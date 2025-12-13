2025, anul în care ghișeul a învins încă o dată digitalizarea în România. Când vor avea loc posibile schimbări
StirileProtv.ro, 13 decembrie 2025 11:50
2025 este anul în care digitalizarea a rămas un tabu. Ghișeul încă este la modă dar sunt speranțe de schimbare. Poate în 2026.
Acum 15 minute
12:20
BEI își extinde finanțarea pentru apărare și tehnologie: 4,5 miliarde de euro alocate în 2026 # StirileProtv.ro
Banca Europeană de Investiţii va majora anul viitor finanţarea proiectelor din domeniul apărării până la 4,5 miliarde de euro, faţă de 3,5 miliarde de euro în 2025, nivel care ar putea fi revizuit în sus în cazul unei cereri mai ridicate.
12:20
Cutremur produs sâmbătă în România, într-o zonă neobișnuită. Ce magnitudine a avut și unde a lovit # StirileProtv.ro
Un cutremur cu magnitudinea 2,4 s-a produs, sâmbătă, în judeţul Sibiu, zonă unde nu au loc prea des manifestări seismice.
Acum 30 minute
12:10
Proiect USR în Parlament: contribuțiile persoanelor vulnerabile să nu fie impozitate și să meargă integral către ONG-uri # StirileProtv.ro
Două senatoare USR, Ruxandra Cibu Deaconu și deputata USR Oana Murariu, au depus un proiect de lege care vizează eliminarea impozitării contribuțiilor plătite de beneficiarii serviciilor sociale.
12:10
Vizita lui Messi în India s-a transformat într-un fiasco. Fanii au aruncat cu scaune pe stadion # StirileProtv.ro
În timpul vizitei sale de trei zile în India, Lionel Messi s-a întâlnit cu fanii săi la Salt Lake Stadium Calcutta, sâmbătă. Un tur de onoare rapid care a dezamăgit profund miile de fani veniţi special pentru el.
Acum o oră
12:00
Veste bună pentru fanii lui Liverpool. Salah revine pe teren după ce l-a criticat pe Arne Slot. Cum a cedat antrenorul # StirileProtv.ro
Mohamed Salah face parte din lotul echipei Liverpool care va întâlni formaţia Brighton, în etapa a 16-a a campionatului englez, potrivit presei britanice.
11:50
11:50
Moment neplăcut pentru Vladimir Putin în fața a 16 șefi de stat, înaintea unui discurs. Liderul Rusiei, vizibil iritat # StirileProtv.ro
Momente neplăcute pentru președintele rus Vladimir Putin, la un forum internațional desfășurat în Turkmenistan.
11:40
Jocul săptămânii la iLikeIT. Metroid Prime 4: Beyond - acum și într-o varianta first person shooter # StirileProtv.ro
Acum este momentul pentru jocul săptămânii, Metroid Prime 4: Beyond. Un titlu cu istorie multă - acum și într-o varianta first person shooter.
Acum 2 ore
11:30
iLikeIT. Emisiunea integrală din 13 decembrie 2025
11:30
Campania „Încalță un copil de iarnă” aduce ghete noi copiilor fără posibilități. Se strâng mii de perechi în toată țara # StirileProtv.ro
„Încalță un copil de iarnă" este o campanie care, de 8 ani, le aduce ghetuțe noi copiilor fără posibilități. Sunt peste 20 de centre de colectare în toată țara. Oameni simpli și asociații strâng încălțările pe care le distribuie în zona lor.
11:20
Tehnologiile care ne-au schimbat viața în 2025. Anul care ne-a dovedit cât de fragil este internetul în fața atacurilor # StirileProtv.ro
Anul 2025 s-a dovedit a fi extrem de interesant din punct de vedere tehnologic. Și, desigur, va rămâne în memorie ca anul în care n-a apărut GTA 6.
11:00
Unde a fost găsită o femeie din Neamț dispărută de 17 ani. Revedere emoționantă cu fiica ei, înainte de sărbători # StirileProtv.ro
Dată dispărută în urmă cu aproape două decenii, o femeie din Piatra-Neamț a fost identificată zilele trecute de polițiștii de frontieră din Timișoara, după ce revenirea sa în țară a declanșat o alertă în sistemele Poliției.
Acum 4 ore
10:30
Trump îl trimite la Berlin pe emisarul său pentru negocieri cu Zelenski. SUA împinge Ucraina către un acord de pace # StirileProtv.ro
Trump îl trimite la Berlin pe emisarul său Steve Witkoff pentru a se întâlni în acest weekend cu Zelenski şi cu liderii europeni, într-un moment în care Statele Unite presează Ucraina să facă unele concesii majore pentru a pune capăt războiului cu Rusia.
10:20
Geniști nord-coreeni în Kursk: nouă militari uciși într-o misiune de deminare în sprijinul Rusiei. Cinstiți de Kim Jong-Un # StirileProtv.ro
O unitate de geniu a armatei nord-coreene a acționat timp de patru luni în regiunea rusă Kursk, unde a participat la operațiuni de deminare după luptele cu forțele ucrainene. Phenianul recunoaște pierderi umane și vorbește despre „eroism colectiv” și „sac
10:20
Țara care nu ține cont de armistițiul lui Trump și continuă să își atace vecinul. Ce asigurări dădea președintele SUA # StirileProtv.ro
Thailanda a anunţat sâmbătă continuarea operaţiunilor militare împotriva Cambodgiei, în ciuda asigurărilor preşedintelui american Donald Trump că cele două ţări vecine din Asia de Sud-Est au acceptat un armistiţiu, relatează AFP.
10:00
Patron de firmă, sub control judiciar după exploatări miniere ilegale în Dâmbovița. Mineralele scoase din sol # StirileProtv.ro
Un bărbat de 43 de ani, administrator al unei societăți comerciale, este cercetat penal după ce ar fi coordonat activități de exploatare a nisipului și pietrișului fără licență.
10:00
Genova, bijuteria portuară a Italiei. Atracții, gastronomie și ce să faci ca turist aici # StirileProtv.ro
Genova, oraș-port cu o istorie bogată, impresionează prin combinația dintre arhitectură medievală, porturi pitorești și tradiții culinare autentice. Este un loc plin de viață, ideal pentru explorat de turiștii pasionați de cultură și experiențe locale.
09:50
Rusia exagerează despre succesele de pe front. După ce s-a lăudat că a „eliberat” orașul Kupiansk, Zelenski l-a vizitat # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană a făcut ieri un pas major în sprijinul Ucrainei, după ce a decis înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei, aflate pe teritoriul european.
09:20
Cosmin Olăroiu, aproape să dea lovitura cu naționala Emiratelor Arabe Unite. Victorie uriașă pentru naționala lui „Oli” # StirileProtv.ro
Naționala de fotbal a Emiratelor Arabe Unite, pregătită de românul Cosmin Olăroiu, s-a calificat în semifinalele Cupei Arabe, după ce a învins formația Algeriei, scor 7-6, la loviturile de departajare, vineri seara, la Al Khor (Qatar), în sferturi.
09:20
Castelul Iulia Hașdeu – misterul și legenda unui monument fascinant din România. Cum poate fi vizitat # StirileProtv.ro
Castelul Iulia Hașdeu din România atrage prin combinația dintre arhitectura impresionantă și legenda care îl învăluie.
09:10
Cresc impozitele pe locuințe cu aproape 80%, în București. Exemple concrete de calcul pentru 2026 # StirileProtv.ro
Primăria Capitalei propune, printr-un proiect lansat în consultare publică, o majorare substanțială a impozitelor pe locuințe începând cu anul 2026.
09:00
Crăciunițele și moșii au alergat pentru o cauză nobilă, la Sibiu. „Este plin de energie faină” # StirileProtv.ro
160 de Crăciunițe și Moși au înveselit centrul orașului Sibiu, cu o cursă colorată. Concurenții au alergat peste doi kilometri, pentru a-i susține pe „Zburători” - o echipă locală de baschet în scaune rulante.
09:00
Goana după cadouri aduce oferte online înșelătoare. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează cumpărătorii # StirileProtv.ro
A început goana după cadouri, însă aveți grijă de unde le cumpărați, dacă alegeți varianta online. Ofertele prea bune ca să fie adevărate pot ascunde capcane, ne avertizează specialiștii în securitate cibernetică.
08:50
Dronele Gărzii de Mediu au surprins un buldozer care îngropa gunoaie în Bihor. Primarul: „Asta am făcut și până acum” # StirileProtv.ro
Dronele din dotarea Gărzii de Mediu se dovedesc, încă o dată, foarte utile. Cu ajutorul lor, în Bihor, a fost surprins un buldozer care — spun comisarii — îngropa gunoaiele aruncate la marginea drumului.
08:50
„Zile negre” în POT. Cine a mai rămas lângă Anamaria Gavrilă după marele exod din partid. „Unii vor să ajungă doar la bani” # StirileProtv.ro
Lidera Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, are necazuri după rezultatul de la alegerile pentru Primăria Capitalei.
Acum 6 ore
08:30
Un șofer care gonea cu 200 de kilometri la oră s-a oprit într-o barcă, după o urmărire ca-n filme # StirileProtv.ro
Urmărire de film pe o autostradă din statul american Florida. Un tânăr de 23 de ani, care gonea cu aproape 200 de kilometri pe oră, a pus poliția pe jar și i-a băgat în sperieți pe ceilalți șoferi.
08:30
Hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta. Doar pandemiei a mai fost sistat punctul de atracție # StirileProtv.ro
Este prea cald pentru mijlocul lunii decembrie, așa că faimosul hotel de gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta.
08:30
Horoscop săptămâna 15 – 21 decembrie 2025. Luna Nouă în Săgetător aduce noi începuturi, claritate și perspectivă pentru zodii # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 15 – 21 decembrie 2025 este marcat de evenimente astrologice puternice, care aduc energie, structură și direcție pentru toate zodiile.
08:20
Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută # StirileProtv.ro
Meteorologii anunţă Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, unde vizibilitatea este scăzută. Centrul Infotrafic recomandă şoferilor şi pietonilor să circule cu prudenţă.
08:10
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc” # StirileProtv.ro
A fost a treia zi de proteste, după ce presa a făcut dezvăluiri despre nereguli grave în sistemul de justiție. Oameni revoltați au ieșit în stradă în toată țara.
08:10
Un parașutist a rămas agățat de coada avionului, după un salt ratat. Cum a reușit să se elibereze # StirileProtv.ro
Incident teribil în Australia, în timpul unui zbor de antrenament. Un sportiv a rămas agățat de coada avionului, la aproximativ 4.500 de metri altitudine, după ce parașuta i s-a deschis din greșeală, chiar înainte de salt.
08:10
Vremea azi, 13 decembrie 2025. Temperaturi peste normalul perioadei, însă în unele zone ale țării se instalează frigul # StirileProtv.ro
Ziua de sâmbătă aduce vreme mai caldă decât ar fi normal; înnorări persistente în vest, nord-vest și centru și un pic de soare în celelalte regiuni.
08:00
Un tânăr se zbate între viață și moarte după un accident rutier grav, petrecut în comună Rodna, din Bistrița-Năsăud. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!
08:00
Cum a ajuns o femeie din Franța cu mașina într-o piscină interioară. A plonjat printre înotători # StirileProtv.ro
Accident greu de imaginat într-un oraș din sudul Franței. O femeie de 38 de ani a încurcat frâna cu pedala de accelerație în parcarea unei piscine acoperite. Așa a reușit să treacă în viteză prin fațada de sticlă.
07:50
Două surori din Bistrița au scăpat ca prin minune aproape nevătămate după ce s-au răsturnat cu mașina în râu # StirileProtv.ro
Două surori, de 14 și 16 ani, au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a căzut într-un râu din județul Bistrița-Năsăud.
07:50
APAVITAL spune că apa este fără risc de contaminare. Problemele de la spitalul de copii din Iași nu afectează rețeaua publică # StirileProtv.ro
Societatea APAVITAL anunţă că apa distribuită în municipiul Iaşi este potabilă şi că nu există risc de contaminare, după ce analizele de apă prelevate la Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria" au ieşit neconforme.
07:50
52 de femicide în România în 2025. Cauzele pentru care sistemul de protecție a victimelor eșuează în a preveni tragediile # StirileProtv.ro
În România s-au înregistrat 52 de cazuri de femicid în 2025, aproape câte unul pe săptămână. Într-un interviu pentru stirileprotv.ro, prof.univ.dr. habil. Valentina Rujoiu și conf.univ.dr. Ana Rădulescu au vorbit despre acest fenomen alarmant.
07:40
Secretele betonului roman, dezvăluite după 2000 de ani. Cum au construit romanii clădiri aproape indestructibile # StirileProtv.ro
De aproape două milenii, clădiri, poduri, apeducte și porturi construite de romani continuă să reziste intemperiilor, cutremurelor și trecerii timpului. În paralel, multe structuri moderne se degradează văzând cu ochii, de la un an la altul.
07:30
Johnson & Johnson, obligată să plătească 40 de milioane de dolari pentru provocarea cancerului de la pudra de talc # StirileProtv.ro
Producătorul Johnson & Johnson este responsabil pentru îmbolnăvirea a două femei de cancer ovarian, a decis un juriu din California, acordând despăgubiri totale de 40 de milioane de dolari. Compania a anunțat că va face apel.
07:30
Statele americane atacă în instanță taxa de 100.000 de dolari pentru noile vize. Măsura impusă de Trump ar fi ilegală # StirileProtv.ro
California şi alte 18 state americane au înregistrat vineri un proces pentru a bloca taxa de 100.000 de dolari impusă de administraţia Trump pentru noile vize H-1B destinate lucrătorilor străini cu înaltă calificare.
07:30
De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit # StirileProtv.ro
UE a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters.
Acum 24 ore
22:20
Sindicaliștii reclamă că polițiștii sunt nevoiți să își schimbe uniformele pe Facebook din cauza lipsei de echipament # StirileProtv.ro
Sindicaliştii din Poliţie reclamă, vineri seară, că s-a ajuns în situaţia în care angajaţii trebuie să se organizeze în grupuri pe reţelele de socializare pentru a schimba elemente de uniformă.
22:20
Alte patru lanțuri mari de magazine retrag de la comercializare loturile de lapte praf pentru sugari de la Nestle # StirileProtv.ro
Profi, Lidl, Penny şi Carrefour anunţă, vineri, retragerea de la comercializare a unor loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestle, din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine.
22:10
Rusia a pregătit un atac cu bombă nucleară în Ucraina. Kremlinul informase Londra, Paris și Washington # StirileProtv.ro
Amiralul olandez care a făcut față invaziei ruse în Ucraina avertizează asupra „riscului unui război nuclear între Rusia și Alianța Atlantică în trei sau cinci ani”.
21:50
Tudor Chirilă, reacție dură după documentarul Recorder despre Justiție: „Ticăloși în funcții cheie servesc corupția” # StirileProtv.ro
Tudor Chirilă a publicat pe pagina lui de Facebook un mesaj amplu și extrem de critic la adresa stării actuale a justiției din România, după vizionarea documentarului Recorder.
21:50
Europenii cer garanții de securitate Statelor Unite „înainte de orice discuţie despre chestiunile teritoriale contencioase” # StirileProtv.ro
Europenii şi ucrainenii le cer Statelor Unite să aducă „garanţii de securitate” înainte de orice negociere teritorială în estul Ucrainei ocupat de ruşi, a declarat vineri seară preşedinţia franceză, potrivit AFP şi Reuters.
21:40
Cum acționat hackerii ucraineni, pas cu pas, paralizând gigantul rus Aeroflot. Rusia a pierdut atunci peste 260 mil. ruble # StirileProtv.ro
În dimineața zilei de 28 iulie 2025, toate sistemele informatice ale Aeroflot au căzut — de la e-mailul corporativ până la check-in-ul pasagerilor.
21:20
Cipru va acorda prioritate aderării Moldovei la UE, odată cu preluarea preşedinţiei Consiliului European de la 1 ianuarie # StirileProtv.ro
Cererea Moldovei de aderare la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru atunci când va prelua preşedinţia rotativă a Consiliului European, de la 1 ianuarie, a declarat vineri preşedintele Nikos Christodoulides, relatează Reuters.
21:20
Cele patru state pe care Trump ar vrea să le scoată din UE. Planul din versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate a SUA # StirileProtv.ro
Administrația Trump a elaborat planuri pentru a scoate patru țări din Uniunea Europeană și a le aduce în sfera de influență a Americii, într-un efort de a „Face Europa Măreață Din Nou”, potrivit unui raport.
21:10
Apă contaminată la spitalul de copii din Iași. A fost descoperită o bacterie în valori peste pragul de referință admis # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, vineri seară, că se deplasează la Iaşi, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii "Sf. Maria" au fost neconforme.
