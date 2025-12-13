SUA au suspendat temporar furnizarea unor informaţii-cheie către Israel în timpul administraţiei Biden

18:40

Directorul FBI, Kash Patel, şi adjunctul său, Dan Bongino, s-au întâlnit cu principalul negociator de pace al Kievului, Rustem Umerov, în contextul unei campanii de presiune din partea SUA pentru încheierea războiului. Întâlnirile secrete dintre principalul negociator de pace al Ucrainei şi liderii FBI au introdus o nouă incertitudine în negocierile cu miză foarte mare, scrie The Washington Post (WP) citând diplomaţi şi oficiali familiarizaţi cu această chestiune.