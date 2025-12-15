The Guardian: Familia Assad trăieşte în lux, dar izolată în Rusia. Fostul preşedinte sirian „îşi perfecţionează cunoştinţele de oftalmologie”, iar soţia sa a urmat cu succes un tratament experimental pentru cancer

07:50

Preşedintele Nicuşor Dan începe luni o vizită în Finlanda, marţi, având programată participarea,alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo, care are ca obiectiv un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE. În primazi a vizitei, preşedintele are pe agendă întrevederi cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Finlanda, cu premierul Petteri Orpo,cu reprezentanţi ai comunităţiiromâneşti, unde va rosti şi o alocuţiune. Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat duminică, într-un interviu pentru postul public YLE, că grupul ţărilor din Uniunea Europeană situate cel mai aproape de Rusia va începe să lucreze la măsuri concrete pentru a consolida apărarea blocului împotriva vecinului său beligerant din est.