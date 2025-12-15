The Guardian: Familia Assad trăieşte în lux, dar izolată în Rusia. Fostul preşedinte sirian „îşi perfecţionează cunoştinţele de oftalmologie”, iar soţia sa a urmat cu succes un tratament experimental pentru cancer
După ce a renunţat la putere pentru un exil de lux la Moscova, fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad, oftalmolog format cândva la Londra, şi-ar fi reluat studiile medicale. Liderul ultimului regim baas din Orientul Mijlociu stă acum în sala de clasă, perfecţionându-şi cursurile de oftalmologie, potrivit unei surse bine informate, citate de The Guardian. Soţia sa, Asma, care era bolnavă de leucemie, şi-ar fi revenit după o terapie experimentală făcută la Moscova sub supravegherea FSB. Însă regimul de la Kremlin ţine familia Assad într-o oarecare izolare.
• • •
Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” va susţine sâmbătă, La Miţa Biciclista Stabiliment Creativ, un concert de colinde în faţa casei istorice din Strada Biserica Amzei 9.
Ministrul Justiţiei, întrebat dacă a vorbit cu Lia Savonea şi dacă aceasta ar trebui să-şi dea demisia: Nu am vorbit. Eu nu pot spune că cineva trebuie să demisioneze sau nu. Demisia este un act personal pe care oricine şi-l asumă # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că nu a stat de vorbă cu preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, despre dezvăluirile Recorder şi că el nu poate spune dacă cineva trebuie să demisioneze sau nu. ”Demisia este un act personal pe care oricine şi-l asumă în raport de evaluarea pe care o facem”, spune Marinescu. Ministrul Justiţiei a adăugat că, în actualul context tensionat, a transmis sistemului judiciar mesajul: „Faceţi ordine, lămuriţi lucrurile, verificaţi toate cele care sunt semnalate, hai să aflăm adevărul şi luaţi măsurile necesare în conformitate cu competenţele”.
DNA - Şase percheziţii în judeţele Iaşi şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul de transportului alternativ de persoane / Prejudiciul, estimat la peste 24 de milioane de lei # News.ro
Procurorii DNA fac luni şase percheziţii în în judeţele Iaşi şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează firme cu activitate în domeniul de transportului alternativ de persoane. Prejudiciul este estimat la peste 24 de milioane de lei.
Neymar, aflat în vacanţă în Statele Unite după încheierea campionatului brazilian, a trebuit să opteze pentru o ţinută originală pentru a scăpa de cererile de selfie-uri ale trecătorilor pe străzile din New York.
INS: Exportul de energie electrică a crescut cu peste 29% în primele zece luni, la 11,773 miliarde kWh # News.ro
Resursele de energie electrică în primele zece luni au fost de 57,219 miliarde kWh, în creştere cu 2,646 miliarde kWh faţă de perioada similară de anul trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Exportul de energie electrică a crescut cu 29,3% în primele zece luni, la 11,773 miliarde kWh.
Mălaiul extra din porumb cultivat în România şi untul bio, românesc, ambele de filieră Auchan, au fost premiate cu distincţia Gustul Ales 2025 # News.ro
Mălaiul extra din porumb cultivat în România şi untul bio, românesc, ambele de filieră Auchan, au fost premiate la cea de-a 10-a ediţie a competiţiei Gustul Ales 2025, organizată de RO.aliment, care recunoaşte cele mai gustoase produse alimentare fabricate în România, ce îmbină calitatea cu inovaţia.
Art Safari se mută în Piaţa Amzei. Noul sezon va găzdui: Brâncuşi - expoziţie-tribut, „Vermont şi farmecul Belle Époque”, „R:Eminescu. Poetul raţional” # News.ro
Art Safari îşi schimbă adresa, începând cu anul 2026, în Piaţa Amzei din Capitală, într-un nou spaţiu expoziţional de aproximativ 4500 mp. În cei 12 ani de existenţă, Pavilionul de artă a organizat 17 ediţii găzduite în mai multe clădiri istorice ale Bucureştiului şi peste 1 milion de vizitatori.
INTERVIU - Bogdan Oprea, (Facultatea de Jurnalism): Nu văd decât un viitor sumbru care, din păcate, va fi prea târziu de întors în decursul vieţilor noastre. Şi vom sfârşi cu toţii într-un regim hibrid din care nu vom mai putea să ieşim! # News.ro
România are nevoie absolut urgentă ca în programa şcolară să fie introduse discipline precum educaţie media, gândire critică şi combaterea dezinformării, afirmă profesorul Bogdan Oprea, directorul Departamentului de Jurnalism de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, într-un interviu acordat News.ro. Chestiunea e atât de urgentă şi a fost amânată atât de mult de fostul preşedinte şi de foştii premieri, încât lipsa educaţiei în aceste domenii a făcut deja ravagii, fiind greu de estimat dacă România mai poate întoarce cursul sumbru pe care s-a înscris, mai spune profesorul Oprea.
Rusia afirmă că a distrus 130 de drone ucrainene peste noapte, unele aeroporturi fiind afectate # News.ro
Ministerul Apărării din Rusia a declarat luni că unităţile sale de apărare aeriană au doborât 130 de drone ucrainene peste noapte, dintre care 15 se îndreptau spre Moscova, relatează Reuters.
Sărbătoarea Diwali şi sonul cubanez, incluse în Patrimoniul cultural imaterial al UNESCO/ VIDEO # News.ro
Printre tradiţiile nou înscrise în Patrimoniul cultural imaterial al UNESCO se numără compasul haitian şi sonul cubanez, două genuri muzicale, dar şi una dintre cele mai importante sărbători ale hinduismului. Comitetul interguvernamental al UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial se reuneşte la New Delhi de marţi până joi şi examinează zeci de candidaturi provenite din 78 de ţări. Obiectivul este de a „pune în valoare diversitatea tradiţiilor şi (de a încuraja) ţările şi comunităţile să ia măsuri pentru a le salva şi a le perpetua”, explică organizaţia internaţională pe site-ul său web.
„Nu a dat penalti pentru că sunt eu”: Vinicius, supărat pe arbitrul meciului cu Deportivo Alavés # News.ro
Înlocuit chiar înainte de finalul meciului, brazilianul Vinicius Junior de la Real Madrid a părăsit furios terenul de la Alavés duminică, în Liga (1-2), arbitrul şi VAR refuzând să-i acorde un penalti.
Nicuşor Dan: Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societăţii legate de funcţionarea justiţiei, pe care le împărtăşesc. Statul de drept nu este negociabil # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, luni, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că pleacă la summitul de la Helsinki, dar ia cu el îngrijorările societăţii legate de funcţionarea justiţiei, pe care le împărtăşeşte. Şeful statului precizează că, în limitele atribuţiilor sale constituţionale, va acţiona pentru „apărarea independenţei justiţiei şi a statului de drept”. „Problemele semnalate în spaţiul public sunt grave, dar au rezolvare. (...). Statul de drept nu este negociabil”, mai spune Nicuşor Dan.
Condoleanţele pentru Rob şi Michele Reiner încep să curgă atât dinspre colegii de breaslă, cât şi din lumea politică # News.ro
Legendarul regizor şi actor hollywoodian Rob Reiner şi soţia sa Michele au fost găsiţi morţi în casa lor din Los Angeles, o veste care a şocat atât lumea artistică de la Hollywood, cât şi lumea politică, pentru că Reiner era totodată cunoscut şi pentru activismul său politic, relatează CNN.
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său află luni dacă rămân în arest preventiv / Decizia va fi luată de Curtea de Apel Bucureşti în cursul după-amiezii de luni # News.ro
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din Dubai în 20 noiembrie, află dacă rămân în arest, Curtea de Apel Bucureşti urmând să decidă, în cursul după-amiezii de luni, dacă prelungeşte această măsură. în 21 noiembrie, Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Aceeaşi măsură a fost luată şi în cazul fiului şi nepotului său, Dorian şi Alexandru Potra.
BIOGRAFIE - Rob Reiner, regizor care a creat un gen şi a fost o forţă neobosită în lupta pentru drepturile omului # News.ro
Robert Reiner, celebrul actor, regizor şi producător, a fost găsit mort împreună cu soţia sa Michele în casa lor din Los Angeles duminică, a declarat un purtător de cuvânt al familiei Reiner. Avea 78 de ani. Detectivii de la Departamentul de Poliţie din Los Angeles investighează un caz de omucidere. „Vom încerca să vorbim cu toţi membrii familiei pe care îi putem contacta pentru a afla adevărul în această anchetă”, a declarat Alan Hamilton, adjunctul şefului LAPD.
Producţia industrială a scăzut, în primele zece luni, cu 0,9% ca serie brută şi cu 0,5% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
INS: În trimestrul III, în România erau în medie 4,921 milioane de pensionari, în creştere cu 3.000 persoane faţă de trimestrul II. Pensia medie lunară a fost de 2.941 lei # News.ro
Numărul mediu de pensionari a fost de 4,921 milioane persoane, în trimestrul III 2025, în creştere cu 3.000 persoane faţă de trimestrul II 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Pensia medie lunară a fost de 2.941 lei, în creştere cu 0,3% faţă de trimestrul precedent.
Muzeul Luvru din Paris riscă să fie închis săptămâna aceasta, în urma grevei anunţate de sindicate # News.ro
Sindicatele de la Muzeul Luvru din Paris, afectat de criză, vor începe luni o grevă pentru a cere renovări urgente şi extinderea personalului, precum şi pentru a protesta faţă de creşterea preţurilor biletelor pentru majoritatea vizitatorilor din afara UE, inclusiv turiştii britanici şi americani.
Manchester United: Ruben Amorim spune că acceptă criticile de la foştii jucători, dar aceştia nu au „toate informaţiile” # News.ro
Antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, a acceptat criticile adresate lui de foştii jucători ai clubului din Premier League, dar a subliniat că formaţia sa este judecată fără a se avea „toate informaţiile”, informează Reuters.
INS: În trimestrul III, în România erau 491.300 şomeri. Rata şomajului în trimestrul III a fost de 6%, la fel ca în trimestrul II # News.ro
Populaţia activă a României era, în trimestrul III al acestui an, de 8,233 milioane persoane, din care 7,742 milioane persoane erau ocupate şi 491.300 persoane erau şomeri, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
Box Office - „Zootopia 2” revine pe locul 1, în timp ce „Ella McCay” înregistrează unul dintre cele mai slabe debuturi din istoria Disney/ VIDEO # News.ro
„Zootopia 2”, continuarea filmului de animaţie al studioului Disney, a revenit pe locul 1 în America de Nord în al treilea weekend după ce a depăşit pragul de 1 miliard de dolari. Comedia dramatică politică „Ella McCay” a înregistrat un eşec cu 2,1 milioane de dolari la debutul său pe piaţa internă, suferind una dintre cele mai slabe lansări din epoca modernă pentru Disney, potrivit Variety.
Actorul, regizorul şi activistul politic Rob Reiner şi soţia sa au fost găsiţi morţi în casa lor din Los Angeles, duminică, iar detectivii poliţiei investighează circumstanţele decesului lor ca fiind o aparentă crimă, relatează Reuters.
Dâmboviţa - Incendiu într-un apartament din Târgovişte. Un bărbat a suferit arsuri la nivelul braţelor. 11 persoane s-au autoevacuat # News.ro
Un bărbat a suferit arsuri la nivelul braţelor în urma unui incendiu izbucnit în apartamentul în care se afla, într-un imobil din Târgovişte. 11 persoane s-au autoevacuat.
Şefa serviciului secret britanic MI6 avertizează asupra ameninţării „agresive” reprezentate de Rusia în primul său discurs de când este în funcţie: Linia frontului este pretutindeni # News.ro
Blaise Metreweli, şefa serviciului de spionaj extern al Marii Britanii, cunoscut sub numele de MI6, va avertiza că Rusia reprezintă o ameninţare „agresivă, expansionistă şi revizionistă” în primul său discurs pe care îl ţine de la preluarea funcţiei, relatează Reuters şi The Guardian.
Moţiunea simplă a AUR „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, dezbătută luni la Senat # News.ro
Moţiunea simplă a AUR „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu” este dezbătută luni la Senat. Iniţiatorii se referă la ”situaţia gravă” din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, unde ”peste 100.000 de cetăţeni au fost lăsaţi fără apă potabilă, apă caldă şi căldură”, ajungând să trăiască „ca în Evul Mediu”. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că nu va demisiona din funcţie, ea arătând că a văzut presiunea din sfera PSD şi AUR şi nu va ceda..
La presiunea Disney, YouTube a început să facă curăţenie şi să blocheze clipurile generate de inteligenţa artificială, care includ personaje din filmele şi serialele Disney.
NFL: Echipa Kansas City Chiefs, eliminată din cursa pentru play-off pentru prima dată din 2014 / Patrick Mahomes a suferit o accidentare gravă # News.ro
Prezentă în fazele finale ale NFL (liga profesionistă de fotbal american) de un deceniu, echipa Kansas City Chiefs a lui Patrick Mahomes, care s-a accidentat la genunchiul stâng, a fost eliminată din cursa pentru play-off, după ce a pierdut, scor 13-16, cu Los Angeles Chargers.
Un vânzător de fructe l-a dezarmat cu mâinile goale pe unul dintre bărbaţii care trăgeau în mulţime, duminică, pe plaja Bondi din Sydney, salvamarii s-au grăbit să salveze copii, un tânăr i-a ajutat pe alţii să se ascundă într-o băcănie - Australia şi lideri străini precum Donald Trump au salutat aceşti „eroi” pentru curajul lor în faţa atentatului antisemit din metropola australiană, relatează AFP şi Reuters.
Preşedintele Nicuşor Dan începe o vizită în Finlanda/ Marţi, participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, pe tema cooperării în consolidarea apărării şi adoptării unei poziţii comune în UE / Ce a declarat premierul finlandez # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan începe luni o vizită în Finlanda, marţi, având programată participarea,alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo, care are ca obiectiv un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE. În primazi a vizitei, preşedintele are pe agendă întrevederi cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Finlanda, cu premierul Petteri Orpo,cu reprezentanţi ai comunităţiiromâneşti, unde va rosti şi o alocuţiune. Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat duminică, într-un interviu pentru postul public YLE, că grupul ţărilor din Uniunea Europeană situate cel mai aproape de Rusia va începe să lucreze la măsuri concrete pentru a consolida apărarea blocului împotriva vecinului său beligerant din est.
Cererea din inteligenţa artificială şi oferta limitată împing preţul cuprului spre pragul de 12.000 de dolari pe tonă # News.ro
Preţul cuprului se apropie de nivelul de 12.000 de dolari pe tonă, pe fondul unei combinaţii între cererea în creştere rapidă din partea centrelor de date care susţin inteligenţa artificială şi o ofertă globală tot mai restrânsă, în special în afara Statelor Unite, transmite Reuters.
Chile l-a ales preşedinte pe Jose Antonio Kast, într-o virare categorică a electoratului spre dreapta # News.ro
Jose Antonio Kast a câştigat duminică alegerile prezidenţiale din Chile, profitând de temerile alegătorilor legate de creşterea criminalităţii şi imigraţiei şi înregistrând cea mai categorică virare spre dreapta a electoratului de la sfârşitul dictaturii militare în 1990, relatează Reuters.
Oficialii din Providence au anunţat că persoana reţinută duminică în urma incidentului armat de la Universitatea Brown, în care doi studenţi au fost ucişi şi nouă au fost răniţi, va fi eliberată, iar întrebări-cheie rămân fără răspuns la mai mult de 24 de ore după atac, relatează The Asociated Press şi Reuters.
Cum a ajuns transportul feroviar de marfă din SUA să polueze mai mult decât centralele pe cărbune # News.ro
Industria feroviară de marfă din Statele Unite a ajuns să emită mai mult oxid de azot, principalul component al smogului, decât toate centralele electrice pe cărbune din ţară, potrivit unui calcul realizat de Reuters pe baza datelor guvernamentale.
Mogulul media Jimmy Lai a fost condamnat de tribunalul din Hong Kong într-un proces istoric în care s-a invocat securitatea naţională. El riscă o condamnare pe viaţă, în timp ce Donald Trump a promis în repetate rânduri că îl va „elibera” # News.ro
Jimmy Lai, activist şi magnat media din Hong Kong, care a fost o figură importantă în protestele pro-democraţie din 2019, a fost condamnat luni într-un proces istoric intentat din motive de securitate naţională, care a atras atenţia internaţională şi a devenit un simbol al represiunii Beijingului împotriva disidenţilor din această regiune autonomă administrată timp de un secol de Marea Britanie, dar care din 1997 a revenit sub tutela guvernului chinez, relatează NBC News.
UPDATE - Două persoane au fost găsite moarte în casa regizorului american Rob Reiner. TMZ: Cei doi sunt regizorul şi soţia sa şi aveau răni provocate de cuţit # News.ro
Două persoane au fost găsite moarte duminică în casa din Los Angeles a regizorului Rob Reiner, relatează NBC News care citează oficiali ai poliţiei. Potrivit surselor site-ului specializat în ştiri despre celebrităţi TMZ, cei doi sunt regizorul şi soţia sa şi aveau răni provocate de cuţit.
Moţiunea de cenzură, dezbătută şi votată în plenul Parlamentului/ Premierul Bolojan afirma că nu are emoţii în privinţa acesteia # News.ro
Moţiunea de cenzură intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” va fi dezbătută şi votată, luni după-amiază, de plenul celor două Camere ale Parlamentului. Premierul Ilie Bolojan afirma, săptămâna trecută, că nu are emoţii în privinţa acestei moţiuni. ”Indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea noi, problemele cu care se confruntă România nu dispar”, atrăgea el atenţia.
Două persoane au fost găsite moarte duminică în casa din Los Angeles a regizorului Rob Reiner, relatează NBC News care citează oficiali ai poliţiei.
Cheltuielile de Crăciun în Marea Britanie vor creşte cu 3,5%, în pofida unui început lent al sezonului, arată PwC # News.ro
Britanicii sunt aşteptaţi să cheltuie aproximativ 24,6 miliarde de lire sterline pentru cadouri şi celebrarea Crăciunului în acest an, în creştere cu 3,5% faţă de 2024, în pofida unui debut slab al sezonului de cumpărături festive, potrivit unui sondaj publicat de PwC, citat de Reuters.
Livrarea primului dintre cele două noi avioane Air Force One, construite de Boeing pentru preşedintele Statelor Unite, a fost amânată din nou, de această dată până la jumătatea anului 2028, au anunţat vineri Forţele Aeriene americane, transmite Reuters.
Zelenski a vorbit cinci ore la Berlin cu reprezentanţii SUA şi s-a oferit să renunţe la aderarea la NATO. Witkoff spune că „s-au înregistrat progrese semnificative”. Discuţiile vor continua luni # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski s-a oferit să renunţe la aspiraţiile Ucrainei de a adera la alianţa militară NATO, în urma discuţiilor de peste cinci ore purtate duminică la Berlin cu reprezentanţii SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, negocierile urmând să continue luni, scrie Reuters.
Prahova: Alte două localităţi primesc aviz favorabil pentru apa potabilă, în urma crizei de la barajul Paltinu # News.ro
Consiliul Judeţean Prahova a anunţat, duminică, faptul că localităţile Vărbilău şi Şotrile, printre cele afectate de criza de la barajul Paltinu, au primit aviz favorabil pentru apa potabilă din partea Direcţiei de Sănătate Publică, astfel că doar localitatea Aluniş rămâne cu restricţii.
Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Alaves, în etapa a 16-a din La Liga.
Prima terapie profilactică orală la copii mici pentru angioedemul ereditar, autorizată în SUA # News.ro
Pentru unele boli rare, tratamentele pot fi greu de administrat, mai ales când este vorba de copiii mici. O nouă decizie de reglementare în Statele Unite vizează o opţiune orală gândită special pentru această grupă de vârstă, cu obiectivul de a facilita prevenţia episoadelor de angioedem ereditar care pot deveni severe.
Echipa italiană Juventus Torino a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Bologna, în etapa a 15-a din Serie A.
Meciul Hermannstadt-Craiova: Dorinel Munteanu – Mai avem multe etape, sunt convins că voi salva echipa şi voi face o echipă puternică # News.ro
Dorinel Munteanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, a pierdut la debutul pe banca formaţiei sibiene şi recunoaşte că a fost nemulţumit de anumiţi jucători.
Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS: Am scos pentru o perioadă de timp obligativitatea semnării cu cardul/ Suntem într-o situaţie mult mai bună cu plata concediilor medicale # News.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, a anunţat că a fost scoasă obligativitatea semnării cu cardul de sănătate, pentru o perioadă de timp, din cauza unei defecţiuni a sistemului informatic al CNAS. Moldovan a menţionat că s-a redus perioada de plată a concediilor medicale.
Bilanţul atacului armat din Australia creşte la 16 morţi, inclusiv un copil. Autorii erau tată şi fiu. Două dispozitive explozive artizanale au fost găsite la locul faptei # News.ro
Numărul morţilor în atacul de pe plaja Bondi din Sydney a crescut la 16, inclusiv unul dintre autori. Printre morţi se numără şi un copil, o fetiţă de 10 ani, a declarat ministrul sănătăţii din New South Wales, Ryan Park. Numărul persoanelor rănite şi internate în spital a crescut, de asemenea, de la 29 la 40, relatează Sky News.
Ministrul Economiei: La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un deştept. Prostul a fost statul, deci Avioane Craiova, deşteptul a fost o firmă privată # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat că la Avioane Craiova ”s-a întâlnit cu prost cu un deştept” deoarece compania de stat nu a putut livra avioane pentru antrenamentul piloţilor de F16 din cauza unei firme private.
Radu Miruţă: Este foarte evident că nu ne placem în coaliţia asta/ Electoratul mai degrabă te judecă ce faci tu, decât să te judece de ce te aşezi la o masă la care stă şi PSD # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat că este evident că USR nu se place cu ceilalţi membri din coaliţia de guvernare, în special cu PSD, dar că ”a fost un context care s-a potrivit planului fiecărui partid”. Miruţă a afirmat că electoratul se uită mai degrabă ce face USR la guvernare, decât că stă la aceeaşi masă cu PSD.
