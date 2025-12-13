Fostul șef Romsilva avea 8.000€ salariu, plus 1.000€ pensie și 7 case. La pensionare și-a dat 55.000€ bonus

Newsweek.ro, 13 decembrie 2025 06:50

Fostul șef al Romsilva Teodor Țigăna urmează să restituie un bonus de 55.000 euro pe care și l-a dat...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
07:10
Horoscop 14 decembrie. Luna în Balanță aduce o zi romantică Gemenilor. Fecioarele, conversații intense Newsweek.ro
Horoscop 14 decembrie. Luna în Balanță aduce o zi romantică Gemenilor. Fecioarele au parte de conver...
07:10
Cum să-ți dai seama dacă câinelui tău îi este frig. Nu aștepta să înceapă să tremure Newsweek.ro
Nu aștepta să tremure! Dacă câinele tău stă ghemuit, își bagă coada între picioare, evită mișcarea s...
Acum 30 minute
06:50
Fostul șef Romsilva avea 8.000€ salariu, plus 1.000€ pensie și 7 case. La pensionare și-a dat 55.000€ bonus Newsweek.ro
Fostul șef al Romsilva Teodor Țigăna urmează să restituie un bonus de 55.000 euro pe care și l-a dat...
Acum 12 ore
21:50
Zelenski, merge luni la Berlin pentru a se întâlni cu Merz. Cancelarul german a invitat și oficiali ai SUA Newsweek.ro
Zelenski
21:20
O bacterie periculoasă, găsită în probele de apă de la Spitalul de Copii din Iași. Poate provoca boli grave Newsweek.ro
Este situaţie de urgenţă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi. Bacteria Pseudomonas aeruginosa, a fos...
21:10
Ai grijă ce întrebi pe Google despre laptopul tău. Hackerii îți pot fura datele Cum pot face asta? Newsweek.ro
Specialiștii spun să avem grijă la ce întrebări punem pe Google despre laptopul personal pentru că h...
21:00
Laurențiu Beșu renunță la statutul de judecător. Magistratul cere CSM să fie numit procuror la Giurgiu Newsweek.ro
Laurențiu Beșu, renunță la statutul de judecător. Magistratul care apare în documentarul Recorder ce...
20:30
Teodor Țigan, fostul șef Romsilva, trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare de 100.000 de euro Newsweek.ro
Teodor Țigan trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare de 100.000 de euro. Instanța a respins doli...
20:10
Încălcarea sancțiunilor internaționale, pedepsită cu închisoare de până la 5 ani. Legea, promulgată Newsweek.ro
Încălcarea sancțiunilor internaționale, precum nerespectarea înghețării fondurilor financiare sau co...
20:00
VIDEO Interceptorii Tytan testați în Ucraina, la frontierei de est a NATO. Distrug dronele Shahed ale Rusiei Newsweek.ro
Startup-ul tehnologic german TYTAN Technologies, cunoscut pentru dronele sale interceptoare, și comp...
19:50
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer schimbări în Justiție Newsweek.ro
În București, dar și în alte orașe mari ale țării, oamenii cer în stradă schimbarea sistemului de Ju...
19:40
Cum să alungi mirosul de mâncare din casă înainte de sărbători. Secretul bunicilor cu mirodenii Newsweek.ro
Sărbătorile se apropie, iar aroma mâncărurilor delicioase poate persista în casă mai mult decât ne-a...
19:20
Putin are un nou dușman, în interior. Mișcarea de rezistență îi distruge navele de război din Caspica Newsweek.ro
Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei în cooperare cu mișcarea de rezistență rusă „Scânteia Ne...
19:10
Șefi de la Protecția Consumatorilor, trimiși în judecată de DNA. Ce acuzații grave le sunt aduse? Newsweek.ro
Procurorii anticorupție au decis trimiterea în judecată a unor șefi din ANPC. Unul este chiar un fos...
19:00
Putin ar putea înceta focul dacă Ucraina renunță la Donbas. Kremlinul spune că nu a văzut noile propuneri Newsweek.ro
Rusia spune că nu a văzut noile propuneri în legătură cu pacea din Ucraina. Un oficial sugerează că ...
18:50
Viața la pensie. Activități care te ajută să scapi de singurătate în luna decembrie. Nu ai nevoie de rude Newsweek.ro
Luna decembrie poate fi o provocare pentru mulți pensionari, mai ales atunci când sărbătorile aduc c...
18:40
Marea Britanie „dezvoltă rapid” planuri de pregătire a întregii țări pentru război. Rusia, inamicul nr.1 Newsweek.ro
Ministrul forțelor armate al Marii Britanii, Al Carns, a avertizat că războiul bate la ușa Europei. ...
18:20
Cum trebuie ținute jaluzelele pentru a menține căldura în casă. Deschise sau închise? Newsweek.ro
Iarna, fiecare detaliu contează când vine vorba de păstrarea căldurii în locuință, inclusiv modul în...
Acum 24 ore
18:10
Horoscop de Crăciun în decembrie. Berbec - noroc, Taur - aventuri, Gemeni - iubire, Leu - bani Newsweek.ro
Crăciunul 2025 sosește sub un cer plin de complexitate și căldură, ghidând fiecare semn zodiacal căt...
18:10
Tudorel Toader respinge orice responsabilitate și cere experți „care știu carte” în analiza Justiției Newsweek.ro
Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri că nu crede că are vreo răspundere p...
18:00
VIDEO Un tunel sub granița polono-belarusă. Peste 180 de migranți au ajuns așa în Polonia. De unde erau Newsweek.ro
Peste 180 de străini au intrat joi la granița polono-belară printr-un tunel lung de câteva zeci de m...
17:50
Cât de ecologic este bradul de Crăciun? De la plantație la sufragerie Newsweek.ro
Aproximativ 24 de milioane de brazi de Crăciun stau în casele germane în fiecare an – bradul de Crăc...
17:40
Camera Reprezentanților din SUA aprobă majorarea bugetului Apărării și anunță un control mai strict Newsweek.ro
Camera Reprezentanților din SUA a adoptat un proiect de lege privind politica de apărare. Conform pr...
17:30
Veste prostă, pentru românii care merg cu mașina în Grecia. Cresc taxele de autostradă din ianuarie 2026 Newsweek.ro
Grecia este, pentru mulți români, principala destinație pentru vacanța de vară și nu numai. Cei care...
17:20
Un medic infecționist spune cum se administrează tratamentul pentru lepră: „În câteva zile nu mai e contagios” Newsweek.ro
Managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași, medicul Florin Roșu, afirmă că trata...
17:00
Ucraina ar putea intra în UE până în 2027. Zelenski: Aderarea depinde de sprijinul european și american Newsweek.ro
Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană până la 1 ianuarie 2027, potrivit unei propuneri susținu...
16:50
România, lider la diversitatea genetică a urșilor bruni: până la 12.700 de exemplare, anunță ministrul Newsweek.ro
România deține cea mai mare diversitate genetică a populației de urs brun, afirmă ministrul Mediului...
16:30
Platforma online a IRO pe care nu vrea să o folosească nimeni: doar 50 de accesări în trei ani Newsweek.ro
Holurile Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iași sunt pline de la primele ore ale dimineții. S...
16:30
Kosovo primeşte imigranţi expulzaţi din SUA, în timp ce premierul Albin Kurti se confruntă cu presiuni interne Newsweek.ro
Kosovo a început să primească imigranţi expulzaţi din Statele Unite, a anunţat premierul Albin Kurti...
16:20
VIDEO Momentul în care o navă turcească intră în plin într-un vas ancorat pe Dunăre, la Mila 44 Newsweek.ro
O navă sub pavilion turcesc a intrat în plin într-un vas ancorat, încărcat cu grâu, pe Dunăre, la Mi...
16:20
Diana Buzoianu respinge demisia și afirmă că nu poate fi șantajată de niciun om politic actual în funcție Newsweek.ro
Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Brașov că nu își va da demisia și a sublini...
16:00
Întârzieri într-un mare proiect de infrastructură feroviară. Bolojan: Responsabilii CFR să prezinte termenele Newsweek.ro
Proiectul electrificării liniei de cale ferată dintre Oradea și Cluj-Napoca are o întârziere de circ...
16:00
România este campioană în UE la neîncasarea taxelor;pierde o treime din TVA Newsweek.ro
România nu a încasat circa 35% din impozitul pe profit estimat pentru 2019, anul analizat de un rapo...
15:50
Bolojan, despre criza din Justiție: „Toate aspectele care au apărut în discuție ar trebui verificate” Newsweek.ro
Ilie Bolojan despre criza din justiție: Greutatea intervenției este astăzi în interiorul și la condu...
15:50
Veste bună, pentru românii care merg în Bulgaria de Crăciun și Revelion! Podul Giurgiu-Ruse, deschis complet Newsweek.ro
Românii care merg cu mașina în vacanță în Bulgaria, Grecia ori Turcia de Crăciun și Revelion nu vor ...
15:40
Una din cele mai mari companii din România care exporta în vest, în faliment Newsweek.ro
Firma Te‑Rox Prod din Pașcani, care ajunsese unul dintre cei mai mari producători europeni de huse ș...
15:30
Cum poți să faci economii de sute de euro dacă folosești un card de credit pentru cadourile de Crăciun? Newsweek.ro
Oricine cumpără lucruri pe credit Crăciunul acesta ar trebui să analizeze cu atenție. Pentru că: Un ...
15:20
Centurile ocolitoare de la Uricani-Cicoarei și Podu Iloaiei sunt în aer. Newsweek.ro
Pe măsură ce se îndesesc interpelările parlamentarilor ieșeni pe subiectul celor două variante ocoli...
15:20
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru preşedinţia cipriotă a CE Newsweek.ro
Obiectivul Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru după c...
15:10
Versurile cântecelor devin din ce în ce mai simple și negative. De ce artiștii recurg doar la astfel de mesaje Newsweek.ro
„Dragostea este jenantă” în loc de „Vreau să știu numele tău”. Conform unui studiu, versurile cântec...
14:50
A fost confirmat al doilea caz de lepră. Alte două cazuri sunt în curs de evaluare. Măsurile luate Newsweek.ro
Direcţia de Sănătate Publică Cluj anunţă vineri că a fost confirmat al doilea caz de lepră, iar alte...
14:40
Măsură „extremă”, pentru încurajarea natalității. China introduce TVA la prezervative și anticoncepționale Newsweek.ro
China ia o măsură „extremă”, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, pentru încurajarea natalității....
14:20
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie? Newsweek.ro
Un pensionar a avut parte de o surpriză neplăcută după aplicarea Legii 360/2023 privind recalcularea...
14:20
Ghid pariuri sportive: Cum să îți gestionezi inteligent bugetul și deciziile (P) Newsweek.ro
În momentul în care alegi să joci la pariuri sportive, este indicat să o faci într-un mod inteligent...
14:20
Peste 500 de magistrați, în solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. Kovesi, în fruntea listei Newsweek.ro
Numărul semnatarilor mesajului de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documen...
13:50
Pe ciotul de 26 km al Autostrăzii Transilvania început de Bechtel în 2004 lucrările au depășit 60% Newsweek.ro
La peste 20 de ani de la începerea lucrărilor, Autostrada Transilvania nu e gata. Se circulă doar pe...
13:50
Ucraina vrea să suprime sistemul energetic al Rusiei. Alimentează mașina de război a lui Putin Newsweek.ro
Ucraina a declarat joi că dronele sale cu rază lungă de acțiune au lovit o platformă petrolieră offs...
13:40
Bolojan anunță schimbări după dezvăluirile din Justiție: „Durata proceselor trebuie scurtată” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus că sunt două zone care țin de statul român și care, în acești ani, și-...
13:20
Atenție, șoferi! Ce nu trebuie să cărați în portbagaj dacă aveți mașină electrică sau hybrid? Dauna, „fatală” Newsweek.ro
Mașinile electrice și hybrid au montate sub podeaua portbagajului o parte importantă a sistemului el...
13:10
Mii de lei în plus pentru firmele care angajează tineri. În ce oraș din România se aplică? Newsweek.ro
ANOFM București a anunțat, vineri, o nouă sesiune de înscrieri în programul „Formactiv”, dedicat uce...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.