SUA au suspendat temporar furnizarea unor informaţii-cheie către Israel în timpul administraţiei Biden
News.ro, 13 decembrie 2025 06:40
Oficiali americani din domeniul informaţiilor au suspendat temporar transmiterea către Israel a unor informaţii-cheie în timpul administraţiei Biden, din cauza îngrijorărilor legate de modul în care Israelul a purtat războiul din Gaza, potrivit a şase persoane familiarizate cu subiectul, relatează Reiters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
06:50
Serviciile de informaţii daneze acuză SUA că îşi folosesc puterea economică pentru a-şi „impune voinţa” asupra aliaţilor - raport # News.ro
Serviciile de informaţii daneze au acuzat Statele Unite că îşi folosesc puterea economică pentru a „impune propria voinţă” şi că ameninţă cu folosirea forţei militare chiar împotriva aliaţilor, notează The Guardian.
Acum o oră
06:40
SUA au suspendat temporar furnizarea unor informaţii-cheie către Israel în timpul administraţiei Biden # News.ro
Oficiali americani din domeniul informaţiilor au suspendat temporar transmiterea către Israel a unor informaţii-cheie în timpul administraţiei Biden, din cauza îngrijorărilor legate de modul în care Israelul a purtat războiul din Gaza, potrivit a şase persoane familiarizate cu subiectul, relatează Reiters.
06:20
Ordinul lui Donald Trump privind inteligenţa artificială se loveşte de obstacole politice şi juridice # News.ro
Ordinul executiv al preşedintelui Donald Trump, care urmăreşte să blocheze legile statelor americane privind inteligenţa artificială pe motiv că încetinesc inovaţia, se confruntă cu opoziţie politică şi provocări legale serioase, în condiţiile în care statele încearcă să îşi apere dreptul de a reglementa o tehnologie aflată într-o expansiune rapidă, relatează Reuters.
06:20
Johnson & Johnson, obligată să plătească 40 de milioane de dolari unor femei care au spus că talcul este de vină pentru cancer # News.ro
Un juriu din California a acordat vineri 40 de milioane de dolari despăgubiri pentru două femei care au spus că pudra de bebeluşi a companiei Johnson & Johnson a fost cauza cancerului lor ovarian, conform The Guardian.
Acum 2 ore
06:00
Veteran al forţelor speciale care a salvat-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace María Corina Machado o imploră să nu se întoarcă în Venezuela/ Cum a fost scoasă din ţară opozanta venezueleană # News.ro
Veteranul forţelor speciale americane a cărui echipă de salvare a scos-o clandestin din Venezuela pe laureata Nobel María Corina Machado a implorat-o să nu se întoarcă în ţară, după o misiune de extracţie extrem de periculoasă, care a durat aproape 16 ore şi a fost desfăşurată în mare parte în toiul nopţii, relatează CNN.
05:30
Taxa de 100.000 de dolari impusă de Trump pentru vizele H-1B, contestată în instanţă de statele americane # News.ro
California şi alte 18 state americane au înregistrat vineri un proces pentru a bloca taxa de 100.000 de dolari impusă de administraţia Trump pentru noile vize H-1B destinate lucrătorilor străini cu înaltă calificare, măsura fiind acuzată că încalcă legislaţia federală şi depăşeşte atribuţiile preşedintelui Statelor Unite, transmite Reuters.
Acum 6 ore
01:30
Măsuri anunţate de ministrul Sănătăţii la spitalul de copii din Iaşi: Au fost sistate internările, vor fi preluate doar urgenţele / Nu vor fi mutaţi pacienţi la alte spitale / Au fost prelevate noi probe de apă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, vineri seară, că au fost sistate internările Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii "Sf. Maria" din Iaşi şi că vor fi preluate doar urgenţele, dar că nu se pune problema transferului pacienţilor către alte spitale.
01:30
„Noaptea ca hoţii”, în varianta Bratislava. Deputaţii slovaci s-au certat violent în timp ce parlamentul a revizuit legislaţia referitoare la informatori şi martori, măsuri ce ar ameninţa statul de drept - VIDEO # News.ro
Parlamentul slovac a adoptat o lege referitoare la denunţători şi martori-cheie, despre care opoziţia a avertizat că ameninţă statul de drept, ceea ce a dus la schimburi de replici furioase şi chiar încăierări între politicieni, joi seara şi vineri, relatează Reuters.
Acum 8 ore
01:00
De ce UE a ales soluţia îngheţării pe termen nelimitat a activelor ruseşti din Europa. Măsura urmează să fie aprobată la summitul de săptămâna viitoare # News.ro
Uniunea Europeană a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters.
00:40
Rusia a atacat porturile ucrainene Odesa şi Ciornomorsk, avariind trei nave turceşti - VIDEO # News.ro
Rusia a atacat vineri două porturi ucrainene de la Marea Neagră, avariind trei vase turceşti, inclusiv o navă care transporta provizii alimentare, au declarat oficiali ucraineni şi un proprietar de nave, la câteva zile după ce Moscova ameninţase că „va izola Ucraina de ieşirea la mare”, relatează Reuters.
00:20
Furnizorul de apă potabilă APAVITAL Iaşi, după ce analizele au ieşit neconforme la spitalul de copii: Apa distribuită prin reţeaua publică din municipiul Iaşi şi din întreaga noastră arie de operare este potabilă, fără riscuri de contaminare bacteriană # News.ro
Societatea APAVITAL anunţă că apa distribuită în municipiul Iaşi este potabilă şi că nu există risc de contaminare, după ce analizele de apă prelevate la Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii "Sf. Maria" au ieşit neconforme.
12 decembrie 2025
23:50
Regele Charles anunţă că medicii îi vor reduce anul viitor tratamentul împotriva cancerului # News.ro
Regele Charles a anunţat vineri că medicii săi îi vor putea reduce tratamentul pentru cancer anul viitor, descriind momentul drept o „binecuvântare” şi o dovadă a progreselor medicale remarcabile, relatează Reuters.
23:40
Handbal feminin: S-a stabilit finala Campionatului Mondial. Germania va înfrunta duminică Norvegia # News.ro
Reprezentativa de handbal feminin a Norvegiei s-a calificat, vineri seară, în finala Campionatului Mondial, învingând în semifinale, la Rottendam, echipa Ţărilor de Jos.
Acum 12 ore
23:10
Plan de măsuri la Spitalul de Copii Iaşi, după ce analizele de apă au ieşit neconforme - Alexe: Sunt de natură preventivă, cu scopul de a elimina orice posibil risc şi de a menţine activitatea medicală în condiţii de deplină siguranţă # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat, vineri seară, că, după ce analizele de apă de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” au ieşit neconforme, s-a conturat un plan preventiv, pentru a se elimina orice risc, iar activitatea medicală să fie derulată în condiţii de siguranţă. Între timp, ministrul Sănătăţii a ajuns la unitatea medicală.
23:10
Zelenski a fost la Kupiansk, în timp ce Ucraina recucereşte părţi din oraşul de pe linia frontului pe care Rusia spunea în noiembrie că îl are sub control deplin # News.ro
Forţele ucrainene au declarat că au recucerit părţi din oraşul Kupiansk, din nord-est, şi că au încercuit trupele ruse aflate acolo, iar preşedintele Volodimir Zelenski a vizitat zona şi a lăudat operaţiunea, afirmând că aceasta a întărit diplomaţia Ucrainei, relatează Reuters.
23:10
Cu două luni înainte de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, nouă ruşi au primit dreptul de a concura ca sportivi neutri la bob şi skeleton # News.ro
Federaţia Internaţională de Bob şi Skeleton a anunţat vineri că doi concurenţi la bob şi şapte la skeleton, din Rusia, au obţinut statutul de sportivi neutri, cu două luni înainte de începerea Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, la 6 februarie.
22:40
Superliga: CFR Cluj a învins Csikszereda cu 3-1. Cele trei goluri ale clujenilor, marcate de Cordea # News.ro
Formaţia CFR Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a 20-a a Superligii.
22:30
Şeful ANPCDDA: A crescut accesibilitatea drogurilor, pentru că s-a schimbat şi tiparul drogurilor. La anumite substanţe, în unele state, poţi să cumperi un drog cu preţul unei cafele # News.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), Rareş Petru Achiriloaie, susţine că accesul la droguri a crescut mult şi din cauza faptului că preţul unora dintre aceste substanţe a scăzut considerabil.
22:20
Ucraina anunţă că a lovit o rafinărie majoră de petrol din regiunea rusă Iaroslavl; surse spun că producţia a fost suspendată # News.ro
Armata ucraineană a declarat vineri că a atacat o rafinărie majoră de petrol din regiunea rusă Iaroslavl, situată la nord-est de Moscova, iar surse din industrie au afirmat că activitatea unităţii a fost suspendată în urma loviturii, transmite Reuters.
22:20
Rareş Petru Achiriloaie: Aproximativ jumătate dintre minorii români sunt la risc de a dezvolta o adicţie de ecran sau de digital. Este important să avem această discuţie la nivel european # News.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), Rareş Petru Achiriloaie, a declarat, vineri seară, că, în cazul a jumătate dintre minori, există riscul de a dezvolta adicţii digitale. El a afirmat în emisiunea Medika Antidrog că este necesar un răspuns la nivel european privind această problemă.
22:20
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a purtat vineri discuţii cu trimisul american John Coale, însărcinat de preşedintele Donald Trump să negocieze eliberarea deţinuţilor politici din Belarus, şi a declarat că întâlnirea lor ar putea contribui la rezolvarea anumitor probleme, relatează Reuters.
22:00
Ucraina a atacat din nou infrastructura energetică a Rusiei din Marea Caspică, drone ucrainene lovind două platforme petroliere aparţinând companiei ruse Lukoil, marcând o escaladare semnificativă a campaniei Kievului de a perturba producţia de petrol şi gaze a Moscovei, transmite Reuters.
22:00
Profi, Lidl, Penny şi Carrefour anunţă şi ele retragerea de la comercializare a unor loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestle # News.ro
Profi, Lidl, Penny şi Carrefour anunţă, vineri, retragerea de la comercializare a unor loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestle, din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine. Cu o zi în urmă alte lanţuri de magazine au anunţat retragerea produsului.
21:50
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor, Rareş Petru Achiriloaie: Suntem sub media europeană la nivelul de consum de droguri, dar peste media europeană la alcool şi tutun # News.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), Rareş Petru Achiriloaie, a declarat, vineri seară, că România este sub media europeană la consumul de droguri, dar peste medie la alcool, tutun şi ţigări electronice.
21:30
Handbal feminin: Deţinătoarea trofeului, Franţa, a fost eliminată de Germania în semifinalele Campionatului Mondial # News.ro
Naţionala de handbal feminin a Franţei, câştigătoarea titlului mondial în 2023, a fost eliminată, vineri, de echipa Germaniei în semifinalele actualei ediţii a Campionatului Mondial, la Rotterdam.
21:30
Peste 180 de imigranţi au trecut în Polonia printr-un tunel ascuns într-o pădure de la graniţa cu Belarus, au declarat vineri poliţiştii de frontieră, relatează Reuters.
21:20
UPDATE - A treia seară de proteste în mai multe locuri din ţară, după documentarul Recorder – Se cere demiterea Liei Savonea: ”Afară, afară, eşti mult prea specială” / ”Justiţie, nu corupţie” / Protestatarii cer demisia lui Cătălin Predoiu - VIDEO # News.ro
Un nou protest are loc în Bucureşti, pentru a trei zi, după ce documentarul Recorder a scos la lumină probleme grave din sistemul de justiţie, iar relatările din material au fost susţinute de sute de magistraţi într-o scrisoare publică.
21:10
Cipru va acorda prioritate aderării Moldovei la UE, odată cu preluarea preşedinţiei Consiliului European de la 1 ianuarie # News.ro
Cererea Moldovei de aderare la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru atunci când va prelua preşedinţia rotativă a Consiliului European, de la 1 ianuarie, a declarat vineri preşedintele Nikos Christodoulides, promiţând să promoveze progrese tangibile în lunile următoare, relatează Reuters.
21:00
Situaţie de urgenţă la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi – Bacteria Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis, găsită în probele de apă / S-a depăşit numărul total de bacterii mezofile / Ministrul merge la Iaşi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, vineri seară, că se deplasează la Iaşi, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii "Sf. Maria" au fost neconforme. A fost identificată prezenţa bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis, şi s-a depăşit numărul total de bacterii mezofile.
20:50
Situaţie de urgenţă la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi – Bacteria Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis, găsită în probele de apă / S-a depăşit numărul total de bacterii mezofile / Ministrul merge la Iaşi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, vineri seară, că se deplasează la Iaşi, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii "Sf. Maria" au fost neconforme. A fost identificată prezenţa bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis, şi s-a depăşit numărul total de bacterii mezofile.
20:40
Chirica îi răspunde lui Muraru: Eu am contribuit ca dumneavoastră să fiţi deputat şi nu invers. Luptăm împotriva statului fundamental corupt pe care dumneavoastră îl conduceţi prin legile ambigue pe care le votaţi # News.ro
Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, îl atacă, vineri seară, pe liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, pe care afirmă că l-a ajutat să ajungă deputat şi "nu invers", după ce şeful PNL Iaşi catalogase declaraţiile anterioare ale lui Chirica pe tema documentarului Recorder drept incompatibile cu valorile liberale.
20:40
Sanie: Sportivii ruşi plănuiesc să concureze la Lake Placid săptămâna viitoare. Ucrainenii consideră că acest lucru nu ar trebui permis # News.ro
Sportivii ruşi au informat Federaţia Internaţională de Sanie că au obţinut vize şi vor ajunge în SUA pentru o competiţie din Cupa Mondială care va avea loc weekendul viitor, o mişcare pe care sportivii ucraineni o consideră pur şi simplu nedreaptă, relatează AP.
20:20
Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates şi alte personalităţi de rang înalt apar în noi fotografii de la proprietatea controversatului Jeffrey Epstein. În imagini sunt surprinse jucării sexuale şi un prezervativ „marca Trump” - FOTO # News.ro
Democraţii din Comisia de supraveghere a Congresului au publicat vineri aproape 20 de fotografii noi din patrimoniul defunctului infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, inclusiv imagini cu actualul preşedinte Donald Trump, dar şi cu alte personalităţi din SUA, între care fostul preşedinte Bill Clinton, fostul consilier al lui Trump Steve Bannon - o voce importantă a mişcării MAGA, fostul secretar al Trezoreriei Larry Summer, dar şi miliardarul Bill Gates şi prinţul Andrew, fratele regelui Charles, relatează Reuters.
20:00
Europarlametarul Dan Motreanu: PPE susţine majorarea fondurilor dedicate inovării şi promovează simplificarea regulilor pentru accesarea fondurilor UE # News.ro
Europarlametarul Dan Motreanu declară, vineri, după adoptarea Declaraţiei de la Heidelberg, în cadrul reuniunii Biroului Grupului PPE, că Partidul Popular European susţine majorarea fondurilor dedicate inovării şi promovează simplificarea regulilor pentru accesarea fondurilor UE precum şi reducerea diferenţelor dintre ţările UE în domeniul inovării, el afirmând că este o abordare esenţială pentru România, care are nevoie de un sprijin mai solid pentru domeniul cercetării.
19:50
Formula 1, FIA şi cele unsprezece echipe au semnat Acordul Concorde pentru perioada 2026-2030 # News.ro
Formula 1, echipele sale şi FIA au semnat un nou Acord Concorde pentru a reglementa modul în care acest sport va fi condus până în 2030, relatează AP.
19:30
HBO Max anunţă, într-un spot, selecţia de producţii pentru 2026 care mizează pe originalitate şi pe voci diverse.
19:30
A treia seară de proteste după documentarul Recorder – Se cere demiterea Liei Savonea: ”Afară, afară, eşti mult prea specială” / ”Justiţie, nu corupţie” / Protestatarii cer demisia lui Cătălin Predoiu - VIDEO # News.ro
Un nou protest are loc în Bucureşti, pentru a trei zi, după ce documentarul Recorder a scos la lumină probleme grave din sistemul de justiţie, iar relatările din material au fost susţinute de sute de magistraţi într-o scrisoare publică.
19:30
Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Concordia Chiajna, într-un meci din etapa a 17-a din sezonul regular al Ligii 2 Casa Pariurilor.
19:20
Alexandru Rogobete: Pentru prima dată, Spitalul Municipal Cuj utilizează un sistem robotic chirurgical, achiziţionat cu finanţare de la Ministerul Sănătăţii, una dintre cele mai avansate tehnologii chirurgicale disponibile astăzi în Europa # News.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă că pentru prima dată, Spitalul Municipal din Cluj utilizează un sistem robotic chirurgical, achiziţionat cu finanţare de la Ministerul Sănătăţii, una dintre cele mai avansate tehnologii chirurgicale disponibile astăzi în Europa.
19:20
Ucraina ar urma să adere la UE până în 2027, conform unei propuneri discutate în cadrul negocierilor mediate de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei, într-o mişcare ce ar rescrie procedurile de aderare ale blocului european, accelerându-le, scrie, vineri, Financial Times.
19:20
Ricky Martin va urca pe scena de la Romexpo, marţi, 16 decembrie, de la ora 21.00. Fantomel & Kate Linn vor deschide evenimentul începând cu ora 20.00 iar accesul în incinta Romexpo (Pavilionul B) se va face începând cu ora 19:00, anunţă organizatorii.
19:10
UPDATE - Mihai Chirica, despre documentarul Recorder: Nu mi-a plăcut. M-a apucat aşa o teamă, pentru că am devenit un popor blestemat. În preajma Crăciunului, mereu facem câte o boacănă majoră / Reacţia preşedintelui PNL Iaşi # News.ro
Edilul ieşean Mihai Chirica, cercetat în mai multe dosare de corupţie, susţine că nu i-a plăcut documentarul Recorder şi că mereu facem o ”boacănă majoră” în preajma Crăciunului, el apreciind că este o prostie să considerăm sistemul juridic în totalitate corupt. Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, a reacţionat la scurt timp, precizând că se delimitează de afirmaţiile primarului liberal Mihai Chirica referitoare la documentarul Recorder, întrucât a numi Revoluţia din 1989 şi execuţia unui dictator criminal drept ”o boacănă” sau ”o nenorocire” este o ofensă publică.
19:10
Liberalul Alexandru Muraru îl critică pe Mihai Chirica, membru PNL, pentru afirmaţiile despre documentarul Recorder: Mă delimitez categoric de declaraţiile primarului Chirica. Sunt incompatibile cu valorile şi principiile PNL # News.ro
Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, a declarat că se delimitează de afirmaţiile primarului liberal Mihai Chirica referitoare la documentarul Recorder, precizând că a numi Revoluţia din 1989 şi execuţia unui dictator criminal drept ”o boacănă” sau ”o nenorocire” este o ofensă publică. Reacţia liberalului Alexandru Muraru vine după ce Mihai Chirica a afirmat că nu i-a plăcut documentarul Recorder şi că mereu facem o ”boacănă majoră” în preajma Crăciunului.
19:00
Arbitrii Florin Andrei şi Cristian Moldoveanu vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 20-a a Superligii.
19:00
Nova Power & Gas a inaugurat la Floreşti cea mai mare instalaţie de stocare în baterii şi a început lucrările la centrala pe gaz de 160 MW în ciclu combinat de la Câmpia Turzii # News.ro
Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, anunţă intrarea în funcţiune şi în exploatare comercială a celei mai mari instalaţii de stocare a energiei în baterii din România, cu o putere de 200 MW şi o capacitate de stocare de 400 MWh, localizată la Floreşti, judeţul Cluj. Compania a anunţat totodată începerea lucrărilor la centrala de producţie în ciclu combinat de 160 MW din Câmpia Turzii, proiect care va intra în operare la sfârşitul anului 2026.
18:50
Mihai Chirica, despre documentarul Recorder: Nu mi-a plăcut. M-a apucat aşa o teamă, pentru că am devenit un popor blestemat. În preajma Crăciunului, mereu facem câte o boacănă majoră # News.ro
Edilul ieşean Mihai Chirica, cercetat în mai multe dosare de corupţie, susţine că nu i-a plăcut documentarul Recorder şi că mereu facem o ”boacănă majoră” în preajma Crăciunului, el apreciind că este o prostie să considerăm sistemul juridic în totalitate corupt.
18:40
CNIR: Lotul 3C2 Chiribiş-Biharia al Autostrăzii A3-Transilvania a ajuns la un stadiu fizic de execuţie fiind de 28% # News.ro
Lucrările pentru construirea lotului 3C2 Chiribiş-Biharia al Autostrăzii A3-Transilvania progresează conform graficului, stadiul fizic de execuţie fiind de 28%, anunţă Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).
18:40
Sindicaliştii din Poliţie reclamă că s-a ajuns în situaţia în care angajaţii trebuie să se organizeze în grupuri pe reţelele de socializare pentru a schimba elemente de uniformă # News.ro
Sindicaliştii din Poliţie reclamă, vineri seară, că s-a ajuns în situaţia în care angajaţii trebuie să se organizeze în grupuri pe reţelele de socializare pentru a schimba elemente de uniformă. ”O instituţie care nu îşi poate îmbrăca propriii poliţişti nu mai poate vorbi nici despre modernizare, nici despre respect pentru profesie”, a transmis Sindicatul Europol.
18:40
The Washington Post: Întâlnirile secrete dintre FBI şi negociatorul ucrainean stârnesc îngrijorare # News.ro
Directorul FBI, Kash Patel, şi adjunctul său, Dan Bongino, s-au întâlnit cu principalul negociator de pace al Kievului, Rustem Umerov, în contextul unei campanii de presiune din partea SUA pentru încheierea războiului. Întâlnirile secrete dintre principalul negociator de pace al Ucrainei şi liderii FBI au introdus o nouă incertitudine în negocierile cu miză foarte mare, scrie The Washington Post (WP) citând diplomaţi şi oficiali familiarizaţi cu această chestiune.
18:30
Schiatoarea Federica Brignone, încă în convalescenţă la şase luni după o accidentare gravă, va fi unul dintre cei patru purtători de drapel italieni la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano Cortina (6-22 februarie), a anunţat vineri Comitetul Olimpic Italian (Coni).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.