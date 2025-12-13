All in: Ultimul pariu al soldatului Zelenski
Jurnalul.ro, 13 decembrie 2025 10:20
Ultimul pariu al soldatului Zelenski îl provoacă simultan pe Vladimir Putin, ale cărui trupe se află foarte aproape, și pe Donald Trump, care îl presează să organizeze alegeri în Ucraina.
Acum 10 minute
10:50
PUSL lansează „Alianța Binelui pentru Cetățeni”: Rezoluție dură adoptată la Timișoara pentru schimbarea direcției României # Jurnalul.ro
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a adoptat, la Timișoara, o rezoluție politică de forță, în care avertizează că România se află într-un moment critic și propune trei direcții fundamentale pentru depășirea crizei economice și sociale care apasă asupra populației.
10:50
Etapa a 20-a din Superliga de fotbal continuă sâmbătă, cu două meciuri atractive, care pot avea un impact important în lupta pentru pozițiile fruntașe ale clasamentului.
Acum 30 minute
10:40
Criză sanitară la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria din Iași. Toate probele de apă arată clor sub limita minim admisă # Jurnalul.ro
Toate probele de apă de la Spitalul de Copii Iași au clorul rezidual sub limita minim admisă, declară pentru MEDIAFAX surse implicate.
10:30
Opt din zece tineri din Generația Z cumpără mai mult în perioada Crăciunului și a Revelionului # Jurnalul.ro
Conform unui studiu, 80% dintre tinerii români din Generația Z fac mai multe cumpărături de Crăciun și Revelion, iar 64% dintre ei „sunt influențați de oferte personalizate”.
Acum o oră
10:20
10:10
Un incendiu produs sâmbătă dimineața în comuna Scorțeni, satul Bordenii Mari, a lăsat doi oameni cu arsuri după ce flăcările au cuprins mai multe corpuri de locuit și anexe gospodărești.
10:10
Încărunțirea părului ar putea fi un scut natural împotriva cancerului. Descoperirea surprinzătoare a oamenilor de știință! # Jurnalul.ro
Un nou studiu japonez sugerează că încărunțirea părului poate fi un mecanism natural de protecție anticancer. Află cum funcționează această reacție a corpului.
Acum 2 ore
09:50
Hanuka, cunoscută în întreaga lume ca Sărbătoarea Luminilor, este un moment de mare bucurie în calendarul iudaic și simbolizează victoria luminii asupra întunericului, a libertății asupra opresiunii și a credinței asupra îndoielii.
09:50
O judecătoare din Craiova se alătură protestelor: Ce fac eu acum este sinucidere profesională # Jurnalul.ro
Sorina Marinaş, judecătoare la Secţia Penală de la Curtea de Apel Craiova, a anunţat că va protesta sâmbătă, în faţa judecătoriei Craiova, cu un mesaj că "aşa nu se mai poate", deşi este conştientă că gestul său poate însemna sfârşitul carierei de magistrat.
09:40
Două persoane au fost ucise în cursul nopții de vineri spre sâmbătă într-un atac cu drone lansat de Ucraina asupra orașului rus Saratov, a anunțat sâmbătă guvernatorul regional Roman Busargin.
09:30
WhatsApp a lansat ultima actualizare gratuită a anului pentru iPhone și Android, care modifică modul de funcționare în privința mesajelor vocale sau video.
09:20
Meteorologii au emis, sâmbătă, mai multe avertizări de vreme rea, care vizează zece județe.
09:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag bogăție și abundență pe 13 decembrie 2025. Sâmbăta sosește cu energia Dragonului de Foc așezându-se într-o Zi Stabilă, o combinație care înrădăcinează ambiția și o transformă în ceva practic.
Acum 4 ore
08:50
Kiwi, noul tău dermatolog natural: Cum îmbunătățește producția de colagen și aspectul pielii # Jurnalul.ro
Cel mai simplu mod natural de a îmbunătăți aspectul pielii: două fructe de kiwi pe zi pot ține dermatologul la distanță, potrivit unui studiu recent realizat de Universitatea din Otago, Noua Zeelandă.
08:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dispus măsuri ferme și preventive la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, în urma unei ședințe de urgență cu autoritățile locale.
08:30
Pe măsură ce femeile înaintează în vârstă, ritmul lor biologic se schimbă — iar trezitul devreme devine din ce în ce mai frecvent.
08:10
4 zodii își întâlnesc sufletul pereche înainte noaptea de Revelion. Destinul le pregătește o iubire predestinată # Jurnalul.ro
Află care sunt cele patru zodii ce au șanse uriașe să întâlnească un suflet pereche până în 2026. Vezi ce lecții karmice, revelații și povești de iubire le așteaptă pe cele patru zodii.
07:50
Pe măsură ce 2025 se apropie de sfârșit, tot mai mulți oameni încep să se gândească la modul în care pot transforma anul 2026 într-unul mai bun — fie prin obiective noi, liste de intenții, vison board-uri sau ritualuri de manifestare.
07:30
Spălarea afinelor doar cu apă nu îndepărtează pesticidele dăunătoare, bacteriile sau mucegaiul, care se pot lipi de coajă. Înmuierea afinelor în oțet sau apă cu bicarbonat de sodiu ajută la uciderea germenilor și la descompunerea reziduurilor de pesticide.
07:10
Trei zodii din horoscopul chinezesc se bucură de o perioadă puternică de abundență în săptămâna 15–21 decembrie 2025.
Acum 6 ore
06:50
Experții în turism au stabilit locul în care se găsește cea mai bună bere la halbă din lume.
06:30
În fiecare iarnă, odată cu tăierea porcului, jumările revin în centrul meselor tradiționale românești. Deși par simplu de preparat, este nevoie de atenție și o tehnică specială, care se transmite din generație în generație.
06:10
Începând cu 13 decembrie 2025, trei semne zodiacale se bucură de o fericire pe care nu au mai simțit-o de mult timp.
Acum 12 ore
00:50
Persoanele care folosesc cabinele de bronzat se confruntă cu un risc aproape de trei ori mai mare de a dezvolta cancer de piele
00:40
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, câștigătoarea de anul acesta a premiului Nobel pentru Pace, a declarat vineri că se concentrează pe o tranziție ordonată a puterii în țara sa în cazul în care președintele Nicolas Maduro va părăsi puterea.
00:20
Suspiciuni de fraudă de peste 150 de milioane de euro: DNA, percheziții de amploare pentru achiziția microbuzelor școlare electrice # Jurnalul.ro
Conform calculelor rezultate din diferența dintre costurile reale ale vehiculelor și prețurile plătite prin contractele publice, prejudiciul potențial pentru fondurile europene alocate României poate depăși 150 de milioane de euro
00:20
Pe 13 decembrie 2025, Universul transmite un mesaj puternic pentru patru semne zodiacale, într-o zi în care Mercur se aliniază cu Pluto, amplificând conștientizarea și scoțând la lumină adevăruri ascunse.
00:00
Românii intră în sezonul sărbătorilor de iarnă cu un buget tot mai modest și ochii mereu pe promoții, după un an în care scumpirile la alcool, determinate de majorarea accizelor de către stat, au devenit imposibil de ignorat.
12 decembrie 2025
23:40
Nazare, la ECOFIN: România sprijină pe deplin pachetul privind integrarea şi supravegherea pieţelor de capital # Jurnalul.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a susţinut, la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), modernizarea sistemelor vamale europene, accelerarea integrării pieţelor de capital, consolidarea supravegherii financiare şi o evaluare mai echilibrată a impactului legislaţiei UE asupra economiilor naţionale.
23:30
După Kaufland, și Profi, Lidl, Penny și Carrefour retrag de la vânzare loturi de lapte praf pentru sugari
23:30
După proteine, fibrele devin noul ingredient-vedetă. Generația Z dă tonul acestui trend, iar companiile alimentare își schimbă rapid oferta din magazine.
23:10
Meciurile din etapa a 20-a a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.
23:10
Peste 4.530 de ucraineni au solicitat azil în România, de la începutul războiului cu Rusia # Jurnalul.ro
Peste 4.500 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România, încă din februarie 2022 până în prezent, potrivit datelor publicate miercuri de reprezentanții Inspectoratului pentru Imigrări (IGI).
23:00
CFR Cluj a obținut o victorie importantă pe teren propriu, scor 3-1, vineri seară, împotriva echipei Csikszereda, în primul meci din etapa a 20-a a Superligii. Andrei Cordea a fost principalul artizan al succesului, reușind un hat-trick.
23:00
Papa Leon al XIV-lea face apel la serviciile de informații să respecte demnitatea umană # Jurnalul.ro
Papa a denunțat vineri, în timpul unei audiențe la Vatican cu agenți de informații italieni, utilizarea abuzivă a datelor sensibile și a subliniat importanța protejării drepturilor și valorii fiecărei persoane.
23:00
Un amiral al Marinei SUA care supraveghează operațiunile militare din America Latină și-a predat vineri responsabilitățile de comandă, pe măsură ce se intensifică investigațiile privind atacurile mortale ale administrației Trump asupra presupuselor nave de trafic de droguri din regiune.
22:40
Deși ne este frică de eventualitatea unui curtemur major, nu suntem pregătiți să reacționăm corect în primele secunde ale producerii acestuia.
22:30
Comisarii ANPC au dat amenzi pe bandă rulantă pentru nereguli în magazine și restaurante # Jurnalul.ro
Produse alimentare expirate și condiții de igienă precare descoperite în controalele ANPC. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a verificat în perioada 8 - 12 decembrie peste 1.700 de operatori economici din întreaga țară și a dat amenzi de peste 14,4 milioane de lei.
22:20
Câți români au cerut tichete pentru plata facturilor la energie. Banii alocați de stat, neutilizați # Jurnalul.ro
Aproape un milion de români care s-au simțit copleșiți de facturile la energie electrică au solicitat ajutorul statului, arată datele Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) detaliate într-un răspuns la solicitarea Mediafax.
22:10
Când va avea loc cel mai spectaculos fenomen astronomic al anului 2025, „ploaia de meteori” Geminide # Jurnalul.ro
În decembrie 2025, cerul ne va oferi din nou un moment remarcabil: „ploaia de meteori,” mai popular cunoscute drept Geminidele. Punctul maxim de activitate este estimat pentru noaptea dintre 13 și 14 decembrie, când, în condiții ideale, se pot observa zeci de „stele căzătoare” pe cer.
Acum 24 ore
22:00
Somonul este apreciat pentru gustul său bogat, textura catifelată și beneficiile nutriționale.
21:40
Lovitură pentru cumpărăturile online: din 2026, fiecare colet sub 150 euro din afara UE va fi taxat cu 3 euro # Jurnalul.ro
Consiliul Europei a agreat astăzi să aplice o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele mici cu o valoare mai mică de 150 de euro care intră în UE, în mare parte prin comerț electronic, începând cu 1 iulie 2026.
21:30
Regele Charles al Marii Britanii transmite un mesaj TV personal despre lupta împotriva cancerului # Jurnalul.ro
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care a încălcat tabuurile regale pentru a vorbi deschis despre lupta împotriva cancerului, va apărea vineri într-un „mesaj personal” filmat pentru o campanie televizată de strângere de fonduri pentru cercetarea acestei boli devastatoare.
21:20
Alertă sanitară la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași: Apă contaminată cu Pseudomonas aeruginosa. Ministerul Sănătății a activat celula de criză # Jurnalul.ro
Pseudomonas aeruginosa găsit la Spitalul de Copii Iași. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță neconformități grave la probele de apă din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași.
21:10
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri că Moscova și Teheranul rămân „în contact strâns pe toate problemele internaționale cheie”.
21:00
Când ajunge Moș Crăciun la Târgul de Crăciun din Piața Constituției și ce surprize aduce # Jurnalul.ro
Sosirea lui Moș Crăciun la Târgul de Crăciun București, programată pentru 13 decembrie, ora 17:00, în Piața Constituției, reprezintă unul dintre cele mai așteptate momente ale sezonului festiv.
20:40
Facturi mai mici la energie. Cea mai mare capacitate de stocare în baterii, operaționalizată # Jurnalul.ro
Facturi mai mici la energie pentru români. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță operaționalizarea celei mai mari capacități de stocare a energiei în baterii din România: 200 MW putere și 400 MWh capacitate de stocare.
20:30
Lucrări la Planșeul Unirii continuă. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță pe Facebook că lucrările la Planșeul Unirii merg înainte și că activitatea va continua atâta timp cât temperaturile o permit.
20:30
Lepră în România, după aproape jumătate de secol. Surorile din Bali au masat și participanții la Untold # Jurnalul.ro
În România a fost confirmată una dintre cele mai neobișnuite și îngrijorătoare situații medicale din ultimele decenii: primele două cazuri de lepră după aproape 50 de ani.
20:10
România atrage atenția presei internaționale cu un subiect cumva exotic: lepra.
