joi seară din Piața Victoriei din București. Viorica Ștefan a stat de vorbă cu el. Emris, un tânăr consilier juridic, care desfășoară o activitate similară profesiei […]
15:40
INS: Salariul mediu net a crescut în octombrie cu aproape 50 de lei în unele domenii, comparativ cu luna septembrie | AUDIO # Europa FM
Salariul mediu net a ajuns la aproape 5500 de lei în luna octombrie. Este o creștere cu 49 de lei față de septembrie, arată datele Institutului Național de Statistică. Cele mai mari câștiguri lunare le au angajații din domeniul IT, care câștigă până la aproape 12.000 de lei lunar. Comparativ cu anul trecut, salariul mediu […]
15:40
Peste 500 de judecători și procurori din toată țara au semnat mesajul de sprijin pentru magistrații care au vorbit public despre presiunile și problemele din justiție | AUDIO # Europa FM
Numărul magistraților care semnează scrisoarea deschisă de solidaritate față de judecătorii și procurorii apăruți în documentarul Recorder „Justiție capturată” continuă să crească. Sunt deja peste 500 de semnături, iar lista este deschisă de procuroarea șefă a Parchetului European, Laura Codruța Kovesi. Peste 500 de judecători și procurori din toată țara au semnat mesajul de sprijin […]
11:40
Liviu Cîrneciu, judecător la Tribunalul Covasna, critică poziția lui Alin Ene, membru CSM, față de acuzațiile din documentarul Recorder: „CSM are obligația de a apăra independența tuturor magistraților, inclusiv a celor care denunță nereguli” | AUDIO # Europa FM
O altă reacție a venit de la judecătorul Liviu Cîrneciu, de la Tribunalul Covasna. Și el se numără printre cei 200 de magistrați care au transmis, prin mesajul public de solidaritate, că „adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”. După cum notează jurnaliștii de la Hotnews, magistratul a comentat la o postare făcută de […]
11:40
Orice formă de persecutare a magistraților care sesizează abuzuri este „inacceptabilă”, consideră ministrul Justiției: „Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate nu reprimate” # Europa FM
Într-o postare pe Facebook, ministrul Justiției, Radu Marinescu, reacționează după ce aproape 200 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Laurențiu Beșu, care a apărut în documentarul Recorder, și Raluca Moroșanu, cea care a luat cuvântul înaintea conferinței de la Curtea de Apel. Ministrul transmite că persecuțiile împotriva magistraților care sesizează disfuncționalități […]
11:40
Judecătoarea Sorina Marinaș crede că vor urma „repercusiuni” împotriva magistraților care au vorbit despre problemele din justiție. Ea spune că Raluca Moroșanu nu este singură, ci are în spate sute de magistrați care o susțin | AUDIO # Europa FM
Judecătoarea Sorina Marinaș, de la Secția Penală a Curții de Apel Craiova, a declarat aseară, la Euronews România, că este sigură că urmează „repercusiuni” ale Inspecției Judiciare împotriva magistraților „care au îndrăznit” să vorbească despre problemele din justiție. Judecătoarea Sorina Marinaș: „Știm deja că sunt discuții la nivel de Inspecție să ne potolească pe toți” […]
11:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că Rusia ar putea ataca alianța în următorii cinci ani: „Prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este” | AUDIO # Europa FM
„Suntem următoarea țintă a Rusiei. Momentul pentru acțiune este acum” este mesajul transmis de șeful NATO, Mark Rutte, la o conferință de securitate în Berlin. Secretarul general al NATO a îndemnat aliații să își intensifice eforturile de apărare pentru a preveni un război declanșat de Rusia. Secretarul general al NATO a salutat decizia Germaniei de […]
11:40
FCSB a învins Feyenoord Rotterdam cu scorul de 4-3 pe Arena Națională, după ce a fost condusă cu două goluri | AUDIO # Europa FM
FCSB a învins Feyenoord Rotterdam cu scorul de 4-3 pe Arena Națională din București, după ce a fost condusă cu două goluri în etapa a șasea a competiției de fotbal Europa League. Aproape 23.000 de suporteri au urmărit partida din tribune. După meci, Jandarmeria București a amendat însă organizatorul partidei și firma de pază care […]
11:40
Încă patru companii de stat au fost incluse în pachetul supus analizei pentru reformă | AUDIO # Europa FM
Încă patru companii de stat intră în procesul de reformă. Toate sunt ori în insolvență de ani de zile, ori cu mari probleme financiare. Guvernul le-a adăugat alături de cele 17 companii aprobate deja pentru a fi reformate, în analiza Comitetului interministerial condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Este vorba de două companii din Minerit și […]
11:40
Oamenii de afaceri, apel către magistrați și liderii statului: „Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională” | AUDIO # Europa FM
„Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională” – transmit oamenii de afaceri, în contextul dezvăluirilor făcute în ultimele zile în legătură cu situația din justiție. Potrivit organizației Romanian Business Leaders – care reprezintă oameni de afaceri – apelul este adresat magistraților integri și liderilor statului și vine în urma documentarului Recorder, care […]
11:40
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) anunță că a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru a face verificări, după ce Recorder a dezvăluit presiunile și blocajele din sistemul judiciar din România. „Faţă de aspectele semnalate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru […]
11:40
Pentru a doua lună consecutiv, inflația se menține la 9,8%. Mai exact, în noiembrie, rata anuală a inflației a fost de 9,76% față de aceeași lună a anului trecut. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la curent electric, cafea și energie termică. Dintre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, în noiembrie, cu 20% față […]
11:40
AMOFM implementează un program de încadrare a șomerilor, acordând angajatorilor o subvenție lunară de ucenicie | AUDIO # Europa FM
Ucenicie plătită- un program de încadrare a șomerilor, operat de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București. Angajatorii vor fi sprijiniți printr-o subvenție lunară de peste 2.200 lei per ucenic. Angajatorii care încadrează persoane cu vârsta de peste 30 de ani, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare, pentru a le califica la locul de […]
Acum 24 ore
07:40
Timiș: Nereguli grave descoperite la un centru pentru vârstnici în urma unor controale. 90 de persoane au fost relocate | AUDIO # Europa FM
90 de persoane au fost relocate după ce un centru pentru vârstnici din Timiș a fost închis. În urma unor controale au fost găsite mai multe nereguli: oameni legați de pat sau care aveau urme de urticarie și răni. Totodată, 20 de dosare au fost găsite cu documentele unor persoane înregistrate la centru, însă care […]
07:40
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunţat Agenţia niponă de meteorologie (JMA), la doar câteva zile după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 în aceeaşi zonă, soldat cu cel puţin 50 de răniţi, transmite AFP. JMA, care şi-a revizuit estimarea iniţială de magnitudine 6,5, a […]
Ieri
23:40
Președintele Nicușor Dan: „Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp” # Europa FM
Președintele Nicușor Dan îi așteaptă pe toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Într-o postare pe Facebook, șeful statului explică de ce nu poate organiza această întâlnire mai devreme: toată săptămâna viitoare va fi plecat din țară […]
23:40
Diana Buzoianu: „Probabil că în această săptămână toate localitățile afectate vor avea apă potabilă”/ Teoriile conspirației apărute în această perioadă pot reprezenta chiar un risc de securitate națională. | VIDEO # Europa FM
Este posibil ca în această săptămână, dacă toate analizele DSP vor ieși bine, toate localitățile din Dâmbovița și Prahova afectate de criza de la barajul Paltinu să aibă apă potabilă, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Europa FM. Invitată la ediția de joi a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Sebastian Zachmann, ministra Mediului a […]
23:40
Raport al Comisiei Europene: România, sub media europeană la imunizarea împotriva gripei și HPV. Speranța de viață rămâne printre cele mai scăzute | AUDIO # Europa FM
România are mari probleme în Sănătate – arată un raport al Uniunii Europene. Avem cele mai scăzute cheltuieli pe cap de locuitor și una dintre cele mai scăzute speranțe de viață din Uniune. Asta în condițiile în care ne confruntăm și cu o criză de medici și asistente, în special din regiuni mai sărace. Ratele […]
23:40
Proteste în București, Cluj și Iași după investigația Recorder. Oamenii cer o justiție independentă: „Justiție, nu prescripție!” | AUDIO # Europa FM
Proteste în București, Cluj și Iași – în urma investigației Recorder. Câteva sute de oameni din cele trei orașe cer o justiție independentă, neacaparată de corupție. Ei scandează „Justiție, nu prescripție!”, „Justiție, nu corupție!”. Se cer demisii – în special ale șefei Instanței Supreme, Lia Savonea, ale șefului DNA și ale ministrului de Interne, Cătălin […]
19:40
Secția de procurori a CSM prezintă o reacție total opusă față de cea a judecătorilor Consiliului. Anunță că vor urma verificări legate de dezvăluirile Recorder | AUDIO # Europa FM
Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) anunță că va face verificări legate de dezvăluirile Recorder. Este o poziție diferită de a secției de judecători a CSM care susțin că demersul jurnalistic este o „amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătorești”. Procurorii din CSM vor face demersuri pentru a verifica declarațiile din […]
19:40
Drumul de mare viteză București–Giurgiu intră oficial în faza de proiectare. CNIR a semnat contractul pentru Studiul de Fezabilitate | AUDIO # Europa FM
Încă un pas spre Drumul de mare viteză – București–Giurgiu. Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat astăzi contractul pentru Studiul de Fezabilitate al primei șosele rapide către frontiera României cu Bulgaria. Însă doar această primă etapă va dura un an și jumătate și va costa 33 de milioane de lei. Directorul general al CNIR, […]
19:40
ANOSR se alătură protestului anti-corupție de vineri seară, în fața sediului CSM. Președintele Asociației de Studenți: „Am decis să ne alăturăm, pentru că considerăm că toți merităm clarificări” | AUDIO # Europa FM
Studenții se alătură protestului anti-corupție de vineri seară, în fața Curții Superioare a Magistraturii, alături de cetățeni și asociații civice. Aceștia spun că simt nevoia să acționeze după dezvăluirile din documentarul publicat de Recorder în cadrul investigației „Justiție capturată”. Pentru ei, evenimentele recente din cadrul justiției au condus la „multă neîncredere în societate”. Președintele Asociației […]
19:40
Când vine apa în Prahova? Promisiuni cu găleata. Soluții picurate. Invitata lui Sebastian Zachmann în Piața Victoriei, de la ora 18:15, la Europa FM, este ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
19:40
DSP ridică restricțiile privind consumul apei în mai multe localități din Prahova afectate de criza de la Paltinu | AUDIO # Europa FM
Se poate consuma apă din rețea în mai multe localități din Prahova – unde alimentarea a fost oprită din 28 noiembrie. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anulat, azi, restricțiile, după evaluarea analizelor de laborator. Furnizarea fusese oprită ca urmare a creșterii turbidității apei în Barajul Paltinu, de unde se face alimentarea. Probele de […]
19:40
Tânăr cercetat după ce a afișat, la Alba Iulia, de 1 decembrie, un steag cu chipul lui Corneliu Zelea Codreanu | AUDIO # Europa FM
Un tânăr este cercetat în stare de libertate după ce, pe 1 decembrie, a purtat la Alba Iulia un steag cu chipul lui Corneliu Zelea Codreanu, fost lider al Mișcării Legionare. La percheziții s-au găsit și alte materiale de propagandă legionară. El este acum sub control judiciar pentru 60 de zile. Tânărul – care, potrivit […]
19:40
Galați: Profesoară cercetată pentru purtare abuzivă și port de obiecte periculoase. Procurorii i-au interzis să se apropie de elevi | AUDIO # Europa FM
Este anchetă la un liceu de prestigiu din Galați. O profesoară este cercetată pentru purtare abuzivă și port de obiecte periculoase. Procurorii i-au interzis să se apropie de elevi. În urmă cu o lună și jumătate, profesoara de informatică de la Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” din Galați a scos un cuțit în timpul orelor și […]
19:40
Austria interzice fetelor sub 14 ani să poarte vălul islamic la școală. Familiile riscă amenzi de până la 800 de euro | AUDIO # Europa FM
Austria interzice fetelor sub 14 ani să poarte vălul tradițional islamic la școală. Măsura se va aplica fetelor din școlile publice și private. Dacă studentele nu respectă noua decizie, familiile lor ar putea fi amendate cu sume de până la 800 de euro. Conform noii legi, fetelor sub 14 ani li se va interzice purtarea […]
19:40
Aproape 200 de magistrați din toată țara se solidarizează cu colegii lor care au vorbit public despre problemele și abuzurile din Justiție # Europa FM
Aproape 200 de judecători și procurori din toată țara se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu – care au vorbit public despre problemele și abuzurile din Justiție. Cei 200 au semnat – cu nume și prenume – un mesaj public în acest sens. Ei se alătură, astfel și celor 3 asociații profesionale care […]
15:40
Președinta Curții de Apel București spune că judecătoarea Daniela Panioglu și-a decontat chirie de la stat timp de patru ani, deși avea un apartament cumpărat și a încercat să își păstreze beneficiul | AUDIO # Europa FM
Judecătoarea Daniela Panioglu a fost un magistrat agresiv cu care nu a dorit niciun alt judecător să lucreze – reacționează președinta Curții de Apel București. În conferința de presă de azi, Liana Arsenie susține că acuzațiile judecătoarei nu se susțin, iar conflictul care a apărut între Curtea de Apel și Panioglu a izbucnit după ce […]
15:40
NYT: Cum s-au folosit frații Tate de unii politicieni români și de relațiile cu familia Trump pentru a fi eliberați | AUDIO # Europa FM
Cum au dat ordin guvernanții din România să fie eliberați frații Tate, peste capul procurorilor, pentru a câștiga bunăvoința regimului Trump. Subiectul este prezentat, din nou, în presa americană. Cotidianul american „New York Times” arată cum Andrew și Tristan Tate au curtat figuri puternice din dreapta americană, inclusiv pe Donald Trump, căruia i-au făcut și […]
15:40
Criza din justiție. Cine câștigă bătălia? Justiția din România trece printr-o criză fără precedent la o zi după apariția unui documentar Recorder, care dezvăluia modul în care mai multe dosare penale au dus la achitări sau la prescrieri. Curtea de Apel a organizat o conferință de presă în care să răspundă acuzațiilor, dar înainte de […]
15:40
Jurnaliștii de la cotidianul „La Stampa” protestează, nemulțumiți de anunțul că ziarul va fi vândut | AUDIO # Europa FM
Grevă la istoricul ziar italian „La Stampa”: jurnaliștii sunt nemulțumiți că activele ziarului, înființat acum peste 150 de ani, vor fi vândute. Echipa editorială a decis să nu mai scoată ediția de ieri a cotidianului la chioșcuri. La vânzare a fost scos și „La Repubblica”, un alt ziar prestigios din Italia, dar și alte afaceri […]
15:40
Justiția română trăiește în dictatură, reacționează gazetarul Cristian Tudor Popescu, în urma publicării documentarului Recorder: „Ar trebui să iasă în stradă 600.000 de cetățeni, ca la Ordonanța 13, când apăram justiția” | AUDIO # Europa FM
Justiția română trăiește în dictatură, este reacția scriitorului și gazetarului Cristian Tudor Popescu în urma publicării documentarului Recorder. Într-o intervenție la Europa FM, acesta a condamnat actualul sistem de justiție și a salutat protestele de aseară. Cristian Tudor Popescu: „Este o dictatura pe care au instituit-o acolo Savonea, Costache și alții care fac parte din […]
