Pensionarii care vor primi pensie triplă în decembrie 2025. Care sunt norocoșii seniori
Cancan.ro, 13 decembrie 2025 11:20
Vești bune pentru o anumită categorie de pensionari! Există situații în care unii seniori pot primi în decembrie 2025 echivalentul unei pensii triple, notează CSID. În luna decembrie, o anumită categorie de pensionari va beneficia […]
Acum 5 minute
11:50
Este weekend, vreme de relaxare și voie bună. Dăm startul cu un banc, care cu siguranță îți va aduce zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi este un cangur care evadează de la zoo. Deznodământul este […]
Acum 30 minute
11:30
Cum a adus pe lume femeia de 48 de ani din Rep. Moldova al 14-lea copil al familiei. Crede că e un semn de la Dumnezeu: „O să-l putem crește” # Cancan.ro
O femeie de 48 de ani, din Republica Moldova, este considerată mamă eroină. Lilia Bălan a adus pe lume al 14-lea copil. De data aceasta, femeia a dat naștere unei fetițe perfect sănătoase, care a […]
Acum o oră
11:20
Vești bune pentru o anumită categorie de pensionari! Există situații în care unii seniori pot primi în decembrie 2025 echivalentul unei pensii triple, notează CSID. În luna decembrie, o anumită categorie de pensionari va beneficia […]
11:10
Moarte misterioasă la Hollywood! Actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask” a fost găsit mort în casă, în această dimineață # Cancan.ro
Moarte misterioasă la Hollywood! Peter Greene, actorul din filmele „Pulp Fiction” și „The Mask”, a murit la vârsta de 60 de ani. Bărbatul a fost găsit fără viață în propria locuință din Manhattan. Peter Greene, […]
Acum 2 ore
10:40
Ce a primit un client, după ce a comandat o vită medium în restaurantul lui Dani Oțil: „Avea domnul Bobonete dreptate!” # Cancan.ro
După ce Dani Oțil a anunțat că a devenit și antreprenor și a deschis un restaurant, mulți au fost cei care abia au așteptat să îi testeze preparatele. Însă, unii dintre cei care i-au trecut […]
10:40
Tabel idei cadouri Crăciun | Ce cadou să îi faci, în funcție de salariul tău și de legătura cu ea: soție, iubită, soră, mamă, verișoară, mătușă sau prietenă # Cancan.ro
Tabel idei cadouri Crăciun | A mai rămas foarte puțin până la Crăciun, iar unii români au intrat deja în goana după cadouri. Dacă ești în pană de inspirație și nu ai idee cum să […]
10:20
Concert de iarnă pe Arenele Romane! Capitala se pregătește de o explozie de energie, emoție și spirit românesc autentic # Cancan.ro
Trupa Bucovina revine pe scena de la Arenele Romane pentru tradiționalul concert de iarnă – El Calsico! Una dintre cele mai iubite trupe de metal din țară își sărbătorește cei 25 de ani de activitate […]
Acum 4 ore
09:50
Este weekend și a venit timpul să ne exersăm puțin mintea. Așa că pentru astăzi propunem un test de inteligență ce vine din sfera matematicii. Deși la prima vedere testul pare unul simplu este nevoie […]
09:40
Program TV 13 decembrie 2025. La ce oră se difuzează „Singur acasă” la PRO TV + Ce vezi la Antena 1 sau Kanal D # Cancan.ro
Sâmbătă, 13 decembrie 2025, televiziunile din România pregătesc o seară plină de energie, cu producții urmărite de milioane de telespectatori. Grila de weekend aduce atât show-uri de divertisment și reality-uri populare, cât și competiții culinare […]
09:30
Orașul din România care ar putea renunța la toate sensurile giratorii. Cu ce ar putea fi înlocuite # Cancan.ro
Un oraș din România ar putea renunța la sensurile giratorii! Cel puțin asta își dorește un locuitor al municipiului Cluj-Napoca. Acesta și-a exprimat nemulțumirea față de infrastructura rutieră locală, susținând că sensurile giratorii existente ar […]
09:10
Noi fotografii din dosarul Jeffrey Epstein! Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates, surprinși la petrecerile controversate # Cancan.ro
Scandalul dosarele Jeffrey Epstein continuă! Iar Democrații din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat vineri, 12 decembrie, 19 fotografii din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein. În imagini apar și numeroase figuri influente, […]
09:00
E însărcinată! Frumoasa prezentatoare TV și fostul fotbalist celebru vor deveni părinți pentru a doua oară # Cancan.ro
Prezentatoarea TV Diletta Leotta (34 de ani) a anunțat că așteaptă un al doilea copil cu fostul portar al lui Liverpool, Loris Karius. Prezentatoarea DAZN îi va oferi portarului Loris Karius un fiu. Ei au […]
08:50
Bacterie periculoasă, descoperită în apa din Spitalul Sf. Maria din Iaşi. A fost activată celula de criză # Cancan.ro
O nouă alertă în România! O bacterie periculoasă a fost descoperită în apa din Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Analizele au confirmat prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa peste limitele admise, iar Ministerul a activat o celulă […]
08:40
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar gospodinele deja au început să își contureze planurile pentru masa festivă. Printre bucatele tradiționale fără de care nu poate exista o masă festivă se numără cozonacul, […]
08:30
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile la UNTOLD # Cancan.ro
Este alertă în România după ce au fost confirmare două cazuri de lepră, după aproape jumătate de secol. Este vorba despre două surori din Bali, angajate la un salon SPA din Cluj-Napoca. În vară, acestea […]
08:20
Dragi cititori, echipa CANCAN.ro vă aduce, în această zi de vineri, bancul zilei. Protagonistul este celebrul nostru personaj Bulă, iubita lui, Bubulina, și ceața densă care pare să persiste și în România, dar și în […]
08:10
Horoscop rune 13 decembrie 2025. Ce ne indică Nauthiz, runa tentațiilor și autocontrolului # Cancan.ro
Horoscop rune 13 decembrie 2025. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări […]
Acum 6 ore
07:50
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă […]
07:40
Tarotul nu este doar un joc al simbolurilor, ci o fereastră spre energia subtilă care ne însoțește în fiecare zi. De secole, oamenii au tras cărți pentru a înțelege mai bine ce îi așteaptă, ce […]
07:30
Vestea reapariției leprei în România a stârnit neliniște și multe întrebări. Pentru cei mai mulți dintre noi, lepra pare o boală „din alte vremuri”, asociată mai degrabă cu paginile Bibliei decât cu realitatea secolului XXI. […]
07:20
Donald Trump, o nouă apariție îngrijorătoare! Ce au observat jurnaliștii pe mâna lui? Casa Albă vine cu explicații # Cancan.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a încercat să risipească noile speculații despre sănătatea președintelui SUA, Donald Trump, insistând că bandajele misterioase observate pe mâna sa sunt rezultatul unor strângeri de mână. Pe […]
07:10
Horoscop chinezesc 13 decembrie 2025. Șarpele ne cere răbdare sporită, adevărurile ies la suprafață prin semne discrete # Cancan.ro
Horoscop chinezesc 13 decembrie 2025.Astăzi, energiile astrologiei chinezești se manifestă sub influența subtilă, dar profundă, a Șarpelui, un semn al înțelepciunii, al observației fine și al transformărilor tăcute. Este o zi în care lucrurile nu […]
07:00
Lidia Buble, outfit check de senzație! Cât costă ținuta care uimit România: „Nu există limite sau bariere” # Cancan.ro
Lidia Buble a întors toate privirile la Gala Elle, acolo unde a purtat o ținută îndrăzneață, iar întreg look-ul a fost unul spectaculos. Cu această ocazie artista ne-a făcut și un outfit check, în interviul […]
06:50
Magneziul Bisglicinat: Secretul pentru un somn odihnitor și o viață fără stres. De ce este superior altor forme? # Cancan.ro
CANCAN.RO adună zi de zi cele mai utile recomandări medicale, trucuri de prevenție, explicații simple pentru probleme complicate și obiceiuri sănătoase pe care le poți integra imediat în viața ta. Indiferent dacă vorbim despre alimentație, […]
06:40
Prognoza meteo de sâmbătă, 13 decembrie 2025. Vreme blândă pentru mijloc de decembrie, dar cu nori și ceață # Cancan.ro
România rămâne și sâmbătă sub influența unui aer mai cald decât normalul perioadei, care continuă să țină la distanță masele de aer polar. Deși suntem aproape de mijlocul lunii decembrie, temperaturile se mențin la valori […]
06:00
Când nu filmează la Pro TV, Raluka cochetează cu rolul de mamă: „Un copil te face să fii prezent” # Cancan.ro
Raluka (35 de ani) vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre ce înseamnă pentru ea rolul de nașă și felul în care venirea pe lume a fiului celei mai bune prietene i-a schimbat perspectiva asupra vieții. […]
Acum 12 ore
01:00
Povestea incredibilă a lui Kim Peek, bărbatul care putea să citească două cărți în același timp, dar nu era în stare să își încheie singur cămașa # Cancan.ro
Kim Peek, care a inspirat personajul fictiv Raymond Babbitt, interpretat de Dustin Hoffman, în filmul Rain Man, a fost un savant remarcabil. Un savant este un individ care, cu puțin sau deloc efort, îndeplinește sarcini […]
00:20
Horoscop 13 decembrie 2025. Află zodiile pe care Universul este supărat, precum și toate previziunile astrale pentru restul nativilor + ascendent. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Energie bună și chef de mișcare. Zi […]
12 decembrie 2025
23:50
Delia și soțul nu se mai pot opri din cumpărat! L-a tras de mânecă, iar el nu a mai avut încotro # Cancan.ro
Ce are ea și nu am eu? Sau nu avem noi toți? În primul rând un soț ca Răzvan Munteanu, în al doilea rând ochelari de schi agățați peste căciulă, deși nu e nici măcar […]
23:40
Cele mai bune filme Netflix pe care le puteți viziona în weekendul 13-14 decembrie includ o combinație puternică de filme horror noi, thrillere polițiste excelente și unul dintre cele mai bune filme de supraviețuire ale […]
23:30
Băieții răi ai trappului s-au cumințit! Rava și Petre Ștefan, „domesticiți”: „Nu mai golănim” # Cancan.ro
Rava și Petre Ștefan s-au făcut băieți de casă. Nu o spunem noi, ci au confirmat chiar ei, în interviul în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Cei doi trapperi au vorbit despre „beef-ul” pe care l-au avut […]
23:10
Ce a făcut iubitul Rodicăi Stănoiu după ce a mers la notariat? Poartă un Rolex de peste 30.000€, dar conduce o mașină modestă # Cancan.ro
CANCAN.RO a obținut super-exclusivitatea pe care toată lumea o aștepta în cazul Rodicăi Stănoiu: imagini cu tânărul de 33 de ani despre care apropiații spun că ar fi fost chiar soțul fostului ministru. Deciziile acestuia […]
23:00
O recunoașteți pe tânăra din imagine? O față ovală, poate ușor rotunjită, niște sâni foarte prietenoși, ochii migdalați sunt atât de pătrunzători, aproape că ai zice că trădează puțină naivitate. Buzele pline, bine conturate, fără […]
23:00
Pro TV a făcut anunțul oficial: Pe ce dată începe Desafio, de fapt. Ce se întâmplă cu Survivor de la Antena 1 # Cancan.ro
Pro TV și Antena 1 se aliniază la start cu două show-uri de aventură. Posturile rivale își fac cărțile, însă au fost atente și la joc, pregătind bine strategia. Pro TV a anunțat data lansării […]
23:00
Taylor Swift, mesaj pentru cei care s-au săturat de ea! Artista a răbufnit după valul de hate primit: „Cum menții ceva bun?” # Cancan.ro
Înainte de premiera documentarului ei de pe Disney+, „The End of an Era”, cântăreața americană Taylor Swift a apărut în emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert” pentru a discuta despre realizările ei recente și, […]
Acum 24 ore
22:30
Doliu în lumea artistică! Vedeta TV a murit înainte de un eveniment important, care avea loc de Revelion # Cancan.ro
Este doliu în lumea artistică! Stanley Baxter, celebru actor de comedie, s-a stins din viață. Decesul acestuia a venit chiar înainte de difuzarea la BBC Scoția a unui documentar care conține imagini și interviuri rare […]
22:20
Ce înseamnă cele mai populare prescurtări și expresii de pe TikTok? De la „POV”„TFW” sau „W”, noi îți explicăm tot! # Cancan.ro
TikTok a devenit în ultimii ani una dintre cele mai utilizate rețele de socializare, iar utilizatorii acestei platforme, în special cei mai tineri, folosesc abrevieri cu care trebuie să ții pasul dacă vrei să înțelegi […]
22:10
Cum să decorezi bradul, în funcție de ce vrei să atragi în 2026? Ce trebuie să faci pentru faimă sau bani # Cancan.ro
În cultura Feng Shui, locul din casă unde trebuie amplasat bradul de Crăciun poate avea un impact major asupra prosperității traiului de zi cu zi. Cum trebuie, de fapt, să decorezi bradul, în funcție de […]
21:10
Autoritățile din România au intrat în alertă după ce au fost confirmate două cazuri de lepră în țară. Boala provoacă astăzi cazuri foarte rare, iar puțin sunt cei care știu cum se manifestă și ce […]
20:50
Avem declarația cutremurătoare din dosarul în care vedeta RXF a primit 20 de ani de închisoare! Ce a povestit la Parchet minora care l-a acuzat de viol pe Marian Piciu: ”A încuiat ușa și m-a forțat” # Cancan.ro
Anunțul lui Marian Piciu, luptător în cușcă la galele RXF, că se retrage definitiv din aceste lupte după ce a fost condamnat la peste 20 de ani de închisoare e doar vârful aisbergului. Dedesubturile întregii […]
20:20
Iadul prin care a trecut Antonia pentru un posterior bombat. Artista s-a operat de 3 ori, ca să își scoată AQUAfilling-ul: ”O experiență care ar fi putut să aibă un final tragic” # Cancan.ro
Antonia a fost la un pas de tragedie după ce a fost supusă unei intervenții de mărire a posteriorului. Deși operația ar fi fost relativ lipsită de riscuri majore, artista a suferit mai multe complicații […]
19:50
Crăciun în Bulgaria 2025. Dacă planifici o vacanță la munte în perioada sărbătătorilor de iarnă, noi am pregătit TOP 3 hoteluri cu prețuri accesibile și zăpadă ca în povești. Locațiile se află în cele mai […]
19:40
Cât costă, de fapt, o porție de fasole cu ciolan la Târgul de Crăciun din Piața Constituției # Cancan.ro
Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar vestitorii lor sunt Târgurile de Crăciun care s-au deschis în toată țara. În Capitală, principalul loc în care se simte magia sărbătorilor este Târgul de Crăciun din Piața […]
19:20
L-am fotografiat la notariat! A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! Iubitul (mai tânăr cu 50 ani) pare să fie beneficiarul vilelor din Nisa, Pipera și de la mare + al altor bunuri # Cancan.ro
Paparazii CANCAN.RO au pus ochii și aparatul pe omul momentului! Nimeni altul decât iubitul Rodică Stănoiu, despre care toată lumea vorbește după ce s-a aflat că a avut o relație cu fosta ministresă, deși între […]
19:20
Nepaleză, angajată la un hotel din Maramureș, dată în judecată! A furat din seifurile clienților sume uriașe: cum acționa femeia # Cancan.ro
În ultima perioadă, România a devenit a doua casă a muncitorilor asiatici. În căutarea unui trai mai bun, aceștia au ajuns în țara noastră și sunt angajați în diverse domenii. Este și cazul unei nepaleze […]
18:50
Decizia luată de Donald Trump, după ce soția lui și-a făcut casă de producție de film. A intervenit imediat! # Cancan.ro
Trump intervine pentru a readuce franciza „Rush Hour” la viață, iar Brett Ratner revine la Hollywood; Jackie Chan și Chris Tucker pregătesc adrenalina și râsul după ani de așteptare. După ani întregi de zvonuri, “Rush […]
18:30
Motivul real pentru care Bebe Cotimanis și-a dat demisia de la Pro TV: ”Dacă ar fi fost Adrian Sârbu, nu s-ar fi creat condițiile ca eu să plec” # Cancan.ro
Bebe Cotimanis, un om de televiziune cunoscut de toată lumea, a vorbit recent despre motivele pentru care a ales să părăsească Pro TV și despre schimbările majore pe care le-a observat în industrie de-a lungul […]
18:30
Cătălin Botezatu, dezvăluiri neașteptate despre relația cu avocata Vanda Vlasov: ”Am iubit-o mult de tot!” # Cancan.ro
Cătălin Botezatu este unul dintre designerii de succes din România, iar de-a lungul timpului a fost „vânat” de numeroase femei. Deși viața sa amoroasă nu a fost una prea liniștită, acesta are în bagaj câteva […]
17:40
Ce a apărut pe mormântul soților Ceaușescu, la 36 de ani de la Revoluție! Monumentul funerar atrage mulți nostalgici ai comunismului # Cancan.ro
Nicolae și Elena Ceaușescu, conducătorii comuniști ai României care au deținut o putere mult prea autoritară timp de peste două decenii, au avut un final sumbru pe 25 decembrie 1989. Totuși, locul unde își dorm […]
17:40
Sfârșit tragic pentru o sportivă de 19 ani. A murit după o provocare bizară, de pe TikTok # Cancan.ro
Sfârșit tragic și inexplicabil pentru o tânără sportivă din SUA. Aceasta a murit la vârsta de doar 19 ani, la scurt timp după ce a acceptat provocarea virală din mediul online denumită „trendul diavolului”. Înainte […]
