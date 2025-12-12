Iuliu Mureșan a vorbit despre telenovela transferului lui Munteanu: „Sper ca Louis să se transfere la alt club” + „Există pericolul insolvenței!”
Gazeta Sporturilor, 12 decembrie 2025 23:50
CFR Cluj a deschis etapa a 20-a din Superligă cu o victorie importantă, 3-1 în fața celor de la Csikszereda, într-un meci în care Andrei Cordea a reușit un hattrick (minutele 6, 46 și 90+6, ultimul din penalty). Oaspeții au înscris prin Bodo, în minutul 71.La scurt timp după finalul partidei, Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele CFR-ului, a oferit declarații ample atât despre situația sportivă, cât și despre cea financiară a clubului. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
00:10
Darius Olaru își dorește plecarea IMEDIATĂ de la FCSB: „Asta i-a spus nepotului meu” # Gazeta Sporturilor
Impresarul Ioan Becali a mărturisit că Darius Olaru (27 de ani), căpitanul de la FCSB, își dorește să plece chiar în luna ianuarie.Darius Olaru a fost suspendat la meciul FCSB - Feyenoord, scor 4-3, și l-a văzut din tribune. Ioan Becali a spus că mijlocașul l-a pus pe nepotul impresarului să îl întebe dacă se va transfera în această iarnă. ...
00:10
Viitorul lui Antonio Rüdiger la Real Madrid rămâne incert. Germanul se află la al patrulea sezon în Spania și, prin urmare, este la final de contract, iar spaniolii nu par foarte interesați să-i reînnoiască înțelegerea, mai ales din cauza accidentărilor suferite în ultima perioadă.Potrivit presei din Turcia, tripla campioană a Turciei vrea să-l transfere pe fundașul central gratis și ar putea începe negocierile încă din ianuarie pentru a-l asigura pentru vara viitoare. ...
Acum 15 minute
00:00
După ce ieri directorul executiv al ligii saudite, Omar Mugharbel, a recunoscut oficial că Mohamed Salah este cu siguranță o țintă de transfer pentru cluburile locale, acum și comisarul Major League Soccer, Don Garber, a făcut o declarație similară. ...
Acum 30 minute
23:50
Iuliu Mureșan a vorbit despre telenovela transferului lui Munteanu: „Sper ca Louis să se transfere la alt club” + „Există pericolul insolvenței!” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a deschis etapa a 20-a din Superligă cu o victorie importantă, 3-1 în fața celor de la Csikszereda, într-un meci în care Andrei Cordea a reușit un hattrick (minutele 6, 46 și 90+6, ultimul din penalty). Oaspeții au înscris prin Bodo, în minutul 71.La scurt timp după finalul partidei, Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele CFR-ului, a oferit declarații ample atât despre situația sportivă, cât și despre cea financiară a clubului. ...
Acum o oră
23:40
O companie de criptomonede face o ofertă de achiziție pentru Juventus și promite investiții de 1 miliard de euro! # Gazeta Sporturilor
O companie de criptomonede a depus o ofertă oficială pentru achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni al clubului Juventus, veste care a agitat apele în fotbalul italian.Într-o situație care ar putea schimba radical peisajul fotbalului din Serie A, compania de criptomonede Tether a depus o ofertă oficială pentru achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni al clubului Juventus, angajându-se în același timp la investiții în valoare de un miliard de euro, scrie sportal. ...
23:40
Reacția lui Robert Ilyeș după CFR Cluj - Csikszereda 3-1: „Am făcut 3 puncte cadou! Îmi doresc să lucrez cu jucători de calitate” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a deschis etapa a 20-a din Superligă cu o victorie așteptată, 3-1 împotriva lui Csikszereda, grație unui hattrick reușit de Andrei Cordea (minutele 6, 46 și 90+6, ultimul din penalty). Pentru ciucani a marcat Bodo, în minutul 71, menținând tensiunea finalului de meci.Deși echipa sa a pierdut, antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeș, s-a declarat mulțumit de evoluția jucătorilor, dar a criticat dur erorile personale care au decis rezultatul. ...
23:30
Daniel Pancu a glumit cu eroul de la CFR: „Dacă făceam asta, nu mai dădeai 3 goluri” + A pus ochii pe un jucător din Superliga: „E foarte interesant” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu l-a lăudat pe Andrei Cordea la finalului meciului CFR Cluj - Csikszereda, scor 3-1, și l-a dat exemplu în fața colegilor. Este foarte mulțumit de randamentul dat de Cordea sub conducerea lui. Consideră că Anderson Ceara, fotbalistul ofensiv al ciucanilor, ar face față la o echipă mai bună din Superliga.Antrenorul a spus ce glumă a făcut cu Cordea, marcatorul a trei goluri, la finalul partidei. ...
23:20
CIO le-a recomandat celor de la UEFA reprimirea Rusiei în competițiile internaționale de fotbal » Care e decizia forului european # Gazeta Sporturilor
Oficiali de rang înalt din fotbalul european sunt convinși că reintegrarea Rusiei în competițiile internaționale, chiar și la nivel de juniori, nu va fi posibilă până la o soluționare politică a conflictului. Informația este transmisă de televiziunea irlandeză RTÉ.Comitetul Olimpic a recomandat joi ca tinerilor sportivi din Rusia și Belarus să li se permită să concureze sub steagurile naționale. ...
23:20
După ce a marcat 3 goluri, Cordea a ridicat în slăvi un coleg: „Nu știu dacă e vreunul ca el” # Gazeta Sporturilor
Andrei Cordea, aripa dreaptă de la CFR Cluj, a marcat de 3 ori în meciul cu cu Csikszereda, scor 3-1, apoi a vorbit la flash interviu. După meci, Cordea le-a mulțumit colegilor care l-au ajutat să înscrie de 3 ori. A spus despre Louis Munteanu, colegul din atac, că este cel mai altruist atacant. Acesta are 5 pase de gol în acest sezon de Superliga. ...
Acum 2 ore
23:00
Mario Camora, fundașul stânga și căpitanul de la CFR Cluj, a recunoscut că echipa lui a avut emoții în victoria cu Csikszereda, scor 3-1. Camora speră ca această victorie să îi va da un moral foarte bun CFR-ului. Consideră că echipa lui a avut destul de mult de tras pentru a-i învinge pe ciucani. A spus că obiectivul principal al echipei este Cupa. ...
22:40
CFR Cluj a întâlnit-o pe Csikszereda, în meciul de deschidere al rundei 20 din Superliga. Andrei Cordea a reușit o „dublă” pentru ardeleni în minutele 6 și 46, în timp ce Bodo a redus din diferență și a ținut speranțele vii pentru ciucani în minutul 71, nereușind însă să plece cu vreun punct din Gruia. Andrei Cordea a reușit un hattrick în minutul 90+6, după o lovitură de pedeapsă transformată. ...
22:30
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul de la Rapid, a vorbit despre Kevin Ciubotaru (21), fundașul stânga de le Hermannstadt care este la un pas de FCSB. FCSB s-a înțeles cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru, iar acum mai trebuie ca Becali să bată palma și cu jucătorul. Claudiu Rotar, finanțatorul sibienilor, a spus că și Rapid îl vrea pe apărător. ...
22:20
Cum a reacționat presa germană după calificarea istorică: „EROINELE HANDBALULUI” » Germania, din nou în finală după 32 de ani # Gazeta Sporturilor
Naționala feminină a Germaniei a declanșat entuziasmul presei din țară după victoria superbă cu Franța, 29-23, în semifinalele Campionatului Mondial de handbal. Succesul obținut în fața campioanei mondiale en-titre a trimis Germania în prima finală mondială după 32 de ani, iar reacțiile jurnaliștilor au fost pe măsură. ...
Acum 4 ore
21:40
Ionel Ganea, eveniment special în memoria fiului său » Numele mari care au participat # Gazeta Sporturilor
Fostul atacant Ionel Ganea (52 de ani) a organizat un prima ediție a Memorialului „Ioan Alexandru Ganea”, un eveniment organizat în amintirea fiului său, care a decedat în urmă cu 6 luni la vârsta de doar doi ani. Evenimentul fotbalistic a avut loc vineri, în Sala de Sport a Colegiului Național „Radu Negru" din Făgăraș, iar aceasta a fost arhiplină. ...
21:30
Probleme pentru un mare campion din înot » Și-a scos la licitație trei medalii olimpice # Gazeta Sporturilor
Americanul Ryan Lochte (41 de ani), sextuplu campion olimpic, câștigător a 18 medalii mondiale de aur, a anunțat că va scrie o carte și că își scoate la licitație trei dintre medaliile sale olimpice de aur.Ryan Lochte scoate la licitație trei dintre cele șase medalii olimpice de aur cucerite în 2004, 2008 și 2016. Licitația pentru fiecare dintre medalii a început de la 20.000 de dolari. ...
21:30
Răzvan Marin, desemnat autorul celui mai frumos gol al etapei din UEFA Conference League # Gazeta Sporturilor
Răzvan Marin continuă să impresioneze în tricoul grecilor de la AEK Atena. Reușita fantastică a mijlocașului român, din lovitură liberă, a fost votată cel mai frumos gol al etapei a 5-a din Conference League, pe site-ul oficial UEFA.Pe locul al treilea a fost desemnat golul lui Steven Nsimba din meciul Universității Craiova cu Sparta Praga, scor 1-2. ...
21:00
Înaintea meciului direct, De Rossi și-a amintit că a fost coleg cu Cristi Chivu: „Cum mă simt să îl văd? Să vă zic” # Gazeta Sporturilor
Daniele De Rossi (42 de ani), antrenorul de la Genoa, a vorbit despre Cristi Chivu înaintea meciului cu Inter din etapa a 15-a din Serie A, programat duminică, de la ora 19:00.De Rossi, tehnicianul echipei lui Dan Șucu, și-a amintit că a fost coleg cu Chivu între 2003 și 2007, până ca românul să se transfere de la Roma la Inter. ...
20:30
Fostul jucător al CFR-ului, dorit în Premier League! Crystal Palace și Birmingham îl vor în ianuarie # Gazeta Sporturilor
Philip Otele, fostul atacant al celor de la CFR Cluj, este pe val în Elveția și ar putea prinde un transfer important în iarna lui 2026. Englezii de la Crystal Palace și Birmingham City îl urmăresc atent, iar Basel este gata să-l vândă dacă primește o ofertă între 8 și 10 milioane de euro.Jucătorul de 26 de ani traversează un sezon excelent. A înscris 8 goluri și a oferit 3 assist-uri în 26 de meciuri. ...
20:20
Asociația Suporterilor de Fotbal din Marea Britanie a calificat prețurile biletelor pentru Mondialul din 2026 drept „scandaloase”. Organizația s-a alăturat Football Supporters Europe (FSE) în solicitarea ca procesul de vânzare să fie oprit, pentru ca grupurile de fani să poată purta discuții cu FIFA privind politica de prețuri a organizației. În plus, suporterii au cerut Asociației de Fotbal a Angliei să facă lobby pe lângă forul mondial pentru reducerea prețurilor. ...
Acum 6 ore
20:10
Carlo Ancelotti a primit o ofertă de nerefuzat și urmează să semneze » El câștigă acum 10 milioane de euro, dar noua propunere este peste acest prag! # Gazeta Sporturilor
Carlo Ancelotti este foarte aproape să își prelungească mandatul pe banca naționalei Braziliei! Potrivit presei internaționale, Federația Braziliană de Fotbal îi pregătește italianului o ofertă colosală, care l-ar transforma în cel mai bine plătit selecționer din lume.Brazilienii sunt dispuși să îi ofere lui Ancelotti un nou contract valabil până în 2030. ...
19:40
Cu cine ar putea juca FCSB și Universitatea Craiova dacă s-ar califica în primăvara europeană » Nume TERIBILE pentru roș-albaștri # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a pierdut cu Sparta Praga, 1-2, în Conference League, în timp ce FCSB a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale sezonului european, 4-3 cu Feyenoord, într-un meci din grupa din Europa League. Ambele păstrează șanse de calificare în turul următor al competițiilor respectiveDeși calculele calificării sunt complicate, s-au făcut calcule pentru eventualitatea în care FCSB și Universitatea Craiova vor trece mai departe. ...
19:20
Echipa Crystal Palace a întâmpinat probleme cu zborul de la Dublin și nu a reușit să se întoarcă conform programului inițial după meciul de joi seară împotriva lui Shelbourne din Conference League, câștigat cu 3-0. Această situație va complica pregătirile „vulturilor” pentru confruntarea cu Manchester City de duminică. ...
18:40
UEFA, postare specială despre thriller-ul FCSB - Feyenoord: „Nu putea fi decât o câștigătoare” # Gazeta Sporturilor
O postare specială despre FCSB - Feyenoord, scor 4-3, a apărut pe site-ul celor de la UEFA la o zi după meci.Victoria celor de la FCSB împotriva olandezilor a fost una dintre cele mai spectaculoase victorii ale unei echipe românești în competițiile europene.Postare pe site-ul UEFA despre FCSB - FeyenoordUEFA a remarcat că pe Arena Națională a avut loc un meci de ținut minte și a făcut o postare despre acesta. ...
18:40
Fostul atacant al lui CFR Cluj și-a anunțat retragerea » „Unul dintre cei mai îndrăgiți atacanți care au evoluat pentru echipa noastră” # Gazeta Sporturilor
Cristian Lopez (36 de ani), fostul atacant al celor de la CFR Cluj, și-a anunțat oficial retragerea din fotbalul profesionist. Spaniolul a făcut public anunțul pe Instagram, unde a postat o fotografie cu el și toate tricourile purtate de-a lungul carierei.Clubul din Gruia a reacționat imediat și i-a transmis un mesaj de recunoștință pe rețelele de socializare. ...
18:30
S-au pus în vânzare biletele pentru „Sprint with the Stars”, evenimentul organizat de David Popovici la Otopeni # Gazeta Sporturilor
David Popovici (22 de ani) a anunțat că de azi se pot cumpăra biletele pentru „Sprint with the Stars”, competiție organizată de român pe 17 ianuarie în bazinul de la Otopeni. Alături de român vor fi campioni olimpici, mondiali și europeni.David Popovici are un proiect de suflet în care îi adună pe copii în jurul său și al altor vedete ale înotului mondial. ...
18:20
Fostul campion european cu Portugalia și-a anunțat retragerea » Mesajul transmis de Cristiano Ronaldo # Gazeta Sporturilor
Rui Patricio, portarul cu cele mai multe selecții din istoria naționalei Portugaliei, și-a anunțat retragerea la 37 de ani, după ce în ultimele luni a fost liber de contract. Federația Portugheză de Fotbal a comunicat oficial faptul că fostul portar va fi premiat vineri, la ora 12:00, în țara natală, pentru „cariera unică” și „longevitatea extraordinară” în poarta Portugaliei.Rui Patricio a adunat 108 selecții pentru naționala Portugaliei, unde a debutat în 2010. ...
Acum 8 ore
18:10
Dinamoviștii au ajuns la Tărâmul de Gheață din Parcul Lumea Copiilor, vineri seară. Aproximativ 300 de copii și părinții lor s-au înghesuit să facă poze și să obțină o fotografie de sărbători de la preferații lor.Zeljko Kopic a venit alături de Florentin Petre, dar și cu Cătălin Cîrjan, Alex Musi, Adrian Mazilu și Luca Bărbulescu.GALERIE FOTO. ...
17:50
Legendarul atacant a primit amenințări cu moartea: „Casa părinților a fost vandalizată” # Gazeta Sporturilor
Fostul fotbalist englez Wayne Rooney (40 de ani) a recunoscut că în 2004 a primit amenințări cu moartea din partea fanilor lui Everton. Chiar de la clubul din Liverpool s-a transferat la Manchester United, unde și-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale de succes.Fostul atacant, deținător a cinci titluri în Premier League și unul în Liga Campionilor, a ajuns la United la vârsta de 18 ani pentru 27 de milioane de milioane de euro. ...
17:10
Apariție rară » Cristian Chivu, alături de soție și cele două fiice la petrecerea de Crăciun a Interului # Gazeta Sporturilor
Jucătorii lui Inter au fost prezenți la petrecerea anuală de Crăciun organizată de conducerea clubului.Cristian Chivu (45 de ani) a fost prezent la eveniment alături de soția sa Adelina, dar și de cele două fiice.FOTO. Jucătorii lui Inter și Cristian Chivu au fost prezenți la petrecerea de Crăciun+1 FOTOA devenit un obicei ca oamenii din conducerea echipei Inter Milano să organizeze o petrecere anuală de Crăciun. ...
17:00
Mobilizare pentru reanalizarea „Legii Novak”: mai mulți oameni importanți din sport au semnat petiția # Gazeta Sporturilor
Ionuț Stroe, fost ministru al sportului și deputat al României, a publicat un mesaj pe canalele de socializare în care a anunțat că are susținerea mai multor oameni din sport pentru a trimite spre reanalizare modificările aduse Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000.Mai exact, Ionuț Stroe nu este de acord cu legea care prevede obligativitatea utilizării a 40% din sportivi români de către toate cluburile din România. ...
17:00
Are 3 trofee la Craiova și a numit „momentul crucial” cu Sparta Praga: „Vedeți cum e?” # Gazeta Sporturilor
Emil Săndoi, campion în Liga 1 în 1990-1991, a analizat eșecul Universității Craiova cu Sparta Praga, scor 1-2, în grupa unică de Conference League.Fostul fundaș de la FC Universitatea Craiova a intrat la GSP Live Special după eșecul echipei lui Filipe Coelho. A declarat că un moment crucial a fost ratarea penalty-ului de către Anzor, în prima repriză. ...
17:00
Becali l-a văzut la TV și l-a cerut la FCSB: „Stăpânul vede altfel decât slujitorii” » Fostul antrenor l-a descris pentru GSP: „Ambițios și plin de contradicții” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat că vrea să mizeze pe un nou puști în perioada următoare: David Popa.În vârstă de 18 ani, extrema dreapta i-a atras atenția lui Gigi Becali în meciul pe care FCSB U19 l-a jucat cu Akademia Puskas, în Youth League. Iar patronul roș-albaștrilor a anunțat că-l va chema la echipa de seniori pe jucătorul de picior stâng.Gigi Becali mizează pe un nou puști: David Popa„Am văzut un copil cu numărul 7, m-am uitat și eu la meci. ...
16:40
S-a culcat la 1-3, dar a fost trezit de urgență de nevastă: „«Sună încontinuu telefoanele!» Am crezut că s-a «răcit» vreunul” # Gazeta Sporturilor
FCSB a fost protagonista unui meci dramatic contra lui Feyenoord. Campioana României s-a impus cu 4-3, deși la puțin timp după pauză, echipa lui Gigi Becali era condusă cu 1-3.În momentul în care olandezii au majorat diferența la două goluri, mulți oameni și-au pierdut speranța că se mai poate întâmpla ceva. Unul dintre ei este și impresarul Giovanni Becali, care s-a culcat la scoul de 1-3 pentru Feyenoord. ...
16:20
De unde a izvorât acest fabulous final de meci? Și ce va fi de astăzi înainte?”Remontadele” românilor sunt puține, pentru că de regulă noi nu prea avem vocația renașterii. Nici în fotbal, nici în afara lui. De aceea ne tot reamintim de acel 3-0 al Steagului Roșu cu Beșiktaș, după 0-2, de la care a trecut mai bine de o jumătate de veac. Lăsați revenirile cu Drita sau cu alți clienți ocazionali! Epocale sunt revenirile care rămân. ...
16:20
Se schimbă numărul de echipe în Superliga? Dezvăluiri din interiorul LPF: „Sunt discuții” # Gazeta Sporturilor
Marius Mitran, directorul de comunicare de la LPF, a dezvăluit că există o discuție privind reducerea numărului de echipe din Superliga și implicit numărul etapelor. Dezvăluirea a venit în contextul în care Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, se plângea de numărul ridicat de meciuri din campionatul intern, efort care afectează și parcursul european al echipei. Dezvăluire despre modificarea din Superliga: „Știu că este o discuție. ...
Acum 12 ore
16:00
Am analizat la GSP Live: FCSB, revenire colosală cu Feyenoord. Craiova pierde cu Sparta Praga # Gazeta Sporturilor
Alexandru Barbu a revenit cu o nouă ediție GSP Live, astăzi, de la ora 11, alături de Raul Rusescu și Sergiu Alexandru.GSP Live, emisiunea realizată din studioul Gazetei Sporturilor și moderată de Alexandru Barbu, poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 11:00, pe pagina de Facebook, canalul de YouTube, contul de TikTok, precum și pe site-ul Gazetei Sporturilor, GSP. ...
15:30
Rafael Nadal, operat la mâna dreaptă: „Se pare că nu voi putea juca la Australian Open în ianuarie” # Gazeta Sporturilor
Joi, 11 decembrie, în Barcelona, legendarul Rafael Nadal (39 de ani) a suferit o intervenție chirurgicală la mâna dreaptă. Fostul tenismen era chinuit de o osteoartrită severă la articulația trapezometacarpiană.Rafael Nadal nu a mai jucat tenis de mai bine de un an, de când a pășit pe Martin Carpena Arena din Malaga, pentru duelul cu Olanda din sferturile de finală ale Cupei Davis. ...
15:20
Germania și Franța se întâlnesc astăzi de la ora 18.45 în prima semifinală de la Campionatul Mondial. În naționala Germaniei sunt două sportive care „se joacă” cu armele de foc când nu joacă handbal.Germania nu este favorităGermania s-a calificat în semifinale pentru prima dată după locul 3 ocupat în 2007 și va juca astăzi la Rotterdam pentru un loc în finală împotriva campioanei mondiale, Franța. ...
15:20
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Oțelul Galați din etapa #20 din Superliga progamată pe 13 decembrie, de la ora 20:30. Tehnicianul giuleștenilor a vorbit despre situația lui Antoine Baroan, fotbalist exclus din lot. ...
15:10
„Cum se termină etapa, îi scriu!” » Țintele FCSB-ului în mercato + Răspuns pentru Ngezana: „Să vă spun ce am discutat după meci” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit noutăți despre țintele pe care campioana României le are în mercato de iarnă. Un prim transfer a fost rezolvat: Andre Duarte, fundaș central în vârstă de 28 de ani.Prezentat deja la FCSB, Andre Duarte așteaptă deschiderea ferestrei de transferuri pentru a-i fi înregistrat contractul. ...
15:00
Mohammed Ben Sulayem, reales în fruntea FIA » Alegeri cu scandal și proces la tribunal # Gazeta Sporturilor
Mohammed Ben Sulayem a fost reales în funcția de președinte al Federației Internaționale de Automobilism (FIA) și va conduce forul mondial pentru un al doilea mandat de patru ani, care se va încheia în 2029. Originar din Emiratele Arabe Unite, Mohammed Ben Sulayem (64 de ani) a preluat conducerea FIA în decembrie 2021, succedându-l pe Jean Todt. El fost reales fără opoziție în cadrul adunării generale anuale a organizației, desfășurată la Tashkent, în Uzbekistan. ...
14:40
Andy Roddick e sigur că Serena Williams plănuiește revenirea în circuit: „Altfel, de ce a făcut asta?”. Ce spune Billie Jean King: „Vorbeam cu Pete Sampras ...” # Gazeta Sporturilor
Billie Jean King, fostă jucătoare cu 12 titluri de Grand Slam în palmares, ajunsă acum în vârstă de 82 de ani, consideră că Serena Williams, compatrioata retrasă în urmă cu 3 ani, nu ar avea nimic de pierdut în cazul unei ipotetice reveniri în WTA. Andy Roddick e sigur că Serena va reveni: „Altfel de ce s-a înscris în programul antidoping?”. ...
14:40
„Mă bucur că a venit materialul Recorder!” » MM Stoica leagă neregulile din justiție de dosarele FCSB - Steaua: „Ce s-a întâmplat este de domeniul fantasticului!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președinte al Consiliului de Administrație la FCSB, se arată încântat de apariția documentarului Recorder „Justiție Capturată”, o investigație în care procurori și judecători reclamă neregulile și corupția din sistemul judiciar. A fost o trimitere la deciziile din dosarele în care clubul lui și CSA Steaua București au disputat mărcile și palmaresul echipei istorice.FCSB și CSA Steaua București se judecă de 14 ani. ...
14:40
Handbalista lui SCM Râmnicu Vâlcea a fost titularizată în naționala Norvegiei și speră la aurul mondial: „Încerc să dau ce am mai bun” # Gazeta Sporturilor
Aflată la primul Campionat Mondial al carierei, Anniken Wollik (28 de ani), jucătoarea lui SCM Râmnicu Vâlcea, și-a găsit locul în naționala Norvegiei și a vorbit pentru site-ul Federației Internaționale de Handbal (IHF) despre jocul ei și despre celebrele Henny Reistad și Katrine Lunde. ...
14:40
Directorul GSP intervine după victoria lui FCSB: „Probabil că va fi păstrat, a făcut un meci excelent” » Semnal de alarmă la Craiova: „Acolo a greșit Coelho” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, a intervenit telefonic în ediția GSP Live de vineri dimineață. Jurnalistul a comentat succesul răsunător al lui FCSB în partida cu Feyenoord, dar și înfrângerea Universității Craiova cu cehii de la Sparta Praga. Ioanițoaia laudă prestația roș-albaștrilor și evidențiază încrederea pe care au avut-o elevii lui Elias Charalambous, mai ales în contextul în absențelor importante din lot. ...
14:30
Nice a egalat un record negativ în Europa League: ar putea să îl „bată” chiar cu fosta adversară a celor de la FCSB # Gazeta Sporturilor
Nice a pierdut în fața celor de la Braga, scor 0-1 pe teren propriu, în etapa a șasea Europa League. Francezii au egalat astfel un record negativ în competiție deținut de Ludogoreț. Echipa de pe Coasta de Azur a ajuns la 18 meciuri consecutive fără victorie în Europa League, un record absolut pentru un club francez. Această serie negativă pentru Nice a început în urmă cu doi ani și nouă luni. ...
14:30
Dorin Goian a rămas impresionat de jucătorul de la FCSB: „E ceva senzațional, e fantastic!” # Gazeta Sporturilor
Dorin Goian (45 de ani), fostul fundaș central de la FCSB, l-a lăudat pe Juri Cisotti (32 de ani), după victoria roș-albaștrilor cu Feyenoord, scor 4-3, din Europa League.Jucătorul care a ajuns în semifinalele Cupei UEFA în 2006 cu echipa roș-albastră s-a declarat uimit de revenirea celor de la FCSB cu Feyenoord, recunoscând că nu se aștepta la victorie după ce olandezii aveau 3-1 pe tabelă. ...
14:00
Barcelona a pus ochii pe starul lui Chivu » Italienii au dat vestea neașteptată # Gazeta Sporturilor
Barcelona își face planuri pentru sezonul viitor, iar Lautaro Martinez (28 de ani) pare a fi una dintre principalele ținte ale catalanilor pe piața transferurilor.Căpitanul lui Inter este vehiculat ca un potențial succesor al lui Robert Lewandowski, a cărui ședere pe Camp Nou se apropie de sfârșit. ...
13:50
Olanda - Norvegia, duel spectaculos pentru calificarea în finala Campionatului Mondial! Întâlnire între cele mai bune portărițe ale turneului # Gazeta Sporturilor
Olanda – Norvegia este a doua semifinală a Campionatului Mondial de handbal feminin și se anunță o atmosferă spectaculoasă în Ahoy Arena din Rotterdam. Meciul va începe la 21:45 și va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 3 și Digi Sport 2.Prima semifinală a Mondialului, cea dintre Franța și Germania, va începe la 18:45 și va putea fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...
13:40
Atacantul norvegian Erling Haaland are contract cu Manchester City până-n 2034, dar acesta conține o clauză de reziliere.Haaland a înscris golul victoriei lui Manchester City, miercuri, pe Santiago Bernabeu, în fața lui Real Madrid (2-1). Însă n-a celebrat reușita din penalty, așa cum ar fi fost de așteptat. Și-a întrerupt alergarea și s-a deplasat la pas, cu un zâmbet viclean pe buze, ca și cum ar fi fost cel mai natural lucru din lume. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.