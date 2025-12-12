Delia și soțul nu se mai pot opri din cumpărat! L-a tras de mânecă, iar el nu a mai avut încotro

Ce are ea și nu am eu? Sau nu avem noi toți? În primul rând un soț ca Răzvan Munteanu, în al doilea rând ochelari de schi agățați peste căciulă, deși nu e nici măcar […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cancan.ro